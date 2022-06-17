Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя

Экскурсионный тур «Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя» на 4 дня

5
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
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Описание

Карелия – идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней. Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск и Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва  – Петрозаводск.

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии.

Прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии, город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о.Кижи.

 Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г.Петрозаводск. 

Ужин в кафе города.

Размещение в отеле.

2 день
Мраморный каньон Рускеала. Остров Валаам

Ранний подъем.

Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплата возможна на месте).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

3 день
Водопад Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!  

Пикник с ухой + шашлык + овощная нарезка + чай + выпечка.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

4 день
Сплав по реке Шуя

Завтрак "шведский стол". 

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

10:00 Встреча с инструктором у гостиницы Питер Инн.

Отправление на сплав.

Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00 ч.

Отъезд в Москву поезд № № 017А, Санкт-Петербург поезд  № 805Ч («Ласточка»).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Питер Инн "4*, 3 ночи
  • Питание по программе (4 завтрака, 1 ужин, 2 пикника)
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон"
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Сплав на рафтах по реке Шуя
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратнопитание
  • Не указанное в программе тураэкскурсия на о. Валаам + обед:взрослые – 4 100 руб. /чел. дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При себе необходимо иметь – запасную одежду, обувь.

Обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником.

На случай дождя – накидку от дождя.

Особенности маршрута
  • Экскурсии, включающие в себя переезд по воде, осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные;
  • при посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

 Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 июня 2022
Здравствуйте! Всё было просто великолепно! Карелия прекрасна!!
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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