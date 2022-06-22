Преимущества этого путешествия:
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.
Встреча группы с табличкой центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на автобусную экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.
Переезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В гостях у хаски».
Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Чаепитие в саамском чуме.
Трансфер на базу «Шишки».
Размещение.
Ужин.
Завтрак, обед в ресторане.
Отдых на базе.
Для желающих возможность организации за дополнительную плату поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».
Продолжительность программы: 2 часа. Продолжительность катания: 1 час.
Катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.
Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.
Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
Стоимость катания: уточнять при бронировании тура.
В стоимость катания на снегоходе входит: работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск на ж.д. вокзал (вещи сдаются в камеру хранения).
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Общая продолжительность поездки до 6 часов.
Прибытие на остров, встреча с гидом.
В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.
Включено в программу: проезд по маршруту: г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск; обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»; дополнительная тематическая экскурсия; чаепитие в крестьянском доме с традиционной выпечкой.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в кафе.
Трансфер на ж.д. вокзал.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Основное
место
|1-местное
размещение
|Доп. место
(в 2-х местном)
|Основное место
(дети до 12 лет)
|Доп. место
(дети до 12 лет)
|в стандартном двухместном номере:
|29 500
|35 100
|28 300
|27 400
|24 300
|в коттедже (минимум 4 человека)
|29 800
|–
|26 400
|27 700
|23 600
Во все туры включены зимние пикники, поездка в заповедник «Кивач», во многих предлагается поездка на знаменитый остров Кижи, где возможен сильный ветер, поэтому рекомендуем Вам взять с собой:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.