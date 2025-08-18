В программе дня:

08:00 Встреча на ЖД вокзале Петрозаводска, завтрак.

08:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска.

09:30-17:00 Экскурсия на остров Кижи.

17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Заселение в гостиницу.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00.

Вас встретят на ж/д вокзале, начиная с 07:30, с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу, и они будут ждать в камере хранения до момента заселения.

Завтрак (комплексный) продлится с 08:05 до 08:30.

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Настоящий европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово «завод». Но столица Карелии — это еще и место красоты и необузданной природы — то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Трансфер на речной вокзал Петрозаводска после завтрака, откуда мы отправимся на посещение жемчужины Карелии — острова Кижи.

На речном вокзале Петрозаводска экскурсовод посадит вас в «Комету» — быстроходное судно, которое сопроводит нас на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества.

Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.

Путь до острова Кижи занимает 1,5 часа. По прибытию на остров Кижи Вас встретит экскурсовод-сотрудник музея Кижи.

Обзорная экскурсия по острову занимает 1,5 часа.

Во время нее вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. При этом у вас остается время для самостоятельной прогулки по острову.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Дополнительно (за отдельную плату) музей Кижи предлагает посещение (в летний период):

церкви Преображения Господня — осмотр уникального убранства главной жемчужины русского деревянного зодчества;

дома Щепина — демонстрация женских ремесел;

дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями;

дома Сергеева в Кижской гавани — погружение в тему судостроительства и демонстрация «шитья» лодки-кижанки;

кузницы в Кижской гавани — изготовление сувенира своими руками вместе с кижским кузнецом;

шатровой колокольни Кижского погоста — подъем на главную кижскую звонницу и осмотр острова с высоты «птичьего полета»;

часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.

Нагулявшись по острову, приглашаем на посадку к комете для возвращения в Петрозаводск.

Полтора часа в пути, и мы прибываем в Петрозаводск.

После Кижей мы отправляемся на увлекательную пешеходно-автобусную экскурсию по Петрозаводску — столице Карелии.

Мы посетим Круглую площадь (архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.

Свободное время.

Можно прогуляться по набережной в отель или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков.

Приятного вечера!