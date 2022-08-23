07:50 Встреча группы на железнодорожном вокзале г. Петрозаводск.
Трансфер к началу маршрута: мост через реку Укса, 170 км.
Знакомство.
Выдача и подготовка снаряжения к выходу на воду.
Инструктаж по технике безопасности.
Обед в полевых условиях.
Выход на воду.
Сплав по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к. сл.) – пор. Лестница (2 к. сл.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к. сл.), 11 км.
Ужин и ночёвка в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав по реке Укса: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Розовый Слон (4 к. сл.) – пор. Мельница (4 к. сл.), 17 км.
Исходя из условий прохождения – в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка на порогах Розовый слон и Мельница.
Отдых, катание на порогах, походная баня.
Завтрак.
Сплав по реке Укса: пор. Мельница – пор. Каньон (3-4 к. сл.) – пор. Храмина (4 к. сл.) – пос. Ууксу, 6 км.
Окончание сплава на базе отдыха "Три стихии".
Баня/душ и горячий обед в кафе обед.
15.00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска (220 км).
~19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Отъезд группы вечерними поездами (после 20:00).
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Скидки:
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Погода на реке Укса практически не отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве. В майские праздники погода бывает разная от жары в +15-20 до снега. В среднем это +10-12 днем, +3-5 ночью, вода +5 градусов. В течении лета температура воды и воздуха значительно повышается.
Река Укса по своему прекрасна, главный её аргумент — мощные пороги, на которые можно любоваться часами. Деревья на реке зеленеют в конце мая/начале июня. В майские праздники очень часто еще лежит снег по берегам.
Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо-заваренный чай. На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку. На этой воде мы будем готовить весь наш поход.
Максимальный уровень воды в реке Укса — первые числа мая, когда река только открывается от льда. Это и привлекает туристов-экстремалов к маршруту — пороги наиболее интересны в спортивном плане и вызывают максимум адреналина и удовольствия. При сухой погоде уровень воды сильно падает с каждым днем и достигает критической отметки для сплава к середине июля или ранее.
Рыбы в реке мало или мы ее там не ловим, потомучто все едут не за рыбой и все свободное время уходит на катание в порогах.
Мы ходим на реку Укса максимум до середины июля, а грибы и ягоды начинают появляться к концу июля.
В майские праздники и почти весь май насекомых нет. В июне и июле комары и мошки на Уксе присутствуют в обычном для Карелии колличестве. На воде насекомые не беспокоят.
Внимание! Клещи и ядовитые змеи на маршруте есть. Клещи активны в мае и июне, желательно заранее привиться от энцифалита, оформить страховой полис «Антиклещ" и брать специальные средства от насекомых. Змеи на реке Укса — это гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен. Чаще гадюк можно встретить на порогах «Мельница» и «Храмина». Обязательно смотреть под ноги при осмотре поргов и прогулке по лесу!
Лучше всего берет Мегафон и МТС, есть перебои, но в каждый день можно поймать связь.
Наша основная задача — это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута. На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что дает дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в пос. Ууксу (точка окончания маршрута). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату).
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Укса, вам необходимо купить билеты до Петрозаводска с прибытием утром 7.00 – 7.50 (день заезда). Обратные билеты следует брать из Петрозаводска на вечер 20.00 – 23.00 или ночь. Возможна выброска до Лодейного поля (для отдельных групп).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.