Тур в зимнюю карельскую сказку — это
Программа тура по дням
Зимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олени
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать вас на ж/д вокзале в 7:50, с большой красной табличкой. Рекомендуем взять с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — чемоданы мы отвезем в гостиницу, и они будут ждать вас в камере хранения до момента заселения.
Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.
«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым. Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.
После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.
В 11:00 мы отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям — хаски и северным оленям! Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, посещение и осмотр экспозиций резиденции Талвиукко и Дворца Лумикки, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.
В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята. Помощники Талвиукко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих животных.
На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Мы пойдем туда в сопровождении инструктора. Здесь вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хаски, аляскинским маламутом и сибирскими хаски. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.
Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
После 2 экскурсий у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).
Обратите внимание: катание на упряжке не включено в стоимость тура! Катание вы можете заказать дополнительно на месте!
Стоимость на дополнительные услуги (с декабря по апрель, кроме новогоднего периода):
- катание на оленях: дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей;
- катание на хаски (500 метров): дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей;
- катание на хаски (1500 метров): дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей;
- карельское подворье — 300 рублей с человека.
*Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на вотчине, оплата картой или наличными.
По возвращении — заселение в гостиницу. Приятного отдыха!
Легенды севера: водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды
С добрым утром! Сегодня нас ждут легенды севера — самые красивые достопримечательности вблизи Петрозаводска!
Завтрак в гостинице.
Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы, источники. Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии «Золотое кольцо Карелии».
Начинается экскурсия с горы Сампо. Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Карельские скалы уникальны – они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.
Но мы уже едем в Марциальные воды — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас. Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями.
Обратите внимание! В период с 1 декабря по 1 апреля древний вулкан Гирвас заснежен, наш гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.
Жемчужина севера – природный шедевр: водопад Кивач. Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают. Увидеть такое должен каждый.
17:30 Возвращение в Петрозаводск, отдых.
Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала
С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.
8.00 Завтрак в ресторанах гостиниц. Освобождение номеров.
9.00 Отправление к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска до Рускеалы — 260 км, время в пути — 3,5-4 часа. В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». По желанию, за дополнительную плату, можно посетить экотропу — пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона мы предоставляем свободное время. Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках, перелезть через каньон по веревочному мосту, а также заняться дайвингом. В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе.
17:00 Окончание программы на Рускеале. Вы забираете вещи в автобусе и отправляетесь на станцию (10 минут пешком от автобуса). Вы самостоятельно покупаете билет на ретропоезд и далее едете в Петербург или Москву (есть удобная стыковка поездов с ретропоездом).
Проживание
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности с высоким уровнем сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в одниз из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Скидка пенсионерам 500 руб.
|Вариант размещения
|2-местное
|1-местное
|Скидка на доп. место при 2-местном размещении
|взрослые
|дети до 14 лет
|взрослые
|дети до 14 лет
|отель с завтраком
|25600
|24600
|29600
|28600
|4000
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака)
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице в центре Петрозаводска
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
- Ж/д или авиа-билет в Петрозаводск
- Ж/д билет из Сортавалы
- Питание, не включенное в программу
- Сувенирная продукция