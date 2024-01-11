Сказка в новогодней Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Где как не на севере встречать Новый год?! Именно здесь сильнее всего ощущается волшебство и магия этого праздника! Новый год в Карелии — это возможность не только увидеть удивительную природу Русского Севера, но и познакомиться с традициями и обычаями его коренных народов.
Сказка в новогодней Карелии
Сказка в новогодней Карелии
Сказка в новогодней Карелии
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Зимний Петрозаводск
Зимний Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии
Резиденция Талвиукко
Резиденция Талвиукко
Побываем в гостях у настоящего карельского Деда Мороза
Знакомство с животными
Знакомство с животными
Посетим ферму северных оленей и питомник ездовых собак
Кулинарные впечатления
Кулинарные впечатления
Отведаем национальную карельскую кухню
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Полюбуемся самым известным в Карелии водопадом, воспетым в русской поэзии
Экскурсия в «Дом Куклы»
Экскурсия в «Дом Куклы»
Отправимся в частную галерею и познакомимся с ее обитателями

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночь

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва — Петрозаводск» у вагона № 9.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Далее нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Переезд в г. Кондопога.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице «Теремок» 3*.

Время для отдыха и подготовки к новогоднему банкету.

31.12.2023 Новогодний банкет в ресторане гостиницы (оплачивается дополнительно при покупке тура).

Экскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночьЭкскурсия по Петрозаводску, Центр Шунгита, водопад Кивач, Новогодняя ночь
2 день

Экскурсия к Талвиукко, ферма северных оленей, саамская деревня, питомник ездовых собак

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.

Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.

Познакомимся с легендой о Талвиукко.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в ресторане гостиницы.

Время для отдыха.

Экскурсия к Талвиукко, ферма северных оленей, саамская деревня, питомник ездовых собакЭкскурсия к Талвиукко, ферма северных оленей, саамская деревня, питомник ездовых собакЭкскурсия к Талвиукко, ферма северных оленей, саамская деревня, питомник ездовых собакЭкскурсия к Талвиукко, ферма северных оленей, саамская деревня, питомник ездовых собакЭкскурсия к Талвиукко, ферма северных оленей, саамская деревня, питомник ездовых собакЭкскурсия к Талвиукко, ферма северных оленей, саамская деревня, питомник ездовых собак
3 день

Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается на месте дополнительно — 300 руб. /чел.).

21:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Время для отдыха.

Рускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный парк
4 день

В гости к хаски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км. Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Переезд в Петрозаводск.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею «Дом Куклы».

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Переезд на ж/д вокзал к 17:00.

Прощание с гидом! До новых встреч!

В гости к хаскиВ гости к хаскиВ гости к хаскиВ гости к хаски

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Кондопога в гостинице «Теремок».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Вариант размещенияСтоимость
Двухместное размещение (взрослый)31 800
Двухместное размещение Джуниор Сюит dabl33 000
Одноместное размещение40 700
Доп. место (взрослый)29 200
Двухместное размещение (ребенок до 12 лет)29 400
Доп. место (ребенок до 12 лет)26 800
Ребенок до 4 лет без места в номере (с питанием и местом в автобусе)14 700

Варианты проживания

Гостиница «Теремок»

3 ночи

Уютная комфортабельная гостиница «Теремок» размещается в современном трехэтажном здании в уютном городке Кондопога. Одновременно здесь могут разместиться 36 человек. Одна из лучших гостиниц в г. Кондопога, расположена в центре города.

Номерной фонд гостиницы составляет 18 номеров, среди которых есть одноместные, двухместные и номер-люкс. Каждый номер оборудован полным санузлом с современной сантехникой, телевизором и мини-баром.

2-местный стандартный номер (15 номеров). В номере две кровати, душевая кабинка, холодильник, телевизор, телефон.

1-местный номер (2 номера). В номере большая кровать, душевая кабинка, телевизор, телефон, холодильник.

2-местный номер люкс (1 номер). В номере: телевизор, телефон, холодильник, минибар, санузел полный, кондиционер.

Во всех номерах, независимо от их категории, есть душ, туалет, умывальник, цветной телевизор со спутниковыми каналами, мини-холодильник и телефон.

Инфраструктура:

  • ресторан, бар;
  • парковка (охраняемая);
  • сауна.

Расчётный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.

Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»Гостиница «Теремок»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 2 обеда, 2 ужина)
  • Проживание в гостинице
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида, аниматоров, инструкторов
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на экскурсии: обзорная экскурсия по Петрозаводскуэкскурсия в резиденцию к Талвиуккоэкскурсия на водопад Кивачэкскурсия в Рускеальский горный паркэкскурсия в Центр Шунгитаэкскурсия в собачий питомник и катание на собачьих упряжках 2 кмэкскурсия в «Дом Куклы»
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в резиденцию к Талвиукко
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк
  • Экскурсия в Центр Шунгита
  • Экскурсия в собачий питомник и катание на собачьих упряжках 2 км
  • Экскурсия в «Дом Куклы»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Новогодний банкет в кафе «Теремок» (оплачивается дополнительно при покупке тура):взрослый - 7 800 руб. /чел. ребенок от 12 до 18 лет - 6 800 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 4 000 руб. /чел
  • Взрослый - 7 800 руб. /чел
  • Ребенок от 12 до 18 лет - 6 800 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 4 000 руб. /чел
  • Многие объекты посещения взимают плату за фото - и видеосъемку (от 10 до 150 рублей)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей.
  3. Полис обязательного медицинского страхования.
  4. Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда.
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у вагона № 9 поезда №18 (Москва — Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше — ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 — трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна.

Средняя температура: -15°C, но морозы могут достигать и -30°C.

Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Как проходит новогодний банкет в кафе «Теремок»

Банкет оплачивается дополнительно при покупке тура:

  • взрослый — 7 800 руб. /чел.;
  • ребенок от 12 до 18 лет — 6 800 руб. /чел.;
  • ребенок до 12 лет — 4 000 руб. /чел.

В стоимость включено:

  • новогодняя программа;
  • праздничное меню;
  • безалкогольные и алкогольные напитки;
  • для детей детское меню;
  • анимация, игры, конкурсы.

Меню в кафе «Теремок» (г. Кондопога)

Холодные закуски:

  • 125/10 Салат «Оливье»: индейка, отварной картофель, огурец конс, зеленый горошек, яйцо, икра форели.
  • 100/30 Салат из печеной свеклы с форелью соленной в фужере.
  • 100 Салат Карельский с копченой рыбой: рыба копченая, картофель, лук зеленый, зеленый горошек, огурец свежий, масло оливковое.
  • 100 Закуска из баклажан.
  • 100/10 Ассорти овощное: томаты, огурцы, перец болгарский, салат зеленый, соус пикантный.
  • 30/75/30/12 Ассорти рыбное: треска в тесте, рафаэлки из крабовых палочек, оливки, лимон, лайм, зелень.
  • 75/75/30/10 Ассорти мясное: заливное из языка в форме, ножки куриные фаршированные (балотин), буженина собственного приготовления, соус майонез с корнишонами.
  • 60/10/10 Ассорти сыров с медом и миндальным орехом: маасдам, ламбер, эдильвейс, гауда.

Горячее блюдо на выбор:

  • 100/100 Форель припущенная с грибным жульеном.
  • 100/50 Косичка из свинины с брусничным соусом.
  • 75/75 Картофель запеченный, капуста цветная жареная.
  • 90 Булочки баварские.
  • 35 Калитка картофельная.

Десерт, фрукты:

200/20 Панна-котта с мандариновым желе.

200 Фруктовая тарелка: виноград, мандарины.

Напитки:

  • Вода, клюквенный морс, соки, по 200 гр. /чел.
  • Шампанское — по 150 гр. /чел, пиво — 2 бутылки по 500 гр., вино — 0,375 гр. /чел, водка и коньяк по 0,250 гр. /чел.

В предложение включено праздничное меню, безалкогольные и алкогольные напитки.

Детское меню:

  • 125 Салат «Оливье» с ветчиной.
  • 275 Биточки из индейки со сливочным соусом, картофельным пюре и свежими овощами.
  • 200 Сок фруктовый.
  • 100/15 Мороженое пломбир с ягодами.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 янв 2024
Доброе утро! От всего сердца поблагодарить! Отличная организация, очень насыщенная и интересная программа, а гид Маргарита- просто бриллиант! Очень отзывчивая, безумно интересно преподносит информацию. ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
Доброе утро! От всего сердца поблагодарить! Отличная организация, очень насыщенная и интересная программа, а гид Маргарита-Доброе утро! От всего сердца поблагодарить! Отличная организация, очень насыщенная и интересная программа, а гид Маргарита-Доброе утро! От всего сердца поблагодарить! Отличная организация, очень насыщенная и интересная программа, а гид Маргарита-Доброе утро! От всего сердца поблагодарить! Отличная организация, очень насыщенная и интересная программа, а гид Маргарита-Доброе утро! От всего сердца поблагодарить! Отличная организация, очень насыщенная и интересная программа, а гид Маргарита-
Т
8 янв 2024
Недавно вернулись с мужем из чудесного путешествия "Сказка в Новогодней Карелии" (были там с 31.12.23 по 04.01.24) от принимающей стороны. Покупали на сайте " Большая Страна" До сих пор под впечатлением!!! Мы жили в г. Кондопоге, в отеле" Теремок". Замечательный маленький уютный отель, неплохие завтраки (шведский стол). Всё в пешей доступности: магазины, центр, некоторые достопримечательности этого небольшого городка.
Весь тур нас сопровождали морозы -25 и выше, но и они не смогли испортить чудеснейшее впечатление от этой волшебной поездки! Просто невероятно сказочная зимняя морозная природа Карелии, от которой захватывало дух! Очень насыщенная, но хорошо продуманная и организованная программа экскурсий. В резиденции Карельского Деда Мороза мы прям в детство и волшебство погрузились, испытали такую особенную атмосферу, что действительно захотелось верить в чудеса, даже нам, взрослым! А очарование морозной природы на водопаде Кивач, просто завораживало и заставляло напрочь забыть о морозах)))! Парк Рускеала был прекрасен не смотря на холодище, приходилось передвигаться почти бегом, чтоб не закалеть)))! Очень яркие и позитивные впечатления мы получили в питомнике хасок! Это невероятные создания - благородные, дружелюбные и очень позитивные! Накатались на собачьих упряжках - ну просто масса восторга!!! А ещё нам повезло, у нас была очень дружная и супер организованная, просто удивительная группа, за что всем нашим огромное спасибо! Ну и отдельную особую благодарность хотелось бы выразить нашему чудо-экскурсоводу Маргарите!! Профессионал своего дела! Очень интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора! Очень заботливая, переживающая за каждого, прям как наседка с цыплятами))! Мы от неё узнали массу полезной информации, сразу видно как человек любит свой край и знает своё дело! В общем от волшебства, свежего морозного воздуха, национального колорита возникло желание возвращаться сюда снова и снова, чтобы продолжить изучать культуру, природу, традиции и обычаи местного края! Там ещё столько интересного осталось)))!!!
Единственное НО, не очень понравилась - еда (обеды и ужины). Было мало и напоминало все столовскую еду((Хотелось бы предложить включать в подобные туры блюда национальной кухни. Люди же едут за впечатлением не только эмоциональным, но и гастрономическим.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания в туре. Проведем работу.

Мы надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Е
3 янв 2024
Программа у нас еще не закончилась, но уже хочу от всего сердца поблагодарить! Отличная организация, очень насыщенная и интересная программа, а гид Маргарита- просто бриллиант! Очень отзывчивая, безумно интересно преподносит информацию. ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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