Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50).
Гид встречает с табличкой «Дивные места Карелии».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии.
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк "Рускеала" + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам
Ранний выезд из Петрозаводска.
Переезд около 260 км.
В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк "Рускеала".
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.
Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия "Дивный остров Валаам" (продолжительность 7 часов).
Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду.
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.
2. "Новый Иерусалим".
На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
*Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева.
Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.
Возвращение в город Сортавала.
Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак.
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.
Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Загородная экскурсия на первый российский курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Вкусный домашний обед.
Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак.
12:00 Освобождаем номера.
Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал города Петрозаводска.
Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату экскурсии на выбор:
1. Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя.
Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения!
После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере.
Возвращение в город Петрозаводск.
2. Поездка на загородную экскурсию к уникальному природному объекту – Белая гора (115 км от Петрозаводска).
Здесь добывался тивдийский мрамор (по-другому Белогорский), который в дальнейшем использовали при строительстве основных значимых мест Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.
В ходе экскурсии вы прокатитесь на понтоне по озеру, узнаете историю одного из старейших в России карьеров по добыче мрамора, поднимитесь на самую вершину горы, откуда открывается завораживающий вид на озеро, деревню и лесные просторы.
Это место еще не получило широкой известности.
Пока оно не «раскручено», Вы сможете в уединении наслаждаться нетронутой природой.
После экскурсии Вас угостят чаем из самовара и свежей карельской выпечкой.
Возвращение в город Петрозаводск.
Отъезд вечерними поездами.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Стоимость
Гостиница «Акватика» 2*
Завтрак - комплекс
|23 300 руб./чел. - 2-местный номер «стандарт»
28 400 руб./чел. – 1-местное размещение
19 500 руб./чел. – на доп. месте
Гостиница «Северная» 4*
завтрак – «шведский стол»
|24 500 руб./чел. - 2-местный номер «стандарт»
30 600 руб./чел. – 1-местное размещение
22 500 руб./чел. – на доп. месте
Отель «Фрегат» 4*
завтрак – «шведский стол»
|28 400 руб./чел. – в 2-местном номере с удобствами
37 700 руб./чел. – 1-местное размещение
22 500 руб./чел. – на доп. месте
|СКИДКИ
1 800 руб./ребенок от 2 до 7 лет
1 500 руб./ребенок от 7 до 16 лет
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь.
В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.
Питание на Валааме и Соловецких островах организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.
Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание - «шведский стол» - редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Сплав на рафтах рассчитан на обычных городских жителей: «новичков». Он не требует специальной физической подготовки, опыта водных походов и даже умения плавать!
Рафты – это надувные резиновые суда вместимостью 10-16 человек + 1 инструктор в каждом рафте. Перед началом сплава будет инструктаж по технике безопасности и каждому туристу инструктор выдаст снаряжение: спасательный жилет и весло.
Приготовьте купальные принадлежности, потому что в жаркую погоду нет ничего приятнее купания в чистой речной воде. А после сплава пригодится комплект сухой сменной одежды, чтобы переодеться.
Сплав всех заряжает энергией и позитивными эмоциями!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.