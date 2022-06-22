Описание

Сказочный Новый год в Карелии – это очарование небольшого губернского городка на берегу Онежского озера, возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талвен Укко, хрустальный абрис незамерзающего водопада Кивач, азарт гонки на собачьих упряжках, традиционные северные чаепития у самовара и пикник в саамском чуме.

Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.

Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.

Преимущества этого путешествия: