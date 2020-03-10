22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я помогу вам разобраться в истории города и полюбить его атмосферу. Вы узнаете про становление Петровской слободы; я расскажу вам, кто и почему ее переименовал в Петрозаводск; какие здесь обнаружили природные богатства и почему производство военного снаряжения играло ключевую роль в этапах развития города. Поговорим о влияние шведов и голландцев на столицу Карелии, о Екатерининской эпохе и губернских мотивах 19 века, о дореволюционном периоде и потрясениях 20 века. Гуляя по городу, вы увидите, из чего складывается его современный облик и привлекательная провинциальность.

Красивые и интересные места, без которых нельзя представить Петрозаводск. Пройдем по кварталу исторической застройки, городскому парку “Губернский сад”, где вы рассмотрите остатки старинных промышленных инструментов и заготовок, применявшихся для изготовления пушек, покажу вам главные храмы города, по желанию, вы сможете посетить Морской музей, музей геологии докембрия, музей, посвященный курорту “марциальные воды” – первому в России лечебному бальнеологическому и грязевому курорту, основанному Петром I.

Неожиданная достопримечательность Петрозаводска – любимое место отдыха петрозаводчан. По Онежской набережной можно не только прогуляться, но и изучить грандиозную выставку современного искусства. Своеобразные скульптуры – подарки городов-побратимов. Вы увидите двух рыбаков, закидывающих сети; норвежское «Место встречи», Тюбингенское панно, французскую «Спящую красавицу», «Древо желаний», «Волну дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалку» и многие другие произведения искусства. Если повезет – застанете одно из зрелищных мероприятий, которые проходят на набережной: исторические реконструкции морских сражений, регаты, фестивали деревянных и ледяных скульптур (в зависимости от сезона).