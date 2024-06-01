Семейные развлекательные туры Петрозаводска

Найдено 192 тура в категории «Можно с детьми» в Петрозаводске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
VIP-тур. Пролетая над Карелией
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 399 000 за человека
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800 за человека
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 60 600 за человека
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
От Ладоги до Белого моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
Жемчужное ожерелье Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 111 000 за человека
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700 за человека
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
15 900 за человека
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500 за человека
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300 за человека
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
13 300 за человека
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900 за человека
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520 за человека
Краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400 за человека
Легенды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 50 200 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000 за человека
Гранд-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 500 за человека
Карельский weekend
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Карельский weekend
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
23 300 за человека
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
28 900 за человека
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400 за человека
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
42 800 за человека
Перезагрузка в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
42 800 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Классический Петербург и вся Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классический Петербург и вся Карелия
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 40 550 за человека
Карельские узоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Карельские узоры
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 64 600 за человека
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800 за человека
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 800 за человека
Большое путешествие по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Карельская Одиссея
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельская Одиссея
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 37 900 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700 за человека
Сокровища Карельской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сокровища Карельской земли
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 27 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Весна в Карелии
    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
    читать дальше

    сыном. Нам очень понравилось! Все организованно, четко, вовремя, замечательные экскурсоводы (у нас были Анна и Галина). Я обратила внимание на водителей - настоящие профессионалы, по достаточно узким дорогам плавно водили. Мы жили в прекрасной гостинице "Космос" в 50 метрах от озера. Ну а самое главное - потрясающая природа Карелии и уютный Петрозаводск - красивый, ухоженный город, в котором живут приятные, вежливые, гостеприимные люди.

    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
    Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Жемчужное ожерелье Карелии
    Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!
    Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!Огромная благодарность организаторам за сказочное, великолепное путешествие!!! Всем рекомендую!
  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Весна в Карелии
    Было здорово, только автобусы переполненные почти были.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
  3. ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
  4. ТОП-7 по Карелии за четыре дня
  5. VIP-тур. Пролетая над Карелией
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 192 тура от 4 500 до 399 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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