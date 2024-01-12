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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Дом куклы
Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Увлекательная экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы».
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.
Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.
Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.
Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.
Обед в кафе города.
Размещение в выбранной гостинице.
Свободное время для подготовки к банкету.
31.12.2023 г. Новогодний банкет в ресторане отеля.
Новогодняя ночь 31 декабря 2023 года (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Резиденция Талвиукко - главного Деда Мороза Карелии
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники Карельского Деда Мороза.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.
Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!
Познакомимся с легендой о Талвиукко.
И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:
- Катание на оленьей упряжке.
- Катание на собачьей упряжке 500 м.
- Катание на собачьей упряжке 1500 м.
В завершение развлекательной программы нас ждет горячий обед в кафе города.
Возвращение в гостиницу.
Свободный день или экскурсии на выбор
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Экскурсии на выбор за доп. плату (бронируются и оплачиваются вместе с туром):
- Экскурсия в Рускеальский горный парк.
- Экскурсия «В гости к Хаски».
- Экскурсия на о. Кижи через Заонежье.
Подробное описание экскурсий представлено в разделе Важно знать.
Посещение водопада Кивач и дендрария. Посещение рыбного магазина форели. Отъезд
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.
Прощание с гидом.
До новых встреч!
Отъезд в Москву, поезд № 17 или в Санкт-Петербург, поезд № 11 или № 805.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека без проживания, руб:
|Стоимость
|Взрослый
|18 000
|Ребенок до 16 лет
|17 700
|Ребенок до 4 лет (с питанием и местом в автобусе)
|12 500
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в спа-отеле «Карелия» 4*, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|26 900
|Двухместное размещение дети до 16 лет
|26 400
|Двухместное размещение Джуниор сюит dabl
|28 000
|Одноместное размещение
|31 500
|Доп. место в Джуниор сюит
|25 200
|Доп. место в Джуниор сюит дети до 16 лет
|24 700
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в отеле «Питер Инн» 4*, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|30 300
|Двухместное размещение дети до 16 лет
|29 800
|Двухместное размещение Повышенной Комфортности
|32 000
|Двухместное размещение Полулюкс
|34 000
|Одноместное размещение
|41 800
|Доп. место взрослые
|24 100
|Доп. место дети до 16 лет
|23 600
Варианты проживания
Спа-отель «Карелия» 4
Расположен в городе Петрозаводск, недалеко от исторического центра.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Расстояние от спа-отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
Отель «Питер Инн» 4
Находится в 5 минутах ходьбы от ж/д вокзала и предлагает к услугам Гостей безупречное качество сервиса, дружелюбный персонал и высочайшие стандарты безопасности.
180 номеров 4 различных категорий, включая номера для людей с ограниченными возможностями.
Двухэтажный ресторан-пивоварня Paulaner предлагает попробовать гостям баварскую кухню и свежесваренное нефильтрованное пиво. Уникальная по своему дизайну кофейня CoffeeShop идеально подходит для проведения встреч и переговоров.
Стандартные номера
В стандартных номерах отеля гости смогут воспользоваться бесплатным высокоскоростным беспроводным доступом в интернет, сейфом и телевизором с плоским экраном, а также отдохнуть в удобной постели и по достоинству оценить систему индивидуального климат-контроля.
Примерная площадь: 20–24 кв. м. Максимальное количество гостей: 2 взрослых и 1 ребенок.
Основные характеристики: Фен, индивидуальный климат-контроль, сейф, телефон, душевая кабина.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе: при выборе тарифа с проживанием - 4 завтрака, 3 обедапри выборе тарифа без проживания - 1 завтрак (в первый день), 3 обеда
- При выборе тарифа с проживанием - 4 завтрака, 3 обеда
- При выборе тарифа без проживания - 1 завтрак (в первый день), 3 обеда
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида, аниматоров, инструкторов
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты на экскурсии
- Экскурсии: обзорная по Петрозаводскув Центр Шунгитана водопад Кивачв резиденцию к Талвиукков художественную галерею "Дом Куклы"интерактивная программа "Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому"
- Обзорная по Петрозаводску
- В Центр Шунгита
- На водопад Кивач
- В резиденцию к Талвиукко
- В художественную галерею «Дом Куклы»
- Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Новогодний банкет (оплачивается при покупке тура):в ресторане "Паулайер" гостиницы "Питер Инн":взрослый - 9 500 руб. ребенок от 12 до 18 лет - 7 500 руб. ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. в ресторане спа-отеля "Карелия":взрослый - 10 500 руб. /чел. ребенок от 3 до 12 лет - 4 000 руб. /чел. ребенок до 3 лет - бесплатно
- В ресторане "Паулайер" гостиницы "Питер Инн":взрослый - 9 500 руб. ребенок от 12 до 18 лет - 7 500 руб. ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб
- Взрослый - 9 500 руб
- Ребенок от 12 до 18 лет - 7 500 руб
- Ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб
- В ресторане спа-отеля «Карелия»:взрослый - 10 500 руб. /чел. ребенок от 3 до 12 лет - 4 000 руб. /чел. ребенок до 3 лет - бесплатно
- Взрослый - 10 500 руб. /чел
- Ребенок от 3 до 12 лет - 4 000 руб. /чел
- Ребенок до 3 лет - бесплатно
- Экскурсия на о. Кижи (оплата при бронировании тура):взрослый - 7 500 руб. /чел. ребенок 5-12 лет, студент, пенсионер - 7 300 руб. /чел
- Взрослый - 7 500 руб. /чел
- Ребенок 5-12 лет, студент, пенсионер - 7 300 руб. /чел
- Экскурсия в Рускеальский горный парк (оплата при бронировании тура):взрослый - 4 000 руб. /чел. пенсионер - 3 800 руб. /чел. школьник до 16 лет включительно - 3 600 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Пенсионер - 3 800 руб. /чел
- Школьник до 16 лет включительно - 3 600 руб. /чел
- Экскурсия в гости к Хаски (оплата при бронировании тура):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел. ребенок до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
- Взрослый - 6 500 руб. /чел
- Ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
- Катание на оленьей упряжке: взрослые - 2 500 руб. /челдети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослые - 2 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 500 м: взрослые - 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 000 руб. /чел
- Катание на собачьей упряжке 1 500 м: взрослые - 3 000 руб. /чел. дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
- Взрослые - 3 000 руб. /чел
- Дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
- Многие объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку - от 10 до 150 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность.
- Для туристов, путешествующих с детьми, обязательно свидетельство о рождении детей.
- Полис обязательного медицинского страхования·
- Теплая непродуваемая и непромокаемяа одежда.
- Наличные деньги. Не везде на объектах есть возможность расплачиваться банковскими картами.
В первый и последний день тура все вещи можно сдать в камеру хранения гостиницы или оставить в багажном отделение автобусе. На экскурсии Вам не нужно будет их брать с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.
Программы дополнительных экскурсий
Экскурсии на выбор за доп. плату (бронируются и оплачиваются вместе с туром):
1. Экскурсия в Рускеальский горный парк.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км). Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте — 300 руб.).
21:00 Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
2. Экскурсия «В гости к Хаски».
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км. Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами. Возвращение в гостиницу.
3. Экскурсия на о. Кижи через Заонежье.
Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала.
Во время автобусной экскурсии (время в пути 4 часа 30 минут) из Петрозаводска до деревни Оятевщина вы увидите месторождение карельского минерала шунгит и посетите целебный источник "Царицын ключ".
Из деревни Оятевщина до острова Кижи путь на судне на воздушной подушке займет 10 минут.
На острове вы посетите Кижский архитектурный ансамбль, включенный в список всемирного наследия Юнеско, прогуляетесь по заонежской деревне, увидите одну из самых древних деревянный церквей России и познакомитесь с повседневной жизнью заонежан 19 века.
Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут.
После прогулки вас ждет натопленная уютная изба в старинном крестьянском доме, ароматный чай из самовара и новогодние угощения.
Обратная дорога в Петрозаводск (время в пути 4 часа 30 минут).
Отправление на экскурсию в 07:00.
Возвращение в 21:00 час.
Рекомендуемая гостиница, при выборе данной экскурсии "Питер Инн "4*.
Обращаем ваше внимание: Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т. к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т. к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!
Как проходит новогодний банкет в ресторане «Паулайер» гостиницы «Питер Инн»?
Меню новогодней ночи
Холодные закуски и салаты:
- Рыбное ассорти 120 гр (хвосты лангустинов, жареный угорь в соусе унаги, форель слабосолёная).
- Мясное ассорти 120 гр (балотин из курицы с курагой и сладким перцем, буженина, ростбиф с соусом из тунца, томаты черри, микрозелень).
- Ассорти сыров 100 гр (камамбер, пармезан, сулугуни, гауда, мёд, орехи).
- Ассорти овощей 105 гр (свежие томаты и огурцы, красный перец, редис, оливковое масло).
- Оливье 100 гр (индейка, отварной картофель, солёный огурец, зелёный горошек, яйцо, икра лосося, майонез).
- Салат с копчёным судаком 100 гр (копчёный судак, отварной картофель, красный лук, салат айсберг, йогуртовая заправка).
- Салат с хрустящим баклажаном 100 гр (баклажан, морковь, томаты черри, салат айсберг, цветная капуста, микрозелень, винный соус).
Горячая закуска:
- Грибной жюльен с кальмаром 100 гр (шампиньоны, репчатый лук, кальмар, сливки, сыр моцарелла).
Горячее блюдо на выбор:
- Лосось с булгуром, цукини и морковью 280 гр.
- Говядина «Турнедо» с картофельными оладьями и соусом Порто 280 гр.
Горячее блюдо для детей до 12 лет:
- Биточки из индейки с картофельным пюре и свежими овощами 250 гр
Десерт, фрукты и выпечка:
- Панна котта с мандарином 120 гр (сливки, молоко, желатин, сахар, мандарин).
- Фруктовое плато 150 гр (мандарин, виноград, груша, киви, физалис, мята, сахарная пудра).
- Хлебная корзина с выпечкой 150 гр (хлеб ржаной и пшеничный, расстегай с мясом, калитка с картофелем).
Напитки:
- Вода.
- Клюквенный морс.
- Шампанское.
- Водка.
- Карельские настойки.
- Пиво Paulaner собственной пивоварни.
В стоимость включено:
- welcome-drink;
- шоу-программа;
- праздничное меню;
- безалкогольные и алкогольные напитки;
- для детей — новогодняя программа в кафе CoffeeShop: анимация, игры, конкурсы, «шведский стол».
Как проходит новогодний банкет в ресторане спа-отеля «Карелия»?
Меню новогодней ночи
Салаты:
- Овощной с фетой.
- Деревенский.
- Шубка с форелью.
- С бужениной.
Холодные закуски:
- Тар-тар из форели
- Мясное ассорти (колбаса с брусникой, вяленная утка, буженина).
- Рыбное ассорти (форель, масляная рыба, копченная сельдь).
- Холодец.
- Веллингтон с печенью.
- Мини моцарелла с черри.
- Парма с персиком.
- Хлебная корзинка с калитками.
- Фруктовое плато.
Горячая закуска:
- Судак в кляре.
Горячее на выбор:
- Дорада с салатом.
- Утиная ножка с картофелем в сметане.
Десерт
Алкогольные напитки:
- Просекко La gioiosa.
- Водка Чайковский.
- Вино Бричетто Санджовезе (красное сухое).
- Безалкогольное вино Albali (красное, белое).
Домашние лимонады:
- Мохито.
- Дюшес.
- Брусничный.
Напитки:
- Вода.
- Морс.
- Чай.
В стоимость включено:
- Веселая новогодняя программа с ведущей Анастасией Ковалевой и Co.
- Тематическая фотозона.
- Услуги профессионального фотографа и фото на память.
- Конкурсы с подарками (путешествие на о. Кижи, сертификаты от спа-центра и ресторана «Карелия»).
- Праздничное меню от шеф-повара ресторана «Карелия» Владимира Тероева.
- Безлимитные напитки для подростков, безлимитные лимонады.
- Живое выступление кавер-группы.
- Дед Мороз и Снегурочка.
- Праздничный фейерверк.
Дополнительно можно приобрести билет на полноценную детскую программу с аниматорами.