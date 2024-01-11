дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночь
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва — Петрозаводск» у вагона № 9.
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Далее нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.
Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Переезд в г. Кондопога.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице «Теремок» 3*.
Время для отдыха и подготовки к новогоднему банкету.
31.12.2023 Новогодний банкет в ресторане гостиницы (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Экскурсия к Талвиукко, ферма северных оленей, саамская деревня, питомник ездовых собак
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.
Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.
Познакомимся с легендой о Талвиукко.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в ресторане гостиницы.
Время для отдыха.
Рускеальский горный парк
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается на месте дополнительно — 300 руб. /чел.).
21:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Время для отдыха.
В гости к хаски
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км. Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.
А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуете дух крайнего Севера!
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.
Переезд в Петрозаводск.
Увлекательная экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы».
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Переезд на ж/д вокзал к 17:00.
Прощание с гидом! До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в г. Кондопога в гостинице «Теремок».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Двухместное размещение (взрослый)
|31 800
|Двухместное размещение Джуниор Сюит dabl
|33 000
|Одноместное размещение
|40 700
|Доп. место (взрослый)
|29 200
|Двухместное размещение (ребенок до 12 лет)
|29 400
|Доп. место (ребенок до 12 лет)
|26 800
|Ребенок до 4 лет без места в номере (с питанием и местом в автобусе)
|14 700
Варианты проживания
Гостиница «Теремок»
Уютная комфортабельная гостиница «Теремок» размещается в современном трехэтажном здании в уютном городке Кондопога. Одновременно здесь могут разместиться 36 человек. Одна из лучших гостиниц в г. Кондопога, расположена в центре города.
Номерной фонд гостиницы составляет 18 номеров, среди которых есть одноместные, двухместные и номер-люкс. Каждый номер оборудован полным санузлом с современной сантехникой, телевизором и мини-баром.
2-местный стандартный номер (15 номеров). В номере две кровати, душевая кабинка, холодильник, телевизор, телефон.
1-местный номер (2 номера). В номере большая кровать, душевая кабинка, телевизор, телефон, холодильник.
2-местный номер люкс (1 номер). В номере: телевизор, телефон, холодильник, минибар, санузел полный, кондиционер.
Во всех номерах, независимо от их категории, есть душ, туалет, умывальник, цветной телевизор со спутниковыми каналами, мини-холодильник и телефон.
Инфраструктура:
- ресторан, бар;
- парковка (охраняемая);
- сауна.
Расчётный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 2 обеда, 2 ужина)
- Проживание в гостинице
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида, аниматоров, инструкторов
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на экскурсии: обзорная экскурсия по Петрозаводскуэкскурсия в резиденцию к Талвиуккоэкскурсия на водопад Кивачэкскурсия в Рускеальский горный паркэкскурсия в Центр Шунгитаэкскурсия в собачий питомник и катание на собачьих упряжках 2 кмэкскурсия в «Дом Куклы»
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия в резиденцию к Талвиукко
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в Рускеальский горный парк
- Экскурсия в Центр Шунгита
- Экскурсия в собачий питомник и катание на собачьих упряжках 2 км
- Экскурсия в «Дом Куклы»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Новогодний банкет в кафе «Теремок» (оплачивается дополнительно при покупке тура):взрослый - 7 800 руб. /чел. ребенок от 12 до 18 лет - 6 800 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 4 000 руб. /чел
- Взрослый - 7 800 руб. /чел
- Ребенок от 12 до 18 лет - 6 800 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 4 000 руб. /чел
- Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку (от 10 до 150 рублей)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность.
- Для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей.
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда.
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом у вагона № 9 поезда №18 (Москва — Петрозаводск).
Если туристы приезжают раньше — ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер за дополнительную плату.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Петрозаводске?
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна.
Средняя температура: -15°C, но морозы могут достигать и -30°C.
Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Как проходит новогодний банкет в кафе «Теремок»
Банкет оплачивается дополнительно при покупке тура:
- взрослый — 7 800 руб. /чел.;
- ребенок от 12 до 18 лет — 6 800 руб. /чел.;
- ребенок до 12 лет — 4 000 руб. /чел.
В стоимость включено:
- новогодняя программа;
- праздничное меню;
- безалкогольные и алкогольные напитки;
- для детей детское меню;
- анимация, игры, конкурсы.
Меню в кафе «Теремок» (г. Кондопога)
Холодные закуски:
- 125/10 Салат «Оливье»: индейка, отварной картофель, огурец конс, зеленый горошек, яйцо, икра форели.
- 100/30 Салат из печеной свеклы с форелью соленной в фужере.
- 100 Салат Карельский с копченой рыбой: рыба копченая, картофель, лук зеленый, зеленый горошек, огурец свежий, масло оливковое.
- 100 Закуска из баклажан.
- 100/10 Ассорти овощное: томаты, огурцы, перец болгарский, салат зеленый, соус пикантный.
- 30/75/30/12 Ассорти рыбное: треска в тесте, рафаэлки из крабовых палочек, оливки, лимон, лайм, зелень.
- 75/75/30/10 Ассорти мясное: заливное из языка в форме, ножки куриные фаршированные (балотин), буженина собственного приготовления, соус майонез с корнишонами.
- 60/10/10 Ассорти сыров с медом и миндальным орехом: маасдам, ламбер, эдильвейс, гауда.
Горячее блюдо на выбор:
- 100/100 Форель припущенная с грибным жульеном.
- 100/50 Косичка из свинины с брусничным соусом.
- 75/75 Картофель запеченный, капуста цветная жареная.
- 90 Булочки баварские.
- 35 Калитка картофельная.
Десерт, фрукты:
200/20 Панна-котта с мандариновым желе.
200 Фруктовая тарелка: виноград, мандарины.
Напитки:
- Вода, клюквенный морс, соки, по 200 гр. /чел.
- Шампанское — по 150 гр. /чел, пиво — 2 бутылки по 500 гр., вино — 0,375 гр. /чел, водка и коньяк по 0,250 гр. /чел.
В предложение включено праздничное меню, безалкогольные и алкогольные напитки.
Детское меню:
- 125 Салат «Оливье» с ветчиной.
- 275 Биточки из индейки со сливочным соусом, картофельным пюре и свежими овощами.
- 200 Сок фруктовый.
- 100/15 Мороженое пломбир с ягодами.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Весь тур нас сопровождали морозы -25 и выше, но и они не смогли испортить чудеснейшее впечатление от этой волшебной поездки! Просто невероятно сказочная зимняя морозная природа Карелии, от которой захватывало дух! Очень насыщенная, но хорошо продуманная и организованная программа экскурсий. В резиденции Карельского Деда Мороза мы прям в детство и волшебство погрузились, испытали такую особенную атмосферу, что действительно захотелось верить в чудеса, даже нам, взрослым! А очарование морозной природы на водопаде Кивач, просто завораживало и заставляло напрочь забыть о морозах)))! Парк Рускеала был прекрасен не смотря на холодище, приходилось передвигаться почти бегом, чтоб не закалеть)))! Очень яркие и позитивные впечатления мы получили в питомнике хасок! Это невероятные создания - благородные, дружелюбные и очень позитивные! Накатались на собачьих упряжках - ну просто масса восторга!!! А ещё нам повезло, у нас была очень дружная и супер организованная, просто удивительная группа, за что всем нашим огромное спасибо! Ну и отдельную особую благодарность хотелось бы выразить нашему чудо-экскурсоводу Маргарите!! Профессионал своего дела! Очень интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора! Очень заботливая, переживающая за каждого, прям как наседка с цыплятами))! Мы от неё узнали массу полезной информации, сразу видно как человек любит свой край и знает своё дело! В общем от волшебства, свежего морозного воздуха, национального колорита возникло желание возвращаться сюда снова и снова, чтобы продолжить изучать культуру, природу, традиции и обычаи местного края! Там ещё столько интересного осталось)))!!!
Единственное НО, не очень понравилась - еда (обеды и ужины). Было мало и напоминало все столовскую еду((Хотелось бы предложить включать в подобные туры блюда национальной кухни. Люди же едут за впечатлением не только эмоциональным, но и гастрономическим.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания в туре. Проведем работу.
Мы надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!