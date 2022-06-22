Зимнее очарование Карелии

Настоящая снежная зима в Карелии! Вы сможете насладиться всей красотой заснеженной Карелии, ощутить давно забытые

4.7
3 отзыва
Настоящая снежная зима в Карелии! Вы сможете насладиться всей красотой заснеженной Карелии, ощутить давно забытые ощущения из детства.

Посетить остров Кижи на судне на воздушной подушке и увидеть это уникальное зрелище зимой, покататься в снежном лесу на собачьей упряжке с настоящими пушистыми, голубоглазыми хаски.
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Ближайшие даты:
28
янв
04
фев
11
фев
18
фев
25
фев
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даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладимся красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы – Кивач;
  • прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах;
  • выпьем чаю в саамском чуме;
  • при желании научимся управлять снегоходом и самостоятельно совершим увлекательную поездку;
  • прокатимся по льду Онежского озера на судне на воздушной подушке.

Программа тура по дням

1 день
Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.

Встреча группы с табличкой центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на автобусную экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.

Переезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В гостях у хаски».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Чаепитие в саамском чуме.

Трансфер на базу «Шишки».

Размещение.

Ужин.

2 день
Катания на снегоходах «Снегоходный вираж» (по желанию)

Завтрак, обед в ресторане.

Отдых на базе.

Для желающих возможность организации за дополнительную плату поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».

Продолжительность программы: 2 часа. Продолжительность катания: 1 час.

Катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.

Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.

Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.

Стоимость катания: уточнять при бронировании тура.

В стоимость катания на снегоходе входит: работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.

3 день
Остров Кижи

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в Петрозаводск на ж.д. вокзал (вещи сдаются в камеру хранения).

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Общая продолжительность поездки до 6 часов.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.

Включено в программу: проезд по маршруту: г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск; обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»; дополнительная тематическая экскурсия; чаепитие в крестьянском доме с традиционной выпечкой.

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в кафе.

Трансфер на ж.д. вокзал.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 

Основное

место

1-местное
размещение		Доп. место
(в 2-х местном)		Основное место
(дети до 12 лет)		Доп. место
(дети до 12 лет)
в стандартном двухместном номере:29 500 35 10028 30027 40024 300
в коттедже (минимум 4 человека)29 80026 40027 70023 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе
  • Транспортные и экскурсионные услуги по программе
  • Входные билеты в музей
  • Питание, указанное в программе
  • Программа катания на собачьих упряжках
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Катание на снегоходе
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Во все туры включены зимние пикники, поездка в заповедник «Кивач», во многих предлагается поездка на знаменитый остров Кижи, где возможен сильный ветер, поэтому рекомендуем Вам взять с собой:

  • тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
  • обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
  • тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
  • теплую, но не тесную удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
  • маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
  • теплую жилетку (для привалов);
  • шерстяные носки 2 пары;
  • простые носки 2 – 3 пары.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано
И
17 июня 2022
Организацию по переправе с материка на остров и обратно надо доработать

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