Мои заказы

Тур-знакомство со знаменитыми местами Карелии: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»

Увидеть главные достопримечательности, погулять по заповедникам и полюбоваться природой
За три дня вы успеете познакомиться с топовыми местами республики. Мы погуляем по столице Карелии и пройдёмся по знаменитой Онежской набережной.

Побываем на острове-музее, посмотрим на мраморный каньон и водопад Кивач,
читать дальшеуменьшить

увидим древний потухший вулкан.

Продегустируем воду в первом российском курорте «Марциальные воды» и поднимемся на гору Сампо, чтобы насладиться живописными видами с высоты. Северный край подарит спокойствие и впечатлит красотой и историей.

4.9
6 отзывов
Тур-знакомство со знаменитыми местами Карелии: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Тур-знакомство со знаменитыми местами Карелии: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Тур-знакомство со знаменитыми местами Карелии: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем выбирать поезда с приездом в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать вас на вокзале, начиная с 7:30. Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только необходимое на первый экскурсионный день. Забрать их можно будет в камере хранения гостиницы.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и остров Кижи

Добро пожаловать в столицу Карелии! После встречи и завтрака разместимся на быстроходном судне и через 1,5 часа окажемся в музее под открытым небом, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. За 1,5 часа экскурсии по острову вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров.

Затем вернёмся в Петрозаводск, где отправимся на пешеходную экскурсию по порту пяти морей, ровеснику Санкт-Петербурга. Мы посетим Круглую площадь (архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади. Пройдём по Онежской набережной. Завершим осмотр у памятника Петру Великому, откуда направимся на знаменитый остров Кижи.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи»: осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Дополнительно (за отдельную плату) музей Кижи предлагает посещение (в летний период): церкви Преображения Господня, дома Щепина, дома Яковлева, дома Сергеева и кузницы в Кижской гавани, шатровой колокольни Кижского погоста, часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.

Петрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров Кижи
2 день

Горный парк «Рускеала»

В 9:00 едем в знаменитый горный парк «Рускеала». Расстояние от Петрозаводска — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. Проедем мимо старинных карельских деревень и живописных озёр, гид расскажет об истории республики.

Остановимся у Рускеальских водопадов, получивших известность благодаря снимавшемуся здесь фильму «А зори здесь тихие…». По желанию, за дополнительную плату, можно пройтись по навесным деревянным мостикам над водопадами.

Около 14:00 прибудем в парк. Сначала совершим часовую экскурсию по мраморному каньону, полюбуемся видами с панорамных площадок экотропы. Вы сможете отойти от основного маршрута и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни), чтобы исследовать геологию каньона, дойти до Итальянского карьера.

Затем предусмотрено свободное время. Можно покататься на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), пролететь над каньоном по канатной дороге, прыгнуть с «тарзанки» (в летний период), посетить экскурсию «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

В Петрозаводск вернёмся к 21:00.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»
3 день

Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору

Сегодня посетим достопримечательности вблизи Петрозаводска: гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.

Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.

Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.

Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.

Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноимённого заповедника. Мы полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе. Вернёмся в Петрозаводск к 17:00, завершение тура.

Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на горуВодопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 500 ₽
Дети до 14 лет37 500 ₽
Пенсионеры39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Работа экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Метеор на Кижи
Что не входит в цену
  • Проезд до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - доплата 6000 ₽
  • Скидка за доп. место - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 12275 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Анна
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи в камаре хранения. И отправились на экскурсию. Очень оценили смс
читать дальшеуменьшить

по вечерам с информацией о предстоящей экскурсии! Автобусы чистые и комфортабельные. Гидам и водителям - отдельное спасибо!
Выбрали поездку в сентябре и не прогадали. Туристов меньше и мы везде проходили без очередей. Даже в Рускеала удалось покататься на водной платформе.
С погодой тоже повезло! Зонты с собой проносили как обереги 😁 Красивейшая природа, везде много арт-объектов, выполненных в разной технике.

Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где+1
Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную экскурсию, по дороге в отель и на первую экскурсию на остров Кижи. Я проживала
читать дальшеуменьшить

в гостинице «Северная», рядом находятся два ресторана с Карельской кухней (Ягель и Карельский дворик), также Карельскую кухню можно попробовать в ресторане гостиницы. Каждый день меня индивидуально забирали из гостиницы и после этого ехали за остальной группой. Каждая экскурсия очень увлекательная и познавательная. Экскурсоводы Галина и Лада не давали заскучать, а водители Николай и Василий везде доставляли вовремя. Тур рекомендую!!! Это тур для тех, кто любит природу, историю и не хочет напрягаться)

Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную
Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную
Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную
Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень красивая природа Карелии и город Петрозаводск. Отель тоже понравился. Экскурсовод Анна просто супер очаровательный и интересный человек. С удовольствием буду советовать друзьям и коллегам этот тур.
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Это была наша первая поездка в Карелию. Очень понравился Петрозаводск с его красивой набережной и живописными закатами над озером. Поездка на остров Кижи произвела незабываемое впечатление несмотря на дождливую погоду.
читать дальшеуменьшить

В парке Рускеала хотелось бы задержаться подольше, спуститься в подземные пещеры, полюбоваться мраморным карьером с парома… Но к сожалению уже билетов не было, мы приехали к 14 часам. И конечно поездка на водопад Кивач тоже очень запомнилась. Гиды в каждом направлении сопровождали разные, но все были очень доброжелательны и профессиональны. Запаслись карельскими сувенирами в виде варенья, рыбки и чая. Остались чудесные впечатления и фото.
Рекомендую

Это была наша первая поездка в Карелию. Очень понравился Петрозаводск с его красивой набережной и живописными
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Я в радости большой!
Только погода прикольная, до дождь идёт, то вдруг на минутку солнце. А иногда и то и другое вместе. Дождевичок пригодился)

Все просто прекрасно!! Очень все понравилось 😘😘😘
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Всё прошло очень хорошо, за исключением нескольких аспектов 1. Утром 1-го дня был завтрак скудным 2. Очень мало времени в РУСКЕАЛА,-всего 2 часа 20 минут с учетом 8-ми часовой дороги.
А так все очень понравилось! Вернемся обязательно.
Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Тур-знакомство со знаменитыми местами Карелии: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»»

Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
На автобусе
3 дня
5 отзывов
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
30 июн в 10:00
7 июл в 10:00
49 900 ₽ за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
На машине
На снегоходах
3 дня
-
15%
6 отзывов
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
7 дек в 08:00
12 дек в 08:00
61 030 ₽71 800 ₽ за человека
Знакомство с Санкт-Петербургом и Карелией. Рускеала, Кижи, Валаам
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Знакомство с Санкт-Петербургом и Карелией. Рускеала, Кижи, Валаам
Начало: Санкт-Петербург
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
от 52 200 ₽ за человека
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
На машине
В Кижи на метеоре
4 дня
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
Послушать кантеле и повеселиться в деревне Киндасово, посмотреть на водопад и узнать всё о хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт, до 12:00
27 июн в 08:00
29 июн в 08:00
54 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
42 500 ₽ за человека