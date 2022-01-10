Прибытие в г. Петрозаводск поезд № 018.

Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.

За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски.

Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.

Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.

Программа включает:

Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.

Чаепитие в саамском чуме.

Трансфер до базы «Урозеро».

Размещение.

Обед, ужин в кафе.