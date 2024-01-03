1 день

Москва - Санкт-Петербург - Петрозаводск

Мы отправляемся в 9:50 с Ладожского вокзала в столицу Карелии — Петрозаводск — на фирменном поезде «Арктика», следующем по маршруту Москва-Мурманск.

Москвичи могут выехать из Москвы на нём же в 0:41 или же прибыть в северную столицу заранее.

В 16:30 мы прибудем в Петрозаводск.

Сразу же после заселения в гостевой дом мы отправимся знакомиться со столицей Карелии.

Прогуляемся по знаменитой набережной Онежского озера и центру города, а также увидим редкую достопримечательность — затерянный в жилом массиве памятник огромному комару-мутанту.

А завершением дня станет ужин в ресторане карельской национальной кухни «Карельская горница», где мы попробуем местные традиционные блюда и напитки.