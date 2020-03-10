22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с атмосферой и характером северного провинциального города

Людмила
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Людмила – ваш гид
Для многих путешественников Петрозаводск – перевалочный пункт, с которого отправляются в один из символов Русского Севера – Кижи.

Однако мало кто знает, что первые поселения на месте нынешней столицы Карелии появились еще в 6000-5000 гг.

до н.э.

Представьте, какую богатую историю хранит наш город! На прогулке вы познакомитесь с самыми яркими эпохами Петрозаводска и увидите не только известные достопримечательности, но и любимые места местных жителей.
1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча пр.Ленина 21
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У этой экскурсии22 отзыва
4.86
Прогулка по столице Карелии
Прогулка по столице Карелии

Что вас ожидает

Я помогу вам разобраться в истории города и полюбить его атмосферу. Вы узнаете про становление Петровской слободы; я расскажу вам, кто и почему ее переименовал в Петрозаводск; какие здесь обнаружили природные богатства и почему производство военного снаряжения играло ключевую роль в этапах развития города. Поговорим о влияние шведов и голландцев на столицу Карелии, о Екатерининской эпохе и губернских мотивах 19 века, о дореволюционном периоде и потрясениях 20 века. Гуляя по городу, вы увидите, из чего складывается его современный облик и привлекательная провинциальность.

Красивые и интересные места, без которых нельзя представить Петрозаводск. Пройдем по кварталу исторической застройки, городскому парку “Губернский сад”, где вы рассмотрите остатки старинных промышленных инструментов и заготовок, применявшихся для изготовления пушек, покажу вам главные храмы города, по желанию, вы сможете посетить Морской музей, музей геологии докембрия, музей, посвященный курорту “марциальные воды” – первому в России лечебному бальнеологическому и грязевому курорту, основанному Петром I.

Неожиданная достопримечательность Петрозаводска – любимое место отдыха петрозаводчан. По Онежской набережной можно не только прогуляться, но и изучить грандиозную выставку современного искусства. Своеобразные скульптуры – подарки городов-побратимов. Вы увидите двух рыбаков, закидывающих сети; норвежское «Место встречи», Тюбингенское панно, французскую «Спящую красавицу», «Древо желаний», «Волну дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалку» и многие другие произведения искусства. Если повезет – застанете одно из зрелищных мероприятий, которые проходят на набережной: исторические реконструкции морских сражений, регаты, фестивали деревянных и ледяных скульптур (в зависимости от сезона).

Организационные детали

  • Экскурсия может быть как полностью пешеходной, так и автомобильной
  • При заказе экскурсии вы также получите промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда Карельской Кухни
Прогулка по столице Карелии
Прогулка по столице Карелии
Прогулка по столице Карелии
Прогулка по столице Карелии
Прогулка по столице Карелии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура пр.Ленина 21.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Рассказы и беседы о моей малой родине совсем непохожи на привычную экскурсионную классику.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Большое спасибо Елене за такую интересную и познавательную экскурсию!!!
Экскурсия насыщенная, наполнена множеством малоизвестных фактов из истории Карелии и Петрозаводска, проходит в формате дружеской прогулки, длится около двух часов.
Отличная экскурсия. Елена замечательный гид и рассказчик!!!
Спасибо большое!!!
2 марта 2020
Друзья, представьте: на улице 28 февраля, минус 8, со стороны Онеги дикая метель...
Честно говоря, мы думали. что Людмила откажется от проведения экскурсии в такую погоду и даже сами порылись в интернете, составляя маршрут.

Но за час до начала Людмила перезвонила, подтвердила и попросила всех теплее одеться.

А дальше началось время открытий. В отличие от ребят в Петрозаводске мне бывать приходилось, много читал о городе, но оказалось, что очень многих нюансов и фактов попросту не знал.

Мы прошлись по всем знаковым местам Петрозаводска, по сути узнав его историю с момента появления Петровской слободы и до наших времен. Причем подача материала была в очень свободном стиле, ощущения, что ты на лекции ни разу не возникало, хотя Людмила знала даты событий буквально наизусть. Что меня особенно и впечатлило, т.к. экскурсовод. который столь хорошо подкован в датах - редкость. Чаще всего напирают на общую историю, без каких-либо дат.

В общем несмотря на мороз и метель экскурсия прошла великолепно. Летом планируем еще раз посетить Петрозаводск и проехать дальше по Карелии, буду знать теперь к кому сразу можно обратиться. :)

Людмила. от меня. Тимофея, Степана, Ромы и Анны вам большое спасибо :)
21 февраля 2020
Прекрасная экскурсия и экскурсовод. Все было очень интересно и познавательно, рекомендуем!
14 февраля 2020
Людмила- замечательный гид, очень интересный рассказчик. Не было такого вопроса, на который бы она не ответила. Экскурсия проходила по старой части города, богатой историей. Заслушавшись, я даже забывала делать фотографии, настолько было увлекательно. Мы прошлись по тем местам, откуда началась история города. Окончилась экскурсия на набережной. Очень захотелось вернуться сюда летом.
Рекомендую всем, кому интересна история города, да и другие экскурсии по Карелии, обращаться к Людмиле. Не сомневаюсь, что вам понравится!
22 января 2020
Людмила прекрасный экскурсовод. Нам было очень комфортно. Мы даже не представляли, что Петрозаводск такой интересный город , а его окрестности просто прекрасны. Есть желание приехать ещё раз.
21 января 2020
Людмила нам очень понравилась. Спасибо за экскурсию. Приятно провели время, хотя и немного замёрзли. Но в погоде экскурсовод не виноват))). Рекомендую!
9 января 2020
Мечтала попасть в Карелию последние 2 года и увидеть настоящую суровую северную зиму.
Погода оказалась неожиданно теплой (всего около нуля), но первое знакомство с Петрозаводском не разочаровало. Индивидуальные экскурсии или малыми группами, как в данном случае, позволяют увидеть и понять размеренный темп жизни жителей Севера, ощутить их тепло и любовь к своей земле. Чувствуется, что для гида Людмилы - это не столько работа, сколько возможность рассказать другим людям об известном и любимом ею родном городе.
8 января 2020
Экскурсия очень понравилась, Людмила знает очень много о Карелии и Петрозаводске, гуляли больше 2,5 часов Хорошо, с погодой повезло. Гид подробно отвечала на все возникающие у нас вопросы. Однозначно рекомендуем прогуляться по Петрозаводску в обществе Людмилы :)
11 декабря 2019
Хочу ещё раз поблагодарить Людмилу за интересную экскурсию. Экскурсия очень понравилась! Очень грамотно выбран маршрут, интересные факты о городе.
29 ноября 2019
Безумно интересная, познавательная экскурсия. Гид ответит на все ваши каверзные вопросы. Спасибо, Людмиле, за это проведённое с пользой время!
Ещё 12 отзывов

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