1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
«В крупнейшем питомнике хаски в России пообнимаетесь с этими активными и дружелюбными собаками, узнаете больше о ездовом спорте и по желанию прокатитесь в собачьей упряжке»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
«Изюминка и цель нашего похода — знакомство с лошадьми»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
«Веселый МичиПочи познакомит вас с обитателями фермы: северными оленями и ездовыми собаками, маламутами и хаски»
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Олени и хаски: уникальное приключение в Петрозаводске с Талви Укко
Погрузитесь в мир зимних чудес, встречая оленей и хаски в крупнейшем питомнике России. Ждет вас не только экскурсия, но и теплое чаепитие
Начало: на улице Еремеева
«Здесь вы увидите сибирских и аляскинских хаски и маламутов, сделаете с ними милые снимки»
13 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
«Вы прогуляетесь по крупнейшему в России питомнику хаски в компании опытного каюра, погладите чудесных зверей, сфотографируетесь с добродушными маламутами и узнаете всё самое интересное о северных ездовых породах»
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900₽ за человека
Групповая
4 часа
В гости к хаски и северным оленям: уникальная экскурсия в Петрозаводске
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к Талви Укко, где вас ждут встречи с хаски и северными оленями
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«А что это за резиденция без настоящих северных собак — хаски и маламутов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 10:30
13 июня в 11:00
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
«Побываем в карельских лесах — по ним можно будет прогуляться как пешком, так и на упряжке с хаски или на лошади»
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
«Мы познакомимся с его верными друзьями: хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно в 11:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
«В чем отличие рыбалки от промысла»
3 сен в 05:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Катание на собаках - это нечто!!!
- ААнастасия26 мая 2024Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
- ООльга7 мая 2024Прекрасные девушки, ответят на все вопросы, добрые классные лошадки. Подойдёт прогулка для тех, кто впервые знакомится с лошадьми. Девушки ответственно
- ООльга5 мая 2024Милые хаски, очень дружелюбные, жаль мало времени.
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Поставила бы 5, так как девушка-гид с такой любовью и горящими глазами рассказывала о своих подопечных! Ещё вдоволь собак нагладилась.
- ДДенис8 марта 2024Отличная поездка в гости к хаски и оленям. Спасибо гиду Петру за очень интересный и обстоятельный рассказ о Карелии, ее
- ЕЕлена3 марта 2024Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Петру за содержательный и интересный рассказ об истории Карелии.
- ААлина7 февраля 2024Очень понравилась экскурсия! Правда, под конец замёрзла, но с погодой здорово повезло! Было солнечно, но морозно. Почувствовала себя как в
- ААнастасия4 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Мы с сыном остались очень довольны. Организация экскурсии на отлично. Всё во время и без суеты. Артём
- ССветлана21 января 2024В целом поездка понравилась, в экскурсию входил трасфер туда и обратно, заход в помещение с козочками и другими фермерскими животными,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Животные»
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