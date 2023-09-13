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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск, «Дом куклы»
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.
Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы». Знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.
Возможность приобрести оберег на память.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Заповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные Воды
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.
Осмотр дендрария карельской березы.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.
За дополнительную плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски. Возможность, содержание программы и стоимость посещения необходимо уточнять при бронировании тура.
Возвращение в Петрозаводск.
Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.
Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества?
В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.
Ужин в ресторане.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения (группа от 2 чел.), руб:
|2-местное
размещение
|1-местное
размещение
|Доп. место
|Основное место
(дети до 17 лет)
|Доп. место
(дети до 14 лет)
|Гостиница
«Северная»
|19 800
|20 900
|19 300
|19 400
|18 900
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города.
В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов. Рядом с гостиницей есть охраняемая автостоянка и стоянка такси.
Здание гостиницы включено в перечень объектов ценной историко-архитектурной застройки г. Петрозаводска.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание, указанное в программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входная плата в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Посещение питомника хаски
- Трансферы вне программы
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Каковы особенности тура в зимнее время?
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15°C ниже нуля, но морозы могут достигать и -30°C. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
- Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.