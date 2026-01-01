Мои заказы

Автобусный тур в Карелию: Петрозаводск, парк «Рускеала», остров Кижи и Марциальные воды

Полюбоваться водопадом Кивач, исследовать Мраморный каньон и заглянуть на чаепитие к Талви Укко
В одном туре собрали самые знаковые места Карелии.

Сначала познакомимся с достопримечательностями Петрозаводска, а затем отправимся на остров Кижи, осмотрим архитектурный ансамбль Кижского погоста и увидим церковь Воскрешения Лазаря — один
из древнейших сохранившихся деревянных храмов России. Целый день посвятим экскурсии по горному парку «Рускеала», а ещё поднимемся на вершину горы Сампо и посетим первый в стране курорт — Марциальные воды, где сохранилась святыня, построенная по проекту и чертежам Петра I. Чудеса Карелии на этом не заканчиваются! Вас ждёт поездка к древнему вулкану Гирвас и прогулка к водопаду Кивач.

Описание тура

Организационные детали

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас на вокзале. После завтрака начнём обзорную экскурсию по Петрозаводску и познакомимся с разными этапами развития города: при Петре и Екатерине Великой. Осмотрим главные достопримечательности и православные святыни.

В 11:00 поедем в гости к Талви Укко — зимнему волшебнику, который рад посетителям не только под Новый год. Здесь живут северные олени и ездовые собаки, с ними мы обязательно познакомимся и сделаем милые фотографии.

Вернёмся в Петрозаводск и заселимся в гостиницу.

2 день

Остров Кижи

В 8:00 поедем в село Оятивщина, по пути будем любоваться пейзажами и слушать про историю и традиции Заонежья. Отсюда помчим на остров Кижи. Полюбуемся архитектурным ансамблем Кижского погоста, заглянем в крестьянский дом и узнаем, как жили здесь люди столетия назад. Осмотрим церковь Воскрешения Лазаря — один из древнейших сохранившихся деревянных храмов России.

В музее-заповеднике «Кижи» осмотрим все памятники острова, увидим внутренние интерьеры церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева. Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекус, так как обед поздний.

На обратном пути заедем в Межвежьегорск, в 16:30 пообедаем. В Петрозаводск вернёмся в 20:00.

3 день

Горный парк «Рускеала»

В 9:00 отправимся в горный парк «Рускеала». Расстояние 260 км, проехать предстоит 3,5-4 часа. По дороге гид будет рассказывать про историю Карелии, а вы сможете полюбоваться старинными деревушками и живописными видами. Посетим Рускеальские водопады, где снимали фильм «А зори здесь тихие…» По желанию и за доплату вы можете пройтись по экотропе — навесным деревянным мостикам прямо над водопадами.

В 14:00 прибудем в парк и начнём пешеходную экскурсию. Посетим Мраморный каньон, пройдём по экотропе с остановками в лучших видовых точках. Протяжённость тропы 1,5 км. С неё можно сойти и посетить штольни, осмотреть залежи итальянского мрамора.

Затем у вас будет свободное время. За доплату можно поплавать на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), пролететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с тарзанки (доступна в летний период) или пройти по подземному маршруту.

*Все дополнительные услуги приобретаются на месте в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Вернёмся в Петрозаводск к 21:00.

4 день

Гора Сампо, Марциальные воды, древний вулкан Гирвас и водопад Кивач

Сегодня утром поедем к горе Сампо высотой 40 метров, подняться на неё можно по проложенным пешеходным тропам и лестницам с перилами. С вершины нам откроется невероятный вид на густой лес и Кончезеро.

Затем отправимся в Марциальные воды — первый российский курорт. Местные минеральные воды содержат железо и обладают лечебными свойствами — обязательно их попробуем. Осмотрим Дом смотрителя 19 века, церковь Святого Апостола Петра, построенную по проекту и чертежам Петра, и павильоны над бывшим источником воды.

Следующая остановка — древний вулкан Гирвас, который уже много столетий не действует. Полюбуемся гранитными скалами и заводями и поедем дальше. На очереди водопад Кивач. Мы прогуляемся по пешеходной тропе и насладимся видами водной громады. На обратном пути остановимся в кафе на обед, к 17:00 приедем в Петрозаводск. Отвезём вас на ж/д вокзал.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 900 ₽
Дети до 14 лет40 500 ₽
Пенсионеры41 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 1 обед
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Хивус на остров Кижи (в зимний сезон)
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Катание на упряжках, зиплайн, подземный маршрут в парке «Рускеала», прогулка по экотропе (оплачивается на месте по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение - 9000 ₽
  • Стоимость тура для детей 4-14 лет - 40 500 ₽
  • Стоимость тура для пенсионеров, инвалидов и ветеранов БД - 41 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Петрозаводска, 8:00
Завершение: Ж/д вокзал Петрозаводска, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 11326 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

