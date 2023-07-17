Экскурсионный тур «В Карелию летом на 4 дня» на 4 дня
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Что вас ожидает:
Описание
Как можно посетить Карелию летом и не сплавиться по реке Шуе?
Во время тура вы познаете основы рафтинга и вместе с нами посетите памятные места республики: заповедник Кивач со знаменитым водопадом, остров Кижи, горный парк Рускеала с Мраморным каньоном, центр шунгита и по желанию — остров Валаам.
Программа тура по дням
Сплав по реке Шуя
Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн».
09:45 Встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн».
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа: кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя — накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Свободное время.
Экскурсия по Петрозаводску и остров Кижи
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн». Гид с табличкой.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций
Возвращение в г. Петрозаводск.
Рускеала, Сортавала и остров Валаам
Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
09:00 Экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон.
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в город Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала в 20:00.
Возвращение в гостиницу в 00:00.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Центр шунгита и водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Посещение Центра Шунгита. Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень — настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Экскурсия на водопад Кивач. Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00.
Прощание с гидом! До новых встреч!
Отъезд в Москву поезд №017А Петрозаводск-Москва в 21:50, Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск-Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Двухместный номер / Двухместный номер (дети до 16 лет)
28 600/27 100
|Одноместный номер
34 100
|Дополнительное место / Доп. место (дети до 16 лет)
24 800/23 300
Варианты проживания
Piter Inn
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Питание по программе (3 завтрака, 1 обед, 1 пикник)
- Трансфер
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание: обзорная экскурсия по городу Петрозаводск, экскурсия на остров Кижи, экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон, экскурсия на водопад «Кивач», посещение музея природы заповедника «Кивач», посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач», сплав по реке Шуя
- Работа гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Экскурсия остров Валаам + обед: взрослые — 5000 рублей/чел., дети до 12 лет — 2800 рублей/чел.
- Питание вне программы
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море, осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные или производится возврат денежных средств.
- Что нужно учесть туристам?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
- Какой транспорт в туре?
- Автобусы комфортабельные, марка и количество мест в автобусе зависят от набранного количества туристов в туре. Рассадка в автобусе свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.