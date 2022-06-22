Была по туру "Дивные места Карелии". Хочу сказать, что отзыв о поездке самый лучший. Впечатления незабываемые. Погодные условия были во время экскурсии замечательные, несмотря на маленький дождь в первые дни. Но это нисколько не омрачило моего настроения от поездки. Такое впечатление, как будто меня Карелия ждала в гости и преподнесла мне свои подарки в виде чудесных своих уголков, где я не была и которые невозможно описать никакими словами. Нужно только побывать там и насладиться всей прелестью Карельской природы. Даже подарком была поездка на Валаам по программе, когда природа смилостивилась и не дала нам шторма, как это было на следующий день с другими группами туристов. Их просто эвакуировали с острова в срочном порядке из-за штормового предупреждения, и они не получили свою экскурсию в полном объеме. Очень жаль, но природа диктует свои условия. А эти стройные сосны, стоящие вдоль дорог, как будто их высадили по линеечке, эти свисающие ветви берёз, создающие тень и нежную женственную красоту тех замечательных мест, где они произрастают… Величие озёр, их сила, завораживающие крики чаек. Острова, водопады, да всё невозможно описать. Экскурсовод Татьяна со знанием дела преподносила информацию об истории, географии тех мест, где наша группа была на экскурсии. Все экскурсоводы и инструкторы, которые были причастны к нашему туру, тоже были приветливы и с желанием нам поведать всё то, о чем мы не знали или знали не в полной мере. Особенно хочу отметить позитив Екатерины и её огромный запас информации об острове и монастыре Валаам. Конечно же, нельзя не поблагодарить опытного водителя Сергея, который с раннего утра и до поздней ночи доставлял нашу группу в соответствии с программой тура. Дорога с ним казалась гладкой, а время в пути сокращалось в разы, несмотря на то, что в пути мы были практически всегда. Проживание в гостинице Питер Инн на высоте, оно и стоит того. Конечно, для такого насыщенного тура проживать в гостинице было некогда, только переночевать. Поэтому считаю, что можно что-то попроще подобрать. В последний день тура я побывала на рафтинге по реке Шуя. Погода была солнечная, теплая, как будто по заказу. Очень приятная и позитивная поездка. Сплав был спокойный, адреналина было маловато))). После сплава организаторы мероприятия всех накормили горячей едой у костра, дали насладиться воздухом леса, костра и реки. Сразу на месте дали возможность приобрести диски с фотографиями сплава, где мы проходили пороги под присмотром нашего инструктора Владислава. Спасибо им за эту память. Ммм… просто это все не расскажешь в сообщении. В общем и целом я очень довольна и надеюсь ещё побывать в таких красивых и дивных местах. Спасибо огромное Марии Огирь за помощь в приобретении путевки, за ее компетентность и оперативность. Всех благ вам и процветания!