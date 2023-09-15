Добро пожаловать в столицу Карелии! После встречи и завтрака разместимся на быстроходном судне и через 1,5 часа окажемся в музее под открытым небом, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. За 1,5 часа экскурсии по острову вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров.

Затем вернёмся в Петрозаводск, где отправимся на пешеходную экскурсию по порту пяти морей, ровеснику Санкт-Петербурга. Мы посетим Круглую площадь (архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади. Пройдём по Онежской набережной. Завершим осмотр у памятника Петру Великому, откуда направимся на знаменитый остров Кижи.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи»: осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Дополнительно (за отдельную плату) музей Кижи предлагает посещение (в летний период): церкви Преображения Господня, дома Щепина, дома Яковлева, дома Сергеева и кузницы в Кижской гавани, шатровой колокольни Кижского погоста, часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.