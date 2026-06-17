22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Петрозаводск привлекает путешественников своей уникальной историей и культурой.



Прогулка по городу позволит увидеть старинные кварталы, посетить Губернаторский сад и насладиться коллекцией скульптур на набережной Онежского озера. Участники узнают о древних стоянках, Петровской слободе и влиянии императрицы Екатерины II. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и поможет лучше понять северную столицу Карелии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Петрозаводска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но все равно доступна для любителей зимних пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.