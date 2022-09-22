Для знакомства со знаменитым музейным комплексом нужен день, но как обидно оказаться в Заонежье и не узнать его живым и настоящим. Моя двухдневная программа составлена так, чтобы у вас сложилось объемное впечатление об этом самобытном уголке Карелии. Так, вы не только исследуете картинные Кижи, но и погрузитесь в жизнь, культуру и быт уютных заонежских деревень.

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Описание

Что вас ожидает

Кижи — деревянное чудо и один из символов Карелии

Первый день мы посвятим деревянному комплексу, который, несомненно, стоит увидеть хотя бы раз в жизни. На остров нас перевезет на лодке местный житель (от материка всего 800 метров). А дальше у нас будет сколько угодно времени, чтобы исследовать музей-заповедник под открытым небом. Вы осмотрите церкви Преображения Господня и Покровскую. Узнаете, как русским зодчим удалось создать эти шедевры и правдив ли миф о строительстве храмов без гвоздей. Познакомитесь с жизнью заонежских крестьян в реконструированной деревне и погуляете по жилой деревне Ямке.

Душевный вечер и ночевка в карельском доме

Вечером мы отправимся в Загубье, где вас накормят вкусным аутентичным ужином с царской ухой и традиционными пирогами. После вы сможете попариться в баньке по-черному, послушаете сказки на заонежском диалекте и переночуете в местном доме.

Шунгитовый пляж, колорит северных деревень и святой источник

Во второй день мы отправимся гулять по заонежским деревушкам — попутно я расскажу множество карельских легенд и быличек, познакомлю с местными традициями и обрядами. Также в программе шунгитовый пляж, где вы сможете искупаться и взять себе на память сувенирчик из Карелии — шунгитовую гальку. Обсудим, за какие свойства так ценится этот минерал. А водичка в Царицыном ключе подарит особый заряд бодрости — чистая карельская вода полезна сама по себе, а из святого источника вдвойне!

План путешествия

Первый день

Вы самостоятельно покупаете билет на поезд, мы вас встречаем на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.

Далее на машине мы с вами едем в Медвежьегорск. В городе будет заказан плотный завтрак (оплачивается отдельно на месте).

Едем в Оятевщину и дальше с местным жителем переправляемся на остров

Экскурсия по острову (перекус включен в стоимость)

Переправляемся на материк и едем в Загубье, ужин (включен в стоимость)

Баня и ночевка в карельском доме

Второй день

После завтрака едем на месторождение шунгита и шунгитовый пляж

Источник Царицын ключ, прогулки по карельским деревням (Шуньга, Толвуя, Кузаранда)

Трансфер до ж/д вокзала в Петрозаводске (по пути заезжаем в Царицын ключ)

Организационные детали