Зимняя Карелия с транспортной экзотикой

Групповой тур в Петрозаводске
В рамках этого насыщенного приключения мы увидим Карелию со всех сторон, используя пять необычных вида транспорта: вертолёт МИ-8, гусеничный вездеход-амфибию «Лось», ретропоезд на паровозной тяге царских времен, снегоход и настоящую собачью упряжку.

Мы соединили перемещения с осмотром достопримечательностей и красот республики — от горного парка «Рускеала» и ансамбля Кижского погоста (с воздуха) до совершенно неизвестных и труднодоступных локаций.

Кроме того, мы нас ждет погружение в культуру коренных народов края — карел-ливвиков и вепсов, общение с пушистыми хаски, посещение старейшего в России курорта, а также музея «Бастион», где воссоздано поселение эпохи викингов.
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Ближайшие даты:
3
янв
8
янв
22
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Прокатимся на необычной технике
Прокатимся на необычной технике
Гусеничный вездеход-амфибия, мощный снегоход и ретропоезд на паровозной тяге — как думаете, что понравится вам больше?:)
Погружение в культуру коренных жителей
Погружение в культуру коренных жителей
Поиграем в вепсские народные игры, попьём чай с «калитками» в саамском чуме, осмотрим самобытную деревню карел-ливвиков
Увидим Карелию с высоты птичьего полета
Увидим Карелию с высоты птичьего полета
Полюбуемся ансамблем Кижского погоста, панорамой Онежского озера и Петрозаводска во время захватывающей вертолетной экскурсии
Активности в Рускеале по вашему вкусу
Активности в Рускеале по вашему вкусу
При желании дополним прогулку по горному парку катанием на тарзанке или экскурсией по штольням
Знакомство с очаровательными хаски
Знакомство с очаровательными хаски
Пообщаемся с озорными пушистиками и сможем проехать несколько километров на собачьих упряжках!
Ощутим себя мореплавателями
Ощутим себя мореплавателями
Поднимемся на борт поморской ладьи «Святитель Николай», изучим реконструкцию драккара викингов и узнаем тонкости судостроения

Программа тура по дням

1 день

Москва - Санкт-Петербург - Петрозаводск

Мы отправляемся в 9:50 с Ладожского вокзала в столицу Карелии — Петрозаводск — на фирменном поезде «Арктика», следующем по маршруту Москва-Мурманск.

Москвичи могут выехать из Москвы на нём же в 0:41 или же прибыть в северную столицу заранее.

В 16:30 мы прибудем в Петрозаводск.

Сразу же после заселения в гостевой дом мы отправимся знакомиться со столицей Карелии.

Прогуляемся по знаменитой набережной Онежского озера и центру города, а также увидим редкую достопримечательность — затерянный в жилом массиве памятник огромному комару-мутанту.

А завершением дня станет ужин в ресторане карельской национальной кухни «Карельская горница», где мы попробуем местные традиционные блюда и напитки.

Москва - Санкт-Петербург - ПетрозаводскМосква - Санкт-Петербург - ПетрозаводскМосква - Санкт-Петербург - Петрозаводск
2 день

Петрозаводск - вертолёт в Кижи - Марциальные воды

В первой половине дня мы совершим уникальную воздушную прогулку на легендарном вертолёте МИ-8.

На самом деле, это не прогулка, а обычный пассажирский рейс.

Россия — одна из очень немногих стран, где есть пассажирские вертолётные перевозки. Раньше в СССР существовала развитая система местных авиалиний, однако сейчас они выжили преимущественно в тех регионах, где есть места, доступные только по воздуху.

Ближайшим к Москве и Санкт-Петербургу таким регионом является Карелия, так как остров Кижи и Заонежье в период отсутствия навигации не имеют наземного сообщения с большой землёй.

Поэтому по маршруту Петрозаводск-Кижи-Сенная Губа-Петрозаводск летает рейсовый вертолёт.

Для нас это будет одновременно знакомством с вертолётами вообще, с системой местных воздушных линий и возможностью полюбоваться ансамблем Кижского погоста, красотами Онежского озера и столицей Карелии с воздуха.

После этого мы прямо из аэропорта отправимся на микроавтобусе в старейший курорт России — Марциальные воды, основанный по указу Петра I.

В самих же Марциальных водах мы увидим исторические здания, а также важный архитектурный памятник — деревянную церковь Святого Апостола Петра 1721 года.

Попробуем минеральную воду из бюветов (сделать это возможно только здесь, так как она не бутылируется и не транспортируется).

По возвращении в Петрозаводск мы посетим бесспорно самый яркий из его музеев — «Полярный Одиссей», посвящённый ещё одному виду транспорта — морскому.

Здесь мы не только узнаем захватывающие подробности о морском деле и судостроении, но и сможем подняться на борт поморской ладьи «Святитель Николай».

Увидим реконструкцию драккара викингов и построенный по старинным чертежам специально для съёмок фильма «Первые» дубель-шлюп «Якуцкъ».

Свободная вечерняя программа по Петрозаводску — по желанию.

Петрозаводск - вертолёт в Кижи - Марциальные водыПетрозаводск - вертолёт в Кижи - Марциальные воды
3 день

Яшезеро - Ионо-Яшезерский монастырь - Шёлтозеро

В этот день мы поедем на микроавтобусе из Петрозаводска на юго-восток Карелии — регион исторического расселения вепсовзнакомиться с вездеходами на турбазе охотников, расположенной в живописном месте на берегу озера Яшезеро.

Нас ждёт шведский гусеничный вездеход-амфибия BV-206 «Лось», успешно применяемый для езды по бездорожью в мирных и военных целях.

На нём мы поедем (а если озеро не замёрзнет, то поплывём) к труднодоступному заброшенному Благовещенскому Ионо-Яшезерскому монастырю, который был основан в 16 веке этническим вепсом Преподобным Ионой Яшезерским.

В своё время монастырь процветал и собирал толпы паломников, однако после революции был заброшен настолько, что к нему даже не сохранилась дорога и теперь он доступен только на вездеходе.

Оставшуюся часть дня мы посвятим поездке в «вепсскую столицу» — село Шёлтозеро, где посетим посвящённый вепсам музей, попробуем вепсскую кухню, поиграем в вепсские народные игры и послушаем выступление Вепсского народного хора.

Яшезеро - Ионо-Яшезерский монастырь - ШёлтозероЯшезеро - Ионо-Яшезерский монастырь - Шёлтозеро
4 день

Петрозаводск - Матросы - Кинерма - Сортавала

После завтрака мы покинем Петрозаводск и отправимся в Пряжинский район. Здесь, в селе Матросы на реке Шуя мы посетим питомник хаски.

Нам проведут по нему подробную экскурсию и расскажут подробности о разведении хаски и дадут пообщаться и поиграться с этими милейшими собаками.

А затем, после инструктажа по каюрингу мы сможем проехать несколько километров на собачьих упряжках, самостоятельно ими управляя.

Там же по желанию можно будет прокатиться за рулем на снегоходах.

А после всего этого попьём чай с карельскими «калитками» в традиционном саамском чуме.

Далее мы отправимся в деревню карел-ливвиков Кинерму, где осмотрим полностью сохранившуюся уникальную застройку из деревянных домов 18 века и старинную церковь.

Под вечер мы прибудем в Сортавалу, где у нас будет свободное время для прогулки по удивительно красивому провинциальному городу с интересной историей.

Петрозаводск - Матросы - Кинерма - СортавалаПетрозаводск - Матросы - Кинерма - СортавалаПетрозаводск - Матросы - Кинерма - СортавалаПетрозаводск - Матросы - Кинерма - СортавалаПетрозаводск - Матросы - Кинерма - СортавалаПетрозаводск - Матросы - Кинерма - Сортавала
5 день

Ретропоезд - Рускеала - Сортавала - Санкт-Петербург

После завтрака мы едем на вокзал, где садимся в ретропоезд на паровозной тяге «Рускеальский экспресс», курсирующий между Сортавалой и знаменитым горным парком «Рускеала», и наслаждаемся часовой поездкой на нём.

Это единственный в России ежедневный маршрут на паровозной тяге и вообще одно из немногих мест, где можно поездить на паровозе, да ещё и так долго. Вагоны поезда также стилизованы под составы 19 века.

По прибытии в «Рускеалу» у вас будет достаточно времени на осмотр парка.

При желании можно будет выбрать какую-либо из предлагаемых здесь активностей — катание на тарзанке, экскурсию по штольням и т. п..

После этого мы уже на микроавтобусе вернёмся в Сортавалу.

Здесь мы пообедаем в хорошем кафе и уделим время осмотру города с его уникальной архитектурой: Сортавала была основана шведами, а застраивалась финнами, что придаёт ей совершенно нетипичный для городов Карелии североевропейский облик.

Также мы посетим исторический парк «Бастион», воссоздающий поселение эпохи викингов, где все экспонаты можно потрогать, а в связи с новогодними праздниками, будeт проводиться специальная программа и интересные мероприятия.

По окончании программы мы отправляемся на вокзал и уезжаем в Санкт-Петербург на «Ласточке» в 18:45.

Прибыв в Санкт-Петербург, прощаемся, а желающие могут остаться еще на несколько дней для осмотра Северной столицы.

Ретропоезд - Рускеала - Сортавала - Санкт-ПетербургРетропоезд - Рускеала - Сортавала - Санкт-ПетербургРетропоезд - Рускеала - Сортавала - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях и гостевых домах. Комфортное размещение с завтраками.

Варианты проживания

Гостиницы и гостевые дома по маршруту

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы на микроавтобусе по маршруту
  • Размещение в отелях и гостевых домах с завтраками
  • Полет на вертолете, поездка на вездеходе «Лось», катание на собачьих упряжках, ретропоезд, снегоходы
  • Сопровождение профессиональным гидом-инструктором по маршруту
  • Входные билеты по программе: горный парк «Рускеала», культурная программа в Шёлтозере, Марциальные воды, «Полярный Одиссей», Кинерма, «Бастион»
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно (начало в Петрозаводске, окончание в 18:45 в Сортавале)
  • Развлечение и доп. экскурсии или развлечения «по желанию»
  • Кафе и самостоятельные покупки в магазинах
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Возьмите с собой удобную одежду и обувь для прогулок по городам и для отдыха на природе, а также хорошее настроение и фотоаппараты!

Как все происходит?
  • вы заинтересовались путешествием;
  • оставляйте заявку на сайте;
  • координатор путешествия с вами связывается и подтверждает заявку;
  • вносите 30% стоимости путешествия любым удобным способом;
  • после подтверждения участия и сбора группы мы создаем чат в мессенджере за неделю до поездки;
  • отправляемся в путешествие.

Если вы передумали участвовать в поездке, пожалуйста, сообщайте нам, как можно раньше.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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