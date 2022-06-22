Дивные места Карелии за 4 дня

Провести выходные в Карелии, самостоятельно

5
3 отзыва
Провести выходные в Карелии, самостоятельно или с семьей, комфортно отдыхая в гостинице, увидеть достопримечательности города Петрозаводск, познакомиться с тайгой, карельской березой, прочувствовать прелесть дикой природы, увидеть некоторые жемчужины Карелии, насладиться вкусом местной кухни и все это – возможно пешком, на авто, на катере.
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
Дивные места Карелии за 4 дня
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Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18  (~ 07:50).

Гид  встречает с табличкой «Дивные места Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. 

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии. 

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии. 

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

2 день
Горный парк &quot;Рускеала&quot; + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк "Рускеала" + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Ранний выезд из Петрозаводска.

Переезд около 260 км.

В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк "Рускеала". 

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе! 

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия "Дивный остров Валаам" (продолжительность 7 часов).

Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду.

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. 

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.

2. "Новый Иерусалим".

На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала. 

*Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.) 

Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время  погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева.

Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.

Возвращение в город Сортавала. 

Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день
Центр шунгита, экскурсия на курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач

Завтрак. 

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

Загородная экскурсия на первый российский курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный  в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный домашний обед.  

Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Возвращение в Петрозаводск.

4 день
Экскурсии на выбор, отъезд

Завтрак.

12:00 Освобождаем номера.

Свободное время.

Трансфер на ж/д вокзал города Петрозаводска.

Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату экскурсии на выбор:

1. Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя. 

Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! 

После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере. 

Возвращение в город Петрозаводск.

2. Поездка на загородную экскурсию к уникальному природному объекту – Белая гора  (115 км от Петрозаводска).

Здесь добывался тивдийский мрамор (по-другому Белогорский), который в дальнейшем использовали при строительстве основных значимых мест Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.

В ходе экскурсии вы прокатитесь на понтоне по озеру, узнаете историю одного из старейших в России карьеров по добыче мрамора, поднимитесь на самую вершину горы, откуда открывается завораживающий вид на озеро, деревню и лесные просторы.

Это место еще не получило широкой известности.

Пока оно не «раскручено», Вы сможете в уединении наслаждаться нетронутой природой.

После экскурсии Вас угостят чаем из самовара и свежей карельской выпечкой. 

Возвращение в город Петрозаводск.

Отъезд вечерними поездами.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеСтоимость

Гостиница «Акватика» 2*

Завтрак - комплекс

23 300 руб./чел. - 2-местный номер «стандарт»
28 400 руб./чел. – 1-местное размещение
19 500 руб./чел. – на доп. месте

Гостиница «Северная» 4*

завтрак – «шведский стол»

24 500 руб./чел. - 2-местный номер «стандарт»
30 600 руб./чел. – 1-местное размещение
22 500 руб./чел. – на доп. месте

Отель «Фрегат» 4*

завтрак – «шведский стол»

28 400 руб./чел. – в 2-местном номере с удобствами
37 700 руб./чел. – 1-местное размещение
22 500 руб./чел. – на доп. месте
 СКИДКИ

 1 800 руб./ребенок от 2 до 7 лет

1 500 руб./ребенок от 7 до 16 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (3 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в музей-заповедник "Кижи"
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
  • Центр по производству изделий из шунгита
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в Валаамский монастырь (2 экскурсии + обед. Бронирование заранее, оплата на месте). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года. Предварительная стоимость:взрослый – 4 200 руб. ребенок до 12 лет – 2 100 руб. дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
  • Взрослый – 4 200 руб.
  • Ребенок до 12 лет – 2 100 руб.
  • Дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении)
  • Сплав по реке Шуя. Стоимость на 2022 г:взрослый – 1 800 руб. чел. дети от 5 лет, школьники – 1 600 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 800 руб. чел.
  • Дети от 5 лет, школьники – 1 600 руб. /чел.
  • Экскурсия на Белую гору – 2 500 руб. / чел. (при группе от 5 человек)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные,
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая,
  • дождевик,
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны),
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом,
  • брюки спортивные,
  • шорты,
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20 – 30 л),
  • фонарик с запасными батарейками,
  • средство солнцезащитное (обязательно),
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.

Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь.

В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.

Питание на Валааме и Соловецких островах организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.

Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание - «шведский стол» - редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Какие требуются навыки для участия в сплаве по Шуе?

Сплав на рафтах рассчитан на обычных городских жителей: «новичков». Он не требует специальной физической подготовки, опыта водных походов и даже умения плавать!

Рафты – это надувные резиновые суда вместимостью 10-16 человек + 1 инструктор в каждом рафте. Перед началом сплава будет инструктаж по технике безопасности и каждому туристу инструктор выдаст снаряжение: спасательный жилет и весло.

Приготовьте купальные принадлежности, потому что в жаркую погоду нет ничего приятнее купания в чистой речной воде. А после сплава пригодится комплект сухой сменной одежды, чтобы переодеться.

Сплав всех заряжает энергией и позитивными эмоциями!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Добрый день! Организация тура отличная. Гиду отдельное спасибо, информация о Карелии, этносе, всех мест которые мы посещали донесена хорошо, доступно и не навязчиво. Отдых был замечательный.
Л
22 июня 2022
Путешествие по данному туру было очень интересным и увлекательным, выбрали Валаам, экскурсию к Белой горе. Большое спасибо семье на Белой горе, которая самостоятельно организовывает данную экскурсию, они большие молодцы!!!
Е
17 авг 2019
Была по туру "Дивные места Карелии". Хочу сказать, что отзыв о поездке самый лучший. Впечатления незабываемые. Погодные условия были во время экскурсии замечательные, несмотря на маленький дождь в первые дни. Но это нисколько не омрачило моего настроения от поездки. Такое впечатление, как будто меня Карелия ждала в гости и преподнесла мне свои подарки в виде чудесных своих уголков, где я не была и которые невозможно описать никакими словами. Нужно только побывать там и насладиться всей прелестью Карельской природы. Даже подарком была поездка на Валаам по программе, когда природа смилостивилась и не дала нам шторма, как это было на следующий день с другими группами туристов. Их просто эвакуировали с острова в срочном порядке из-за штормового предупреждения, и они не получили свою экскурсию в полном объеме. Очень жаль, но природа диктует свои условия. А эти стройные сосны, стоящие вдоль дорог, как будто их высадили по линеечке, эти свисающие ветви берёз, создающие тень и нежную женственную красоту тех замечательных мест, где они произрастают… Величие озёр, их сила, завораживающие крики чаек. Острова, водопады, да всё невозможно описать. Экскурсовод Татьяна со знанием дела преподносила информацию об истории, географии тех мест, где наша группа была на экскурсии. Все экскурсоводы и инструкторы, которые были причастны к нашему туру, тоже были приветливы и с желанием нам поведать всё то, о чем мы не знали или знали не в полной мере. Особенно хочу отметить позитив Екатерины и её огромный запас информации об острове и монастыре Валаам. Конечно же, нельзя не поблагодарить опытного водителя Сергея, который с раннего утра и до поздней ночи доставлял нашу группу в соответствии с программой тура. Дорога с ним казалась гладкой, а время в пути сокращалось в разы, несмотря на то, что в пути мы были практически всегда. Проживание в гостинице Питер Инн на высоте, оно и стоит того. Конечно, для такого насыщенного тура проживать в гостинице было некогда, только переночевать. Поэтому считаю, что можно что-то попроще подобрать. В последний день тура я побывала на рафтинге по реке Шуя. Погода была солнечная, теплая, как будто по заказу. Очень приятная и позитивная поездка. Сплав был спокойный, адреналина было маловато))). После сплава организаторы мероприятия всех накормили горячей едой у костра, дали насладиться воздухом леса, костра и реки. Сразу на месте дали возможность приобрести диски с фотографиями сплава, где мы проходили пороги под присмотром нашего инструктора Владислава. Спасибо им за эту память. Ммм… просто это все не расскажешь в сообщении. В общем и целом я очень довольна и надеюсь ещё побывать в таких красивых и дивных местах. Спасибо огромное Марии Огирь за помощь в приобретении путевки, за ее компетентность и оперативность. Всех благ вам и процветания!

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Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
30 июня
7 июля
4 авг
11 авг
42 900 за 1 человека
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наташа
Наташа
Нет отзывов
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
14 июля
16 июля
18 июля
19 июля
от 5 850 за всё до 3 чел.
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать «такого не может быть!». Но нет, это реальность. И эту реальность я
27 июня
28 июня
29 июня
20 000 за всё до 6 чел.
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