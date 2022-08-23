Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии

Укса - река адреналина, драйва и эмоций

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Укса – река адреналина, драйва и эмоций.

Сплав по реке представляет собой прохождение порогов водопадного типа 2-5 категории сложности, которые доставят не мало адреналина и зарядят эмоциями на долгие годы! Тур по реке Укса проводится только с мая по конец июня из-за быстрого падения воды в реке. Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые даты.
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Экстремальный сплав по реке Укса в Карелии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Драйв и адреналин
Драйв и адреналин
Покатаетесь на порогах и отточите мастерство управлением плавсредством на воде
Жизнь на берегу реки
Жизнь на берегу реки
Расслабитесь и отдохнете от городской суеты
Карельская природа
Карельская природа
Насладитесь пением птиц, звуками реки и треском костра

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы в Петрозаводске, заброска и начало сплава

07:50 Встреча группы на железнодорожном вокзале г. Петрозаводск.

Трансфер к началу маршрута: мост через реку Укса, 170 км.

Знакомство.

Выдача и подготовка снаряжения к выходу на воду.

Инструктаж по технике безопасности.

Обед в полевых условиях.

Выход на воду.

Сплав по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к. сл.) – пор. Лестница (2 к. сл.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к. сл.), 11 км.

Ужин и ночёвка в полевых условиях.

Сбор группы в Петрозаводске, заброска и начало сплаваСбор группы в Петрозаводске, заброска и начало сплаваСбор группы в Петрозаводске, заброска и начало сплава
2 день

Сплав

Завтрак.

Сплав по реке Укса: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Розовый Слон (4 к. сл.) – пор. Мельница (4 к. сл.), 17 км.

Исходя из условий прохождения – в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

СплавСплавСплав
3 день

Дневка

Дневка на порогах Розовый слон и Мельница.

Отдых, катание на порогах, походная баня.

4 день

Утренний сплав и окончание похода

Завтрак.

Сплав по реке Укса: пор. Мельница – пор. Каньон (3-4 к. сл.) – пор. Храмина (4 к. сл.) – пос. Ууксу, 6 км.

Окончание сплава на базе отдыха "Три стихии".

Баня/душ и горячий обед в кафе обед.

15.00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска (220 км).

~19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Отъезд группы вечерними поездами (после 20:00).

Утренний сплав и окончание походаУтренний сплав и окончание походаУтренний сплав и окончание похода

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Скидки:

  • большой группой дешевле – скидка 10%;
  • для школьных групп: поездка на сплав бесплатно для преподавателей;
  • со своими плавсредством тур будет дешевле на 30%;

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи
Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (рафты, катамараны, весла, каски, спасжилеты, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас есть свое снаряжение сообщите нам. Спальники рекомендуем брать свои
  • Транспортное обслуживание
  • 3х-разовое питание
  • Работа инструктора
  • Баня и обед по окончанию маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Аренда гидрокостюма – 500 руб. /день/чел.
  • Туристическая страховка
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобелье;
  • водоотталкивающие штаны и куртка (неопреновый гидрокостюм);
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее белье;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка теплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН: Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик;
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, его можно взять на прокат. Спальный мешок советуем брать личный из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно). Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Погода на реке Укса практически не отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве. В майские праздники погода бывает разная от жары в +15-20 до снега. В среднем это +10-12 днем, +3-5 ночью, вода +5 градусов. В течении лета температура воды и воздуха значительно повышается.

Какая природа на маршруте?

Река Укса по своему прекрасна, главный её аргумент — мощные пороги, на которые можно любоваться часами. Деревья на реке зеленеют в конце мая/начале июня. В майские праздники очень часто еще лежит снег по берегам.

Какое качество и уровень воды в реке Уксунйоки (Укса)?

Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо-заваренный чай. На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку. На этой воде мы будем готовить весь наш поход.

Максимальный уровень воды в реке Укса — первые числа мая, когда река только открывается от льда. Это и привлекает туристов-экстремалов к маршруту — пороги наиболее интересны в спортивном плане и вызывают максимум адреналина и удовольствия. При сухой погоде уровень воды сильно падает с каждым днем и достигает критической отметки для сплава к середине июля или ранее.

Возможна ли рыбалка во время сплава?

Рыбы в реке мало или мы ее там не ловим, потомучто все едут не за рыбой и все свободное время уходит на катание в порогах.

Есть ли грибы и ягоды на маршруте?

Мы ходим на реку Укса максимум до середины июля, а грибы и ягоды начинают появляться к концу июля.

Присутствуют ли насекомые и змеи?

В майские праздники и почти весь май насекомых нет. В июне и июле комары и мошки на Уксе присутствуют в обычном для Карелии колличестве. На воде насекомые не беспокоят.

Внимание! Клещи и ядовитые змеи на маршруте есть. Клещи активны в мае и июне, желательно заранее привиться от энцифалита, оформить страховой полис «Антиклещ" и брать специальные средства от насекомых. Змеи на реке Укса — это гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен. Чаще гадюк можно встретить на порогах «Мельница» и «Храмина». Обязательно смотреть под ноги при осмотре поргов и прогулке по лесу!

Есть ли сотовая связь на маршруте?

Лучше всего берет Мегафон и МТС, есть перебои, но в каждый день можно поймать связь.

Как организована безопасность?

Наша основная задача — это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута. На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что дает дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Как добраться на автомобиле?

Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в пос. Ууксу (точка окончания маршрута). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату).

Как добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Укса, вам необходимо купить билеты до Петрозаводска с прибытием утром 7.00 – 7.50 (день заезда). Обратные билеты следует брать из Петрозаводска на вечер 20.00 – 23.00 или ночь. Возможна выброска до Лодейного поля (для отдельных групп).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 авг 2022
Все ок!
И
10 авг 2022
Благодарю за организацию тура. Ответы на все вопросы по туру и профессиональную поддержку.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
А
29 июля 2022
Хороший маршрут и ребята замечательные
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Александра!
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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