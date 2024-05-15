Двухдневные экскурсионные туры Петрозаводска

Найдено 24 тура в категории «2-дневные туры» в Петрозаводске, цены от 10 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
На джипах по северному Приладожью
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
На джипах по северному Приладожью
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 28 125 за человека
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
13 300 за человека
Карельский weekend
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Карельский weekend
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
23 300 за человека
Два дня на реке Шуя
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня на реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 500 за человека
Тур выходного дня на острове Кижи
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на острове Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 24 500 за человека
Соловки из Петрозаводска
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Соловки из Петрозаводска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
21 600 за человека
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Начало: г. Петрозаводск
5 ноя в 10:00
от 15 900 за человека
Зимние Кижи: снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние Кижи: снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 49 400 за человека
По карельской земле. Снегоходное сафари
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По карельской земле. Снегоходное сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 38 700 за человека
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875 за человека
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Рождественское сафари на снегоходах в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 600 за человека
Выходные в Карелии с хаски
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии с хаски
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
35 600 за человека
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимний актив в Карелии: путешествие на снегоходах и собачьих упряжках
Начало: г. Петрозаводск
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
32 900 за человека
Февральские выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Февральские выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
22 фев в 10:00
от 11 900 за человека
Волшебство зимних Кижей
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Волшебство зимних Кижей
Начало: Г. Петрозаводск
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
от 24 400 за человека
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Праздничный тур - 8 марта в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
7 мар в 10:00
от 10 700 за человека
Весенние праздники в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Весенние праздники в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
8 мар в 10:00
от 11 500 за человека
Выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии
Начало: Петрозаводск
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 19 800 за человека
Празднуем День защитника Отечества в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Празднуем День защитника Отечества в Карелии
Начало: Петрозаводск
21 фев в 10:00
от 11 200 за человека
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
11 янв в 10:00
14 янв в 10:00
от 36 000 за человека
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900 за человека
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Праздничный тур - 8 марта в Карелии
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Выходные в Карелии
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Карельский weekend
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Карельский weekend
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Праздничный тур - 8 марта в Карелии
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Выходные в Карелии
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Выходные в Карелии
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. На джипах по северному Приладожью
  3. Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
  4. Карельский weekend
  5. Два дня на реке Шуя
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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