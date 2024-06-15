Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Заонежский полуостров
- Месторождение шунгита
- Родник Царицын ключ
- Онежское озеро
- Остров Кижи
Описание экскурсии
Окунитесь в живописный мир Заонежья в Карелии и откройте для себя жемчужину Русского Севера — остров Кижи. Вас ждет путешествие на автобусе из Петрозаводска по Заонежскому полуострову до деревни Оятевщина: вы увидите месторождение шунгита, который встречается только в Карелии, и посетите один из самых популярных источников – родник Царицын ключ. А далее вас ждет водная прогулка на судне до острова Кижи. Это уникальная возможность полюбоваться кижскими видами с воды! Важная информация: Программа по времени: 07:00 — выезд на автобусе из Петрозаводска от здания ж/д вокзала на площади Гагарина 12:00 — водная прогулка по маршруту Оятевщина — остров Кижи 12:30–16:30 — нахождение на острове. Экскурсия длится 2-2,5 ч. 16:30 — отправление с острова на судне Иван Вересов 17:00 — выезд в Петрозаводск из Оятевщины 22:00 — Прибытие в Петрозаводск
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5 000 ₽
|Ребенок от 2 до 17 лет
|4 400 ₽
|Пенсионер
|4 400 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заонежский полуостров
- Месторождение шунгита
- Родник Царицын ключ
- Онежское озеро
- Остров Кижи
Что включено
- Путешествие на автобусе по Заонежскому полуострову до деревни Оятевщина
- Базовая экскурсия по о. Кижи
- Водная прогулка на судне Иван Вересов до о. Кижи
- Входной билет на о. Кижи
- Трансфер о. Кижи-Оятевщина-Петрозаводск
- Путевая экскурсия от гида Петрозаводск-Оятевщина
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии предлагаемые непосредственно на острове
Место начала и завершения?
Пл. Гагарина, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия полностью оплачивается на сайте. После подтверждения от организатора Вам на электронную придут билеты на экскурсию. Билеты можно сохранить в мобильном устройстве
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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