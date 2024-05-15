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Авторский тур
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На джипах по северному Приладожью
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 28 125₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
13 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельский weekend
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
23 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня на реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на острове Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 24 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Соловки из Петрозаводска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
21 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Начало: г. Петрозаводск
5 ноя в 10:00
от 15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимние Кижи: снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По карельской земле. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 38 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Февральские выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
22 фев в 10:00
от 11 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Волшебство зимних Кижей
Начало: Г. Петрозаводск
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
от 24 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
7 мар в 10:00
от 10 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Весенние праздники в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
8 мар в 10:00
от 11 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 19 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Празднуем День защитника Отечества в Карелии
Начало: Петрозаводск
21 фев в 10:00
от 11 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
11 янв в 10:00
14 янв в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «2-дневные туры»
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