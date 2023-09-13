Выходные в Карелии

5
3 отзыва
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Приглашаем провести выходные в Карелии, самостоятельно или с семьей, комфортно отдыхая в гостинице, увидеть Петрозаводск, познакомиться с тайгой, карельской березой и прочувствовать прелесть дикой природы. Тур проводится осенью, зимой и весной в любой день под запрос для групп от 2 человек.
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Знакомство с Петрозаводском
Знакомство с Петрозаводском
Посетим знаковые места столицы Карелии и прогуляемся по Онежской набережной с авангардными скульптурами
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидим один из крупнейших в Европе равнинных водопадов и дендрарий карельской березы
Курорт Марциальные Воды
Курорт Марциальные Воды
Отправимся на курорт, основанный Петром I, и продегустируем воду из 4 источников

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, «Дом куклы»

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.

Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры).

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы». Знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.

Возможность приобрести оберег на память.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Петрозаводск, «Дом куклы»Петрозаводск, «Дом куклы»Петрозаводск, «Дом куклы»Петрозаводск, «Дом куклы»
2 день

Заповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные Воды

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.

Осмотр дендрария карельской березы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.

За дополнительную плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски. Возможность, содержание программы и стоимость посещения необходимо уточнять при бронировании тура.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.

Родина шунгита — Заонежье — одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества?

В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.

Ужин в ресторане.

Трансфер на ж/д вокзал.

Заповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные ВодыЗаповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные ВодыЗаповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные ВодыЗаповедник Кивач, дендрарий карельской березы, курорт Марциальные Воды

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения (группа от 2 чел.), руб:

2-местное
размещение		1-местное
размещение		Доп. местоОсновное место
(дети до 17 лет)		Доп. место
(дети до 14 лет)
Гостиница
«Северная»		19 80020 90019 30019 40018 900

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

1 ночь

Гостиница «Северная» расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска и имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города.

В пределах 15 минут спокойной ходьбы от гостиницы расположены железнодорожный и речной вокзалы, кассы аэровокзала, театры и кинотеатры, набережная Онежского озера, множество магазинов. Рядом с гостиницей есть охраняемая автостоянка и стоянка такси.

Здание гостиницы включено в перечень объектов ценной историко-архитектурной застройки г. Петрозаводска.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входная плата в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Посещение питомника хаски
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15°C ниже нуля, но морозы могут достигать и -30°C. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
13 сен 2023
Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать вопросы. Повезло с погодой.
Отлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решатьОтлично организованный тур, интересные экскурсии, великолепные гиды. Хорошо, что есть турлидер - Марина очень помогала решать
М
11 сен 2023
Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой, но массу познавательного материала духовной, исторической, гастрономической, культурной жизни Соловецкого архипелага. Каждый день был наполнен удивительными маршрутами, посещением разных островов, ловлей мидий, наблюдением за тюленями… Ценной, что программа выполнена в полном объёме и было время самостоятельно осмотреть окрестности, посетить музей гулаговской рьмы, полюбоваться красочными закатами на берегу Белого моря. Всем советую прикоснуться к этому загадочному месту.
Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой,Тур "Чудес Соловецкой природы" на самом деле по содержанию охватил не только знакомство с северной природой,
К
11 сен 2023
В целом, тур прекрасный. Организация достойная. Особенно хочется поблагодарить нашего куратора, Марину❤. И особо отметить работу экскурсоводов Татьяны, Натальи, Олега, Ильи, Владимира. Очень знающие и любящие Соловецкие острова люди. Увлеченные. Из минусов, не зависящих от работы компании, капризы погоды и транспортная доступность (неудобное расписание единственного поезда Москва-Кемь, лучше с пересадкой в Питере, что тоже не айс))). Единственное пожелание экскурсоводу Валентину - информацией владеет хорошо, но: убрать собственные эмоции, сентенции и дешевую философию, а сосредоточиться на фактической стороне экскурсии (Скиты, школа юнг и Секирная Гора).

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