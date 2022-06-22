Любимые бренды Карелии

Летний сборный тур в Карелию с посещением главных достопримечательностей региона. В туре есть большие переезды на

4.7
3 отзыва
Летний сборный тур в Карелию с посещением главных достопримечательностей региона. В туре есть большие переезды на автобусе до 300 км в одну сторону!
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Ближайшие даты:
28
июл
14
авг
21
авг
28
авг

Что вас ожидает 🤩

Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Мраморный каньон
Мраморный каньон
Побываем в горном парке "Рускеала", мраморный карьер которого является объектом культурного наследия
Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим "визитную карточку" России
Карельский драйв
Карельский драйв
Сплавимся по реке Шуя
Петрозаводск
Петрозаводск
Прогуляемся по столице Карелии

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Мраморный каньон парка Рускеала

Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города.

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. 

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. 

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Прибытие в г. Сортавала. 

Ужин в кафе.

Размещение в гостинице Пийпун Пиха. 

Встреча, Мраморный каньон парка РускеалаВстреча, Мраморный каньон парка Рускеала
2 день
О. Валаам за доп. плату, отправление в г. Петрозаводск

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал.

За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром).

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). 

Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной. 

Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов. 

Возвращение в г. Сортавала.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Отправление в г. Петрозаводск (260 км). 

Размещение в гостинице "Питер Инн"4*. 

Время для отдыха.

О. Валаам за доп. плату, отправление в г. ПетрозаводскО. Валаам за доп. плату, отправление в г. ПетрозаводскО. Валаам за доп. плату, отправление в г. Петрозаводск
3 день
Г. Петрозаводск, о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. 

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. 

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). 

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. 

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в Петрозаводск. 

Ужин в кафе города.

Г. Петрозаводск, о. КижиГ. Петрозаводск, о. КижиГ. Петрозаводск, о. КижиГ. Петрозаводск, о. КижиГ. Петрозаводск, о. КижиГ. Петрозаводск, о. Кижи
4 день
Водопад Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. 

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. 

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Пикник на водопаде с ухой и шашлыком, овощная нарезка, чай и выпечка.

Возвращение в гостиницу.

Водопад КивачВодопад Кивач
5 день
Сплав по реке Шуя, отъезд

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы.

10:00 – встреча с инструктором у гостиницы "Питер Инн".

Отправление на сплав. 

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником). 

На случай дождя – накидку от дождя. 

Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. 

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла). 

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. 

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание

Пикник у костра.

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 15:00 ч.

До новых встреч! 

Отъезд в Москву: поезд №017А Петрозаводск – Москва в 21:50.
Санкт-Петербург: поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск – Санкт-Петербург в 18:00.

Сплав по реке Шуя, отъездСплав по реке Шуя, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях Пийпун Пиха 3* в г. Сортавала (1 ночь) и Питер Инн 4* в г. Петрозаводск (3 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Тип размещенияСтоимость в руб.
одноместное размещение38 800
двухместное размещение32 300
дополнительное место (взрослый)27 600

Скидка детям до 16 лет – 1 600 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах Пийпун Пиха 3* и Питер Инн 4*транспортное обслуживаниеэкскурсионное обслуживаниепитание по программеработа гида и инструктороввходные билеты на экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно из г. Петрозаводскпитание
  • Не указанное в программе турамедицинская страховкаэкскурсия на остров Валаам + обед (бронируется и оплачивается на месте):взрослые – 4 500 руб. /чел. школьники до 12 лет – 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку;
  • для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной;
  • не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
  • экскурсанты соблюдают масочно-перчаточный режим. При отсутствии маски и перчаток у туриста обслуживание на маршруте (в т. ч. посадка в автобус) будет запрещено;
  • многие объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку (от 10 до 150 рублей);
  • обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени.
Проведение всех экскурсий гарантировано?

Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи – Онежское озеро, Валаам – Ладожское озеро, Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

Сплавы и рафтингВодные развлеченияВодопад Кивач🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи🧳Экскурсионные туры5-дневные турыМраморный каньон🔭Обзорные🏞Карелия🏡Выездные

Похожие туры в Петрозаводске

ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций. За 5 дней вы увидите, какая разнообразная, удивительная
29 июня
6 июля
13 июля
20 июля
от 18 950 за 1 человека
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
1 июля
5 июля
8 июля
12 июля
от 20 900 за 1 человека
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
В этом туре собраны самые живописные места и самые увлекательные развлечения Карелии! С нами вы побываете на берегах
Завтра
27 июня
29 июня
30 июня
от 8 690 за 1 человека
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Каждое воскресенье мы думаем о том, что еще денечек выходных был бы очень кстати. Трехдневный тур включающий пять
Завтра
29 июня
2 июля
6 июля
от 20 900 за 1 человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
27 июня
1 июля
4 июля
8 июля
от 13 250 за 1 человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 11 450 за 1 человека
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
9 000 за всё до 6 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
1 750 за 1 человека
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
16 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Восхититься мощью карельского великана, пройти по заповедному лесу и вдохновиться историей края
5 авг
15 авг
16 авг
5 сен
4 500 за всё до 6 чел.
Прогулка по столице Карелии
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
4.8
66 отзывов
Прогулка по столице Карелии
Знакомство с атмосферой и характером северного провинциального города
13 июля
20 июля
27 июля
28 июля
3 000 за всё до 5 чел.
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
Нет отзывов
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
14 июля
16 июля
18 июля
19 июля
от 5 850 за всё до 3 чел.
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
1 день 16 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Огни
Огни
5
1 отзыв
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
2 июля
10 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ