Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Сплав по реке Укса – это лучший выбор для любителей рафтинга по большой воде. Вас ждет потрясающе красивая река со знаменитыми порогами-падунами, преодоление которых подарит массу незабываемых впечатлений. Особенность реки – быстро снижающийся уровень воды, поэтому нужно успеть посетить ее в начале лета, следующий шанс будет только через год.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.