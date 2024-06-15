Описание экскурсии

Окунитесь в живописный мир Заонежья в Карелии и откройте для себя жемчужину Русского Севера — остров Кижи. Вас ждет путешествие на автобусе из Петрозаводска по Заонежскому полуострову до деревни Оятевщина: вы увидите месторождение шунгита, который встречается только в Карелии, и посетите один из самых популярных источников – родник Царицын ключ. А далее вас ждет водная прогулка на судне до острова Кижи. Это уникальная возможность полюбоваться кижскими видами с воды! Важная информация: Программа по времени: 07:00 — выезд на автобусе из Петрозаводска от здания ж/д вокзала на площади Гагарина 12:00 — водная прогулка по маршруту Оятевщина — остров Кижи 12:30–16:30 — нахождение на острове. Экскурсия длится 2-2,5 ч. 16:30 — отправление с острова на судне Иван Вересов 17:00 — выезд в Петрозаводск из Оятевщины 22:00 — Прибытие в Петрозаводск