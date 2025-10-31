читать дальше

по конюшне, Татьяна так интересно рассказывает о быте лошадок и вообще, просто заряжает своей энергетикой. Лошадки очень комфортно содержатся, их любят, с ними разговаривают, как с людьми, и самое интересное, они все понимают. Ну просто наивысшая доза гормона счастья получена от посещения конюшни и общения с её обитателями! Спасибо всем огромное!!!!

P.s: козлик Альянс красавец и трудяга)))) у него самая интересная работа в конюшне. А вот какая, вы узнаете сами, когда придете к ним в гости.

Всей дружной командой каратистов из Казани выражаем всем девчонкам, которые работали с нами в тот день огромную благодарность!!! Спасибо за ваш профессионализм! Мы в восторге!