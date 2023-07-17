3 день

Рускеала, Сортавала и остров Валаам

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

09:00 Экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон.

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в город Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала в 20:00.

Возвращение в гостиницу в 00:00.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!