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Описание
Что вас ожидает
Кижи — деревянное чудо и один из символов Карелии
Первый день мы посвятим деревянному комплексу, который, несомненно, стоит увидеть хотя бы раз в жизни. На остров нас перевезет на лодке местный житель (от материка всего 800 метров). А дальше у нас будет сколько угодно времени, чтобы исследовать музей-заповедник под открытым небом. Вы осмотрите церкви Преображения Господня и Покровскую. Узнаете, как русским зодчим удалось создать эти шедевры и правдив ли миф о строительстве храмов без гвоздей. Познакомитесь с жизнью заонежских крестьян в реконструированной деревне и погуляете по жилой деревне Ямке.
Душевный вечер и ночевка в карельском доме
Вечером мы отправимся в Загубье, где вас накормят вкусным аутентичным ужином с царской ухой и традиционными пирогами. После вы сможете попариться в баньке по-черному, послушаете сказки на заонежском диалекте и переночуете в местном доме.
Шунгитовый пляж, колорит северных деревень и святой источник
Во второй день мы отправимся гулять по заонежским деревушкам — попутно я расскажу множество карельских легенд и быличек, познакомлю с местными традициями и обрядами. Также в программе шунгитовый пляж, где вы сможете искупаться и взять себе на память сувенирчик из Карелии — шунгитовую гальку. Обсудим, за какие свойства так ценится этот минерал. А водичка в Царицыном ключе подарит особый заряд бодрости — чистая карельская вода полезна сама по себе, а из святого источника вдвойне!
План путешествия
Первый день
Вы самостоятельно покупаете билет на поезд, мы вас встречаем на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.
Далее на машине мы с вами едем в Медвежьегорск. В городе будет заказан плотный завтрак (оплачивается отдельно на месте).
Едем в Оятевщину и дальше с местным жителем переправляемся на остров
Экскурсия по острову (перекус включен в стоимость)
Переправляемся на материк и едем в Загубье, ужин (включен в стоимость)
Баня и ночевка в карельском доме
Второй день
После завтрака едем на месторождение шунгита и шунгитовый пляж
Источник Царицын ключ, прогулки по карельским деревням (Шуньга, Толвуя, Кузаранда)
Трансфер до ж/д вокзала в Петрозаводске (по пути заезжаем в Царицын ключ)
Организационные детали
Трансфер, питание (перекус, ужин в первый день и завтрак во второй день) включены в стоимость
Отдельно оплачивается ночевка в гостевом доме: в зависимости от типа размещения 2000-3500 руб. за 2-3 местный номер, детали уточняйте при бронировании
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
город Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Суоярви. Занимаюсь краеведением более 15 лет. За эти годы исколесили с мужем Карелию от и до… Организовываю туры по региону как в популярные и знаменитые места, так и в уникальные, не туристические. Провожу индивидуальные авторские экскурсии. Имею диплом об образовании профессионального гида-экскурсовода. Буду рада показать вам самые необыкновенные уголки Русского Севера.