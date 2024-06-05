Активный отдых в Петрозаводске

Найдено 9 экскурсий в категории «Активный отдых» в Петрозаводске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
2 часа
46 отзывов
Популярное предложение
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
Начало: На территории глэмпинга «Елки на Горке»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 000 за человека
На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки» на Горке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека
Прогулка на лошадях в карельском лесу
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000 за человека
Золотое кольцо Карелии
Групповая
8 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Карелии
Расписание: Ежедневно в 09:00
2 500 за человека
Мраморный каньон Рускеала
Групповая
12 часов
3 отзыва
Мраморный каньон Рускеала
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 800 за человека
Мистическая гора Воттоваара
Групповая
17 часов
1 отзыв
Мистическая гора Воттоваара
Расписание: Пятница, Суббота в 07:00
7 500 за человека
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Расписание: Пятница в 08:00
9 900 за человека
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Групповая
6 часов
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Научиться грести, полюбоваться карельской природой и полакомиться горячим обедом в сосновом бору
Начало: На площади Гагарина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    5 июня 2024
    На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
    Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали
    читать дальше

    на живописное болото! Во-первых, хочу отметить технику. Новая, обслуженная и чистая! Электроуселитель руля особенно доставил, после турецких квадроциклах, где тяжело поворачивается руль - здесь чувствуешь себя, словно в мерседесе. Второе - экипировка. Я переживал в чем ехать и какая будет погода. У инструктора на базе и мембранные непросокаемые костюмы, мотоциклетные джерси, если жарко, сапоги всех размеров и, конечно, крутые шлема! Будьте готовы - они тяжелые, оказывается так должны весить профессиональные шлема. Было комфортно и я чувствовал себя защищенным! Третье - гид. Специально выложил его фото с нашей группой. Очень яркий, жизнерадостный представитель Карелии. Он не только поведал нам миллиард легенд и рассказов о Карелии, но и влюбил в этот невероятный край навсегда. Теперь планирую приехать к нему на двухчасовой маршрут на заброшенную военную базу. Очень круто путешествовать с местным еще и с таким позитивным и знающим рассказчиком! Четвертое - кафе! По приезду на базе оказывается есть полноценное кафе, где можно не только выпить чашку кофе, но и полноценно и очень вкусно поесть! Про локации - молчу, фото сами за себя говорят. Рекомендую и сам приеду снова!

  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Поездка была просто супер! Никита замечательный инструктор - объяснил новичкам все правила, технику управления каяком, показал нам удивительно красивые места, рассказал историю местности. Вся наша компания осталась очень довольна. Однозначно рекомендуем!
    Поездка была просто супер!Поездка была просто супер!Поездка была просто супер!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Было потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободы. Спасибо Никите за
    читать дальше

    приятное общение, информацию о местной флоре, фотографии и видео, и за само путешествие. Человек знает свое дело! С удовольствием повторила бы. Советую однозначно!

    Было потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободы
  • И
    Илья
    3 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Много писать не буду: все отлично! Спасибо Никите! Даже если будет дождь, можно не беспокоиться, дождевики, гермомешки, неопреновые юбки - все в наличии!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательныеСлучайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
    читать дальше

    подходят к процессу и очень много внимания уделяют безопасности. Кто хочет больше свободы действий - думаю, что нужно брать более профессиональные полноценные уроки верховой езды.

  • А
    Алина
    7 февраля 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Очень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозно. Почувствовала себя как в
    читать дальше

    русской зимней сказке. Планирую приехать ещё летом, и обязательно закажу экскурсию повторно. Спасибо Екатерине и её замечательному красавцу пёселю. Также благодарна проводнице Екатерине и лошади Розе, которая оказала мне честь прогуляться в карельском лесу в её компании, а также принять угощения из моих рук в виде яблок и моркови))) спасибо вам за незабываемые впечатления!

    Очень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозноОчень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозно
  • А
    Алябьев
    28 сентября 2023
    Золотое кольцо Карелии
    Потрясающая экскурсия, насыщенная и интересная! Даже не смотря на пошедший дождь)
    Потрясающая экскурсия, насыщенная и интересная! Даже не смотря на пошедший дождь)Потрясающая экскурсия, насыщенная и интересная! Даже не смотря на пошедший дождь)Потрясающая экскурсия, насыщенная и интересная! Даже не смотря на пошедший дождь)
  • Е
    Елизавета
    1 сентября 2023
    Золотое кольцо Карелии
    ПОехала целенаправленно второй раз, взяла с собой детей. Те же объекты, но с новым гидом - новый ракурс и новые
    читать дальше

    сведения. Вообще маршрут приятный, карельская природа полна волшебством и вселенским спокойствием. С Юлией было потрясающе живо, с Анной размеренно и успокаивающе. Автобус оба раза попался один и тот же, удобный, есть зарядка в кресле. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    8 июля 2023
    Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
    Поездка на экскурсию оставила только положительные эмоции, местами даже восторг. Такие красивые места, поездка на катере на Ладожские шхеры-это вообще
    читать дальше

    "вишенка на торте". Рекомендую однозначно отправиться в такое удивительное путешествие!!! Встреча с викингов и-новые знания, новые знакомства, новые впечатления!!! Гора Паасо- лично для меня преодоление и испытание, с которым я справилась, несмотря ни на что!!! А сопровождала нас Ольга потрясающе интересная, заботливая, с огромным багажом знаний о своей малой родине, с любовью и нежностью рассказывающая о природе, людях, проживавших и проживающих ныне. С очень красивым голосом и грамотной речью-для меня это немало важно в длинном путешествии! Оля, ещё раз большущее Вам спасибо за увлекательную, познавательно, душевную прогулку по Карелии!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Каякинг по таинственному озеру Лососинное
  2. На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
  3. Прогулка на лошадях в карельском лесу
  4. Золотое кольцо Карелии
  5. Мраморный каньон Рускеала
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Активный отдых" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 000 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Петрозаводске на 2024 год по теме «Активный отдых», 76 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам