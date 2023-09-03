Приглашаем вас в эксклюзивный тур на майские праздники! Вы посмотрите все основные достопримечательности края, попробуете национальную карельскую кухню, подышите свежим лесным воздухом и сможете отдохнуть от городской суеты.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
08:00 Завтрак в кафе города (шведский стол).
Отправление на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.
Во время экскурсии по городу Петрозаводск, Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города.
Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.
На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные и не возможно сразу догадаться, что они изображают.
Трансфер в этническую деревню Рубчойла.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.
Экскурсия по деревне.
Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.
Обед «как у бабушки».
Трансфер на базу отдыха.
Размещение в гостевом доме/глэмпе.
Ужин, баня — за доп. плату.
Вулкан Гирвас. Водопад Кивач. Питомник хаски и северных оленей
Завтрак.
Пришло время насладиться удивительной красотой карельской природы.
Трансфер из гостевого дома к древнему вулкану Гирвас.
Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.
Водопад Кивач — второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.
Водопад невероятно красив и величественен. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.
Отправление в питомник хаски, северных оленей и лошадей.
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок.
Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Прогулка на катере по озеру Сандал. Остров Лычный. Деревня Ерши
Завтрак.
Прогулка на катере по озеру Сандал, посещение о. Лычный и деревни Ерши.
Озеро Сандал — экологически чистый водоем. Северные и восточные берега этого озера — высокие и каменистые, а западные и южные — низинные и местами заболоченные. На них растет карельская береза и ель, а песчаные плесы здесь встречаются крайне редко.
Одним из самых замечательных памятников деревянной архитектуры Карелии является уникальная достопримечательность — церковь Петра и Павла, которая находится на Лычном острове, в северной части озера Сандал.
Вы сможете посетить храм, созданный в шатровом стиле и являющийся наследием деревянного зодчества всероссийского значения.
Вас также ждет незабываемое путешествие и экскурсии на лодках и знакомство с историческим архитектурным наследием, сведения о котором сохранились еще в Писцовой книге Андрея Плещеева.
В Ершах сохраняются старинные карельские дома. Это типичные добротные двухэтажные постройки. По ним можно судить об особенностях традиционной застройки: фасады ориентированы не на главную улицу, а на юг.
При въезде в поселение на северной окраине стоит деревянная часовня Архангела Михаила.
Возвращение на базу отдыха.
Поздний обед.
Свободное время.
Ранний ужин с насыщенной программой.
Проверим, насколько хорошо вы успели узнать Карелию.
Вы точно откроете для себя что-то новое и насладитесь дружеской веселой атмосферой во время игры в квиз.
Также вы узнаете все о карельских коктейлях, узнаете из чего готовят карельские согревающие напитки, и попробуете их приготовить самостоятельно.
Горный парк «Рускеала». Тохминские водопады
С Первомаем!
Ранний завтрак. Сбор вещей. Освобождение номеров.
Отправление в горный парк Рускеала.
Прибытие в парк, экскурсия.
Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.
Здесь трудами местных мастеровых были выломаны плиты для облицовки зданий и залов Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Но самым величественным и знаменитым памятником мрамору Рускеалы стал Исаакиевский собор, возведенный Огюстом Монферраном в 1818–1850гг.
Свободное время в горном парке.
На обратном пути посетим водопад Ахвенкоски на реке Тохмайоки.
Название водопада — финское слово, обозначающее «окуневый порог» или, по другой версии, «пороги водяного».
Ахвенкоски — самый большой водопад из каскада четырёх равнинных водопадов, которые все вместе называются Рускеальскими водопадами, из-за близости этого места к посёлку и горному парку «Рускеала».
Другое, менее распространённое название каскада — Тохминские водопады — происходит от наименования реки.
Здесь, на реки Тохмайоки, рядом с водопадом Ахвенкоски, в 1972 году проходили съёмки нескольких сцен легендарного советского кинофильма «А зори здесь тихие», поставленного по знаменитой повести писателя-фронтовика Бориса Васильева.
Завершение программы.
Отправление домой с ж/д вокзала г. Сортавала.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме или домике-глэмпе.
Стоимость тура:
- 48 700 руб. /чел. — взрослый при двухместном размещении в номере;
- 51 500 руб. /чел. — взрослый при двухместном размещении в домике-глемпе;
- 43 500 руб. /чел. — дети от 6 до 12 лет на основном месте при двухместном размещении в номере;
- 38 800 руб. /чел. — дети от 6 до 12 лет на дополнительном месте;
- 23 700 руб. /чел. — дети до 6 лет включительно без предоставления места.
При заезде взимается залог 1 500 руб., который возвращается при выезде.
Варианты проживания
Гостевой дом «Сандал»
Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Домик-глэмп «Сандал»
Уютные, современные домики-глэмпы с панорамным окном в пол построены в 2023 году.
Каждый домик предназначен для 1–2 гостей. Возможна установка 1 детского дополнительного места.
В каждом домике: удобства (душ, туалет), мини-кухня, двуспальная кровать, панорамное окно с видом на лес и озеро, терраса с лежаками.
Также для Вас — беседки, мангалы и все дополнительные услуги нашей базы отдыха!
Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия и мастер-класс в деревне Рубчойла
- Посещение палеовулкана Гирвас, водопада Кивач, питомника ездовых собак и оленей
- Водная прогулка по озеру Сандал с посещением церкви на о. Лычный
- Квиз
- Посещение горного парка Рускеала
- Посещение водопадов Ахвенкоски
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание на базе отдыха «Сандал» в номерах выбранной категории
- Питание: 4 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Сопровождение гида
- Работа инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.