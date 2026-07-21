Первый день посвящен знакомству с историческим музеем-заповедником Кижи, где вы увидите знаменитые деревянные церкви и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в культуру Карелии
- 🏛️ Уникальные деревянные храмы
- 🚤 Увлекательное путешествие на лодке
- 🛖 Ночевка в карельском доме
- 💧 Целебная вода из святого источника
- 🏖️ Шунгитовый пляж для отдыха
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Кижи
- Церковь Преображения Господня
- Церковь Покровская
- Царицын ключ
Описание экскурсии
Кижи — деревянное чудо и один из символов Карелии
Первый день мы посвятим деревянному комплексу, который, несомненно, стоит увидеть хотя бы раз в жизни. На остров нас перевезет на лодке местный житель (от материка всего 800 метров). А дальше у нас будет сколько угодно времени, чтобы исследовать музей-заповедник под открытым небом. Вы осмотрите церкви Преображения Господня и Покровскую. Узнаете, как русским зодчим удалось создать эти шедевры и правдив ли миф о строительстве храмов без гвоздей. Познакомитесь с жизнью заонежских крестьян в реконструированной деревне и погуляете по жилой деревне Ямке.
Душевный вечер и ночёвка в гостевом доме
Вечером мы отправимся в старинное карельское село Толвуя, где при желании вы попаритесь в баньке по-чёрному, послушаете сказки на заонежском диалекте, прогуляетесь по селу с местным жителем, посетите ткацкую мастерскую.
Шунгитовый пляж, колорит северных деревень и святой источник
Во второй день мы отправимся гулять по заонежским деревушкам — попутно я расскажу множество карельских легенд и быличек, познакомлю с местными традициями и обрядами. Также в программе шунгитовый пляж, где вы сможете искупаться и взять себе на память сувенирчик из Карелии — шунгитовую гальку. Обсудим, за какие свойства так ценится этот минерал. А водичка в Царицыном ключе подарит особый заряд бодрости — чистая карельская вода полезна сама по себе, а из святого источника вдвойне!
План путешествия
Первый день
- Вы самостоятельно покупаете билет на поезд, мы вас встречаем на железнодорожном вокзале в Петрозаводске
- Далее на машине мы отправляемся в Медвежьегорск. По пути, если вы не успели позавтракать, заедем в кафе. Путешествие до Медвежьегорска не будет скучным и долгим. Мы остановимся в самых популярных туристических локациях. Вы увидите:
— водопад Кивач
— Долину зайцев
— Марциальные воды
— гору Сампо
- В Медвежьегорске при желании можем заглянуть на место съёмок комедии «Любовь и голуби»
- Далее едем в Заонежье — в местечко Толвуя
- Баня (по желанию) и ночёвка в карельском гостевом доме
Второй день
- После завтрака едем на Оятевщину и дальше с местным жителем переправляемся на остров Кижи (катер на остров включён в стоимость)
- Прогулка по острову (перекус включён в стоимость)
- После прогулки едем на месторождение шунгита и шунгитовый пляж
- Источник Царицын ключ, прогулки по карельским деревням (Шуньга, Толвуя, при желании заглянем в Загубье)
- Трансфер до ж/д вокзала в Петрозаводске (по пути заезжаем в Царицын ключ)
Организационные детали
- Гид отвечает на сообщения с задержкой, если находится на маршруте — слабый сигнал сотовой связи. Пожалуйста, подождите ответа, он обязательно будет
- Трансфер и катер до острова включены в стоимость
- Отдельно оплачивается: билет в музей (актуальную стоимость уточняйте в переписке) и ночёвка в гостевом доме в зависимости от типа размещения — 1000-7000 ₽ за 2-3 местный номер или отдельный домик — от 8000 ₽
- Баня (или сауна) по желанию — 4000 ₽ за всех
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Желаю вашей Принцессе быть весёлой и любознательной!
И интересных вам путешествий.
Маршрут настолько интересный и живописный, что слов нет… Уезжаю со слезами на глазах от грусти, что все подошло к концу.
К сожалению Елена не смогла с нами провести эти два дня, но Алексей справился на 100%.
Точнее мы уже были в Карелии - в Рускеале, на водопадах Ахвенкоске, на ладожских шхерах, ели калитки и лохикейто, видели