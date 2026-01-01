Сначала познакомимся с достопримечательностями Петрозаводска, а затем отправимся на остров Кижи, осмотрим архитектурный ансамбль Кижского погоста и увидим церковь Воскрешения Лазаря — один
Описание тура
Организационные детали
Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.
Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас на вокзале. После завтрака начнём обзорную экскурсию по Петрозаводску и познакомимся с разными этапами развития города: при Петре и Екатерине Великой. Осмотрим главные достопримечательности и православные святыни.
В 11:00 поедем в гости к Талви Укко — зимнему волшебнику, который рад посетителям не только под Новый год. Здесь живут северные олени и ездовые собаки, с ними мы обязательно познакомимся и сделаем милые фотографии.
Вернёмся в Петрозаводск и заселимся в гостиницу.
Остров Кижи
В 8:00 поедем в село Оятивщина, по пути будем любоваться пейзажами и слушать про историю и традиции Заонежья. Отсюда помчим на остров Кижи. Полюбуемся архитектурным ансамблем Кижского погоста, заглянем в крестьянский дом и узнаем, как жили здесь люди столетия назад. Осмотрим церковь Воскрешения Лазаря — один из древнейших сохранившихся деревянных храмов России.
В музее-заповеднике «Кижи» осмотрим все памятники острова, увидим внутренние интерьеры церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева. Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекус, так как обед поздний.
На обратном пути заедем в Межвежьегорск, в 16:30 пообедаем. В Петрозаводск вернёмся в 20:00.
Горный парк «Рускеала»
В 9:00 отправимся в горный парк «Рускеала». Расстояние 260 км, проехать предстоит 3,5-4 часа. По дороге гид будет рассказывать про историю Карелии, а вы сможете полюбоваться старинными деревушками и живописными видами. Посетим Рускеальские водопады, где снимали фильм «А зори здесь тихие…» По желанию и за доплату вы можете пройтись по экотропе — навесным деревянным мостикам прямо над водопадами.
В 14:00 прибудем в парк и начнём пешеходную экскурсию. Посетим Мраморный каньон, пройдём по экотропе с остановками в лучших видовых точках. Протяжённость тропы 1,5 км. С неё можно сойти и посетить штольни, осмотреть залежи итальянского мрамора.
Затем у вас будет свободное время. За доплату можно поплавать на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), пролететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с тарзанки (доступна в летний период) или пройти по подземному маршруту.
*Все дополнительные услуги приобретаются на месте в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Вернёмся в Петрозаводск к 21:00.
Гора Сампо, Марциальные воды, древний вулкан Гирвас и водопад Кивач
Сегодня утром поедем к горе Сампо высотой 40 метров, подняться на неё можно по проложенным пешеходным тропам и лестницам с перилами. С вершины нам откроется невероятный вид на густой лес и Кончезеро.
Затем отправимся в Марциальные воды — первый российский курорт. Местные минеральные воды содержат железо и обладают лечебными свойствами — обязательно их попробуем. Осмотрим Дом смотрителя 19 века, церковь Святого Апостола Петра, построенную по проекту и чертежам Петра, и павильоны над бывшим источником воды.
Следующая остановка — древний вулкан Гирвас, который уже много столетий не действует. Полюбуемся гранитными скалами и заводями и поедем дальше. На очереди водопад Кивач. Мы прогуляемся по пешеходной тропе и насладимся видами водной громады. На обратном пути остановимся в кафе на обед, к 17:00 приедем в Петрозаводск. Отвезём вас на ж/д вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 900 ₽
|Дети до 14 лет
|40 500 ₽
|Пенсионеры
|41 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 1 обед
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Хивус на остров Кижи (в зимний сезон)
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- Катание на упряжках, зиплайн, подземный маршрут в парке «Рускеала», прогулка по экотропе (оплачивается на месте по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение - 9000 ₽
- Стоимость тура для детей 4-14 лет - 40 500 ₽
- Стоимость тура для пенсионеров, инвалидов и ветеранов БД - 41 000 ₽