2 день

Сплав

Завтрак.

Сплав по реке Укса: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Розовый Слон (4 к. сл.) – пор. Мельница (4 к. сл.), 17 км.

Исходя из условий прохождения – в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.