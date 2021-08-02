Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски – пор. Валойне – пор. Сарикоски – пор. Кумио

Под шпилем ж/д вокзала г. Петрозаводска вас встречает сопровождающий по времени прибытия поезда №18 Москва – Петрозаводск.

Чтобы сразу настроиться на отличное приключение, идем завтракать в ресторан.

Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол к вашим услугам.

Знакомимся с сопровождающим и другими участниками группы, делимся первыми впечатлениями от Карелии.

Наше приключение начинается!

На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).

После долгой дороги и перед интенсивным сплавом надо подкрепиться.

А вы пробовали сырный суп с фрикадельками?

Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.

Получаем каски, спасательные жилеты и весла, а все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.

Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.

Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.).

С карельского его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород.

Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).

Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды.

Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами.

Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!

Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.).

На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит.

И пусть всё это сопровождается звонким смехом.

Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.).

Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.

Причаливаем к берегу, ставим лагерь.

Ужин, ночлег в полевых условиях.