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Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька

Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с культурным наследием и природой Карелии в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии.

Первый день посвящен знакомству с историческим музеем-заповедником Кижи, где вы увидите знаменитые деревянные церкви и
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окунетесь в быт заонежских крестьян.

Вечером вас ждет теплый прием в карельском доме с традиционным ужином и рассказами на заонежском диалекте. Ночевка в доме позволит вам по-настоящему ощутить гостеприимство местных жителей.

Второй день экскурсии откроет вам красоту северных деревень, таинственный шунгитовый пляж и святой источник с чистейшей карельской водой.

Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления и даст возможность насладиться спокойствием и красотой этого уникального уголка России

4.8
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в культуру Карелии
  • 🏛️ Уникальные деревянные храмы
  • 🚤 Увлекательное путешествие на лодке
  • 🛖 Ночевка в карельском доме
  • 💧 Целебная вода из святого источника
  • 🏖️ Шунгитовый пляж для отдыха

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и купания. В это время природа Карелии раскрывается во всей красе, а дни длинные и тёплые. В мае и сентябре также можно насладиться красотой, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы, хотя и холодно, можно ощутить особую атмосферу, но некоторые объекты могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька

Что можно увидеть

  • Кижи
  • Церковь Преображения Господня
  • Церковь Покровская
  • Царицын ключ

Описание экскурсии

Кижи — деревянное чудо и один из символов Карелии

Первый день мы посвятим деревянному комплексу, который, несомненно, стоит увидеть хотя бы раз в жизни. На остров нас перевезет на лодке местный житель (от материка всего 800 метров). А дальше у нас будет сколько угодно времени, чтобы исследовать музей-заповедник под открытым небом. Вы осмотрите церкви Преображения Господня и Покровскую. Узнаете, как русским зодчим удалось создать эти шедевры и правдив ли миф о строительстве храмов без гвоздей. Познакомитесь с жизнью заонежских крестьян в реконструированной деревне и погуляете по жилой деревне Ямке.

Душевный вечер и ночёвка в гостевом доме

Вечером мы отправимся в старинное карельское село Толвуя, где при желании вы попаритесь в баньке по-чёрному, послушаете сказки на заонежском диалекте, прогуляетесь по селу с местным жителем, посетите ткацкую мастерскую.

Шунгитовый пляж, колорит северных деревень и святой источник

Во второй день мы отправимся гулять по заонежским деревушкам — попутно я расскажу множество карельских легенд и быличек, познакомлю с местными традициями и обрядами. Также в программе шунгитовый пляж, где вы сможете искупаться и взять себе на память сувенирчик из Карелии — шунгитовую гальку. Обсудим, за какие свойства так ценится этот минерал. А водичка в Царицыном ключе подарит особый заряд бодрости — чистая карельская вода полезна сама по себе, а из святого источника вдвойне!

План путешествия

Первый день

  • Вы самостоятельно покупаете билет на поезд, мы вас встречаем на железнодорожном вокзале в Петрозаводске
  • Далее на машине мы отправляемся в Медвежьегорск. По пути, если вы не успели позавтракать, заедем в кафе. Путешествие до Медвежьегорска не будет скучным и долгим. Мы остановимся в самых популярных туристических локациях. Вы увидите:
    — водопад Кивач
    — Долину зайцев
    — Марциальные воды
    — гору Сампо
  • В Медвежьегорске при желании можем заглянуть на место съёмок комедии «Любовь и голуби»
  • Далее едем в Заонежье — в местечко Толвуя
  • Баня (по желанию) и ночёвка в карельском гостевом доме

Второй день

  • После завтрака едем на Оятевщину и дальше с местным жителем переправляемся на остров Кижи (катер на остров включён в стоимость)
  • Прогулка по острову (перекус включён в стоимость)
  • После прогулки едем на месторождение шунгита и шунгитовый пляж
  • Источник Царицын ключ, прогулки по карельским деревням (Шуньга, Толвуя, при желании заглянем в Загубье)
  • Трансфер до ж/д вокзала в Петрозаводске (по пути заезжаем в Царицын ключ)

Организационные детали

  • Гид отвечает на сообщения с задержкой, если находится на маршруте — слабый сигнал сотовой связи. Пожалуйста, подождите ответа, он обязательно будет
  • Трансфер и катер до острова включены в стоимость
  • Отдельно оплачивается: билет в музей (актуальную стоимость уточняйте в переписке) и ночёвка в гостевом доме в зависимости от типа размещения — 1000-7000 ₽ за 2-3 местный номер или отдельный домик — от 8000 ₽
  • Баня (или сауна) по желанию — 4000 ₽ за всех

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Город Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 6 часов 40 минут
Провели экскурсии для 228 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Суоярви, имею диплом гида-экскурсовода. Занимаюсь краеведением более 15 лет. За эти годы исколесили с мужем Карелию от и до. Наша команда гидов проводит туры и экскурсии как по популярным достопримечательностям региона, так и в необычные локации, обожаемые местными жителями. Будем рады показать вам самые необыкновенные уголки Русского Севера!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Глеб
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая берите этот тур! 🤗В путешествии узнайте много интересного, побываете на живописных локациях и посетите
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вершину зодчества России - Церковь Преображения Господня 🙏🏻 Отдельная благодарность гиду Наталье за душевную поездку ❤️ ☝️В Медвежьегорске рекомендую к посещению финские укрепления на горе Лысуха вместо площадки съёмок Любовь и голуби

Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая+1
Если Вы желаете познакомиться с Карелией, прокатиться по маршруту золотого кольца дивного края, то не раздумывая
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С
Советую посетить этот маршрут семьей с маленьким капризным ребёнком самое оно. Двигаемся в своем темпе, что то можем пропустить что не интересно на чем то больше времени потратить. В первый
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день сделали небольшой крюк не входящий в программу и посетили Беломоробалтийский канал. В Кижах ждали больше часа пока наш ребёнок выспится. Организаторы так подготовились что взяли для ребёнка подушку и одеяло. Очень советую.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Сергей,спасибо вам большое за теплый отзыв. Мы были очень рады познакомиться с вами. Время пролетело очень быстро. Приезжайте теперь зимой. У нас много интересных маршрутов.
Желаю вашей Принцессе быть весёлой и любознательной!
И интересных вам путешествий.
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А
Спасибо огромное за мини-путешествие!
Маршрут настолько интересный и живописный, что слов нет… Уезжаю со слезами на глазах от грусти, что все подошло к концу.
К сожалению Елена не смогла с нами провести эти два дня, но Алексей справился на 100%.
Спасибо огромное за мини-путешествие!
Спасибо огромное за мини-путешествие!
Спасибо огромное за мини-путешествие!
Спасибо огромное за мини-путешествие!
Спасибо огромное за мини-путешествие!
Спасибо огромное за мини-путешествие!
Спасибо огромное за мини-путешествие!
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А
Очень понравилась экскурсия, время пролетело незаметно. Любовались Карелией и слушали разнообразные факты и сказание об этом регионе. Спасибо Елене и Алексею за замечательные выходные.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Елена, спасибо вам за такие тёплые слова! Читать такие отзывы — огромное удовольствие и лучшая награда для гида. Очень рада,
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что сумела передать вам частичку нашей суровой, но невероятно красивой Карелии. Приезжайте ещё в гости — у нас и зимой, и летом есть на что посмотреть и чем удивить!

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Полина
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Точнее мы уже были в Карелии - в Рускеале, на водопадах Ахвенкоске, на ладожских шхерах, ели калитки и лохикейто, видели
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прекрасную северную природу и поэтому очень хотелось вернуться ❤️🙏🏻.

Я искала варианты, как все наши желания уложить в минимум дней и получить максимум эмоций:)
Всякие предложения с «обзорной экскурсией по Петрозаводску» и «доехать в Кивач» я отмела и в итоге нашла такого классного гида, который смог за 2 дня 👌❤️😊, проехав 1000 км🤩 с нами, показать нам удивительные места Карелии!
Начну с того, что чтобы это сделать надо было ставить перед собой не тривиальную цель и искать 😅🔍! Нашим гидом была «Тетушка Лаппи» (сказочный персонаж Лапландия- Север. Женщина с Севера).
Она потрясающая, столько информации, столько полезных знаний, любви к своему краю, не только энциклопедических сведений, но и практических умений)
В начале краткий обзор мест, которые мы посетили за 38 часов, и наш маршрут:
1. Петрозаводск 2. Долина зайцев 3. Курорт Марциальные воды 4. Заповедник Кивач и водопад Кивач 5. Медвежьегорск («Любовь и голуби»)
6. Гора Лысуха и финские военные укрепления 7. село Толвуя 8. заимка Загубье на берегу Онежского озера 9. Царицын ключ 10. Остров Кижи 11. Месторождение и штольни шунгита 12. Петрозаводск

По каждому пункту можно написать целую историю, которая не передаст и половину того, что нам рассказывала наш экскурсовод 🤩, я расскажу совсем немного, чтобы просто передать чуточку эмоций от нашей поездки:

Долина зайцев

Единственный в мире арт-объект, расположенный в Карелии. На огромной скале расположена целая долина каменных, резных зайцев. Создаёт их резчик по камню Сергей Гапанович Можно заказать для себя такого зайца и он будет единственным в мире 🤩!

Марциальные воды

Самый первый российский курорт. Его создал Петр I и посещал он его трижды. Уникальные железистые воды, состав которых полезен при различных заболеваниях, так же его посещал Александр II и восстановлена беседка, построенная для его визита. Если кто-то хочет поправить здоровье и побывать в Карелии, то курорт - прекрасный способ!

Заповедник Кивач

Место обязательное к посещению, такое же, как Рускеала, если вы хотите объехать все значимые и самые красивые места Карелии. Шум водопада слышен еще до входа в заповедник 🤩, величественная северная природа, березы, сосны и осины, растущие на огромных камнях. Музей заповедника с интересными экспонатами. Я наконец-то хорошенько разглядела карельскую берёзу и узнала в чем ее секрет). Сам водопад Кивач первым из Российских чиновников посетил Гаврила Романович Державин - первый губернатор Карелии (Привет Тамбову! можете теперь узнать, кто объединяет Тамбовскую и Олонецкую губернии). Водопад состоит из 4 ступеней, шумный, мощный, яркий, он стоит того, чтобы его увидеть.

Медвежьегорск («Любовь и голуби»)

Очень хотелось увидеть его собственными глазами. Маленький северный город, который прославился благодаря любимейшему фильму «Любовь и голуби»
Фильм разобран народом на цитаты:
- Людк, а Людк - Беги, дядь Мить - А ничего вы не петрите в красивой морской жизни!
- Инфаркт Микарда. Вот такой рубец! Вскрытие показало!
- Девушки, уймите вашу мать!
И многие другие 🥰😍!
Новый хозяин дома - настоящий энтузиаст👏! Восстановил облик дома и двора, построил вновь голубятню, сделал весь интерьер на веранде, где сняты знаменитые сцены в фильме 👏. Эмоции у всех, кто посещает этот дом, зашкаливают ☀️😄! Все смеются, улыбаются, разговаривают фразами героев. Мы тоже сделали памятные фотографии и поставили булавку на карту мира, как посетители дома)

Гора Лысуха и финские военные укрепления

Перед ВОВ на территории Карелии проходила Финская война. Ее следов на территории бывшего СССР достаточно много, они есть и в Ленинградской области и в Карелии. Мы побывали в арсенальных пещерах, на горе с дзотами и осмотрели их внутри. Дорога шла через лес, все вокруг было усыпано брусникой и черникой, не передать словами 😍.

село Толвуя и заимка Загубье на берегу Онежского озера

Это было, как возвращение в детство в деревню к бабушке. Далекая заимка, где время почти остановилось, тишина, озеро, закат, луна, звезды и ТИШИНА. Только звуки природы: плеск волн, ветер и пение птиц. Было удивительное ощущение покоя и радости 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Ужин и завтрак вдвоем на пирсе на берегу Онежского озера.

Царицын ключ

Удивительное место, которое просто оживает от рассказов нашего гида 😌. Находится оно близ далекого, старинного Карельского села Толвуя. Это целебный источник, в котором вода не замерзает даже зимой.
И место это напрямую связано с династией Российских императоров Романовых. А как и почему, можно прочитать об этом в интернете, так как рассказ нашего экскурсовода занял не меньше часа и был очень интересный 👌

Остров Кижи

Это место в рекламе точно не нуждается ❤️ Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, расположенный в Республике Карелия. История русского деревянного зодчества и Русского севера под открытым небом. Кижи называют жемчужиной Серебряного ожерелья России. Почти 4 часа мы провели на острове, наш бессменный гид рассказывала нам обо всех памятниках архитектуры на острове. А так, как мы приехали на катере одними из самых первых к открытию музея, а метеоры с толпами туристов стали прибывать только спустя несколько часов, то мы могли совершенно спокойно обойти всё и весь остров был только для нас☺️☺️☺️.

Месторождение и штольни шунгита

Шунгит — это порода, близкая к графиту и антрациту. Мы первый раз в жизни побывали в таком месте 🤓 Шунгит считается русским камнем, его добывают на севере России и в Карелии. Там самое крупное месторождение в мире.
Кроме этого нам показали еще десяток разных минералов, добываемых в Карелии!
Красная площадь в Москве вымощена не булыжником, а Габбро-диабазом, добытым в Карелии.

В Карелию мы обязательно вернемся 🤩☺️!
Так много мест, которые хочется еще посетить, что хватит не на одну поездку:)))

Такое замечательное 😎 путешествие у нас получилась благодаря нашему неутомимому и всезнающему гиду по Карелии Елене и нашему водителю Алексею. Спасибо им огромное за такие незабываемые эмоции и впечатления 👏👏👏.

Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.+2
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
Мы давно хотели съездить в Карелию, но все не находили время.
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Е
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв, потому как не написать самые искренние слова благодарности для такой потрясающе слаженной команды гидов,
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как Елена и Полина, будет неправильным.
Итак, у нас был формат индивидуального тура исключительно для нашей семейной пары. Турсопровождение началось еще в Москве, до момента нашего отправления в Карелию. Елена согласовала все оргмоменты предстоящего путешествия, прислала фото встречающего нас авто, подробно рассказала о месте предстоящей ночевки в действительно уникальном 114-летнем карельском доме, выслушала наши хотелки и озвучила возможные к посещению достопримечательности, встречающиеся на нашем пути. Далее было знакомство с гидом Полиной, которая после 2 дней нашего пребывания в Карелии, практически стала нам родной)) Полина чудо-гид, кладезь знаний карельской истории, отважная помощница и поддержка при преодолении любой природной преграды😍 индивидуальный тур имеет неоспоримые плюсы! Никаких толп окружающих тебя туристов, никаких временных ограничений по нахождению на любом заинтересовавшем тебя туробъекте, рассказы о достопримечательностях исключительно в наши 4 уха и возможность задавать и тут же получать ответы на любые твои вопросы. Плотность и насыщенность тура настолько велика, что не успеваешь придти в себя от восторга от одной посещенной достопримечательности, как тебя накрывает новая восторженная волна. За первый же день тура успели погрузиться в самые разные века и эпохи становления Карелии. Посетили палеовулкан возрастом несколько миллиардов лет, заглянули на Марциальные воды в церковь эпохи Петра 1, заехали в Медвежьегорск и прочувствовали себя в образе главных персонажей из моего любимейшего «Любовь и голуби», а еще успели удивиться креативности Сергея Гапановича, создавшего современный арт объект «Долина зайцев», отсылающий нас к петроглифам. Второй день на Кижи навсегда оставил зарубку любви в наших с супругом сердцах и душах.
Благодарим Полину за высококлассный тур, ее подаренный нам позитив, отклик на все наши туристические хотелки. От души желаем плодотворного продолжения деятельности на не самом простом туристическом поприще и точно знаем к кому обратимся вновь при нашем следующем приезде в Карелию❤️

Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,+2
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
Только вернулись домой из нашего 2-дневного увлекательного мини-путешествия и решила тут же написать на него отзыв,
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