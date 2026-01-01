Встретим вас на вокзале. После завтрака начнём обзорную экскурсию по Петрозаводску и познакомимся с разными этапами развития города: при Петре и Екатерине Великой. Осмотрим главные достопримечательности и православные святыни.

В 11:00 поедем в гости к Талви Укко — зимнему волшебнику, который рад посетителям не только под Новый год. Здесь живут северные олени и ездовые собаки, с ними мы обязательно познакомимся и сделаем милые фотографии.

Вернёмся в Петрозаводск и заселимся в гостиницу.