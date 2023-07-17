В Карелию летом на 4 дня

Экскурсионный тур «В Карелию летом на 4 дня» на 4 дня

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
В Карелию летом на 4 дня
Ближайшие даты:
20
авг
27
авг
3
сен
10
сен

Что вас ожидает:

Сплав и пикник
Сплав и пикник
Совершим сплав по реке до местечка Поляна и устроим пикник у костра
Фото на фоне мраморного каньона
Фото на фоне мраморного каньона
Побываем на Мраморном каньоне и сделаем классные фотографии
Водопад и карельские берёзы
Водопад и карельские берёзы
Увидим невероятный водопад и прогуляемся по дендрарию с карельскими берёзами

Описание

Как можно посетить Карелию летом и не сплавиться по реке Шуе?

Во время тура вы познаете основы рафтинга и вместе с нами посетите памятные места республики: заповедник Кивач со знаменитым водопадом, остров Кижи, горный парк Рускеала с Мраморным каньоном, центр шунгита и по желанию — остров Валаам.

Программа тура по дням

1 день

Сплав по реке Шуя

Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».

09:45 Встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн».

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа: кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя — накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра.

Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Свободное время.

Сплав по реке ШуяСплав по реке Шуя
2 день

Экскурсия по Петрозаводску и остров Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн». Гид с табличкой.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций

Возвращение в г. Петрозаводск.

Экскурсия по Петрозаводску и остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску и остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску и остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску и остров Кижи
3 день

Рускеала, Сортавала и остров Валаам

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

09:00 Экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон.

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в город Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала в 20:00.

Возвращение в гостиницу в 00:00.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Рускеала, Сортавала и остров ВалаамРускеала, Сортавала и остров ВалаамРускеала, Сортавала и остров ВалаамРускеала, Сортавала и остров Валаам
4 день

Центр шунгита и водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Посещение Центра Шунгита. Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень — настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Экскурсия на водопад Кивач. Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00.

Прощание с гидом! До новых встреч!

Отъезд в Москву поезд №017А Петрозаводск-Москва в 21:50, Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск-Санкт-Петербург в 18:00.

Центр шунгита и водопад КивачЦентр шунгита и водопад Кивач

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Двухместный номер / Двухместный номер (дети до 16 лет)

28 600/27 100

Одноместный номер

34 100

Дополнительное место / Доп. место (дети до 16 лет)

24 800/23 300

Варианты проживания

Piter Inn

3 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.

К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.

Piter InnPiter InnPiter InnPiter InnPiter InnPiter InnPiter InnPiter Inn

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 обед, 1 пикник)
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание: обзорная экскурсия по городу Петрозаводск, экскурсия на остров Кижи, экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон, экскурсия на водопад «Кивач», посещение музея природы заповедника «Кивач», посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач», сплав по реке Шуя
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Экскурсия остров Валаам + обед: взрослые — 5000 рублей/чел., дети до 12 лет — 2800 рублей/чел.
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море, осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные или производится возврат денежных средств.

Что нужно учесть туристам?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.

Какой транспорт в туре?
Автобусы комфортабельные, марка и количество мест в автобусе зависят от набранного количества туристов в туре. Рассадка в автобусе свободная.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
17 июля 2023
Благодарю вас), море впечатлений 🙏
Благодарю вас), море впечатлений 🙏Благодарю вас), море впечатлений 🙏
И
17 июля 2023
Организация отличная
А
17 июля 2023
На маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гида в первой половине маршрута! Интересно рассказывает, заслушаешься!
На маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гидаНа маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гидаНа маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гидаНа маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гидаНа маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гидаНа маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гидаНа маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гидаНа маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гидаНа маршруте было два гида. Оба интересно рассказывали. Но особенно хотелось бы выделить Татьяну, нашего гида

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