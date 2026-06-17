22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии

Петрозаводск - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по старинным улицам, насладитесь видами на Онежское озеро и узнайте больше о его прошлом
Петрозаводск привлекает путешественников своей уникальной историей и культурой.

Прогулка по городу позволит увидеть старинные кварталы, посетить Губернаторский сад и насладиться коллекцией скульптур на набережной Онежского озера. Участники узнают о древних стоянках, Петровской слободе и влиянии императрицы Екатерины II. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и поможет лучше понять северную столицу Карелии
4.9
108 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история города
  • 🏛️ Посещение главных храмов
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🗿 Скульптуры со всего мира
  • 🌿 Губернаторский сад

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Петрозаводска - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но все равно доступна для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии
Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии
Петрозаводск. Прогулка по столице Карелии

Что можно увидеть

  • Губернаторский сад
  • Онежская набережная
  • Главные храмы Петрозаводска

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Квартал исторической застройки и Губернаторский сад со следами заводского прошлого.
  • Главные храмы Петрозаводска и улицы, где сохранился дух губернского города 19 века.
  • Онежскую набережную с уникальной коллекцией скульптур — подарков от городов-побратимов: «Русалка», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник» и многими другими.
  • По желанию и за доплату — музейные жемчужины: Морской музей, Геологический музей докембрия, «Марциальные воды».

И узнаете:

  • как на месте Петрозаводска возникли первые стоянки ещё в 6–5 тысячелетиях до н. э.
  • почему Пётр I основал здесь Петровскую слободу и как она превратилась в город-завод.
  • кто дал Петрозаводску его нынешнее название и какую роль сыграли природные богатства края.
  • как влияли на развитие города шведы, голландцы, императрица Екатерина II и губернские реформы 19 века.
  • а также о переломных событиях 20 века и о том, чем сегодня живёт северная столица Карелии.

Организационные детали

  • Билеты в музеи в стоимость не входят. Посещение по желанию — подробности в переписке.
  • При заказе экскурсии вы получите промо-код на скидку 10% на общий чек в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2989 туристов
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, вместе с командой гидов провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Наши рассказы и беседы о малой родине совсем не похожи на привычную экскурсионную классику.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
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6
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3
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Елена
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то не поняли манеру ведения экскурсии и не понимали, как вести себя. Но, продолжая слушать
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Елену,мы втянулись в такой формат!!! Это было с шутками, с сарказмом, со смешными оборотами в речи!! Как сказала сама Елена,я вам расскажу про город,как старому знакомому,который вот приехал ко мне!! Нам очень понравилось, однозначно рекомендую, кто хочет в таком формате провести знакомство с Петрозаводском!

Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то+4
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
Экскурсию по городу Петрозаводск нам провела Елена. Была группа из четырёх подружек. Сначала мы как то
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Н
У нас состоялась замечательная интересная прогулка по городу!
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Н
Экскурсию нам проводила Людмила – великолепный рассказчик и знаток Петрозаводска. Очень понравилась ее манера рассказа (хотя из-за погодных экскурсий наша компания дошла до финиша не вся), но и те, кто
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ушел, и те, кто остался, отметили, как она увлеченно рассказывает о городе, его истории и жителях. Лично у меня было много вопросов, которые я хотела задать в процессе нашего путешествия, но Людмила так преподнесла нам материал, что вопросы мной так и не были заданы: ответы на них я получала прямо в ходе рассказа.
Людмила очень интересно отвечала на те вопросы, которые возникали в процессе экскурсии. Рекомендовала места к посещению и расскывала, что мы можем ещё сами посмотреть.
Мы можем смело рекомендовать такого прекрасного гида всем, кто интересуется историей Петрозаводска.

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Анастасия
Прогулка по Петрозаводску с Людмилой было отличным началом нашего путешествия по Карелии!. . Погрузились благодаря гижу в историю и прогулялись по основным местам. Сам город достаточно компактный, центр можно быстро обойти. Нам все понравилось, рекомендую!! Также обязательно побывайте в Кижах, но это уже отдельная самостоятельная поездка.
Прогулка по Петрозаводску с Людмилой было отличным началом нашего путешествия по Карелии!. . Погрузились благодаря гижу
Прогулка по Петрозаводску с Людмилой было отличным началом нашего путешествия по Карелии!. . Погрузились благодаря гижу
Прогулка по Петрозаводску с Людмилой было отличным началом нашего путешествия по Карелии!. . Погрузились благодаря гижу
Прогулка по Петрозаводску с Людмилой было отличным началом нашего путешествия по Карелии!. . Погрузились благодаря гижу
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П
В день экскурсии было очень снежно, метель. Экскурсию проводил Павел, частично пешком, частично на машине (что большой плюс - не успели замёрзнуть). Информация была дана в сжатом формате, хотелось более
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развёрнутого рассказа о городе, как уже писалось тут ниже -"без задора". На некоторые вопросы о достопримечательностях гид не мог ответить (что нормально, хотя вопросы были про традиционную вышивку и значение одной из скульптур), надо отметить, что ответ на первый вопрос гид позднее прислал в виде смс. В целом впечатление это не испортило, но сомневаюсь, что буду рекомендовать экскурсию у этого гида.

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Ирина
Прекрасная Людмила, очень преданный своему городу человек, отличный рассказчик) мы получили огромное удовольствие! Дети подустали только к самому концу, а это значит что экскурсия построена отлично)
Прекрасная Людмила, очень преданный своему городу человек, отличный рассказчик) мы получили огромное удовольствие! Дети подустали только
Прекрасная Людмила, очень преданный своему городу человек, отличный рассказчик) мы получили огромное удовольствие! Дети подустали только
Прекрасная Людмила, очень преданный своему городу человек, отличный рассказчик) мы получили огромное удовольствие! Дети подустали только
Прекрасная Людмила, очень преданный своему городу человек, отличный рассказчик) мы получили огромное удовольствие! Дети подустали только
Прекрасная Людмила, очень преданный своему городу человек, отличный рассказчик) мы получили огромное удовольствие! Дети подустали только
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