Сплав по реке Укса. Экстрим-тур

Река Укса (ее еще называют Уксун, Уксунйоки, Ууксу) в Карелии - это река адреналина, драйва и эмоций

4.7
3 отзыва
Река Укса (ее еще называют Уксун, Уксунйоки, Ууксу) в Карелии — это река адреналина, драйва и эмоций.

Экстрим-тур по ней представляет собой прохождение порогов водопадного типа 2-5 категории сложности, которые доставят немало адреналина и зарядят эмоциями на долгие годы! Начни лето с экстрима!
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
Ближайшие даты:
30
апр
04
мая
07
мая
13
мая
20
мая
27
мая
03
июн
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даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • сплавимся по реке Укса, преодолев более 10-ти порогов;
  • проведем 3 дня на природе с ночевкой в палатках;
  • попаримся в бане.

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Сбор группы в Петрозаводске, заброска и начало сплава

Прибытие в Петрозаводск.

08:55 Встреча на ж/д вокзале.

Трансфер к началу маршрута: мост через реку Укса.

Выдача и подготовка снаряжения к выходу на реку.

После экипировки необходимый инструктаж по технике безопасности (основные правила поведения на воде).

Обед в полевых условиях.

Начало сплава по реке Укса: порог Мостовой (2-3 к.сл.) — порог Лестница (2 к.сл.) — порог Колокоски — порог Блюдце (3 к.сл.).

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Расстояние: авто — 170 км, вода — 11 км.

2 день
Сплав

Завтрак.

Сплав по реке: порог Блюдце — порог Лососевый — порог Розовый Слон (4 к.сл.) — порог Мельница (4 к.сл.).

Обед в пути. 

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Расстояние: вода — 17 км.

3 день
Утренний сплав и окончание похода

Ранний завтрак

Сплав до поселка Ууксу: порог Мельница — порог Каньон (3-4 к.сл.) — порог Храмина (4 к.сл.). 

Окончание сплава на базе отдыха Три стихии.

Баня и обед.

15:00 Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.

~19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Отъезд группы вечерними поездами.

Расстояние: авто — 220 км, вода — 6 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:

Даты заезда Стоимость
30.04, 04.05, 07.05, 10.0613 300
13.05, 20.05, 27.05, 03.0611 400
17.06, 24.0613 300
Фото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (Рафты, катамараны, весла, каски, спасжилеты, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас есть свое снаряжение сообщите нам. Спальники рекомендуем брать свои
  • Транспортное обслуживание
  • 3х-разовое питание
  • Работа инструктора
  • Баня и обед по окончанию маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Туристическая страховка
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • Кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • Шорты;
  • Термобелье;
  • Водоотталкивающие штаны и куртка;
  • Дождевик;
  • Головной убор (кепка, бандана, панама);
  • Солнцезащитные очки;
  • Перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • Кроссовки/ботинки;
  • Резиновые сапоги (по желанию);
  • Носки;
  • Нижнее белье;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Свитер;
  • Штаны плотные (джинсы);
  • Куртка теплая.

Комплект одежды для сна:

  • Термобелье;
  • Носки из натуральных материалов;
  • Шерстяные носки;
  • Штаны спортивные;
  • Свитер;
  • Шапка спортивная (по желанию);
  • Нижнее белье.

Дополнительно взять:

  • Туалетные и банные принадлежности;
  • Купальник, плавки;
  • Мазь или спрей от насекомых;
  • Крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • Предметы личной гигиены;
  • Иголку, нитку;
  • Спички и зажигалку в пакете;
  • Запасные контактные линзы/очки;
  • Фонарик;
  • Фотоаппарат и батарейки к нему;
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, его можно взять на прокат. Спальный мешок советуем брать личный из-за соображений гигиены;
  • Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • Личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно). Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.
Что входит в рацион питания на сплаве?

Пища готовиться на костре. Вода берется из озер, ручьев, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.

В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.

Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Погода на реке Укса практически не отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве. В майские праздники погода бывает разная от жары в +15-20 до снега. В среднем это +10-12 днем, +3-5 ночью, вода +5 градусов. В течении лета температура воды и воздуха значительно повышается.

Какая природа на маршруте?

Река Укса по своему прекрасна, главный её аргумент — мощные пороги, на которые можно любоваться часами. Деревья на реке зеленеют в конце мая/начале июня. В майские праздники очень часто еще лежит снег по берегам.

Качество и уровень воды в реке Уксунйоки (Укса)

Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо-заваренный чай. На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку. На этой воде мы будем готовить весь наш поход.

Максимальный уровень воды в реке Укса — первые числа мая, когда река только открывается от льда. Это и привлекает туристов-экстремалов к маршруту — пороги наиболее интересны в спортивном плане и вызывают максимум адреналина и удовольствия. При сухой погоде уровень воды сильно падает с каждым днем и достигает критической отметки для сплава к середине июля или ранее.

Рыбалка во время сплава

Рыбы в реке мало или мы ее там не ловим, потомучто все едут не за рыбой и все свободное время уходит на катание в порогах.

Грибы и ягоды на маршруте

Мы ходим на реку Укса максимум до середины июля, а грибы и ягоды начинают появляться к концу июля.

Присутствие насекомых и змей

В майские праздники и почти весь май насекомых нет. В июне и июле комары и мошки на Уксе присутствуют в обычном для Карелии колличестве. На воде насекомые не беспокоят.

Внимание! Клещи и ядовитые змеи на маршруте есть. Клещи активны в мае и июне, желательно заранее привиться от энцифалита, оформить страховой полис «Антиклещ" и брать специальные средства от насекомых. Змеи на реке Укса — это гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен. Чаще гадюк можно встретить на порогах «Мельница» и «Храмина». Обязательно смотреть под ноги при осмотре поргов и прогулке по лесу!

Сотовая связь на маршруте

Лучше всего берет Мегафон и МТС, есть перебои, но в каждый день можно поймать связь.

Безопасность

Наша основная задача — это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута. На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что дает дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Как добраться на автомобиле?

Если вы планируете приехать на автомобиле на сплав по реке Укса, вам необходимо добраться до Петрозаводска (из Москвы — 1 050 км, из Санкт-Петербурга — 450 км) или до поселка Ууксу — конечная точка маршрута (от Москвы — 990 км, из Санкт-Петербурга — 400 км).

Если едете до Петрозаводска, вам необходимо оставить машину на одной из охраняемых стоянок или парковок (стоимость стоянки 100 руб/сутки/авто), далее добраться на ж/д вокзал ко встрече группы в 9.00. Если едете до поселка Ууксу, машину можно будет оставить на территории турбазы "Три стихии", стоимость парковки — 200 руб/сутки/авто. Далее необходимо добраться до места начала сплава по реке Укса — это мост через Уксу (45 км), стоимость такси примерно 1 500-2 000 рублей, прибыть необходимо к 12.00-12.30.

Как добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Укса, вам необходимо купить билеты до Петрозаводска с прибытием утром 7.00 — 9.00 (день заезда). Обратные билеты следует брать из Петрозаводска на вечер 20.00 - 23.00 или ночь. Возможна выброска до Лодейного поля (для отдельных групп).

Есть ли в туре скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.

Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
14 июня 2021
Тур очень понравился. Спасибо инструктору Артему, делал свою работу с душой.
в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
С
9 авг 2021
К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.

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