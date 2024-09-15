Описание тура
Тур для тех, кому срочно требуется сбежать от будничной рутины!
Не получается взять полноценный отпуск? Приезжайте в Карелию на выходные, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и увидеть:
- уютный, культурный, исторический и современный Петрозаводск;
- величественный водопад Кивач и знаменитую карельскую березу;
- шедевры деревянного зодчества на острове Кижи;
- бескрайние просторы карельских озер и лесов.
Программа тура по дням
Приезд в Петрозаводск, экскурсия по городу, поездка в "Марциальные воды" и заповедник "Кивач"
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами, сбор группы у главного входа на ж/д вокзал, ориентир — гид с табличкой «Лукоморье».
Завтрак.
Знакомство со столицей Карелии — обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Вас ждет интересное погружение в историю города со времен правления Петра I и до наших дней. Вы узнаете, как был основан Петрозаводск и даже увидите места в устье реки Лососинки, где зародилась Петровская слобода.
Своим увлекательным рассказом гид перенесет вас во времена строительства Петровского завода.
Вы прогуляетесь по красивым старым площадям и проспектам, сделаете много фото у арт-объектов и памятников в «музее» под открытым небом — на знаменитой Онежской набережной.
Переезд на курорт «Марциальные воды».
Это первый Российский курорт, который был основан Петром Великим в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Вы посетите Музей истории курорта, осмотрите Церковь апостола Петра и продегустируете воду из трех целебных источников.
Внимание: в летний сезон добавляется экскурсия на гору Сампо!
Обед в кафе.
Посещение природного заповедника «Кивач», жемчужиной которого является одноименный водопад.
Он расположен на одной из крупнейших рек в Карелии — Суна.
Вы узнаете красивую карельскую легенду, связанную с этим фактом.
У вас будет возможность полюбоваться водопадом и сделать отличные фото с трех смотровых площадок. Во время экскурсии по уютному Музею природы, расположенному в заповеднике, вы рассмотрите экспозицию животного и растительного мира местности.
В заповедном дендрарии помимо других уникальных деревьев вы увидите знаменитую карельскую березу.
Узнаете, почему она так ценится и правда ли, что у нее нет привычных годовых колец. У вас будет возможность прогуляться среди вековых деревьев и насладиться чистотой карельского воздуха.
Возвращаемся в Петрозаводск и размещаемся в отеле 4* в номерах категории «стандарт».
Свободный вечер.
Путешествие на остров Кижи
Завтрак. Освобождение номеров.
Поездка на остров Кижи: летом — на «комете», зимой — на судне на воздушной подушке!
Вы преодолеете около 70 км по великому Онежскому озеру. Вас поразят бескрайние просторы Онеги, и вы поймете, почему в карельских фольклорных произведениях его часто называют морем и даже океаном. Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Встреча с гидом на острове, начало экскурсии по основной экспозиции «Шедевры острова Кижи».
Здесь под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры. Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Далее по маршруту экскурсии вас познакомят с невероятными по красоте деревянными домами. Вы удивитесь, насколько хорошо и грамотно всё было продумано в хозяйстве крестьян.
Возле часовни Архангела Михаила вы сможете отдохнуть на лавочке и насладиться мелодичными и величественными колокольными звонами.
После экскурсии летом — свободное время, зимой — дополнительная программа от музея. Время пребывания на острове: летом — 4 часа, зимой и в сентябре — 3 часа.
До 17:00 Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Проживание
Проживание в Петрозаводске в отелях 3* и 4* в номерах выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Размещение в двухместном номере
|24 200
|Размещение в одноместном номере
|27 800
|Размещение на дополнительном месте
|22 800
- скидка детям до 16 лет — 2 000 рублей;
- скидка детям до 12 лет — 5 000 рублей.
Предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.
Варианты проживания
Отель «Петра» 3
Новый отель на главном проспекте Петрозаводска. Отель располагается в здании объекта культурного наследия Республики Карелия.
В отеле 32 комфортабельных номера с современным ремонтом. В каждом номере есть Wi-Fi, телевизор, место для хранения одежды, холодильник и собственная ванная комната.
Отель Piter Inn 4
В отеле PITER INN есть 180 комфортабельных номеров европейского уровня четырех различных категорий.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, тренажёрный зал, детская игровая комната, охраняемая парковка, услуги прачечной и химчистки, доставка питания в номер и сауна.
Отель «Саквояж» 4
Отель «Саквояж» (ранее — гостиница «Гостеприимство») расположен в историческом центре Петрозаводска.
В отеле есть уютные и комфортные 23 номера со всеми удобствами и завтрак по системе «Шведский стол».
Спа-отель Карелия 4
4-звёздочный отель европейского уровня, расположенный в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера, в историческом месте основания города Петром I.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе (2 завтрака, 1 обед)
- Проживание в отеле 4* - 1 ночь
- Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты
- Услуги квалифицированного гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание по программе, на комфортабельном автобусе
- Страхование жизни и здоровья
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
- Скидка детям до 16 лет — 2 000 рублей;
- Скидка детям до 12 лет — 5 000 рублей.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
Может ли туроператор вносить изменения в программу в ходе тура?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Благодарю менеджера Светлану за помощь в подборе тура.
От посещения Карелии остались самые замечательные воспоминания и впечатления.
И отдельно хочется отметить наших экскурсоводов Оксану и Светлану, которые сопровождали нас при