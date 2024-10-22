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Зимний Петрозаводск и этнопарк Талвиукко: хаски и олени

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать вас на ж/д вокзале в 7:50, с большой красной табличкой. Рекомендуем взять с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — чемоданы мы отвезем в гостиницу, и они будут ждать вас в камере хранения до момента заселения.

Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.

«Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым. Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям — хаски и северным оленям! Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, посещение и осмотр экспозиций резиденции Талвиукко и Дворца Лумикки, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята. Помощники Талвиукко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак. Мы пойдем туда в сопровождении инструктора. Здесь вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хаски, аляскинским маламутом и сибирскими хаски. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

Обратите внимание: катание на упряжке не включено в стоимость тура! Катание вы можете заказать дополнительно на месте!

Стоимость на дополнительные услуги (с декабря по апрель, кроме новогоднего периода):

катание на оленях: дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей;

катание на хаски (500 метров): дети до 12 лет — 1000 рублей, взрослый — 1500 рублей;

катание на хаски (1500 метров): дети до 12 лет — 1500 рублей, взрослый — 2000 рублей;

карельское подворье — 300 рублей с человека.

*Дополнительные услуги можно приобрести непосредственно на вотчине, оплата картой или наличными.

По возвращении — заселение в гостиницу. Приятного отдыха!