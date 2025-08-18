Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
В программе дня:
- 08:00 Встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак.
- 08:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска.
- 09:30-17:00 Экскурсия на остров Кижи.
- 17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Заселение в гостиницу.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00.
Вас встретят на ж/д вокзале, начиная с 07:30, с большой красной табличкой.
Чемоданы можно отдать менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу, и они будут ждать в камере хранения до момента заселения.
Завтрак (комплексный) продлится с 08:05 до 08:30.
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово «завод». Но столица Карелии — это еще и место красоты и необузданной природы — то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
Трансфер на речной вокзал Петрозаводска после завтрака, откуда мы отправимся на посещение жемчужины Карелии — острова Кижи.
На речном вокзале Петрозаводска экскурсовод посадит вас в «Комету» — быстроходное судно, которое сопроводит нас на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества.
Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.
Путь до острова Кижи занимает 1,5 часа. По прибытию на остров Кижи Вас встретит экскурсовод-сотрудник музея Кижи.
Обзорная экскурсия по острову занимает 1,5 часа.
Во время нее вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. При этом у вас остается время для самостоятельной прогулки по острову.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Дополнительно (за отдельную плату) музей Кижи предлагает посещение (в летний период):
- церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства главной жемчужины русского деревянного зодчества;
- дома Щепина — демонстрация женских ремесел;
- дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;
- дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;
- кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;
- шатровой колокольни Кижского погоста — подъем на главную кижскую звонницу и осмотр острова с высоты «птичьего полета»;
- часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.
Нагулявшись по острову, приглашаем на посадку к комете для возвращения в Петрозаводск.
Полтора часа в пути, и мы прибываем в Петрозаводск.
После Кижей мы отправляемся на увлекательную пешеходно-автобусную экскурсию по Петрозаводску — столице Карелии.
Мы посетим Круглую площадь (архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.
Свободное время.
Можно прогуляться по набережной в отель или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков.
Приятного вечера!
Остров Валаам. Горный парк Рускеала
В программе дня:
- 05:00 Ланч-боксы на ресепшен гостиницы.
- 05:15 Отправление в Сортавалу на автобусе.
- 09:00-16:00 Экскурсия на Валаам на метеорах с посещением Центральной усадьбы и Никоновской бухты, обедом в трапезной и выступлением мужского валаамского хора.
- 17:00 Прибытие в Рускеала, обзорная экскурсия «Мраморный каньон».
- 18:00-19:30 Свободное время в горном парке Рускеала.
- 23:00 Прибытие в Петрозаводск.
С добрым утром!
Завтраки сегодня будут в виде ланч-боксов, которые будут ждать вас на ресепшен гостиницы в 05:00.
05:15 Сбор группы в Петрозаводске и отправление в город Сортавалу. Наш путь на юго-запад Карелии составит около 260 километров, примерно 3,5-4 часов в пути.
За это время наш экскурсовод проведет подготовительную экскурсию по Валаамскому монастырю: история основания и становления Валаама, финский и советский период, жизнь и роль монастыря в современной России.
09:00 Посадка и отправление на Валаамский архипелаг на судне «Комета». Время в пути по воде — 50 минут.
За это время можно полюбоваться красивой панорамой города Сортавала, потрясающими скалами и островами Ладожских шхер, а также открывающимися видами самого острова Валаам с воды.
10:00 Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции начинается от причала Монастырской бухты, куда прибывали суда валаамского флота в ХIХ – нач. ХХ века и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале.
От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени.
Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью.
Над садом, вдоль узорной чугунной решетки, идущей по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на сумрачные, отражающие красноватые скалы воды Монастырской бухты, встречая или провожая суденышки с паломниками.
Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в прежние времена домовым храмом царственных особ, прибывающих на Валаам, где в наши дни проходят концерты церковных песнопений.
Пройдя Святыми вратами, гости попадают в монастырь. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря — величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь — самую старую из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные корпуса и хозяйственные постройки, на Старом братском кладбище вспомнить валаамских подвижников былых времен.
В сувенирной лавке можно приобрести что-нибудь из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память «частицу Валаама».
После экскурсии «Центральная усадьба» нас ждет концерт духовных песнопений хора Валаамского монастыря.
11:30 Обед в трапезной Валаамского монастыря. Все продукты — натуральные, еда приготовлена по церковным канонам, соблюдается пост.
12:30 Переезд на комете в Никоновскую бухту. Просим соблюдать порядок и дисциплину и вовремя подходить на причал, комета отправляется без задержек и ожиданий!
13:00 Продолжение экскурсии. Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый Иерусалим».
Валаамская паломническая служба оставляет за собой право заменить экскурсию «Новый Иерусалим» на равнозначную экскурсию «Никольский скит».
Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме.
От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.
15:00-16:00 Отправление в Сортавалу.
Просим соблюдать порядок и дисциплину и вовремя подходить на причал, комета отправляется без задержек и ожиданий!
Примерно в 17:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона. Также рядом с основным каньоном есть залежи итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона мы предоставляем свободное время.
Вы можете за дополнительную плату покататься на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон на канатной дороге, а также прыгнуть с «тарзанки» (доступна в летний период).
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории Рускеальского парка есть возможность питания в кафе.
Прибытие в Петрозаводск к 23:00.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
В программе дня:
- Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.
- 09:00 Отправление на экскурсию.
- 17:00 Прибытие в Петрозаводск, свободное время. Чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус — есть багажный отсек.
Сегодня мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.
Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дающий счастье. Всемирно известная «Калевала» рассказывает нам о таком предмете, который обладает волшебной силой и считается источником изобилия, счастья и благополучия. Есть в карельских краях и гора Сампо, названная в честь чудо-мельницы.
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность высотой около 40 метров. На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
На высоте открываются великолепные пейзажи. Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.
Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I. Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа и дал название в честь бога войны Марса.
Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго. Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.
Дегустацию минеральной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.
Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен. Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас. Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.
Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач. Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы. Кивач уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии.
Сегодня Кивач — часть одноименного заповедника, который был создан в 1931 году. Вначале предполагалось, что охраняемая территория создаётся ради сохранения красивейшего в Карелии водопада.
Позже оказалось, что местная природа очень разнообразна и интересна, поэтому территория заповедника расширилась до 10 тысяч гектаров.
Кивач — обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию. Мы посетим сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей природы.
Водопад Кивач — визитная карточка Карелии. Приехать в край озер и водопадов и не увидеть этот падун, как его называют местные жители, — непростительная ошибка.
Кивач — удивительно красивое место. Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли. Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать всё плохое, омыть прохладной влагой разум и душу.
Постойте около водопада. Кивач щедро делится с людьми своей неуемной энергией и жизненными силами. Все, кто хоть раз это ощутил, возвращаются к нему снова и снова.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил. А потом — возвращение в Петрозаводск.
Прибытие в Петрозаводск к 17:00. Трансфер на ж/д вокзал.
Самое время прогуляться по городу, купить сувениров, съесть калитку и понаблюдать за шикарными карельскими закатами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- при двухместном размещении — 48 200 руб.;
- при одноместном размещении — 54 200 руб.
Скидки:
- при размещении на доп. месте – 4 000 руб.;
- для детей с 4 до 14 лет —4 100 руб.;
- пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп —1 700 руб.;
- при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.
Информация по размещению в Петрозаводске.
Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
При выборе тура с размещением в гостинице 4* Вы получите завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум – в 5 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).
Отель «Прионежский»
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Гостиница «Онежский замок»
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Гостиница «Cosmos»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Отель «Бутик-отель 13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Гостиница «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед (на Валааме) )
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеоры на Кижи и Валаам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Водная прогулка на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), полет через каньон на канатной дороге, прыжок с «тарзанки» (доступен в летний период) - приобретаются на месте
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно. Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».
Что важно знать перед отправлением в тур?
Мы проводим большую экскурсию на Валаам из Петрозаводска. Просим соблюдать пунктуальность — в связи с привязкой к времени отправления водного транспорта «Комета» мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов — иначе пострадает вся группа.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм и его последствия, туман и т. п.), затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами.
В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения.
Необходимо взять на ребёнка копию свидетельства о рождении для подтверждения льготы.
Необходимо учитывать риски отмены экскурсии на Валаам, а именно в части следования на метеорах по Ладожскому озеру в связи с погодными условиями.
Валаамская Паломническая служба является собственником метеоров, курсирующих по маршруту Сортавала-Валаам, не может гарантировать 100% вероятность отправления метеоров вплоть до времени отправления на метеорах из города Сортавала.
В большинстве случаев об отмене по погодным условиям мы сообщаем вечером перед экскурсией или рано утром, в крайнем случае — уже на месте сбора в Петрозаводске. В таком случае мы возвращаем 100% денежных средств или предлагаем перенос экскурсии на другой день, в который мы сможем ее организовать.
Но может возникнуть ситуация, когда об отмене экскурсии нам сообщают уже только в Сортавале, если прогноз идет «пограничный» и Паломническая служба до последнего не принимает решения об отмене.
В таком случае экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимостным затратам экскурсию «Обзорная экскурсия по Сортавала + посещение дома-музея Гоголева + посещение исторического парка, крепости викингов «Бастионъ», обед в кафе и экскурсия на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей».
Официальное письмо о причинах отмены рейсов на Валаам мы получаем в течении дня (до 17:00), в который произошла отмена и в случае чего, вы сможете его запросить у нас. Мы не работаем с частными катерами и нелицензированными перевозчиками, так как это представляет угрозу для жизни и здоровья, а также является нарушением законодательства.
Если экскурсию на остров Валаам отменяют рано утром, то мы предложим для вас альтернативные экскурсии, на которые есть свободные места, и постараемся сделать всё, чтобы этот день не пропадал впустую.
Какая форма одежды должна быть для посещения монастырей?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.
В поездке желательно иметь удобную обувь.
Есть ли скидки на тур?
