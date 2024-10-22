Очарование зимней Карелии

Скидка при бронировании более чем за 6 месяцев до начала тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.

Тур в зимнюю карельскую сказку — это
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увлекательное путешествие в страну снега, потрясающих ледяных водопадов и зимних забав! Вас ждут красивейшие карельские достопримечательности в зимнем облачении, удивительные хаски и олени, блестящий и по-настоящему белый от солнца снег, красивейший зимний водопад Кивач, мраморный каньон Рускеала с зимней подсветкой и столица Карелии — красавец-Петрозаводск!

5
3 отзыва
Очарование зимней Карелии
Очарование зимней Карелии
Очарование зимней Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Зимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олени

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать вас на ж/д вокзале в 7:50, с большой красной табличкой. Рекомендуем взять с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — чемоданы мы отвезем в гостиницу, и они будут ждать вас в камере хранения до момента заселения.

Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.

«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым. Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям — хаски и северным оленям! Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, посещение и осмотр экспозиций резиденции Талвиукко и Дворца Лумикки, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята. Помощники Талвиукко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Мы пойдем туда в сопровождении инструктора. Здесь вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хаски, аляскинским маламутом и сибирскими хаски. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

Обратите внимание: катание на упряжке не включено в стоимость тура! Катание вы можете заказать дополнительно на месте!

Стоимость на дополнительные услуги (с декабря по апрель, кроме новогоднего периода):

  • катание на оленях: дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей;
  • катание на хаски (500 метров): дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей;
  • катание на хаски (1500 метров): дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей;
  • карельское подворье — 300 рублей с человека.

*Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на вотчине, оплата картой или наличными.

По возвращении — заселение в гостиницу. Приятного отдыха!

Зимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олениЗимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олени
2 день

Легенды севера: водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды

С добрым утром! Сегодня нас ждут легенды севера — самые красивые достопримечательности вблизи Петрозаводска!

Завтрак в гостинице.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы, источники. Самые главные из них, расположенные в Карелии, мы предлагаем посетить в однодневной экскурсии «Золотое кольцо Карелии».

Начинается экскурсия с горы Сампо. Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Карельские скалы уникальны – они удивительно гармоничны и красивы. И вид с них потрясающий. С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.

Но мы уже едем в Марциальные воды — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас. Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями.

Обратите внимание! В период с 1 декабря по 1 апреля древний вулкан Гирвас заснежен, наш гид расскажет про это уникальное место, по тропинкам можно будет прогуляться до панорамы жерла древнего вулкана.

Жемчужина севера – природный шедевр: водопад Кивач. Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .». Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают. Увидеть такое должен каждый.

17:30 Возвращение в Петрозаводск, отдых.

Легенды севера: водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные водыЛегенды севера: водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные водыЛегенды севера: водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные водыЛегенды севера: водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные водыЛегенды севера: водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные водыЛегенды севера: водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды
3 день

Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

8.00 Завтрак в ресторанах гостиниц. Освобождение номеров.

9.00 Отправление к мраморному каньону Рускеала. Расстояние от Петрозаводска до Рускеалы — 260 км, время в пути — 3,5-4 часа. В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». По желанию, за дополнительную плату, можно посетить экотропу — пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона мы предоставляем свободное время. Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках, перелезть через каньон по веревочному мосту, а также заняться дайвингом. В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе.

17:00 Окончание программы на Рускеале. Вы забираете вещи в автобусе и отправляетесь на станцию (10 минут пешком от автобуса). Вы самостоятельно покупаете билет на ретропоезд и далее едете в Петербург или Москву (есть удобная стыковка поездов с ретропоездом).

Ледовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка: мраморный каньон Рускеала

Проживание

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности с высоким уровнем сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в одниз из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Скидка пенсионерам 500 руб.

Вариант размещения2-местное1-местноеСкидка на доп. место при 2-местном размещении
взрослыедети до 14 летвзрослыедети до 14 лет
отель с завтраком256002460029600286004000
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице в центре Петрозаводска
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиа-билет в Петрозаводск
  • Ж/д билет из Сортавалы
  • Питание, не включенное в программу
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
22 окт 2024
Очень приятно, что туроператор оказался очень ответственным и клиентоориентированным, - из-за погодных условий мы не попали на один из объектов, но нам всё своевременно компенсировали.
Н
14 окт 2024
Большое спасибо всем организаторам. Ребята - молодцы. Всегда на связи, на кануне каждого экскурсионного дня приходит СМС уведомление о месте и времени встречи, номер телефона гида. Автобусные экскурсии проходят в комфортабельном автобусе, в течение всего времени гид рассказывает истории об этом крае, интересные факты. Ещё раз спасибо всем, обязательно буду рекомендовать вашу компанию как классного организатора экскурсионных мероприятий.
Л
12 окт 2024
Четкая организация тура. Спасибо.
Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.Четкая организация тура. Спасибо.

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