Мои заказы

Экскурсии на лошадях в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Петрозаводске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Пешая
Конные прогулки
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Прогулка на лошадях в карельском лесу
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«Изюминка и цель нашего похода — знакомство с лошадьми»
19 дек в 10:00
20 дек в 15:00
4000 ₽ за человека
Открывая Карелию: водопад Кивач, конная прогулка и вулкан Гирвас
На машине
Конные прогулки
6 часов
Индивидуальная
Открывая Карелию: водопад Кивач, конная прогулка и вулкан Гирвас
Зимний день в заповедной сказке
«Прокатимся на лошадях по заповедному лесу»
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
10 000 ₽ за человека
Дыхание Севера: водопад Кивач, хаски, олени и лошади (из Петрозаводска)
На машине
Конные прогулки
6 часов
Индивидуальная
Дыхание Севера: водопад Кивач, хаски, олени и лошади (из Петрозаводска)
Провести зимний день на природе и услышать карельские истории у очага
«Вы познакомитесь с сибирскими и аляскинскими хаски, погладите и покормите северных оленей ягелем, увидите северных лошадей с густой зимней шерстью»
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
13 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 октября 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Спасибо за прекрасное времяпровождение 😊

    Отличная команда, красивейшие лошади

    «Лошади меняют жизни. Они придают нашей молодёжи уверенность в себе и повышают самооценку.
    читать дальше

    Они дарят покой и умиротворение измученным душам. Они дают нам надежду»

    Спасибо, что вы вместе с лошадьми даете нам возможность это ощутить

    Спасибо за прекрасное времяпровождение 😊Спасибо за прекрасное времяпровождение 😊
  • В
    Волкова
    3 сентября 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Заказывала прогулку на двоих себя и ребенка. К сожалению я не прошла по весу, мне сделали пересчет стоимости. Екатерина позаботилась
    читать дальше

    чтобы нас заставили туда и обратно. За что ей большое спасибо. Екатерина очень интересный рассказчик, пока внучка каталась на лошадке я узнала много интересного. Место где находится конюшня очень красивое лошадки ухоженные о них заботятся. Надеюсь что в будущем будут лошадки тяжеловесы, чтобы могли все покататься. Всем сотрудникам конюшни желаю удачи в их нелёгком деле. Все очень приветливые и отзывчивые. Лошадки очень красивые. Всем рекомендую эту экскурсию

    Заказывала прогулку на двоих себя и ребенка. К сожалению я не прошла по весу, мне сделалиЗаказывала прогулку на двоих себя и ребенка. К сожалению я не прошла по весу, мне сделалиЗаказывала прогулку на двоих себя и ребенка. К сожалению я не прошла по весу, мне сделалиЗаказывала прогулку на двоих себя и ребенка. К сожалению я не прошла по весу, мне сделалиЗаказывала прогулку на двоих себя и ребенка. К сожалению я не прошла по весу, мне сделалиЗаказывала прогулку на двоих себя и ребенка. К сожалению я не прошла по весу, мне сделали
  • А
    Алёна
    28 августа 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Спасибо за прекрасный День Рождения и незабываемые впечатления🥰♥️🔥🐎
  • С
    София
    15 августа 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Прекрасная конная прогулка. Екатерина и инструкторы приветливы. Дали погладить лошадок,пофотографировали и покормили. Чувствовали себя спокойно и безопасно. Спасибо!
    Прекрасная конная прогулка. Екатерина и инструкторы приветливы. Дали погладить лошадок,пофотографировали и покормили. Чувствовали себя спокойно иПрекрасная конная прогулка. Екатерина и инструкторы приветливы. Дали погладить лошадок,пофотографировали и покормили. Чувствовали себя спокойно иПрекрасная конная прогулка. Екатерина и инструкторы приветливы. Дали погладить лошадок,пофотографировали и покормили. Чувствовали себя спокойно и
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Всё прошло отлично, очень понравилась прогулка
  • А
    Анжелика
    4 июля 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Нам безумно понравилась данная поездка, очень приятные администратор и инструктор. Приятные лошади. Больше всех понравилась Пурга, очень добрая и спокойная лошадка
    Нам безумно понравилась данная поездка, очень приятные администратор и инструктор. Приятные лошади. Больше всех понравилась Пурга
  • М
    Мила
    5 мая 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Все очень понравилось.
  • И
    Ирина
    15 января 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Прогулка понравилась. Лошадка была спокойная, хорошо прогулялись по зимнему лесу. Красивые фото. В конце покормили лошадь, маловато было морковки. Все понравилось. Рекомендую всем.
  • Н
    Наталья
    6 января 2025
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Все супер. 😍
  • К
    Кристина
    31 декабря 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Фантастическое 31 декабря!
    Лошади шикарные, ухоженные, красивые!
    Мы все очень довольны!
    Фантастическое 31 декабря!Фантастическое 31 декабря!
  • Е
    Елена
    7 октября 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Потрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшем уровне. Очень понравилась экскурсия
    читать дальше

    по конюшне, Татьяна так интересно рассказывает о быте лошадок и вообще, просто заряжает своей энергетикой. Лошадки очень комфортно содержатся, их любят, с ними разговаривают, как с людьми, и самое интересное, они все понимают. Ну просто наивысшая доза гормона счастья получена от посещения конюшни и общения с её обитателями! Спасибо всем огромное!!!!
    P.s: козлик Альянс красавец и трудяга)))) у него самая интересная работа в конюшне. А вот какая, вы узнаете сами, когда придете к ним в гости.
    Всей дружной командой каратистов из Казани выражаем всем девчонкам, которые работали с нами в тот день огромную благодарность!!! Спасибо за ваш профессионализм! Мы в восторге!

    Потрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшемПотрясающая прогулка! Спасибо огромное Катерине!!! Нас было аж 12 человек, но, все было организовано на высшем
  • Е
    ЕленаХарыбина
    6 сентября 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Спасибо Екатерине за организацию экскурсии. Всё прошло великолепно! Это наш первый выход в лес на лошадях. Волга и Пурга прекрасны.)))
    читать дальше

    Я и сын первый раз верхом,сын изъявил желание управлять сам,здесь огромное спасибо Валентине,которая держала за узду Волгу и инструктировала сына как управлять Пургой. Также познакомились с козликом,пони,кошечкой и другими очаровательными лошадками. Всё рассказали,показали,ответили на вопросы. Мы в восторге. Рекомендуем!!!

    Спасибо Екатерине за организацию экскурсии. Всё прошло великолепно! Это наш первый выход в лес на лошадяхСпасибо Екатерине за организацию экскурсии. Всё прошло великолепно! Это наш первый выход в лес на лошадяхСпасибо Екатерине за организацию экскурсии. Всё прошло великолепно! Это наш первый выход в лес на лошадяхСпасибо Екатерине за организацию экскурсии. Всё прошло великолепно! Это наш первый выход в лес на лошадях
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Лошади в хорошем состоянии, приятно видеть какой за ними уход. Лошадей разрешают угостить морковкой, если привезти с сабой. Находится место в лесу, рядом скамейки можно отдохнуть, на территории добрые и ласковые кошки.
  • А
    Анастасия
    17 июля 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Очень классные работники и управляющая, прогулка прошла чудесна, замечательные лошадки. Нам показали конюшню, ответили на вопросы, рассказали об устройстве конного
    читать дальше

    клуба. Прогулка была по чудесной лесопарковой зоне вдоль реки, очень красиво! Мы привезли с собой яблоки и с удовольствием покормили лошадок❤️ надо было больше привезти 😅

    Очень классные работники и управляющая, прогулка прошла чудесна, замечательные лошадки. Нам показали конюшню, ответили на вопросыОчень классные работники и управляющая, прогулка прошла чудесна, замечательные лошадки. Нам показали конюшню, ответили на вопросы
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательныеСлучайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
    читать дальше

    подходят к процессу и очень много внимания уделяют безопасности. Кто хочет больше свободы действий - думаю, что нужно брать более профессиональные полноценные уроки верховой езды.

  • А
    Алина
    7 февраля 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Очень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозно. Почувствовала себя как в
    читать дальше

    русской зимней сказке. Планирую приехать ещё летом, и обязательно закажу экскурсию повторно. Спасибо Екатерине и её замечательному красавцу пёселю. Также благодарна проводнице Екатерине и лошади Розе, которая оказала мне честь прогуляться в карельском лесу в её компании, а также принять угощения из моих рук в виде яблок и моркови))) спасибо вам за незабываемые впечатления!

    Очень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозноОчень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозно
  • Е
    Евгения
    10 января 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Всё очень понравилось! Замечательные организатор и инструктор) прогулка по тропкам красивого леса, лошадок можно покормить)
    Всё очень понравилось! Замечательные организатор и инструктор) прогулка по тропкам красивого леса, лошадок можно покормить)Всё очень понравилось! Замечательные организатор и инструктор) прогулка по тропкам красивого леса, лошадок можно покормить)
  • И
    Ирина
    1 ноября 2023
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Екатерина организовала нам чудесную экскурсию, очень здорово покатались на лошадках все и взрослые и дети, маршрут очень красивый, лошади потрясающие! Рекомендуем!
  • С
    Сюзанна
    20 октября 2023
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Поставила 4*, потому что люблю лошадей. Но как таковой экскурсии с гидом не было. Девочки объяснили как вести себя с
    читать дальше

    лошадьми - это сотрудницы фермы. Девочки приветливые. И мы просто ехали в лесу, молча. Сложилось мнение, что дешевле было бы самой на этой лошадиной ферме снять коняшек для катания. Но Екатерина тоже молодец, все контакты оставила, была на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на лошадях в карельском лесу
  2. Открывая Карелию: водопад Кивач, конная прогулка и вулкан Гирвас
  3. Дыхание Севера: водопад Кивач, хаски, олени и лошади (из Петрозаводска)
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Онежская набережная
  2. Водопад Кивач
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Марциальные воды
  6. Площадь Кирова
  7. Губернаторский парк
  8. Кафедральный собор Александра Невского
  9. Крестовоздвиженский собор
  10. Рускеала
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Петрозаводске. Максимально сближение с природой Петрозаводска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025