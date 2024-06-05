1 чел.
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Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Рускеалу: мраморный каньон и водопады Карелии
Откройте для себя карельские чудеса: мраморный каньон Рускеалы, Тохминские водопады и памятники истории
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Петрозаводск, Марциальные воды и водопад Кивач за 1 день
Карелия удивляет богатой историей и природой. Путешествие к водопаду Кивач, Марциальным водам и по Петрозаводску оставит незабываемые впечатления
Начало: на пл. Гагарина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 590₽ за человека
Групповая
4 часа
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Погрузитесь в мир карельской природы: от величественных водопадов до целебных источников. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Еремеева, 1 (около ротонды)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Легендарный Валаам из Петрозаводска
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Сердце Карелии: Петрозаводск на автобусе и пешком
Погрузитесь в историю Петрозаводска, от Круглой площади до набережной, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: ЖД Вокзал утром, вечером от памятника Петру 1
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
Групповая
14 часов
«Жемчужина Карелии»: незабываемое путешествие в Рускеалу из Петрозаводска
Приглашаем вас на экскурсию в Рускеалу, где вас ждет волшебство мраморного каньона под светом фонарей и прогулка по экотропам среди водопадов
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500₽ за человека
Групповая
4 часа
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала за один день из Петрозаводска
Начало: Петрозаводск, пр. Ленина, 21
Расписание: Каждую среду
12 июня в 05:15
19 июня в 05:15
11 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Откройте для себя красоту Карелии: мощь водопада Кивач и историю Марциальных вод в одной экскурсии
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчейла
Начало: Ул. Еремеева, 1, Ротонда на набережной
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
7 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Ладожские шхеры и водопад Белые мосты (Юканкоски)
Погрузиться в фактурную природу Карелии и добыть гранаты - на групповой экскурсии из Петрозаводска
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Групповая
15 часов
Остров Кижи на автобусе через Заонежье
Начало: Пл. Гагарина, д. 3
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
Расписание: по пятницам
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
7 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые места и отличный экскурсовод. Организаторы решили оперативно назревающую проблемму со временем экскурсии. Молодцы!
- ООльга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
- ММаргарита30 мая 2024Красивая природа, приятная прогулка. Гора Сампо понравилась больше всего. Кивач и Гирвас - повезло, что в этом году в конце
- ААлександра30 мая 2024Очень информативная и интересная экскурсия, удобный автобус с заездом на обед в кафе. Спасибо гиду Юлии за прекрасно проведенное время!
- ЕЕлена29 мая 2024Очень интересная и позновательная экскурсия,гид Юлия просто замечательная,рассказывает всё интересно. Узнали много новой информации. Автобус новый,водителю большое спасибо.
- ААнна28 мая 2024Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо за организацию тура на Валаам на таком высочайшем уровне. Гид Андрей настоящий профессионал, кладезь информации. А как заботился
- ВВиктория21 мая 2024Просто прекрасная экскурсия! Гид Екатерина изумительная, огромное спасибо!
- ККарина19 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Несколько часов в автобусе того стоили))
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На автобусе»
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