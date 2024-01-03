Мы соединили перемещения с осмотром достопримечательностей и красот республики — от горного парка «Рускеала» и ансамбля Кижского погоста (с воздуха) до совершенно неизвестных и труднодоступных локаций.
Кроме того, мы нас ждет погружение в культуру коренных народов края — карел-ливвиков и вепсов, общение с пушистыми хаски, посещение старейшего в России курорта, а также музея «Бастион», где воссоздано поселение эпохи викингов.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва - Санкт-Петербург - Петрозаводск
Мы отправляемся в 9:50 с Ладожского вокзала в столицу Карелии — Петрозаводск — на фирменном поезде «Арктика», следующем по маршруту Москва-Мурманск.
Москвичи могут выехать из Москвы на нём же в 0:41 или же прибыть в северную столицу заранее.
В 16:30 мы прибудем в Петрозаводск.
Сразу же после заселения в гостевой дом мы отправимся знакомиться со столицей Карелии.
Прогуляемся по знаменитой набережной Онежского озера и центру города, а также увидим редкую достопримечательность — затерянный в жилом массиве памятник огромному комару-мутанту.
А завершением дня станет ужин в ресторане карельской национальной кухни «Карельская горница», где мы попробуем местные традиционные блюда и напитки.
Петрозаводск - вертолёт в Кижи - Марциальные воды
В первой половине дня мы совершим уникальную воздушную прогулку на легендарном вертолёте МИ-8.
На самом деле, это не прогулка, а обычный пассажирский рейс.
Россия — одна из очень немногих стран, где есть пассажирские вертолётные перевозки. Раньше в СССР существовала развитая система местных авиалиний, однако сейчас они выжили преимущественно в тех регионах, где есть места, доступные только по воздуху.
Ближайшим к Москве и Санкт-Петербургу таким регионом является Карелия, так как остров Кижи и Заонежье в период отсутствия навигации не имеют наземного сообщения с большой землёй.
Поэтому по маршруту Петрозаводск-Кижи-Сенная Губа-Петрозаводск летает рейсовый вертолёт.
Для нас это будет одновременно знакомством с вертолётами вообще, с системой местных воздушных линий и возможностью полюбоваться ансамблем Кижского погоста, красотами Онежского озера и столицей Карелии с воздуха.
После этого мы прямо из аэропорта отправимся на микроавтобусе в старейший курорт России — Марциальные воды, основанный по указу Петра I.
В самих же Марциальных водах мы увидим исторические здания, а также важный архитектурный памятник — деревянную церковь Святого Апостола Петра 1721 года.
Попробуем минеральную воду из бюветов (сделать это возможно только здесь, так как она не бутылируется и не транспортируется).
По возвращении в Петрозаводск мы посетим бесспорно самый яркий из его музеев — «Полярный Одиссей», посвящённый ещё одному виду транспорта — морскому.
Здесь мы не только узнаем захватывающие подробности о морском деле и судостроении, но и сможем подняться на борт поморской ладьи «Святитель Николай».
Увидим реконструкцию драккара викингов и построенный по старинным чертежам специально для съёмок фильма «Первые» дубель-шлюп «Якуцкъ».
Свободная вечерняя программа по Петрозаводску — по желанию.
Яшезеро - Ионо-Яшезерский монастырь - Шёлтозеро
В этот день мы поедем на микроавтобусе из Петрозаводска на юго-восток Карелии — регион исторического расселения вепсов — знакомиться с вездеходами на турбазе охотников, расположенной в живописном месте на берегу озера Яшезеро.
Нас ждёт шведский гусеничный вездеход-амфибия BV-206 «Лось», успешно применяемый для езды по бездорожью в мирных и военных целях.
На нём мы поедем (а если озеро не замёрзнет, то поплывём) к труднодоступному заброшенному Благовещенскому Ионо-Яшезерскому монастырю, который был основан в 16 веке этническим вепсом Преподобным Ионой Яшезерским.
В своё время монастырь процветал и собирал толпы паломников, однако после революции был заброшен настолько, что к нему даже не сохранилась дорога и теперь он доступен только на вездеходе.
Оставшуюся часть дня мы посвятим поездке в «вепсскую столицу» — село Шёлтозеро, где посетим посвящённый вепсам музей, попробуем вепсскую кухню, поиграем в вепсские народные игры и послушаем выступление Вепсского народного хора.
Петрозаводск - Матросы - Кинерма - Сортавала
После завтрака мы покинем Петрозаводск и отправимся в Пряжинский район. Здесь, в селе Матросы на реке Шуя мы посетим питомник хаски.
Нам проведут по нему подробную экскурсию и расскажут подробности о разведении хаски и дадут пообщаться и поиграться с этими милейшими собаками.
А затем, после инструктажа по каюрингу мы сможем проехать несколько километров на собачьих упряжках, самостоятельно ими управляя.
Там же по желанию можно будет прокатиться за рулем на снегоходах.
А после всего этого попьём чай с карельскими «калитками» в традиционном саамском чуме.
Далее мы отправимся в деревню карел-ливвиков Кинерму, где осмотрим полностью сохранившуюся уникальную застройку из деревянных домов 18 века и старинную церковь.
Под вечер мы прибудем в Сортавалу, где у нас будет свободное время для прогулки по удивительно красивому провинциальному городу с интересной историей.
Ретропоезд - Рускеала - Сортавала - Санкт-Петербург
После завтрака мы едем на вокзал, где садимся в ретропоезд на паровозной тяге «Рускеальский экспресс», курсирующий между Сортавалой и знаменитым горным парком «Рускеала», и наслаждаемся часовой поездкой на нём.
Это единственный в России ежедневный маршрут на паровозной тяге и вообще одно из немногих мест, где можно поездить на паровозе, да ещё и так долго. Вагоны поезда также стилизованы под составы 19 века.
По прибытии в «Рускеалу» у вас будет достаточно времени на осмотр парка.
При желании можно будет выбрать какую-либо из предлагаемых здесь активностей — катание на тарзанке, экскурсию по штольням и т. п..
После этого мы уже на микроавтобусе вернёмся в Сортавалу.
Здесь мы пообедаем в хорошем кафе и уделим время осмотру города с его уникальной архитектурой: Сортавала была основана шведами, а застраивалась финнами, что придаёт ей совершенно нетипичный для городов Карелии североевропейский облик.
Также мы посетим исторический парк «Бастион», воссоздающий поселение эпохи викингов, где все экспонаты можно потрогать, а в связи с новогодними праздниками, будeт проводиться специальная программа и интересные мероприятия.
По окончании программы мы отправляемся на вокзал и уезжаем в Санкт-Петербург на «Ласточке» в 18:45.
Прибыв в Санкт-Петербург, прощаемся, а желающие могут остаться еще на несколько дней для осмотра Северной столицы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях и гостевых домах. Комфортное размещение с завтраками.
Варианты проживания
Гостиницы и гостевые дома по маршруту
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы на микроавтобусе по маршруту
- Размещение в отелях и гостевых домах с завтраками
- Полет на вертолете, поездка на вездеходе «Лось», катание на собачьих упряжках, ретропоезд, снегоходы
- Сопровождение профессиональным гидом-инструктором по маршруту
- Входные билеты по программе: горный парк «Рускеала», культурная программа в Шёлтозере, Марциальные воды, «Полярный Одиссей», Кинерма, «Бастион»
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно (начало в Петрозаводске, окончание в 18:45 в Сортавале)
- Развлечение и доп. экскурсии или развлечения «по желанию»
- Кафе и самостоятельные покупки в магазинах
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой удобную одежду и обувь для прогулок по городам и для отдыха на природе, а также хорошее настроение и фотоаппараты!
- Как все происходит?
- вы заинтересовались путешествием;
- оставляйте заявку на сайте;
- координатор путешествия с вами связывается и подтверждает заявку;
- вносите 30% стоимости путешествия любым удобным способом;
- после подтверждения участия и сбора группы мы создаем чат в мессенджере за неделю до поездки;
- отправляемся в путешествие.
Если вы передумали участвовать в поездке, пожалуйста, сообщайте нам, как можно раньше.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору