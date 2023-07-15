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Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска, табличка «Гранд-тур по Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску ипешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово.
Первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население — это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
Завтрак включен в стоимость.
Свободный день или дополнительная экскурсия «Валаам и Рускеала»
Свободный день.
Экскурсия за доп. плату «Валаам и Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте).
Продолжительность экскурсии 18–20 часов.
~05:00 Ранний выезд, чтобы успеть всё увидеть.
«Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье вашего отеля.
Переезд в регион Северное Приладожье (250 км).
По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горном парке Рускеала — знаменитый мраморный каньон.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии — посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Трансфер в порт г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).
На Валааме полная программа (пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные):
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):
- Экскурсия на Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валааме любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в Сортавала.
~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.
Ланч-бокс и постный обед (для тех, кто едет на экскурсию) включены в стоимость.
Для тех, кто не едет на экскурсию, включен завтрак в отеле.
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Встреча с гидом на набережной г. Петрозаводска (самостоятельное прибытие к указанному времени).
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру. На острове — 4 часа).
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак включен в стоимость.
Заповедник Кивач. Центра Шунгита. Переезд в Кемь
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
В пути загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь.
Размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Завтрак и обед включены в стоимость.
Соловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтов
Ранний подъем.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки.
Переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров.
Трансфер вещей в гостиницу.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед в кафе.
Размещение в отеле на Соловках.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря.
Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Завтрак и обед включены в стоимость.
Гора Секирная и Ботанический сад
Завтрак в кафе гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных.
Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед.
Свободное время.
Завтрак и обед включены в стоимость.
Отъезд
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
День для самостоятельного изучения острова.
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит накануне).
Отправление в 16:30, 18:30, 20:30 — заранее сообщайте, какой рейс нужен.
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Трансфер на вокзал г. Кемь.
Отправление на поезде в Москву/Санкт-Петербург.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» после тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель Карелия спа 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода/Соловки отель/Приют (Соловки)
|Отель Фрегат 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода/Соловки отель/Приют (Соловки)
|Отель Космос 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода/Соловки отель/Приют (Соловки)
|2-местный с удобствами
|65 600
|67 100
|68 200
|1-местный с удобствами
|81 800
|87 450
|92 300
|Доп. место
|—
|50 900
|50 900
Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.
При необходимости можно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» после тура:
- 2-местный — 4 000 руб.;
- 1-местный — 3 000 руб.;
- завтрак — 650 руб.
Скидки:
- детям до 9 лет включительно — 5 400 руб. /чел.;
- детям до 12 лет включительно — 2 900 руб. /чел.;
- пенсионерам (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) — 700 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Карелия»
Отель «Карелия»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.
Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.
На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.
В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.
Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.
Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.
Отель «Космос»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Отель «Соловецкая слобода»
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.
В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга — рыбная ловля и игра в бильярд.
Гостиница «Приют»
Гостиница «Приют» – первая частная гостиница на Соловецких островах. Она расположена в бухте «Благополучия» на Сельдяном мысу напротив монастыря. Гостиница основана в 1989 году, как кооператив «Приют», семьей Ильей Васильевичем и Ириной Мартыновной Муромцевыми. Первая туристическая группа была принята в июне этого же года.
В гостинице 18 номеров, которые расположены в трёх деревянных домах + флигель. В трёх номерах возможно организовать одно дополнительное место. Единовременное размещение до 38 человек.
Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
В стоимость проживания входит завтрак. На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе, все номера с удобствами в номере
- Входные билеты в музеи
- Питание: день 1: завтракдень 2: завтракдень 3: завтракдень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обеддень 6: завтрак, обеддень 7: завтрак
- День 1: завтрак
- День 2: завтрак
- День 3: завтрак
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак, обед
- День 6: завтрак, обед
- День 7: завтрак
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте) 6взрослый - 9 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 6 600 руб. /чел
- Взрослый - 9 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 6 600 руб. /чел
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел: оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
- Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. ночь в гостинице «Причал» после тура:2-местный - 4 000 руб. 1-местный - 3 000 руб. завтрак - 650 руб
- 2-местный - 4 000 руб
- 1-местный - 3 000 руб
- Завтрак - 650 руб
- Регистрационный сбор при заселении иностранных граждан в Кеми (самостоятельная оплата на месте)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь – кроссовки или кеды;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны;
- брюки спортивные;
- легкий головной убор;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
- репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код.
Женщины — юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины — брюки (не шорты).
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории РФ действует Полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности у тура?
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».
Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам, о. Соловки — зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечет за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС».
Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».