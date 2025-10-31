Индивидуальная
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«Изюминка и цель нашего похода — знакомство с лошадьми»
19 дек в 10:00
20 дек в 15:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Открывая Карелию: водопад Кивач, конная прогулка и вулкан Гирвас
Зимний день в заповедной сказке
«Прокатимся на лошадях по заповедному лесу»
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Дыхание Севера: водопад Кивач, хаски, олени и лошади (из Петрозаводска)
Провести зимний день на природе и услышать карельские истории у очага
«Вы познакомитесь с сибирскими и аляскинскими хаски, погладите и покормите северных оленей ягелем, увидите северных лошадей с густой зимней шерстью»
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
13 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 октября 2025Спасибо за прекрасное времяпровождение 😊
Отличная команда, красивейшие лошади
«Лошади меняют жизни. Они придают нашей молодёжи уверенность в себе и повышают самооценку.
- ВВолкова3 сентября 2025Заказывала прогулку на двоих себя и ребенка. К сожалению я не прошла по весу, мне сделали пересчет стоимости. Екатерина позаботилась
- ААлёна28 августа 2025Спасибо за прекрасный День Рождения и незабываемые впечатления🥰♥️🔥🐎
- ССофия15 августа 2025Прекрасная конная прогулка. Екатерина и инструкторы приветливы. Дали погладить лошадок,пофотографировали и покормили. Чувствовали себя спокойно и безопасно. Спасибо!
- ЕЕкатерина4 июля 2025Всё прошло отлично, очень понравилась прогулка
- ААнжелика4 июля 2025Нам безумно понравилась данная поездка, очень приятные администратор и инструктор. Приятные лошади. Больше всех понравилась Пурга, очень добрая и спокойная лошадка
- ММила5 мая 2025Все очень понравилось.
- ИИрина15 января 2025Прогулка понравилась. Лошадка была спокойная, хорошо прогулялись по зимнему лесу. Красивые фото. В конце покормили лошадь, маловато было морковки. Все понравилось. Рекомендую всем.
- ННаталья6 января 2025Все супер. 😍
- ККристина31 декабря 2024Фантастическое 31 декабря!
Лошади шикарные, ухоженные, красивые!
Мы все очень довольны!
- ЕЕлена7 октября 2024Потрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшем уровне. Очень понравилась экскурсия
- ЕЕленаХарыбина6 сентября 2024Спасибо Екатерине за организацию экскурсии. Всё прошло великолепно! Это наш первый выход в лес на лошадях. Волга и Пурга прекрасны.)))
- ЕЕлена27 июля 2024Лошади в хорошем состоянии, приятно видеть какой за ними уход. Лошадей разрешают угостить морковкой, если привезти с сабой. Находится место в лесу, рядом скамейки можно отдохнуть, на территории добрые и ласковые кошки.
- ААнастасия17 июля 2024Очень классные работники и управляющая, прогулка прошла чудесна, замечательные лошадки. Нам показали конюшню, ответили на вопросы, рассказали об устройстве конного
- ААнастасия26 мая 2024Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
- ООльга7 мая 2024Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
- ААлина7 февраля 2024Очень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозно. Почувствовала себя как в
- ЕЕвгения10 января 2024Всё очень понравилось! Замечательные организатор и инструктор) прогулка по тропкам красивого леса, лошадок можно покормить)
- ИИрина1 ноября 2023Екатерина организовала нам чудесную экскурсию, очень здорово покатались на лошадках все и взрослые и дети, маршрут очень красивый, лошади потрясающие! Рекомендуем!
- ССюзанна20 октября 2023Поставила 4*, потому что люблю лошадей. Но как таковой экскурсии с гидом не было. Девочки объяснили как вести себя с
