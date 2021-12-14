На данный маршрут рекомендую брать с собой детей не младше 10 лет.

Лица до 16 лет принимаются только с родителями или организованными группами со взрослым руководителем, который несет ответственность перед родителями за жизнь и здоровье детей, а перед нами за соблюдение детьми правил безопасности и поведения на маршруте.

Что касается старшего поколения — любой активный по жизни человек, независимо от возраста, сможет пойти в поход. Главное — иметь желание, запас энергии и позитивный настрой.