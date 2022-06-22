Конная прогулка – это прекрасная возможность выбраться из ежедневной рутины и серого каменного города на свежий воздух, сменить постоянную спешку на умиротворение и спокойствие, а также пообщаться с любимыми или друзьями в необычной обстановке. Рафтинг на Шуе – надежный и испытанный способ отдохнуть на природе. Эта полноводная река идеально подходит для первого знакомства с Карелией.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск, конная прогулка по лесу, питомник ездовых собак

Встречаемся на перроне у входа в здание ж/д вокзала г. Петрозаводска. Нас встречают инструкторы по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск. Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Завтрак придется по вкусу любому путешественнику – шведский стол к вашим услугам. Наше приключение начинается! На автобусах отправляемся к месту старта конной прогулки. Инструкторы конюшни проводят для нас экскурсию по территории конюшни, расскажут про амуницию, породы и масти, особенности содержания и характера своих подопечных. Для нас проводят мастер-класс по чистке и седловке лошади. Самостоятельно подготовив лошадей, отправляемся на конную прогулку. Перед выездом на маршрут инструктор научит нас правильно взаимодействовать с лошадью, покажет основные элементы управления и научит уверенно держаться в седле. А после мы отправимся на увлекательную прогулку по лесному маршруту (1,5 часа). В лесном массиве у нас будет прекрасная возможность самостоятельно управлять лошадью. Учимся владеть собственным телом, наслаждаемся гармонией единения с природой. Верховая езда – это уникальная возможность провести отдых на свежем воздухе, снять напряжение от городской суеты, взбодриться и насладиться общением с четвероногими друзьями. Продолжаем наше путешествие и на автобусе направляемся в питомник ездовых собак на берегу реки Шуя, 30 км в пути. Обедаем в атмосферном чуме: угощаемся блюдами национальной карельской кухни. После обеда отправляемся на треккинговую прогулку в компании хаски – её рекомендуют всем, кому не хватает положительных эмоций. Хаски – удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, которые буквально созданы для общения. Вас ждет обучающий мастер-класс работы с ездовыми собаками, а также легкая прогулка по специально проложенному маршруту вдоль реки Шуя. На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км). Разбиваем лагерь, участвуем в приготовлении ужина и идем отдыхать. Завтра нас ждет насыщенный день!

2 день Сплав на рафтах по р.Шуя

Просыпаемся и завтракаем. Начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. Получаем каски, спасательные жилеты и весла, а все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки. Перед интенсивным сплавом надо подкрепиться. Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы. После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде. Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км. Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.). С карельского его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком). Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды. Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события! Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.). На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. И пусть всё это сопровождается звонким смехом. Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.). Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал. Причаливаем к берегу, ставим лагерь. Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне. К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи. Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам. Под звуки природы отправляемся отдыхать.

3 день Завершение сплава, банька, отъезд