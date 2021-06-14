Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо-заваренный чай. На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку. На этой воде мы будем готовить весь наш поход.

Максимальный уровень воды в реке Укса — первые числа мая, когда река только открывается от льда. Это и привлекает туристов-экстремалов к маршруту — пороги наиболее интересны в спортивном плане и вызывают максимум адреналина и удовольствия. При сухой погоде уровень воды сильно падает с каждым днем и достигает критической отметки для сплава к середине июля или ранее.