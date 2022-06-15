Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии

Это тур подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения

4.7
3 отзыва
Это тур подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения.

Мы с вами увидим прекрасные зимние места Сямозерья, проедем по старинным карельским деревням – Рубчойла, Мянгусельга.

Также посетим старинную деревню Павшойла, где увидим часовню Вознесения Господня, построенную в середине 19 века.
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Заповедные места. Снегоходное путешествие по Карелии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Снегоходное путешествие
Снегоходное путешествие
С ветерком прокатимся вдоль древних деревенек и уснувших озер
Сочная кухня
Сочная кухня
Пообедаем блюдами национальной карельской кухни

Описание

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, снегоходный маршрут, выступление ансамбля

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска. 

Завтрак в кафе города.

Трансфер на базу отдыха, размещение.

11:30 Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).

Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

12:30 Выход на маршрут: база отдыха – д. Рубчойла.

В деревне Рубчойла нас ждет экскурсия, выступление фольклорного ансамбля, обед с блюдами национальной кухни.

Пробег примерно 70 км.

20:00 Ужин.

Свободное время.

2 день
Снегоходный маршрут, отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут: база отдыха – деревня Сергилахта (место съемок фильма "А зори здесь тихие") – деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня) – нежилая деревня Мянгусельга Инжунаволок (часовня Николая  Чудотворца).

Пробег примерно 80 км.

Маршрут проходит по лесным дорожкам и по озеру Сямозеро.

15:00 Обед.

Освобождение номеров.

16:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортных домах на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход:
  • 1 человек на снегоходе – 43 000 руб.;
  • 2 человека на снегоходе – 33 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Проживание (2-х местные номера) по программе
  • Аренда снегохода, ГСМ
  • Полная экипировка (комбинезон, шлем, подшлемник, сапоги, перчатки)
  • Работа инструктора
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение – 3 500 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем вам с собой на маршрут взять следующие вещи:

  • средства личной гигиены;
  • комплект сухой нательной одежды, тот в который вы переоденетесь после бани;
  • носки, нижнее белье, теплые носки, варежки или перчатки, вязаная шапка, свитер, спортивные штаны;
  • тапочки или кроссовки, в которых будете ходить по избе после похода;
  • спортивный костюм для пребывания в домике на ночевках;
  • если есть потребность в лекарствах — то их надо взять с собой;
  • налобный фонарик + запасной комплект с аккумуляторами;
  • зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во что лучше упаковать личные вещи?

Данный снегоходный тур не подразумевает перевозку личных вещей на снегоходе, ваши вещи будут находиться на базе отдыха во время путешествия. Поэтому можете упаковывать вещи в любую сумку или чемодан.

Какие документы брать?

Возьмите паспорт и страховой медицинский полис (можно ксерокопию).

Какие модели снегоходов вы используете?

Наши снегоходы: (4-х тактный BRP SKI-DOO Grand Touring Sport- 600 ace / 4 тактный BRP LYNX ADVENTURE - 600 ace / 2 тактный BRP Ski-Doo Skandic SWT 550F / 2 тактный BRP Ski-DooTundra WT 550F).

Как соблюдается безопасность?

К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.

Каждый турист подписывает договор материальной ответственности.

Турист обязан соблюдать:

- основные положения инструктажа по технике безопасности,
- выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы на всем маршруте,
- к управлению снегоходом не допускаются люди в нетрезвом состоянии.

Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.

Какую экипировку вы выдаете?

Мы предоставляем вам специальную экипировку для путешествий на снегоходах. В нее входят: подшлемник; шлем; перчатки/краги; комбинезон производства Финляндия (цельный верх/низ).

Могут ли участвовать дети?

Дети старше 8 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров (при этом рост ребенка должен быть от 120 см), с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.

Есть ли связь на маршруте?

Практически на всем протяжении маршрута связь есть, в основном МТС и Мегафон.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
С
9 авг 2021
К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.
И
22 июня 2021
Всё отлично. Наша цель - вывести внука 10 лет на реки Карелии - была достигнута. В полном восторге и готов к новым сплавам.
Инструктор Степан достоин не только похвалы, но и премии!!!

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