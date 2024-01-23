1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Дом Кантеле, мастер-класс и заповедник «Кивач»

07:50 Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).

Туристы, прибывающие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Туристы, прибывающие из Санкт-Петербурга в 11.57 на«Ласточке» (поезд №804Ч), пропускают завтрак, обзорную экскурсию и программу в Доме Кантеле. Встреча туристов – на ж/д вокзале по прибытии поезда «Ласточка». Стоимость неоказанных услуг вычитается из тура (информация в разделе «Проживание»)

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Экскурсия по Дому Кантеле + мастер-класс.

На экскурсии вы познакомитесь с историей Дома Кантеле, узнаете секреты изготовления кантеле – традиционного музыкального инструмента, сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» карельских костюмов.

Также вас ждет знакомство с работой мастерской национальных инструментов и отдела по созданию, реставрации и хранению народного костюма. Погружение в культуру коренных народов Карелии.

В завершении экскурсии – один из двух мастер-классов с артистами ансамбля «Кантеле» (обучение элементам национального танца или обучение игре на инструменте кантеле).

Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».

Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Не забудьте взять фотоаппарат!

За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура):

Посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке (см. описание в разделе «Важно знать»).