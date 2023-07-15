Гранд-тур по Карелии и Соловкам

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Всего за неделю в этом туре вы увидите все основные достопримечательности севера Карелии: от Петрозаводска до Соловков. А расширенная программа на Соловках позволит всесторонне охватить это удивительное место!
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Ближайшие даты:
2
июн
9
июн
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июн
23
июн
30
июн
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даты

Что вас ожидает:

Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
Познакомимся с историей знаменитой Соловецкой обители, увидим и почувствуем величие соловецких храмов
Рускеала
Рускеала
Увидим отвесные мраморные стены каньона на дополнительной экскурсии
Кижи
Кижи
Посетим традиционный дом крестьянина, узнаем много нового о карельских ремеслах и традициях

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска, табличка «Гранд-тур по Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску ипешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово.

Первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население — это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.

Завтрак включен в стоимость.

Экскурсия по Петрозаводску. Деревня КиндасовоЭкскурсия по Петрозаводску. Деревня КиндасовоЭкскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово
2 день

Свободный день или дополнительная экскурсия «Валаам и Рускеала»

Свободный день.

Экскурсия за доп. плату «Валаам и Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте).

Продолжительность экскурсии 18–20 часов.

~05:00 Ранний выезд, чтобы успеть всё увидеть.

«Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье вашего отеля.

Переезд в регион Северное Приладожье (250 км).

По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горном парке Рускеала — знаменитый мраморный каньон.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

После окончания экскурсии — посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Трансфер в порт г. Сортавала.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).

На Валааме полная программа (пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные):

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):

  • Экскурсия на Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
  • «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валааме любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в Сортавала.

~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.

Ланч-бокс и постный обед (для тех, кто едет на экскурсию) включены в стоимость.

Для тех, кто не едет на экскурсию, включен завтрак в отеле.

Свободный день или дополнительная экскурсия «Валаам и Рускеала»Свободный день или дополнительная экскурсия «Валаам и Рускеала»Свободный день или дополнительная экскурсия «Валаам и Рускеала»Свободный день или дополнительная экскурсия «Валаам и Рускеала»
3 день

Остров Кижи

Завтрак в кафе гостиницы.

Встреча с гидом на набережной г. Петрозаводска (самостоятельное прибытие к указанному времени).

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру. На острове — 4 часа).

Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Завтрак включен в стоимость.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи
4 день

Заповедник Кивач. Центра Шунгита. Переезд в Кемь

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

В пути загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь.

Размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

Завтрак и обед включены в стоимость.

Заповедник Кивач. Центра Шунгита. Переезд в КемьЗаповедник Кивач. Центра Шунгита. Переезд в КемьЗаповедник Кивач. Центра Шунгита. Переезд в КемьЗаповедник Кивач. Центра Шунгита. Переезд в КемьЗаповедник Кивач. Центра Шунгита. Переезд в Кемь
5 день

Соловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтов

Ранний подъем.

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление теплохода на Соловки.

Переход по Белому морю (в пути 2 часа).

Прибытие на остров.

Трансфер вещей в гостиницу.

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Обед в кафе.

Размещение в отеле на Соловках.

Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря.

Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.

Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.

Завтрак и обед включены в стоимость.

Соловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтовСоловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтов
6 день

Гора Секирная и Ботанический сад

Завтрак в кафе гостиницы.

Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных.

Вы увидите уникальную церковь-маяк.

Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».

Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.

Обед.

Свободное время.

Завтрак и обед включены в стоимость.

Гора Секирная и Ботанический садГора Секирная и Ботанический садГора Секирная и Ботанический сад
7 день

Отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров к расчетному часу.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

День для самостоятельного изучения острова.

Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит накануне).

Отправление в 16:30, 18:30, 20:30 — заранее сообщайте, какой рейс нужен.

В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.

Трансфер на вокзал г. Кемь.

Отправление на поезде в Москву/Санкт-Петербург.

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» после тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель Карелия спа 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода/Соловки отель/Приют (Соловки)		Отель Фрегат 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода/Соловки отель/Приют (Соловки)		Отель Космос 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода/Соловки отель/Приют (Соловки)
2-местный с удобствами65 60067 10068 200
1-местный с удобствами81 80087 45092 300
Доп. место50 90050 900

Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.

Расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.

При необходимости можно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» после тура:

  • 2-местный — 4 000 руб.;
  • 1-местный — 3 000 руб.;
  • завтрак — 650 руб.

Скидки:

  • детям до 9 лет включительно — 5 400 руб. /чел.;
  • детям до 12 лет включительно — 2 900 руб. /чел.;
  • пенсионерам (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) — 700 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Карелия»

3 ночи

Отель «Карелия»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.

Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.

На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.

В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.

Отель «Карелия»Отель «Карелия»Отель «Карелия»Отель «Карелия»Отель «Карелия»Отель «Карелия»

Отель «Фрегат»

3 ночи

Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.

Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

Отель «Космос»

3 ночи

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка

В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Отель «Соловецкая слобода»

2 ночи

Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.

В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.

В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга — рыбная ловля и игра в бильярд.

Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»

Гостиница «Приют»

2 ночи

Гостиница «Приют» – первая частная гостиница на Соловецких островах. Она расположена в бухте «Благополучия» на Сельдяном мысу напротив монастыря. Гостиница основана в 1989 году, как кооператив «Приют», семьей Ильей Васильевичем и Ириной Мартыновной Муромцевыми. Первая туристическая группа была принята в июне этого же года.

В гостинице 18 номеров, которые расположены в трёх деревянных домах + флигель. В трёх номерах возможно организовать одно дополнительное место. Единовременное размещение до 38 человек.

Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»

Гостиница «Соловки Отель»

2 ночи

Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.

В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.

В стоимость проживания входит завтрак. На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.

Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.

Гостиница «Соловки Отель»Гостиница «Соловки Отель»Гостиница «Соловки Отель»Гостиница «Соловки Отель»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах по программе, все номера с удобствами в номере
  • Входные билеты в музеи
  • Питание: день 1: завтракдень 2: завтракдень 3: завтракдень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обеддень 6: завтрак, обеддень 7: завтрак
  • День 1: завтрак
  • День 2: завтрак
  • День 3: завтрак
  • День 4: завтрак, обед
  • День 5: завтрак, обед
  • День 6: завтрак, обед
  • День 7: завтрак
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
  • Экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте) 6взрослый - 9 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 6 600 руб. /чел
  • Взрослый - 9 500 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет - 6 600 руб. /чел
  • Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел: оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
  • Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
  • Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доп. ночь в гостинице «Причал» после тура:2-местный - 4 000 руб. 1-местный - 3 000 руб. завтрак - 650 руб
  • 2-местный - 4 000 руб
  • 1-местный - 3 000 руб
  • Завтрак - 650 руб
  • Регистрационный сбор при заселении иностранных граждан в Кеми (самостоятельная оплата на месте)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь – кроссовки или кеды;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны;
  • брюки спортивные;
  • легкий головной убор;
  • купальный костюм;
  • солнцезащитные очки;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
  • репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код.

Женщины — юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины — брюки (не шорты).

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. На территории РФ действует Полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности у тура?

На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).

Внимание при посещении о. Валаам:

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».

Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.

Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам, о. Соловки — зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечет за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС».

Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
15 июля 2023
Хочу выразить огромную благодарность за удобство, быструю связь и помощь всей вашей команде и отдельное спасибо моему гиду Вере Ивановне)
А
19 июня 2022
В целом нам все очень понравилось, потрясающая природа, очень интересные экскурсии, много рассказывали по истории России. Стоит изменить маршрут, с целью уменьшить количество переездов- стартовать лучше из Сортавала, а Петрозаводск оставить на конец тура.
Л
27 мар 2024
Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиКижиВсе туры7-дневные турыКарелияВыездныеНа автобусе

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от 43 800 за человека
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