Весёлый Новый год в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Радость, романтика, ожидание чуда — вот составляющие отличного зимнего праздника, которые вы почувствуете во время тура на Новый год в Карелии! А, может, добавить еще детский смех и даже бокальчик шампанского? Почему бы и нет! И весь этот праздничный набор упакован в республике с пушистыми елями, зимними пейзажами и… огромным количеством достопримечательностей и зимних развлечений. Стоимость тура без проживания — 18 000 руб. Стоимость тура с проживанием — от 26 900 руб.
Весёлый Новый год в Карелии
Весёлый Новый год в Карелии
Весёлый Новый год в Карелии
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Зимний Петрозаводск
Зимний Петрозаводск
Окунетесь в дружескую атмосферу северного города
Резиденция Талвиукко
Резиденция Талвиукко
Заглянете в гости в резиденцию главного Деда Мороза Карелии
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываете на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы».

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.

Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.

Обед в кафе города.

Размещение в выбранной гостинице.

Свободное время для подготовки к банкету.

31.12.2023 г. Новогодний банкет в ресторане отеля.

Новогодняя ночь 31 декабря 2023 года (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклыОбзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы
2 день

Резиденция Талвиукко - главного Деда Мороза Карелии

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники Карельского Деда Мороза.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.

Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!

Познакомимся с легендой о Талвиукко.

И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:

  • Катание на оленьей упряжке.
  • Катание на собачьей упряжке 500 м.
  • Катание на собачьей упряжке 1500 м.

В завершение развлекательной программы нас ждет горячий обед в кафе города.

Возвращение в гостиницу.

Резиденция Талвиукко - главного Деда Мороза КарелииРезиденция Талвиукко - главного Деда Мороза КарелииРезиденция Талвиукко - главного Деда Мороза КарелииРезиденция Талвиукко - главного Деда Мороза Карелии
3 день

Свободный день или экскурсии на выбор

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Экскурсии на выбор за доп. плату (бронируются и оплачиваются вместе с туром):

  1. Экскурсия в Рускеальский горный парк.
  2. Экскурсия «В гости к Хаски».
  3. Экскурсия на о. Кижи через Заонежье.

Подробное описание экскурсий представлено в разделе Важно знать.

Свободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выбор
4 день

Посещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина форели. Отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу:

Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Прощание с гидом.

До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд № 17 или в Санкт-Петербург, поезд № 11 или № 805.

Посещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина форели. ОтъездПосещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина форели. ОтъездПосещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина форели. ОтъездПосещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина форели. Отъезд

Проживание

Стоимость тура на 1 человека без проживания, руб:

Стоимость
Взрослый18 000
Ребенок до 16 лет17 700
Ребенок до 4 лет (с питанием и местом в автобусе)12 500

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в спа-отеле «Карелия» 4*, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение26 900
Двухместное размещение дети до 16 лет26 400
Двухместное размещение Джуниор сюит dabl28 000
Одноместное размещение31 500
Доп. место в Джуниор сюит25 200
Доп. место в Джуниор сюит дети до 16 лет24 700

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в отеле «Питер Инн» 4*, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение30 300
Двухместное размещение дети до 16 лет29 800
Двухместное размещение Повышенной Комфортности32 000
Двухместное размещение Полулюкс34 000
Одноместное размещение41 800
Доп. место взрослые24 100
Доп. место дети до 16 лет23 600

Варианты проживания

Спа-отель «Карелия» 4

3 ночи

Расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

Расстояние от спа-отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4Спа-отель «Карелия» 4

Отель «Питер Инн» 4

3 ночи

Находится в 5 минутах ходьбы от ж/д вокзала и предлагает к услугам Гостей безупречное качество сервиса, дружелюбный персонал и высочайшие стандарты безопасности.

180 номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями.

Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво. Уникальная по своему дизайну кофейня CoffeeShop идеально подходит для проведения встреч и переговоров.

Стандартные номера
В стандартных номерах отеля гости смогут воспользоваться бесплатным высокоскоростным беспроводным доступом в интернет, сейфом и телевизором с плоским экраном, а также отдохнуть в удобной постели и по достоинству оценить систему индивидуального климат-контроля.

Примерная площадь: 20–24 кв. м. Максимальное количество гостей: 2 взрослых и 1 ребенок.

Основные характеристики: Фен, индивидуальный климат-контроль, сейф, телефон, душевая кабина.

Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе: при выборе тарифа с проживанием - 4 завтрака, 3 обедапри выборе тарифа без проживания - 1 завтрак (в первый день), 3 обеда
  • При выборе тарифа с проживанием - 4 завтрака, 3 обеда
  • При выборе тарифа без проживания - 1 завтрак (в первый день), 3 обеда
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида, аниматоров, инструкторов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты на экскурсии
  • Экскурсии: обзорная по Петрозаводскув Центр Шунгитана водопад Кивачв резиденцию к Талвиукков художественную галерею "Дом Куклы"интерактивная программа "Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому"
  • Обзорная по Петрозаводску
  • В Центр Шунгита
  • На водопад Кивач
  • В резиденцию к Талвиукко
  • В художественную галерею «Дом Куклы»
  • Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Новогодний банкет (оплачивается при покупке тура):в ресторане "Паулайер" гостиницы "Питер Инн":взрослый - 9 500 руб. ребенок от 12 до 18 лет - 7 500 руб. ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. в ресторане спа-отеля "Карелия":взрослый - 10 500 руб. /чел. ребенок от 3 до 12 лет - 4 000 руб. /чел. ребенок до 3 лет - бесплатно
  • В ресторане "Паулайер" гостиницы "Питер Инн":взрослый - 9 500 руб. ребенок от 12 до 18 лет - 7 500 руб. ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб
  • Взрослый - 9 500 руб
  • Ребенок от 12 до 18 лет - 7 500 руб
  • Ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб
  • В ресторане спа-отеля «Карелия»:взрослый - 10 500 руб. /чел. ребенок от 3 до 12 лет - 4 000 руб. /чел. ребенок до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 10 500 руб. /чел
  • Ребенок от 3 до 12 лет - 4 000 руб. /чел
  • Ребенок до 3 лет - бесплатно
  • Экскурсия на о. Кижи (оплата при бронировании тура):взрослый - 7 500 руб. /чел. ребенок 5-12 лет, студент, пенсионер - 7 300 руб. /чел
  • Взрослый - 7 500 руб. /чел
  • Ребенок 5-12 лет, студент, пенсионер - 7 300 руб. /чел
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк (оплата при бронировании тура):взрослый - 4 000 руб. /чел. пенсионер - 3 800 руб. /чел. школьник до 16 лет включительно - 3 600 руб. /чел
  • Взрослый - 4 000 руб. /чел
  • Пенсионер - 3 800 руб. /чел
  • Школьник до 16 лет включительно - 3 600 руб. /чел
  • Экскурсия в гости к Хаски (оплата при бронировании тура):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел. ребенок до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
  • Взрослый - 6 500 руб. /чел
  • Ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
  • Ребенок до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
  • Катание на оленьей упряжке: взрослые - 2 500 руб. /челдети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
  • Взрослые - 2 500 руб. /чел
  • Дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 500 м: взрослые - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
  • Катание на собачьей упряжке 1 500 м: взрослые - 3 000 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
  • Взрослые - 3 000 руб. /чел
  • Дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
  • Многие объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Для туристов, путешествующих с детьми, обязательно свидетельство о рождении детей.
  • Полис обязательного медицинского страхования·
  • Теплая непродуваемая и непромокаемяа одежда.
  • Наличные деньги. Не везде на объектах есть возможность расплачиваться банковскими картами.

В первый и последний день тура все вещи можно сдать в камеру хранения гостиницы или оставить в багажном отделение автобусе. На экскурсии Вам не нужно будет их брать с собой.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Программы дополнительных экскурсий

Экскурсии на выбор за доп. плату (бронируются и оплачиваются вместе с туром):

1. Экскурсия в Рускеальский горный парк.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км). Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте — 300 руб.).

21:00 Возвращение в гостиницу.

Время для отдыха.


2. Экскурсия «В гости к Хаски».

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км. Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами. Возвращение в гостиницу.


3. Экскурсия на о. Кижи через Заонежье.

Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала.

Во время автобусной экскурсии (время в пути 4 часа 30 минут) из Петрозаводска до деревни Оятевщина вы увидите месторождение карельского минерала шунгит и посетите целебный источник "Царицын ключ".

Из деревни Оятевщина до острова Кижи путь на судне на воздушной подушке займет 10 минут.

На острове вы посетите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в список всемирного наследия Юнеско, прогуляетесь по заонежской деревне, увидите одну из самых древних деревянный церквей России и познакомитесь с повседневной жизнью заонежан 19 века.

Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут.

После прогулки вас ждет натопленная уютная изба в старинном крестьянском доме, ароматный чай из самовара и новогодние угощения.

Обратная дорога в Петрозаводск (время в пути 4 часа 30 минут).

Отправление на экскурсию в 07:00.

Возвращение в 21:00 час.

Рекомендуемая гостиница, при выборе данной экскурсии "Питер Инн "4*.

Обращаем ваше внимание: Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т. к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т. к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!

Как проходит новогодний банкет в ресторане «Паулайер» гостиницы «Питер Инн»?

Меню новогодней ночи

Холодные закуски и салаты:

  • Рыбное ассорти 120 гр (хвосты лангустинов, жареный угорь в соусе унаги, форель слабосолёная).
  • Мясное ассорти 120 гр (балотин из курицы с курагой и сладким перцем, буженина, ростбиф с соусом из тунца, томаты черри, микрозелень).
  • Ассорти сыров 100 гр (камамбер, пармезан, сулугуни, гауда, мёд, орехи).
  • Ассорти овощей 105 гр (свежие томаты и огурцы, красный перец, редис, оливковое масло).
  • Оливье 100 гр (индейка, отварной картофель, солёный огурец, зелёный горошек, яйцо, икра лосося, майонез).
  • Салат с копчёным судаком 100 гр (копчёный судак, отварной картофель, красный лук, салат айсберг, йогуртовая заправка).
  • Салат с хрустящим баклажаном 100 гр (баклажан, морковь, томаты черри, салат айсберг, цветная капуста, микрозелень, винный соус).

Горячая закуска:

  • Грибной жюльен с кальмаром 100 гр (шампиньоны, репчатый лук, кальмар, сливки, сыр моцарелла).

Горячее блюдо на выбор:

  • Лосось с булгуром, цукини и морковью 280 гр.
  • Говядина «Турнедо» с картофельными оладьями и соусом Порто 280 гр.

Горячее блюдо для детей до 12 лет:

  • Биточки из индейки с картофельным пюре и свежими овощами 250 гр

Десерт, фрукты и выпечка:

  • Панна котта с мандарином 120 гр (сливки, молоко, желатин, сахар, мандарин).
  • Фруктовое плато 150 гр (мандарин, виноград, груша, киви, физалис, мята, сахарная пудра).
  • Хлебная корзина с выпечкой 150 гр (хлеб ржаной и пшеничный, расстегай с мясом, калитка с картофелем).

Напитки:

  • Вода.
  • Клюквенный морс.
  • Шампанское.
  • Водка.
  • Карельские настойки.
  • Пиво Paulaner собственной пивоварни.

В стоимость включено:

  • welcome-drink;
  • шоу-программа;
  • праздничное меню;
  • безалкогольные и алкогольные напитки;
  • для детей — новогодняя программа в кафе CoffeeShop: анимация, игры, конкурсы, «шведский стол».
Как проходит новогодний банкет в ресторане спа-отеля «Карелия»?

Меню новогодней ночи

Салаты:

  • Овощной с фетой.
  • Деревенский.
  • Шубка с форелью.
  • С бужениной.

Холодные закуски:

  • Тар-тар из форели
  • Мясное ассорти (колбаса с брусникой, вяленная утка, буженина).
  • Рыбное ассорти (форель, масляная рыба, копченная сельдь).
  • Холодец.
  • Веллингтон с печенью.
  • Мини моцарелла с черри.
  • Парма с персиком.
  • Хлебная корзинка с калитками.
  • Фруктовое плато.

Горячая закуска:

  • Судак в кляре.

Горячее на выбор:

  • Дорада с салатом.
  • Утиная ножка с картофелем в сметане.

Десерт

Алкогольные напитки:

  • Просекко La gioiosa.
  • Водка Чайковский.
  • Вино Бричетто Санджовезе (красное сухое).
  • Безалкогольное вино Albali (красное, белое).

Домашние лимонады:

  • Мохито.
  • Дюшес.
  • Брусничный.

Напитки:

  • Вода.
  • Морс.
  • Чай.

В стоимость включено:

  • Веселая новогодняя программа с ведущей Анастасией Ковалевой и Co.
  • Тематическая фотозона.
  • Услуги профессионального фотографа и фото на память.
  • Конкурсы с подарками (путешествие на о. Кижи, сертификаты от спа-центра и ресторана «Карелия»).
  • Праздничное меню от шеф-повара ресторана «Карелия» Владимира Тероева.
  • Безлимитные напитки для подростков, безлимитные лимонады.
  • Живое выступление кавер-группы.
  • Дед Мороз и Снегурочка.
  • Праздничный фейерверк.

Дополнительно можно приобрести билет на полноценную детскую программу с аниматорами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 янв 2024
Большое спасибо за тур" Весёлый Новый год в Карелии". Всё очень понравилось. Организацией тура остались довольны, замечаний нет. Отдельное спасибо нашему гиду Анне от принимающей стороны.
О
12 янв 2021
Покупали тур "Веселый Новый год в Карелии". Отличная программа! Очень насыщенная и интересна Экскурсоводы - профессионалы!
Е
11 янв 2021
Очень понравилась Карелия, отличный экскурсовод Татьяна Викторовна Селиванова, спасибо ей огромное!!! Экскурсионная программа отличная, за 4 дня успели увидеть практически всё что можно посмотреть зимой. Зимняя "Рускеала" это чудо!!! Рекомендую!!!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиВодопад КивачПопулярные местаПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНовогодние 2024КарелияВыездныеНовогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Петрозаводска

Карелия 555
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Карелия 555
Республика Карелия, Сортавала
9 июня
23 июня
7 июля
21 июля
от 70 800 за человека
Весёлое Рождество в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весёлое Рождество в Карелии
г. Петрозаводск
4 янв
от 18 000 за человека
Новый год в Карелии в Домике у родника
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Карелии в Домике у родника
г. Петрозаводск
3 янв
38 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
All Airlines
ХорошоТам