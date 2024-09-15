1 день

Приезд в Петрозаводск, экскурсия по городу, поездка в "Марциальные воды" и заповедник "Кивач"

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами, сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой «Лукоморье».

Завтрак.

Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.

Переезд на курорт «Марциальные воды».

Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Вы посетите Музей истории курорта, осмотрите Церковь апостола Петра и продегустируете воду из трех целебных источников.

Внимание: в летний сезон добавляется экскурсия на гору Сампо!

Обед в кафе.

Посещение природного заповедника «Кивач», жемчужиной которого является одноименный водопад.

Он расположен на одной из крупнейших рек в Карелии — Суна.

Вы узнаете красивую карельскую легенду, связанную с этим фактом.

У вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок. Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.

В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев вы увидите знаменитую карельскую березу.

Узнаете, почему она так ценится и правда ли, что у нее нет привычных годовых колец. У вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха.

Возвращаемся в Петрозаводск и размещаемся в отеле 4* в номерах категории «стандарт».

Свободный вечер.