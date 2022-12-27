Добро пожаловать в Карелию!
8:20 Встреча группы и сбор на ж/д вокзале города Сортавала.
Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Идет через Петербург.
Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой.
8:40 Завтрак в кафе.
Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала – местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит!
9:10 – 10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города.
Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна.
Только посмотрите, какая красота:
11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам.
Едем на причал – там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на первый святой остров нашего приключения – остров Валаам.
До святого острова не так далеко – всего 22 километра. Кстати, а вы знали, что в Ладоге, единственном пресноводном водоеме России, водятся нерпы – небольшие черные тюлени? Недаром говорят, что Ладога – это почти море.
11:50 – 16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора.
И вот он – святой остров Валаам. Природа словно специально создала его подальше от берега. Это Кижи тесно связаны с берегами и близлежащими деревнями. Валаам другой. Он создан для уединения, для того, чтобы быть подальше от цивилизации.
Прибываем в Монастырскую бухту.
Здесь нас ждет пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря.
Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа – основателей обители.
И какой святой остров без концерта творческого коллектива!
На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».
Насладившись красотой церковного песнопения, мы переедем на «Метеоре» в Никоновскую бухту.
Здесь нас уже заждался постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря.
Обед в монастырской трапезной.
Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова.
Мы посетим Воскресенский скит.
Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Валаам лечит – и тело и голову.
Здесь спокойно и умиротворенно.
Вот и пора нам в обратный путь. Из Никоновской бухты «Метеор» несет нас обратно в славный город Сортавала.
16:50 – 17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавала.
18:00 Посещение арт-галереии Кронида Гоголева.
Наберитесь сил, ведь вы еще не видели уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева.
Располагается он в старинном здании финской застройки 1899 года.
Но здание – не столь интересно, как творения Кронида Гоголева.
Перед нами экспозиция картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.
Наверное, это и есть самые первые картины в формате 3D.
Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях Кронида Гоголева.
19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.
9:00 Завтрак в гостинице.
9:30 Экскурсия на катерах по Ладожским шхерам с выходом на самый большой и высокий остров в системе сортавальских шхер.
Северное Приладожье – совершенно необычный, самобытный и безумно живописный район Карелии.
Мы совершим прогулку по Ладожским шхерам – уникальной экосистеме из огромных скал, островов из камня, безумия воды и растительности.
Восторг от карельских пейзажей: рассекая водную гладь, мы полюбуемся отвесными скалами и шумным водопадом и даже разглядим вдалеке остров Валаам.
Высадимся на один из островов, а также попробуем отыскать краснокнижных ладожских нерп (лучшее время для фотоохоты – май и июнь).
Перед отплытием наш капитан расскажет о технике безопасности на воде.
Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями, подсказываем ракурсы для фото и уголки острова для созерцания красот.
Вы, конечно, узнаете о флоре, фауне и истории Ладоги – например, о том, что здесь делал Пётр I.
Услышите мифы и легенды края, древние и современные.
12:00 Экскурсия в крепость-музей Викингов «Бастионъ» с обедом в средневековой трапезной.
Отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг – крепость черного медведя).
Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника.
Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками.
Рассмотреть со всех сторон ту или иную вещь и наглядно представить, как люди в прошлом могли пользоваться именно этим предметом.
Понять, какие материалы были в ходу, каким способом они добывались, и каков был сложный путь добытого сырья, прежде чем оно превращалось в необходимый в быту предмет.
Любые костюмы, униформу или доспехи можно и нужно примерять и, хотя бы на краткий промежуток времени, но почувствовать себя в роли смелого воина, ремесленника или купца.
По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, вы можете посмотреть:
15:00 Экскурсия на гору Паасо с панорамными видами и в Парк Ваккосалми (гора Кухавуори).
А теперь мы отправимся покорять Ладожские горы.
Не переживайте, без трудных подъемов, по оборудованным и очень живописным лестницам.
Гора Паасо – городище карел 10-12 веков, обнаруженное финским археологом Отто Аппельгреном.
Вы полюбуетесь фантастическими панорамами и узнаете, почему древние карелы селились на самых высоких скалах.
Замечательным дополнением станет прогулка по парку Ваккосалми – поднявшись по старинным ступенькам на гору Кухавуори, вы откроете изумительный вид на город.
Вечером нас ждет ужин и уютная гостиница.
18:30 Отдых в гостинице, ужин, вечерний мастер-класс по карельским пирожкам – калиткам для всех желающих.
Для всех желающих, вечерний мастер-класс по калиткам!
Калитки – национальное карельское блюдо.
Во время мастер-класса вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете съесть свои пирожки с карельским чаем по завершению мастер-класса.
Кулинарные секреты можно будет захватить с собой – они пригодятся вам холодными зимними вечерами.
8:45 Завтрак, освобождение номеров в Сортавала.
9:30 Отправление на Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:00 ЖД Сортавала – Рускеала).
Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии – мраморный каньон Рускеала.
Все желающие могут отправиться туда на ретропоезде!
«Рускеальский экспресс» – ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала.
Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века.
Важно! Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются самостоятельно на 10:00 по маршруту Соратвала-Рускеала.
Кто не хочет ехать на ретропоезде – едем с гидом и частью группы на автобусе до Рускеала.
10:45 Прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа).
Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени.
Еще десять лет назад здесь царило запустение. Теперь же нашему взору открывается удивительный природный объект.
Для туриста здесь есть все! Шикарные виды, тропы, пещеры.
Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни).
Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце.
Вы сможете также посмотреть на залежи «итальянского» карьера
Свободное время.
13:45 Обед.
Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе.
Карелы и финны, проживающие на этой земле, гостеприимно встретят и накормят нас, после чего мы отправимся дальше.
14:15 Посещение тохминских водопадов.
Пора ехать в сторону Петрозаводска.
По пути, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память – место очень живописное.
Для желающих – недавно открытая экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.
18:00 Прибытие на национальную программу в деревню Киндасово.
Примерно час пути и мы в Киндасово – столице карельского юмора.
Именно здесь ежегодно проводится фестиваль карельского юмора, а находится деревня в национальном Пряжинском районе Карелии, где живет карелы-ливвики.
Жители деревни Киндасово – хранители карельских баек и легенд, которые они очень любят рассказывать своим гостям.
На территории деревни мы познакомимся с местными жителями, послушаем их байки, а также увидим музей культовых сооружений древних саамов – лабиринты и тотемы.
Во время экскурсии по деревни вы познакомитесь с самыми активными местными жителями, которые проведут обряд посвящения в «Киндасовцев», проведут игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских музыкальных инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, ёухикко.
Настоящая Карелка в национальном костюме споет вам старинные песни на родном карельском языке, сыграет на Кантеле – уникальном музыкальном инструменте предков и расскажет о других причудах и красотах крестьян 19 века, живших на нашей суровой земле.
19:30 Ужин в северном саамском чуме.
Карельская кухня, живой огонь, теплые разговоры и воспоминания о прошедших днях посреди соснового леса.
21:00 Заселение в гостиницу в Петрозаводске, отдых.
С добрым утром! Завтракаем в гостинице.
10:30 Отправление на большую обзорную экскурсию по Петрозаводску, посещение музея промышленной истории и центра Шунгита.
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.
Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
«Путешествие через века» – это наша программа знакомства с Петрозаводском. С чего начать? Конечно, с музея промышленной истории. В этом удивительном месте вы сможете увидеть путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром I до наших дней.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску, посетив кафедральный Собор города – храм Александра Невского.
Ну что – не пора ли вернуться с петровских времен?
16:00 Обед в ресторане Карельская Горница.
Самое время перекусить. Нас ждет обед в самом известном в мире ресторане карельской национальной кухни – Карельской горнице!
Наш экскурсовод расскажет вам в процессе про карельскую кухню и местные обычаи питания, а карельские блюда, приготовленные шеф-поваром Тармо Васениусом – не оставят вас равнодушными!
А после мы пойдем на набережную города.
Она – визитная карточка Петрозаводска. Музей под открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Города-побратимы Петрозаводска украсили набережную удивительными памятниками. Одни рыбаки из американского Дулута чего стоят! Кстати, эта композиция не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.
Карелия – страна камня и скал.
Поэтому мы обязательно отправимся на фабрику, где мастера делают из уникального камня — шунгита, красивейшие изделия.
Посидим в шунгитовом гроте — полностью изолированной шунгитом комнате, а также попьем карельского чаю. Шунгит оказывает благодатное действие на организм и заряжает мощнейшей энергией, которая пригодится нам на время всего нашего путешествия.
Петрозаводск – город почти полностью разрушенный во время войны, но сохранивший частичку исторической застройки – Старый город. Прекрасные деревянные здания 19 века много расскажут об истории города и людях, которые жили здесь, начиная с петровских времен.
17:15 Концерт Кантеле.
На десерт нас ждет Бренд №1 в Карелии – Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».
Мы познакомим вас с народными традициями, закружит в праздничном разгуляе один из самых знаменитых фольклорных коллективов Карелии, который умеет радовать гостей веселыми танцами, завораживать звуками старинных инструментов и исполнением карельских и финских песен.
Программа в Доме Кантеле станет ценным познавательным опытом в формировании культурного багажа на основе образцов национального искусства и традиций Карелии.
Ну что, устали? Самое время отправиться в гостиницу.
Вечером можно погулять по Петрозаводску.
Кстати, не прогуляйте случайно до утра. Белые ночи – здесь белее, чем в Петербурге.
Почти половину лета здесь светло круглые сутки.
Завтрак в гостинице.
9:30 Сбор на речном вокзале (20 минут пешком от гостиницы).
Мы пройдем по красивейшей набережной на речной вокзал Петрозаводска. Именно отсюда за какой-то час с небольшим быстроходная «Комета» – судно на подводных крыльях – отвезет в сказочное Заонежье – пожалуй, самую живописную часть Онежского озера.
10:00 Отправление на Кижи.
11:30 Экскурсия и свободное время на Кижах.
Если вы раньше не были здесь, мы вам завидуем. Какой там Париж, увидеть Заонежье и… нет, умирать мы будем только от восторга.
Особенно, когда пройдя на «Комете» мимо островов и заливов, по заонежским шхерам-лабиринтам, окажемся рядом с островом Кижи, который украшают деревянные церкви.
От одного их вида дыхание замирает. Неужели это рукотворное?
Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, – центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.
Но главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет.
Сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в музей полюбоваться ансамблем деревянных церквей XVIII века – объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Здесь даже природа другая – свой заонежский микроклимат, более теплый и мягкий. Остров Кижи – место, где культура, история и православие переплетаются в одном клубке.
Увидеть Кижи – значит, увидеть настоящую Карелию.
Так как времени на острове у нас всего 4 часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды, фрукты, печеньки.
Можно свободно погулять по острову, покататься на велосипедах или лошадях, найти красивое местечко с видом на панораму острова и отдохнуть. А позднее отправимся в обратный путь.
17:00 Прибытие на речной вокзал Петрозаводска.
Самостоятельная прогулка до отеля.
18:00 Поздний обед в гостинице.
Сразу по прибытию в Петрозаводск, отправляемся на поздний обед. После острова Кижи аппетит у всех потрясающий! Считается, что воздух на острове, один из самых чистых в Европе.
Завтрак в гостинице.
9:00 Отправление на экскурсию. Посещение: долины Зайцев, горы Сампо, первого российского курорта Марциальные воды, древнего вулкана Гирвас.
Сампо, согласно карело-финской мифологии, – предмет, дающий счастье.
Всемирно известная «Калевала» рассказывает нам о таком предмете, который обладает волшебной силой и считается источником изобилия, счастья и благополучия.
В эпосе он представлен в виде мельницы, которая мелет хлеб, золото и соль в таком количестве, что хватает всем желающим.
На её склонах проложены пешеходные тропы с указателями и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен. На высоте оборудована смотровая площадка, с которой открываются великолепные пейзажи. Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.
Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Необычное название местечко получило с легкой руки Л. Блументроста, помощника лейб-медика Петра I. Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса.
Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго. Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства. Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей.
Обязательно зайдем в музей, в который входят Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над местом добычи руды и бывшим источником лечебной воды.
Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен. Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра. Внутренний интерьер и внешний вид церкви сохраняется в неприкосновенности со времен постройки в 1721 году.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Поор-порог.
Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.
До этого Поор-порог, или Олень, был мощным водопадом высотой почти 17 метров. Вода на протяжении 50 метров бурным потоком низвергалась по трем огромным ступеням.
Места вокруг Поор-порога очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса. Именно здесь знаменитый имперский фотограф Прокудин-Горский сделал фотографию с надписью «Элиза» на камне.
14:15 Обед.
14:45 Кивач.
Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач. Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы.
Кивач уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Расположенный на речке Суне каскад впечатляет своей красотой. Он срывается пенными потоками вниз и преодолевает четыре уступа, общей высотой почти 11 метров.
Кивач в течение года меняется, но в любое время неизменно красив. Весной, наполненный талыми водами, он мощным потоком с невероятной скоростью стремится вниз, круша все на своем пути. Летом сила водопада убывает. В его основном русле можно увидеть ступени, а возле левого берега вырисовывается трехступенчатый каскад. Осенью водопад устало утихает, смиряет свой бег и оживает только под долгими холодными дождями, слегка убыстряя свое падение. Зимой Кивач не замерзает, он катит свои струи мимо заледеневших деревьев по укутанным в белые шубы скалам и нарушает застывшую тишину ворчливым говором водного потока.
Сегодня Кивач – часть одноименного заповедника, который был создан в 1931 году.
Вначале предполагалось, что охраняемая территория создаётся ради сохранения красивейшего в Карелии водопада. Позже оказалось, что местная природа очень разнообразна и интересна, поэтому территория заповедника расширилась до 10 тысяч гектаров.
Кивач – обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию. Здесь много интересного. Для гостей оборудованы пешеходные тропы с тенистыми беседками, кафе, сувенирные лавки, дендрарий и музей природы.
17:30 Прибытие в Петрозаводск.
Самое время купить сувениры, а заодно перекусить в ресторане карельской национальной кухни.
После ночи в уютных гостиницах Петрозаводска, самых смелых ждет большое путешествие на третий остров, а точнее острова, нашего тура – Соловки.
Спокойной ночи, набирайтесь сил, ведь на Соловки мы будем добираться с интересными остановками.
Наше приключение подошло к концу. Не сомневаемся, что полученных впечатлений хватит на всю жизнь. Ведь что такое Карелия? Это одно большое жемчужное ожерелье. Долго будет Карелия сниться!
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|69 000
|Одноместное размещение
|76 500
|Доп. место
|60 500
Скидки:
|Заезды
|Скидка 10%
(за 6 месяцев до тура)
|Скидка 5%
(за период от 3 до 6 месяцев до тура)
|30.05.2023
|до 27.12.2022
|до 28.02.2023
|13.06.2023
|до 27.12.2022
|до 13.03.2023
|27.06.2023
|до 27.12.2022
|до 27.03.2023
|11.07.2023
|до 11.01.2023
|до 11.04.2023
|25.07.2023
|до 25.01.2023
|до 25.04.2023
|08.08.2023
|до 08.02.2023
|до 08.05.2023
|22.08.2023
|до 22.02.2023
|до 22.05.2023
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Отель «Сортавала» расположен в городе Сортавала, в 600 м от Сортавалы и в 1,1 км от молодежного центра «Сердоболь». К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. В 3,7 км находится поселок Хюмпёли и поселок Токкар Лахти, а в 4,8 км — поселок Хелюля. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предлагаются услуги туристического бюро и камеры хранения багажа.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В номерах отеля «Сортавала» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам подается континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: “По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит. ”
На острова попадаем на метеорах, ведь это максимально безопасный способ "по воде".
По суше передвигаемся на большом и новом автобусе 2019 года выпуска Хайгер с откидным сиденьями, климат-контролем, юсби-разъемами и прочими благами совеременных автобусов.
Места в автобусе закрепляются при бронировании и сохраняются на весь период тура.