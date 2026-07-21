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прекрасную северную природу и поэтому очень хотелось вернуться ❤️🙏🏻.



Я искала варианты, как все наши желания уложить в минимум дней и получить максимум эмоций:)

Всякие предложения с «обзорной экскурсией по Петрозаводску» и «доехать в Кивач» я отмела и в итоге нашла такого классного гида, который смог за 2 дня 👌❤️😊, проехав 1000 км🤩 с нами, показать нам удивительные места Карелии!

Начну с того, что чтобы это сделать надо было ставить перед собой не тривиальную цель и искать 😅🔍! Нашим гидом была «Тетушка Лаппи» (сказочный персонаж Лапландия- Север. Женщина с Севера).

Она потрясающая, столько информации, столько полезных знаний, любви к своему краю, не только энциклопедических сведений, но и практических умений)

В начале краткий обзор мест, которые мы посетили за 38 часов, и наш маршрут:

1. Петрозаводск 2. Долина зайцев 3. Курорт Марциальные воды 4. Заповедник Кивач и водопад Кивач 5. Медвежьегорск («Любовь и голуби»)

6. Гора Лысуха и финские военные укрепления 7. село Толвуя 8. заимка Загубье на берегу Онежского озера 9. Царицын ключ 10. Остров Кижи 11. Месторождение и штольни шунгита 12. Петрозаводск



По каждому пункту можно написать целую историю, которая не передаст и половину того, что нам рассказывала наш экскурсовод 🤩, я расскажу совсем немного, чтобы просто передать чуточку эмоций от нашей поездки:



Долина зайцев



Единственный в мире арт-объект, расположенный в Карелии. На огромной скале расположена целая долина каменных, резных зайцев. Создаёт их резчик по камню Сергей Гапанович Можно заказать для себя такого зайца и он будет единственным в мире 🤩!



Марциальные воды



Самый первый российский курорт. Его создал Петр I и посещал он его трижды. Уникальные железистые воды, состав которых полезен при различных заболеваниях, так же его посещал Александр II и восстановлена беседка, построенная для его визита. Если кто-то хочет поправить здоровье и побывать в Карелии, то курорт - прекрасный способ!



Заповедник Кивач



Место обязательное к посещению, такое же, как Рускеала, если вы хотите объехать все значимые и самые красивые места Карелии. Шум водопада слышен еще до входа в заповедник 🤩, величественная северная природа, березы, сосны и осины, растущие на огромных камнях. Музей заповедника с интересными экспонатами. Я наконец-то хорошенько разглядела карельскую берёзу и узнала в чем ее секрет). Сам водопад Кивач первым из Российских чиновников посетил Гаврила Романович Державин - первый губернатор Карелии (Привет Тамбову! можете теперь узнать, кто объединяет Тамбовскую и Олонецкую губернии). Водопад состоит из 4 ступеней, шумный, мощный, яркий, он стоит того, чтобы его увидеть.



Медвежьегорск («Любовь и голуби»)



Очень хотелось увидеть его собственными глазами. Маленький северный город, который прославился благодаря любимейшему фильму «Любовь и голуби»

Фильм разобран народом на цитаты:

- Людк, а Людк - Беги, дядь Мить - А ничего вы не петрите в красивой морской жизни!

- Инфаркт Микарда. Вот такой рубец! Вскрытие показало!

- Девушки, уймите вашу мать!

И многие другие 🥰😍!

Новый хозяин дома - настоящий энтузиаст👏! Восстановил облик дома и двора, построил вновь голубятню, сделал весь интерьер на веранде, где сняты знаменитые сцены в фильме 👏. Эмоции у всех, кто посещает этот дом, зашкаливают ☀️😄! Все смеются, улыбаются, разговаривают фразами героев. Мы тоже сделали памятные фотографии и поставили булавку на карту мира, как посетители дома)



Гора Лысуха и финские военные укрепления



Перед ВОВ на территории Карелии проходила Финская война. Ее следов на территории бывшего СССР достаточно много, они есть и в Ленинградской области и в Карелии. Мы побывали в арсенальных пещерах, на горе с дзотами и осмотрели их внутри. Дорога шла через лес, все вокруг было усыпано брусникой и черникой, не передать словами 😍.



село Толвуя и заимка Загубье на берегу Онежского озера



Это было, как возвращение в детство в деревню к бабушке. Далекая заимка, где время почти остановилось, тишина, озеро, закат, луна, звезды и ТИШИНА. Только звуки природы: плеск волн, ветер и пение птиц. Было удивительное ощущение покоя и радости 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Ужин и завтрак вдвоем на пирсе на берегу Онежского озера.



Царицын ключ



Удивительное место, которое просто оживает от рассказов нашего гида 😌. Находится оно близ далекого, старинного Карельского села Толвуя. Это целебный источник, в котором вода не замерзает даже зимой.

И место это напрямую связано с династией Российских императоров Романовых. А как и почему, можно прочитать об этом в интернете, так как рассказ нашего экскурсовода занял не меньше часа и был очень интересный 👌



Остров Кижи



Это место в рекламе точно не нуждается ❤️ Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, расположенный в Республике Карелия. История русского деревянного зодчества и Русского севера под открытым небом. Кижи называют жемчужиной Серебряного ожерелья России. Почти 4 часа мы провели на острове, наш бессменный гид рассказывала нам обо всех памятниках архитектуры на острове. А так, как мы приехали на катере одними из самых первых к открытию музея, а метеоры с толпами туристов стали прибывать только спустя несколько часов, то мы могли совершенно спокойно обойти всё и весь остров был только для нас☺️☺️☺️.



Месторождение и штольни шунгита



Шунгит — это порода, близкая к графиту и антрациту. Мы первый раз в жизни побывали в таком месте 🤓 Шунгит считается русским камнем, его добывают на севере России и в Карелии. Там самое крупное месторождение в мире.

Кроме этого нам показали еще десяток разных минералов, добываемых в Карелии!

Красная площадь в Москве вымощена не булыжником, а Габбро-диабазом, добытым в Карелии.



В Карелию мы обязательно вернемся 🤩☺️!

Так много мест, которые хочется еще посетить, что хватит не на одну поездку:)))



Такое замечательное 😎 путешествие у нас получилась благодаря нашему неутомимому и всезнающему гиду по Карелии Елене и нашему водителю Алексею. Спасибо им огромное за такие незабываемые эмоции и впечатления 👏👏👏.