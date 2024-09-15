Два дня в Карелии

Экскурсионный тур «Два дня в Карелии» на 2 дня
5
3 отзыва
Два дня в Карелии
Два дня в Карелии
Два дня в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Тур для тех, кому срочно требуется сбежать от будничной рутины!

Не получается взять полноценный отпуск? Приезжайте в Карелию на выходные, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и увидеть:

  • уютный, культурный, исторический и современный Петрозаводск;
  • величественный водопад Кивач и знаменитую карельскую березу;
  • шедевры деревянного зодчества на острове Кижи;
  • бескрайние просторы карельских озер и лесов.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Петрозаводск, экскурсия по городу, поездка в "Марциальные воды" и заповедник "Кивач"

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами, сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой «Лукоморье».

Завтрак.

Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.

Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.

Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.

Переезд на курорт «Марциальные воды».

Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Вы посетите Музей истории курорта, осмотрите Церковь апостола Петра и продегустируете воду из трех целебных источников.

Внимание: в летний сезон добавляется экскурсия на гору Сампо!

Обед в кафе.

Посещение природного заповедника «Кивач», жемчужиной которого является одноименный водопад.

Он расположен на одной из крупнейших рек в Карелии — Суна.

Вы узнаете красивую карельскую легенду, связанную с этим фактом.

У вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок. Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.

В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев вы увидите знаменитую карельскую березу.

Узнаете, почему она так ценится и правда ли, что у нее нет привычных годовых колец. У вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха.

Возвращаемся в Петрозаводск и размещаемся в отеле 4* в номерах категории «стандарт».

Свободный вечер.

Приезд в Петрозаводск, экскурсия по городу, поездка в "Марциальные воды" и заповедник "Кивач"Приезд в Петрозаводск, экскурсия по городу, поездка в "Марциальные воды" и заповедник "Кивач"Приезд в Петрозаводск, экскурсия по городу, поездка в "Марциальные воды" и заповедник "Кивач"Приезд в Петрозаводск, экскурсия по городу, поездка в "Марциальные воды" и заповедник "Кивач"
2 день

Путешествие на остров Кижи

Завтрак. Освобождение номеров.

Поездка на остров Кижи: летом — на «комете», зимой — на судне на воздушной подушке!

Вы преодолеете около 70 км по великому Онежскому озеру. Вас поразят бескрайние просторы Онеги, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном. Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Встреча с гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».

Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры. Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Далее по маршруту экскурсии вас познакомят с невероятными по красоте деревянными домами. Вы удивитесь, насколько хорошо и грамотно всё было продумано в хозяйстве крестьян.

Возле часовни Архангела Михаила вы сможете отдохнуть на лавочке и насладиться мелодичными и величественными колокольными звонами.

После экскурсии летом — свободное время, зимой — дополнительная программа от музея. Время пребывания на острове: летом — 4 часа, зимой и в сентябре — 3 часа.

До 17:00 Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Путешествие на остров КижиПутешествие на остров КижиПутешествие на остров КижиПутешествие на остров Кижи

Проживание

Проживание в Петрозаводске в отелях 3* и 4* в номерах выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияСтоимость
Размещение в двухместном номере24 200
Размещение в одноместном номере27 800
Размещение на дополнительном месте22 800
  • скидка детям до 16 лет — 2 000 рублей;
  • скидка детям до 12 лет — 5 000 рублей.

Предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.

Варианты проживания

Отель «Петра» 3

1 ночь

Новый отель на главном проспекте Петрозаводска. Отель располагается в здании объекта культурного наследия Республики Карелия.

В отеле 32 комфортабельных номера с современным ремонтом. В каждом номере есть Wi-Fi, телевизор, место для хранения одежды, холодильник и собственная ванная комната.

Отель «Петра» 3Отель «Петра» 3Отель «Петра» 3Отель «Петра» 3

Отель Piter Inn 4

1 ночь

В отеле PITER INN есть 180 комфортабельных номеров европейского уровня четырех различных категорий.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, тренажёрный зал, детская игровая комната, охраняемая парковка, услуги прачечной и химчистки, доставка питания в номер и сауна.

Отель Piter Inn 4Отель Piter Inn 4Отель Piter Inn 4

Отель «Саквояж» 4

1 ночь

Отель «Саквояж» (ранее — гостиница «Гостеприимство») расположен в историческом центре Петрозаводска.

В отеле есть уютные и комфортные 23 номера со всеми удобствами и завтрак по системе «Шведский стол».

Отель «Саквояж» 4Отель «Саквояж» 4Отель «Саквояж» 4

Спа-отель Карелия 4

1 ночь

4-звёздочный отель европейского уровня, расположенный в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера, в историческом месте основания города Петром I.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

Спа-отель Карелия 4Спа-отель Карелия 4Спа-отель Карелия 4Спа-отель Карелия 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе (2 завтрака, 1 обед)
  • Проживание в отеле 4* - 1 ночь
  • Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты
  • Услуги квалифицированного гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание по программе, на комфортабельном автобусе
  • Страхование жизни и здоровья
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?
  • Скидка детям до 16 лет — 2 000 рублей;
  • Скидка детям до 12 лет — 5 000 рублей.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

Может ли туроператор вносить изменения в программу в ходе тура?

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
15 сен 2024
Прекрасно организованный тур.
Благодарю менеджера Светлану за помощь в подборе тура.
От посещения Карелии остались самые замечательные воспоминания и впечатления.
И отдельно хочется отметить наших экскурсоводов Оксану и Светлану, которые сопровождали нас при
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посещении достопримечательностей.
Замечательная подача исторического и краеведческого материала. Легко, с интересом местами с интерактивами.
Остались очень довольны поездкой. И, конечно, непременно хочется возвращаться в заповедный край лесов и озер. Карелия в такой подаче великолепна!

А
1 сен 2024
Всё отлично.
Всё отлично.Всё отлично.
А
31 авг 2024
Денис, вы лучший! Тактичный, внимательный, доброжелательный! Нам очень повезло, что вы были нашим гидом- водителем!!! Респект и уважение! Процветания и новых довольных клиентов желаю!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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