Летний сборный тур в Карелию с посещением главных достопримечательностей региона. В туре есть большие переезды на автобусе до 300 км в одну сторону!

Побываем в горном парке "Рускеала", мраморный карьер которого является объектом культурного наследия

Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день Встреча, Мраморный каньон парка Рускеала

Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города. Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд. Завтрак в кафе города. Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк. Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч. 15 мин. Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. Прибытие в г. Сортавала. Ужин в кафе. Размещение в гостинице Пийпун Пиха.

2 день О. Валаам за доп. плату, отправление в г. Петрозаводск

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал. За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром). Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов. Возвращение в г. Сортавала.



Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!



Отправление в г. Петрозаводск (260 км). Размещение в гостинице "Питер Инн"4*. Время для отдыха.

3 день Г. Петрозаводск, о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк! Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Возвращение в Петрозаводск. Ужин в кафе города.

4 день Водопад Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева! Пикник на водопаде с ухой и шашлыком, овощная нарезка, чай и выпечка. Возвращение в гостиницу.

5 день Сплав по реке Шуя, отъезд