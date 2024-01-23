Празднуем День защитника Отечества в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Карелии! От знакомства с улицами, пронизанными духом Петра Великого, до мастер-классов и национальных танцев – каждый момент привнесет свою изюминку в ваше путешествие.

Дополнительные варианты предлагают погружение в музейный остров Кижи или веселые деревенские забавы в Киндасово.
Празднуем День защитника Отечества в Карелии
Празднуем День защитника Отечества в Карелии
Празднуем День защитника Отечества в Карелии
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает:

Историческое погружение
Историческое погружение
Познакомитесь с улицами, наполненными наследием Петра Великого
Дом Кантеле
Дом Кантеле
Раскроете тайны изготовления кантеле и национальных костюмов и поучаствуете в мастер-классе по танцам или игре на музыкальном инструменте
Аромат карельской кухни
Аромат карельской кухни
Отведаете блюда национальной кухни и попробуете настойку из местных ягод
Заповедник «Кивач»
Заповедник «Кивач»
Посетите заповедник «Кивач» с его знаменитым водопадом, карельской березой «золушкой» и музеем Природы
Красивые фотографии
Красивые фотографии
Проникнетесь местным колоритом и сделаете прекрасные праздничные фото

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»

07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).

Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11.57 на«Ласточке» (поезд №804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле. Встреча туристов – на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка». Стоимость неоказанных услуг вычитается из тура (информация в разделе «Проживание»)

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс.

На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле – традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» карельских костюмов.

Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма. Погружение в культуру коренных народов Карелии.

В завершении экскурсии – один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).

Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».

Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Не забудьте взять фотоаппарат!

За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура):

Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке (см. описание в разделе «Важно знать»).

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»
2 день

Дополнительная экскурсия на выбор

Завтрак в гостинице.

Экскурсии за дополнительную плату (см. подробнее «Важно знать»):

Вариант 1: Поездка в музей-заповедник «Кижи» на хивусе (заявка и оплата до начала тура).

Вариант 2: Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (заказ и предоплата 50% при бронировании тура).

Трансфер на ж/д вокзал в г. Петрозаводске. Отъезд вечерним поездом домой.

Если вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Дополнительная экскурсия на выборДополнительная экскурсия на выборДополнительная экскурсия на выборДополнительная экскурсия на выбор

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Петрозаводска на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:

Гостиница/размещениеДвухместное*ОдноместноеДоп. место
«Северная» 4*11 20012 95010 200
«Питер Инн» 4*11 20013 40010 200
«Саквояж» 4*цены уточняются

Скидки:

  • школьники до 16 лет – 150 руб. /чел.;
  • туристы, прибывающие в 11:57 на поезде «Ласточка» – 900 руб. /чел.

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Северная» 4

1 ночь

Гостиница «Северная» находится в самом центре города Петрозаводска. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4

«Питер Инн» 4

1 ночь

Гостиница «Питер Инн» расположена в самом центре города, по соседству со зданием ж/д вокзала. Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице (1 сутки)
  • Питание: 2 завтрака, 1 обед
  • Экскурсии: обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, заповедник «Кивач», Дом Кантеле+мастер-класс
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида-экскурсовода по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питомник ездовых собак и северных оленей с катанием 2,5 км и чаепитием – 5 600 руб. /взрослый, 4 000 руб. /ребенок 7-12 лет, 2 400 руб. /ребенок до 6 лет
  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» – 6 900 руб. /взрослый 6 600 руб. /ребенок 6-17 лет дети до 5 лет бесплатно
  • Деревня Киндасово (заказ и предоплата 50% при бронировании тура) – 3 500 руб. /взр., 3 300 руб. /дети до 12 лет включительно, 2 500 руб. /дети до 5 лет
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Какие дополнительные экскурсии можно заказать?

1. Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке (заявка и оплата до начала тура):

Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России! Вас ждет знакомство с лучшими Сибирскими и Аляскинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции. Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное – живое общение с этими пушистыми спортсменами! Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук. После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождении инструктора (2 человека на 1 нарте). В завершении программы – чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).

  • Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.
  • Стоимость с учетом трансфера «питомник-гостиница в г. Петрозаводске» (при группе от 2 человек) – 5 600 руб. /взрослый, 4 000 руб. /ребенок 7-12 лет, 2 400 руб. /ребенок до 6 лет.

2. Поездка в музей-заповедник «Кижи» на хивусе (заявка и оплата до начала тура)

Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.

10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»). Туристы приходят к месту сбора на экскурсию самостоятельно. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру. Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».

Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Чаепитие с ароматным «кижским» чаем и вкусной карельской выпечкой.

Дополнительная экскурсия (на усмотрение музея).

Продолжительность пребывания на острове: 3 часа

14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.

16:00 Прибытие на набережную Онежского озера.

  • Время в пути в одну сторону – 1 час 30 минут.
  • Стоимость – 6 900 руб. /взрослый; 6 600 руб. /ребенок 6-17 лет; дети до 5 лет бесплатно.
  • Включено в стоимость – проезд по маршруту «Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск» (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.

3. Праздничная программа на свежем воздухе в деревне Киндасово (бронирование заранее и оплата на месте)

Выезд из Петрозаводска в деревню Киндасово (50 км).

Вас ждет программа «Деревенские забавы»!

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.

Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!

  • Стоимость – 3 500 руб. /взр., 3 300 руб. /дети до 12 лет включительно, 2 500 руб. /дети до 5 лет.
  • Продолжительность – около 5 часов.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предоставляются ли на тур скидки?

Скидки предоставляются:

  • школьникам до 16 лет – 150 руб. /чел.;
  • туристам, прибывающим в 11:57 на поезде «Ласточка» – 900 руб. /чел.
Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
23 янв 2024
Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
Ю
21 янв 2024
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
И
14 янв 2024
Ездили в тур от туроператора Большая Страна уже не первый раз. Организовано все хорошо. Рекомендую туры по России от этого туроператора.

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