Экскурсии с животными в Петрозаводске

Найдено 11 экскурсий в категории «Животные» в Петрозаводске, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
«В крупнейшем питомнике хаски в России пообнимаетесь с этими активными и дружелюбными собаками, узнаете больше о ездовом спорте и по желанию прокатитесь в собачьей упряжке»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500 за человека
Прогулка на лошадях в карельском лесу
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«Изюминка и цель нашего похода — знакомство с лошадьми»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000 за человека
В гости к карельскому Деду Морозу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
«Веселый МичиПочи познакомит вас с обитателями фермы: северными оленями и ездовыми собаками, маламутами и хаски»
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
17 отзывов
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
«Здесь вы увидите сибирских и аляскинских хаски и маламутов, сделаете с ними милые снимки»
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200 за человека
Путешествие к хаски и северным оленям
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
14 отзывов
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
«Вы прогуляетесь по крупнейшему в России питомнику хаски в компании опытного каюра, погладите чудесных зверей, сфотографируетесь с добродушными маламутами и узнаете всё самое интересное о северных ездовых породах»
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900 за человека
В гости к хаски и северным оленям
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
81 отзыв
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«А что это за резиденция без настоящих северных собак — хаски и маламутов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200 за человека
Айда в деревню! Тур по живописной Карелии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Побываем в карельских лесах — по ним можно будет прогуляться как пешком, так и на упряжке с хаски или на лошади»
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500 за человека
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Групповая
4 часа
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
«Мы познакомимся с его верными друзьями: хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно в 11:00
2 200 за человека
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
«В чем отличие рыбалки от промысла»
3 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Катание на собаках - это нечто!!!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательныеСлучайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
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    подходят к процессу и очень много внимания уделяют безопасности. Кто хочет больше свободы действий - думаю, что нужно брать более профессиональные полноценные уроки верховой езды.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    В гости к хаски и северным оленям
    Милые хаски, очень дружелюбные, жаль мало времени.
  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
    Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
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    Но. Попала в период роста рогов у оленей, так что они были довольно апатичны и грустны. Взаимодействовать с ними не вышло. Тут, конечно, ничьей вины нет, но можно предупреждать путешественников заранее. И второй минус: вместо заявленных 4 часов, вся поездка заняла часа 2,5. Это вместе с дорогой и чаепитием. Как бы ничего критичного, но оказалось не очень удобным при планировании своего дальнейшего расписания на день.

    Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных!
  • Д
    Денис
    8 марта 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Отличная поездка в гости к хаски и оленям. Спасибо гиду Петру за очень интересный и обстоятельный рассказ о Карелии, ее
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    истории, жителях, культуре. Собаки в питомнике просто восхитительны, и более чем дружелюбны)) Поездка дочери на собачьей упряжке, это вообще отдельная история. Ее эмоции не передать, очень понравилось. А после, ещё прокатилась и на оленях. Ну и отдельная благодарность Петру, за то, что решил нашу проблему с бронированием столика на ужин (и это на 8 марта!).

  • Е
    Елена
    3 марта 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории Карелии.
    Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории КарелииЭкскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории КарелииЭкскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории Карелии
  • А
    Алина
    7 февраля 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Очень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозно. Почувствовала себя как в
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    русской зимней сказке. Планирую приехать ещё летом, и обязательно закажу экскурсию повторно. Спасибо Екатерине и её замечательному красавцу пёселю. Также благодарна проводнице Екатерине и лошади Розе, которая оказала мне честь прогуляться в карельском лесу в её компании, а также принять угощения из моих рук в виде яблок и моркови))) спасибо вам за незабываемые впечатления!

    Очень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозноОчень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозно
  • А
    Анастасия
    4 февраля 2024
    Путешествие к хаски и северным оленям
    Экскурсия очень понравилась. Мы с сыном остались очень довольны. Организация экскурсии на отлично. Всё во время и без суеты. Артём
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    отличный рассказчик, любящий свой край и знающий его историю. Очень понравились хаски, весёлые и дружелюбные. Повезло, Талви Укко был в резиденции, побывали и у него в гостях. Только позитивные эмоции и впечатления. Спасибо.

  • С
    Светлана
    21 января 2024
    Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
    В целом поездка понравилась, в экскурсию входил трасфер туда и обратно, заход в помещение с козочками и другими фермерскими животными,
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    экскурсия к оленям и домикам с хаски, а также чаепитие с пирожками в чайном домике. Сама экскурсия завершилась довольно быстро, а дальше было предоставлено свободное время для посещения других объектов. Стоит отметить, что цены на катание в упряжках с оленями, хаски очень приличные, поэтому кроме стоимости экскурсии нужно быть готовыми к основательным доп. расходам, т. к. все развлечения платные и уже не входят в стоимость билета, а просто гулять по территории в течение достаточно долгого свободного времени будет скучно. На мой взгляд,стоимость экскурсии довольно высокая для содержимого поездки, но само место нам понравилось. Дорога от Петрозаводска совсем недолгая.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
  2. Прогулка на лошадях в карельском лесу
  3. В гости к карельскому Деду Морозу
  4. Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
  5. Путешествие к хаски и северным оленям
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
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