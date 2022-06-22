Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города.
Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.
Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Прибытие в г. Сортавала.
Ужин в кафе.
Размещение в гостинице Пийпун Пиха.
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал.
За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Отправление в г. Петрозаводск (260 км).
Размещение в гостинице "Питер Инн"4*.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Пикник на водопаде с ухой и шашлыком, овощная нарезка, чай и выпечка.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы.
10:00 – встреча с инструктором у гостиницы "Питер Инн".
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).
На случай дождя – накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 15:00 ч.
До новых встреч!
Отъезд в Москву: поезд №017А Петрозаводск – Москва в 21:50.
Санкт-Петербург: поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск – Санкт-Петербург в 18:00.
Тур предусматривает проживание в отелях Пийпун Пиха 3* в г. Сортавала (1 ночь) и Питер Инн 4* в г. Петрозаводск (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Тип размещения
|Стоимость в руб.
|одноместное размещение
|38 800
|двухместное размещение
|32 300
|дополнительное место (взрослый)
|27 600
Скидка детям до 16 лет – 1 600 руб.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.