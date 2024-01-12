1 день

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы».

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.

Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.

Обед в кафе города.

Размещение в выбранной гостинице.

Свободное время для подготовки к банкету.

31.12.2023 г. Новогодний банкет в ресторане отеля.

Новогодняя ночь 31 декабря 2023 года (оплачивается дополнительно при покупке тура).