Преимущества этого путешествия:
Прибытие в г. Петрозаводск поезд № 018.
Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.
Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски.
Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.
Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.
Программа включает:
Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».
Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
Чаепитие в саамском чуме.
Трансфер до базы «Урозеро».
Размещение.
Обед, ужин в кафе.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
В программе:
Возвращение на базу.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».
Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!
Отдых на базе.
Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу (доп.плата).
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур:
Поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».
Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.
Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.
Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
Продолжительность программы 2 часа.
В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
Экскурсия на о. Кижи.
В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой».
Маршрут экскурсии: отправка на автобусе в с. Великая Губа – отправка на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».
Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи».
Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома.
В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.
В стоимость входит: трансфер база – с. Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.
Катание на снегоходах и экскурсия на о. Кижи бронируются при заказе тура, оплачиваются по прибытию на тур.
Завтрак в кафе. Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
10:00 Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" – знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых.
Возможность приобрести оберег на память.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
Посещение городского выставочного центра музея-заповедника "Кижи".
Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи».
Трансфер на вокзал.
Отправление домой (поездом №017).
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
Тур предусматривает проживание на турбазе "Урозеро".Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
В коттеджах №1, №2, №3:
Двуместное размещение для взрослого – 24 800 руб./чел.;
Двуместное размещение для детей до 12 лет – 24 600 руб./чел.;
Размещение для взрослых на доп. месте – 23 000 руб./чел.;
Размещение на доп. месте для детей до 12 лет – 22 800 руб./чел.;
Одноместное размещение для взрослого – 30 500 руб./чел.;
Стоимость для детей до 3 лет (без места в номере, без банкета) – 16 000 руб./чел.
В коттедже №6 (заявки на коттедж принимаются от 4 человек на основных местах):
Двуместное размещение для взрослого – 27 800 руб./чел.;
Двуместное размещение на основном месте для детей до 12 лет – 27 600 руб./чел.;
Размещение на доп. месте для детей до 12 лет – 22 800 руб./чел.;
Одноместное размещение для взрослого – 36 500 руб./чел.;
Стоимость для детей до 3 лет (без места в номере, без банкета) – 16 000 руб./чел.
На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
• тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
• обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
• тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
• теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
• маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
• теплую жилетку (для привалов);
• шерстяные носки 2 пары;
• простые носки 2-3 пары.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.