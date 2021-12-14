«Тропами Зимней войны»
Мы побываем в старом заброшенном бункере, пройдём тропами финских партизан и поживём в условиях, близких к полевым. Сплавимся по реке, на берегах которой до сих пор можно найти танковые броды и гильзы от патронов. И получим удовольствие от прохождения порогов под присмотром опытных инструкторов.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в г. Питкяранта. Экскурсия на линию обороны «U» с финским бункером
08:00 Встреча на вокзале в г. Петрозаводск.
Трансфер в г. Питкяранта.
Завтрак по пути в дер. Колотсельга.
12:00 Экскурсия вместе с краеведом Павлом Илатовским.
Линия обороны «U». Посетим настоящий финский бункер. Посмотрим линию обороны и доты.
15:00-16:00 Обед в кафе.
Трансфер к месту начала сплава.
Сбор снаряжения, инструктаж.
Спуск на воду.
Ужин, свободное время.
Встреча, трансфер в г. Питкяранта. Экскурсия на линию обороны «U» с финским бункером
08:00 Встреча на вокзале в г. Петрозаводск.
Трансфер в г. Питкяранта.
Завтрак по пути в дер. Колотсельга.
12:00 Экскурсия вместе с краеведом Павлом Илатовским.
Линия обороны «U». Посетим настоящий финский бункер. Посмотрим линию обороны и доты.
15:00-16:00 Обед в кафе.
Трансфер к месту начала сплава.
Сбор снаряжения, инструктаж.
Спуск на воду.
Ужин, свободное время.
Сплав, радиальный выход на танковый брод
Завтрак.
Старт.
Идём до порога «Розовый слон».
Катание.
Радиальный выход на танковый брод.
Ужин.
Свободное время.
Ночёвка на пороге.
Сплав, радиальный выход на танковый брод
Завтрак.
Старт.
Идём до порога «Розовый слон».
Катание.
Радиальный выход на танковый брод.
Ужин.
Свободное время.
Ночёвка на пороге.
Преодолеваем пороги, вечер с гитарой и ужином у костра
Завтрак.
Идем дальше.
Порог «Мельница» (бывшая финская мельница, взорванная в 1940 г.).
Порог «Каньон».
Порог «Храмина».
Обед.
Ночёвка на пороге.
Свободное время.
Гитара, песни у костра. ужин.
Преодолеваем пороги, вечер с гитарой и ужином у костра
Завтрак.
Идем дальше.
Порог «Мельница» (бывшая финская мельница, взорванная в 1940 г.).
Порог «Каньон».
Порог «Храмина».
Обед.
Ночёвка на пороге.
Свободное время.
Гитара, песни у костра. ужин.
Порог «Храмина», баня. Трансфер в Петрозаводск
Завтрак.
Осмотр порога «Храмина».
Прибытие на стапель на базу «Три стихии».
Баня, обед.
Трансфер в г. Петрозаводск
Порог «Храмина», баня. Трансфер в Петрозаводск
Завтрак.
Осмотр порога «Храмина».
Прибытие на стапель на базу «Три стихии».
Баня, обед.
Трансфер в г. Петрозаводск
Проживание
Проживание на протяжении всего тура в палатке. Предоставляем палатки, спальники (по желанию), туристические коврики.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Питание по маршруту, в том числе в лесу
- Аренда сплавного снаряжения
- Аренда кострового оборудования
- Палатки и туристические коврики — предоставляются по запросу (входит в стоимость)
- Работа инструктора
- Работа гида-экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Билеты до Сортавалы/Петрозаводска и обратно
- Сувениры в пути
- Страхование от клеща (за дополнительную плату)
- Гидрокостюмы
- Спальники
- Завтрак в кафе (первый день по пути в г. Питкяранта)
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандалии (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- клмн — кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены.;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).
аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.;
- Я иду первый раз, я справлюсь?
Данный маршрут вполне подходит для новичков. Но вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.
- В каком возрасте ходят в водные походы? Смогу ли я взять с собой маленького ребенка (до 10 лет)
На данный маршрут рекомендую брать с собой детей не младше 10 лет.
Лица до 16 лет принимаются только с родителями или организованными группами со взрослым руководителем, который несет ответственность перед родителями за жизнь и здоровье детей, а перед нами за соблюдение детьми правил безопасности и поведения на маршруте.
Что касается старшего поколения — любой активный по жизни человек, независимо от возраста, сможет пойти в поход. Главное — иметь желание, запас энергии и позитивный настрой.
- Существует ли мобильная связь на маршруте?
На данном маршруте связь есть в первый день в районе г. Питкяранта. На водной части маршрута местами будет связь у обладателей Магафон, МТС и Йота. Теле2 и Билайн не ловит.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору