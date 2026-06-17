22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Петрозаводск привлекает путешественников своей уникальной историей и культурой.
Прогулка по городу позволит увидеть старинные кварталы, посетить Губернаторский сад и насладиться коллекцией скульптур на набережной Онежского озера. Участники узнают о древних стоянках, Петровской слободе и влиянии императрицы Екатерины II. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и поможет лучше понять северную столицу Карелии
Прогулка по городу позволит увидеть старинные кварталы, посетить Губернаторский сад и насладиться коллекцией скульптур на набережной Онежского озера. Участники узнают о древних стоянках, Петровской слободе и влиянии императрицы Екатерины II. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и поможет лучше понять северную столицу Карелии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🏛️ Посещение главных храмов
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🗿 Скульптуры со всего мира
- 🌿 Губернаторский сад
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Петрозаводска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но все равно доступна для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Губернаторский сад
- Онежская набережная
- Главные храмы Петрозаводска
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Квартал исторической застройки и Губернаторский сад со следами заводского прошлого.
- Главные храмы Петрозаводска и улицы, где сохранился дух губернского города 19 века.
- Онежскую набережную с уникальной коллекцией скульптур — подарков от городов-побратимов: «Русалка», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник» и многими другими.
- По желанию и за доплату — музейные жемчужины: Морской музей, Геологический музей докембрия, «Марциальные воды».
И узнаете:
- как на месте Петрозаводска возникли первые стоянки ещё в 6–5 тысячелетиях до н. э.
- почему Пётр I основал здесь Петровскую слободу и как она превратилась в город-завод.
- кто дал Петрозаводску его нынешнее название и какую роль сыграли природные богатства края.
- как влияли на развитие города шведы, голландцы, императрица Екатерина II и губернские реформы 19 века.
- а также о переломных событиях 20 века и о том, чем сегодня живёт северная столица Карелии.
Организационные детали
- Билеты в музеи в стоимость не входят. Посещение по желанию — подробности в переписке.
- При заказе экскурсии вы получите промо-код на скидку 10% на общий чек в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2989 туристов
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, вместе с командой гидов провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Наши рассказы и беседы о малой родине совсем не похожи на привычную экскурсионную классику.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 108 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то не поняли манеру ведения экскурсии и не понимали, как вести себя. Но, продолжая слушать
+4
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Н
У нас состоялась замечательная интересная прогулка по городу!
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Н
Экскурсию нам проводила Людмила – великолепный рассказчик и знаток Петрозаводска. Очень понравилась ее манера рассказа (хотя из-за погодных экскурсий наша компания дошла до финиша не вся), но и те, кто
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Прогулка по Петрозаводску с Людмилой было отличным началом нашего путешествия по Карелии!. . Погрузились благодаря гижу в историю и прогулялись по основным местам. Сам город достаточно компактный, центр можно быстро обойти. Нам все понравилось, рекомендую!! Также обязательно побывайте в Кижах, но это уже отдельная самостоятельная поездка.
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П
В день экскурсии было очень снежно, метель. Экскурсию проводил Павел, частично пешком, частично на машине (что большой плюс - не успели замёрзнуть). Информация была дана в сжатом формате, хотелось более
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Прекрасная Людмила, очень преданный своему городу человек, отличный рассказчик) мы получили огромное удовольствие! Дети подустали только к самому концу, а это значит что экскурсия построена отлично)
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