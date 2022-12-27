1 день

Святой остров Валаам, старинная Сортавала, галерея Кронида Гоголева

Добро пожаловать в Карелию!

8:20 Встреча группы и сбор на ж/д вокзале города Сортавала.

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Идет через Петербург.

Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой.

8:40 Завтрак в кафе.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала – местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит!

9:10 – 10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города.

Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна.

Только посмотрите, какая красота:

здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм;

гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих;

дом Леандера (1905 год);

здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка;

дом купцов Сийтонен – типичный северный модерн 1907 года постройки;

Ратуша, возведенная в 1882 году – одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху;

деревянное пожарное депо 1888 года постройки;

дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку – формой напоминает стеклянный шприц;

Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам.

Едем на причал – там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на первый святой остров нашего приключения – остров Валаам.

До святого острова не так далеко – всего 22 километра. Кстати, а вы знали, что в Ладоге, единственном пресноводном водоеме России, водятся нерпы – небольшие черные тюлени? Недаром говорят, что Ладога – это почти море.

11:50 – 16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора.

И вот он – святой остров Валаам. Природа словно специально создала его подальше от берега. Это Кижи тесно связаны с берегами и близлежащими деревнями. Валаам другой. Он создан для уединения, для того, чтобы быть подальше от цивилизации.

Прибываем в Монастырскую бухту.

Здесь нас ждет пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря.

Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа – основателей обители.

И какой святой остров без концерта творческого коллектива!

На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».

Насладившись красотой церковного песнопения, мы переедем на «Метеоре» в Никоновскую бухту.

Здесь нас уже заждался постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря.

Обед в монастырской трапезной.

Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова.

Мы посетим Воскресенский скит.

Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.

Валаам лечит – и тело и голову.

Здесь спокойно и умиротворенно.

Вот и пора нам в обратный путь. Из Никоновской бухты «Метеор» несет нас обратно в славный город Сортавала.

16:50 – 17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавала.

18:00 Посещение арт-галереии Кронида Гоголева.

Наберитесь сил, ведь вы еще не видели уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева.

Располагается он в старинном здании финской застройки 1899 года.

Но здание – не столь интересно, как творения Кронида Гоголева.

Перед нами экспозиция картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.

Наверное, это и есть самые первые картины в формате 3D.

Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях Кронида Гоголева.

19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.