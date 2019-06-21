Сплав по реке Укса – это лучший выбор для любителей рафтинга по большой воде. Вас ждет потрясающе красивая река со знаменитыми порогами-падунами, преодоление которых подарит массу незабываемых впечатлений. Особенность реки – быстро снижающийся уровень воды, поэтому нужно успеть посетить ее в начале лета, следующий шанс будет только через год.
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Сбор группы в г. Петрозаводск, на перроне около здания ж.д. вокзала, у встречающего табличка, сразу после прибытия поезда №18 (Москва – Петрозаводск).
Завтрак в кафе (шведский стол).
Трансфер до места начала маршрута, 170 км.
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб/сутки).
До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Обед в полевых условиях.
Инструктаж, выход на воду.
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.), 12 км.
На спокойных участках реки используется мотор.
Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение.
В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток».
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.).
Осмотр с берега локальных препятствий (порогов, шивер) и их прохождение, 14 км.
На спокойных участках реки используется мотор.
В пути перекус.
Вечером мастер-класс от инструкторов по приготовлению карельской форели.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Дневка на пороге Сирнитсанкоски («Розовый Слон»).
Катание на порогах, отдых, обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня Мобиба – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
Банные процедуры сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин у костра.
Готовим мясо и овощи на гриле и варим ароматный глинтвейн.
Ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к.с.) – пор. Каньон (3-4 к.с.) – пор. Храмина (4 к.с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу 10 км.
Прохождение или обнос порогов водопадного типа, в зависимости от готовности группы.
Сдача снаряжения в д. Ууксу.
Баня, обед в кафе.
Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
В точке начала маршрута мобильная связь очень неустойчивая. «Ловит» только Мегафон возле трассы.
Далее во время сплава мобильной связи нет, она появляется местами после порога Розовый Слон. Устойчивый сигнал есть на финише маршрута.
В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На туре по р. Укса нужна достаточно высокая физическая подготовка, т.к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
На маршрут допускаются дети только старше 16 лет в сопровождении родителей или с распиской от родителей.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т.к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Скидка от стоимости тура за неиспользованный групповой трансфер – 1 500 руб./чел.
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута).
До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату).
Стоимость такси от пос. Ууксу до станции Лодейное поле – 3 000 руб./легковой автомобиль.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т.к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 2 или 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Туристическая баня Мобиба – компактная и легкая мобильная баня “Мобиба”.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т.п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.