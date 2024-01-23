Дополнительные варианты предлагают погружение в музейный остров Кижи или веселые деревенские забавы в Киндасово.
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»
07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).
Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11.57 на«Ласточке» (поезд №804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле. Встреча туристов – на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка». Стоимость неоказанных услуг вычитается из тура (информация в разделе «Проживание»)
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс.
На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле – традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» карельских костюмов.
Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма. Погружение в культуру коренных народов Карелии.
В завершении экскурсии – один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).
Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.
Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».
Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Не забудьте взять фотоаппарат!
За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура):
Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке (см. описание в разделе «Важно знать»).
Дополнительная экскурсия на выбор
Завтрак в гостинице.
Экскурсии за дополнительную плату (см. подробнее «Важно знать»):
Вариант 1: Поездка в музей-заповедник «Кижи» на хивусе (заявка и оплата до начала тура).
Вариант 2: Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (заказ и предоплата 50% при бронировании тура).
Трансфер на ж/д вокзал в г. Петрозаводске. Отъезд вечерним поездом домой.
Если вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Петрозаводска на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница/размещение
|Двухместное*
|Одноместное
|Доп. место
|«Северная» 4*
|11 200
|12 950
|10 200
|«Питер Инн» 4*
|11 200
|13 400
|10 200
|«Саквояж» 4*
|цены уточняются
Скидки:
- школьники до 16 лет – 150 руб. /чел.;
- туристы, прибывающие в 11:57 на поезде «Ласточка» – 900 руб. /чел.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Северная» 4
Гостиница «Северная» находится в самом центре города Петрозаводска. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
«Питер Инн» 4
Гостиница «Питер Инн» расположена в самом центре города, по соседству со зданием ж/д вокзала. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранной гостинице (1 сутки)
- Питание: 2 завтрака, 1 обед
- Экскурсии: обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, заповедник «Кивач», Дом Кантеле+мастер-класс
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида-экскурсовода по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питомник ездовых собак и северных оленей с катанием 2,5 км и чаепитием – 5 600 руб. /взрослый, 4 000 руб. /ребенок 7-12 лет, 2 400 руб. /ребенок до 6 лет
- Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» – 6 900 руб. /взрослый 6 600 руб. /ребенок 6-17 лет дети до 5 лет бесплатно
- Деревня Киндасово (заказ и предоплата 50% при бронировании тура) – 3 500 руб. /взр., 3 300 руб. /дети до 12 лет включительно, 2 500 руб. /дети до 5 лет
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск
- Какие дополнительные экскурсии можно заказать?
1. Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке (заявка и оплата до начала тура):
Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России! Вас ждет знакомство с лучшими Сибирскими и Аляскинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции. Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное – живое общение с этими пушистыми спортсменами! Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук. После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождении инструктора (2 человека на 1 нарте). В завершении программы – чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).
- Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.
- Стоимость с учетом трансфера «питомник-гостиница в г. Петрозаводске» (при группе от 2 человек) – 5 600 руб. /взрослый, 4 000 руб. /ребенок 7-12 лет, 2 400 руб. /ребенок до 6 лет.
2. Поездка в музей-заповедник «Кижи» на хивусе (заявка и оплата до начала тура)
Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.
10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»). Туристы приходят к месту сбора на экскурсию самостоятельно. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру. Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Чаепитие с ароматным «кижским» чаем и вкусной карельской выпечкой.
Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея).
Продолжительность пребывания на острове: 3 часа
14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.
16:00 Прибытие на набережную Онежского озера.
- Время в пути в одну сторону – 1 час 30 минут.
- Стоимость – 6 900 руб. /взрослый; 6 600 руб. /ребенок 6-17 лет; дети до 5 лет бесплатно.
- Включено в стоимость – проезд по маршруту «Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск» (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.
3. Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее и оплата на месте)
Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).
Вас ждет программа «Деревенские забавы»!
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.
Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!
- Стоимость – 3 500 руб. /взр., 3 300 руб. /дети до 12 лет включительно, 2 500 руб. /дети до 5 лет.
- Продолжительность – около 5 часов.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидки предоставляются:
- школьникам до 16 лет – 150 руб. /чел.;
- туристам, прибывающим в 11:57 на поезде «Ласточка» – 900 руб. /чел.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.