Преимущества этого путешествия:
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
Прибытие в Петрозаводск.
08:55 Встреча на ж/д вокзале.
Трансфер к началу маршрута: мост через реку Укса.
Выдача и подготовка снаряжения к выходу на реку.
После экипировки необходимый инструктаж по технике безопасности (основные правила поведения на воде).
Обед в полевых условиях.
Начало сплава по реке Укса: порог Мостовой (2-3 к.сл.) — порог Лестница (2 к.сл.) — порог Колокоски — порог Блюдце (3 к.сл.).
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Расстояние: авто — 170 км, вода — 11 км.
Завтрак.
Сплав по реке: порог Блюдце — порог Лососевый — порог Розовый Слон (4 к.сл.) — порог Мельница (4 к.сл.).
Обед в пути.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Расстояние: вода — 17 км.
Ранний завтрак.
Сплав до поселка Ууксу: порог Мельница — порог Каньон (3-4 к.сл.) — порог Храмина (4 к.сл.).
Окончание сплава на базе отдыха Три стихии.
Баня и обед.
15:00 Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.
~19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Отъезд группы вечерними поездами.
Расстояние: авто — 220 км, вода — 6 км.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
|Даты заезда
|Стоимость
|30.04, 04.05, 07.05, 10.06
|13 300
|13.05, 20.05, 27.05, 03.06
|11 400
|17.06, 24.06
|13 300
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять:
Пища готовиться на костре. Вода берется из озер, ручьев, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.
В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Погода на реке Укса практически не отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве. В майские праздники погода бывает разная от жары в +15-20 до снега. В среднем это +10-12 днем, +3-5 ночью, вода +5 градусов. В течении лета температура воды и воздуха значительно повышается.
Река Укса по своему прекрасна, главный её аргумент — мощные пороги, на которые можно любоваться часами. Деревья на реке зеленеют в конце мая/начале июня. В майские праздники очень часто еще лежит снег по берегам.
Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо-заваренный чай. На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку. На этой воде мы будем готовить весь наш поход.
Максимальный уровень воды в реке Укса — первые числа мая, когда река только открывается от льда. Это и привлекает туристов-экстремалов к маршруту — пороги наиболее интересны в спортивном плане и вызывают максимум адреналина и удовольствия. При сухой погоде уровень воды сильно падает с каждым днем и достигает критической отметки для сплава к середине июля или ранее.
Рыбы в реке мало или мы ее там не ловим, потомучто все едут не за рыбой и все свободное время уходит на катание в порогах.
Мы ходим на реку Укса максимум до середины июля, а грибы и ягоды начинают появляться к концу июля.
В майские праздники и почти весь май насекомых нет. В июне и июле комары и мошки на Уксе присутствуют в обычном для Карелии колличестве. На воде насекомые не беспокоят.
Внимание! Клещи и ядовитые змеи на маршруте есть. Клещи активны в мае и июне, желательно заранее привиться от энцифалита, оформить страховой полис «Антиклещ" и брать специальные средства от насекомых. Змеи на реке Укса — это гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен. Чаще гадюк можно встретить на порогах «Мельница» и «Храмина». Обязательно смотреть под ноги при осмотре поргов и прогулке по лесу!
Лучше всего берет Мегафон и МТС, есть перебои, но в каждый день можно поймать связь.
Наша основная задача — это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута. На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что дает дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Если вы планируете приехать на автомобиле на сплав по реке Укса, вам необходимо добраться до Петрозаводска (из Москвы — 1 050 км, из Санкт-Петербурга — 450 км) или до поселка Ууксу — конечная точка маршрута (от Москвы — 990 км, из Санкт-Петербурга — 400 км).
Если едете до Петрозаводска, вам необходимо оставить машину на одной из охраняемых стоянок или парковок (стоимость стоянки 100 руб/сутки/авто), далее добраться на ж/д вокзал ко встрече группы в 9.00. Если едете до поселка Ууксу, машину можно будет оставить на территории турбазы "Три стихии", стоимость парковки — 200 руб/сутки/авто. Далее необходимо добраться до места начала сплава по реке Укса — это мост через Уксу (45 км), стоимость такси примерно 1 500-2 000 рублей, прибыть необходимо к 12.00-12.30.
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Укса, вам необходимо купить билеты до Петрозаводска с прибытием утром 7.00 — 9.00 (день заезда). Обратные билеты следует брать из Петрозаводска на вечер 20.00 - 23.00 или ночь. Возможна выброска до Лодейного поля (для отдельных групп).
Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».