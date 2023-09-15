Побываем на острове-музее, посмотрим на мраморный каньон и водопад Кивач,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем выбирать поезда с приездом в Петрозаводск с 6:50 до 8:00. Мы будем встречать вас на вокзале, начиная с 7:30. Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только необходимое на первый экскурсионный день. Забрать их можно будет в камере хранения гостиницы.
Программа тура по дням
Петрозаводск и остров Кижи
Добро пожаловать в столицу Карелии! После встречи и завтрака разместимся на быстроходном судне и через 1,5 часа окажемся в музее под открытым небом, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. За 1,5 часа экскурсии по острову вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров.
Затем вернёмся в Петрозаводск, где отправимся на пешеходную экскурсию по порту пяти морей, ровеснику Санкт-Петербурга. Мы посетим Круглую площадь (архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади. Пройдём по Онежской набережной. Завершим осмотр у памятника Петру Великому, откуда направимся на знаменитый остров Кижи.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи»: осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Дополнительно (за отдельную плату) музей Кижи предлагает посещение (в летний период): церкви Преображения Господня, дома Щепина, дома Яковлева, дома Сергеева и кузницы в Кижской гавани, шатровой колокольни Кижского погоста, часовни Архангела Михаила — осмотр уникального «неба» старинной церкви.
Горный парк «Рускеала»
В 9:00 едем в знаменитый горный парк «Рускеала». Расстояние от Петрозаводска — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. Проедем мимо старинных карельских деревень и живописных озёр, гид расскажет об истории республики.
Остановимся у Рускеальских водопадов, получивших известность благодаря снимавшемуся здесь фильму «А зори здесь тихие…». По желанию, за дополнительную плату, можно пройтись по навесным деревянным мостикам над водопадами.
Около 14:00 прибудем в парк. Сначала совершим часовую экскурсию по мраморному каньону, полюбуемся видами с панорамных площадок экотропы. Вы сможете отойти от основного маршрута и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни), чтобы исследовать геологию каньона, дойти до Итальянского карьера.
Затем предусмотрено свободное время. Можно покататься на лодках (доступно с 15 мая по 15 октября), пролететь над каньоном по канатной дороге, прыгнуть с «тарзанки» (в летний период), посетить экскурсию «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
В Петрозаводск вернёмся к 21:00.
Водопады, дегустация минеральной воды, подъём на гору
Сегодня посетим достопримечательности вблизи Петрозаводска: гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.
Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.
Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.
Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.
Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноимённого заповедника. Мы полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе. Вернёмся в Петрозаводск к 17:00, завершение тура.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 500 ₽
|Дети до 14 лет
|37 500 ₽
|Пенсионеры
|39 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Работа экскурсовода
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Метеор на Кижи
Что не входит в цену
- Проезд до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - доплата 6000 ₽
- Скидка за доп. место - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Только погода прикольная, до дождь идёт, то вдруг на минутку солнце. А иногда и то и другое вместе. Дождевичок пригодился)
Все просто прекрасно!! Очень все понравилось 😘😘😘
А так все очень понравилось! Вернемся обязательно.