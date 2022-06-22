Сказочный Новый год в Карелии – это очарование небольшого губернского городка на берегу Онежского озера, возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талвен Укко, хрустальный абрис незамерзающего водопада Кивач, азарт гонки на собачьих упряжках, традиционные северные чаепития у самовара и пикник в саамском чуме.
Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.
Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.
Преимущества этого путешествия:
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал, со стороны перрона (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.
Возможность приобрести оберег на память.
Обед в ресторане.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Подготовка к праздничному банкету.
Банкет в ресторанах отелей (в стоимость тура банкет не включен, оплачивается при бронировании тура).
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично!
В программе:
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Трансфер в отель.
Отдых.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера» (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду).
Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».
Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
Чаепитие у костра с печеньем.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье.
Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста.
Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.
Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Отдых.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение Национального музея Республики Карелия.
Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.
Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.
Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ели.
Загородная экскурсия с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Внешний осмотр церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.
Обед в кафе.
Переезд до заповедника «Кивач».
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница «Фрегат»
|Взрослые
|Дети до 16,99 лет
|Стандартный номер,
2-местное размещение
|31 000
|30 700
|Дополнительное место стандартный номер
|24 100
|23 800
|Дети до 5-х лет без спального места – 14 400
|
Отель «Piter inn»
|
Взрослые
|
Дети до 16,99 лет
|
Стандартный номер,
|27 600
|27 300
|Стандартный номер,
1-местное размещение
|34 800
|–
|
Улучшенный номер,
|29 400
|29 200
|
Дополнительное место, стандартный номер
|20 000
|19 800
|
Дети до 5-х лет без спального места – 14 300
|
Гостиница «Северная»
|
Взрослые
|
Дети до 16 лет
|Люкс номер,
2-местное размещение
|27 200
|27 000
|Люкс номер,
доп. место
|–
|22 100
|Джуниор-сюит номер,
2-местное размещение
|26 200
|26 000
|Джуниор-сюит номер,
доп. место
|–
|22 100
|Дети до 5-х лет без спального места – 14 200
|Гостиница «Karelia&SPA»
|Взрослые
|Дети
|Стандартный номер,
1-местное размещение
|27 000
|–
На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
• тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
• обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
• тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
• теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
• маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
• теплую жилетку (для привалов);
• шерстяные носки 2 пары;
• простые носки 2-3 пары.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.