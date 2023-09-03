Майское пробуждение в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Карелия — страна изумрудных озер, горных вершин и водопадов. Уникальное место для созерцания нетронутой природы, а также кладезь энергии и душевных сил.

Приглашаем вас в эксклюзивный тур на майские праздники! Вы посмотрите все основные достопримечательности края, попробуете национальную карельскую кухню, подышите свежим лесным воздухом и сможете отдохнуть от городской суеты.
Майское пробуждение в Карелии
Майское пробуждение в Карелии
Майское пробуждение в Карелии

Что вас ожидает:

Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетите главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой
Знакомство с Петрозаводском
Знакомство с Петрозаводском
Отправитесь на экскурсию по городу и полюбуетесь Онежской набережной
Живописные водопады
Живописные водопады
Увидите два знаменитых водопада Карелии — Кивач и Ахвенкоски
Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
Познакомитесь с ездовыми собаками — чемпионами и участниками знаменитых гонок
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Полюбуетесь пейзажами озера Сандал и церковь Петра и Павла на Лычном острове

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

08:00 Завтрак в кафе города (шведский стол).

Отправление на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу Петрозаводск, Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.

На Онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные и не возможно сразу догадаться, что они изображают.

Трансфер в этническую деревню Рубчойла.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.

Экскурсия по деревне.

Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.

Обед «как у бабушки».

Трансфер на базу отдыха.

Размещение в гостевом доме/глэмпе.

Ужин, баня — за доп. плату.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня РубчойлаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня РубчойлаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня РубчойлаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня РубчойлаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня РубчойлаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня РубчойлаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня РубчойлаОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла
2 день

Вулкан Гирвас. Водопад Кивач. Питомник хаски и северных оленей

Завтрак.

Пришло время насладиться удивительной красотой карельской природы.

Трансфер из гостевого дома к древнему вулкану Гирвас.

Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.

Водопад Кивач — второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.

Водопад невероятно красив и величественен. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.

Отправление в питомник хаски, северных оленей и лошадей.

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок.

Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Вулкан Гирвас. Водопад Кивач. Питомник хаски и северных оленейВулкан Гирвас. Водопад Кивач. Питомник хаски и северных оленейВулкан Гирвас. Водопад Кивач. Питомник хаски и северных оленейВулкан Гирвас. Водопад Кивач. Питомник хаски и северных оленей
3 день

Прогулка на катере по озеру Сандал. Остров Лычный. Деревня Ерши

Завтрак.

Прогулка на катере по озеру Сандал, посещение о. Лычный и деревни Ерши.

Озеро Сандал — экологически чистый водоем. Северные и восточные берега этого озера — высокие и каменистые, а западные и южные — низинные и местами заболоченные. На них растет карельская береза и ель, а песчаные плесы здесь встречаются крайне редко.

Одним из самых замечательных памятников деревянной архитектуры Карелии является уникальная достопримечательность — церковь Петра и Павла, которая находится на Лычном острове, в северной части озера Сандал.

Вы сможете посетить храм, созданный в шатровом стиле и являющийся наследием деревянного зодчества всероссийского значения.

Вас также ждет незабываемое путешествие и экскурсии на лодках и знакомство с историческим архитектурным наследием, сведения о котором сохранились еще в Писцовой книге Андрея Плещеева.

В Ершах сохраняются старинные карельские дома. Это типичные добротные двухэтажные постройки. По ним можно судить об особенностях традиционной застройки: фасады ориентированы не на главную улицу, а на юг.

При въезде в поселение на северной окраине стоит деревянная часовня Архангела Михаила.

Возвращение на базу отдыха.

Поздний обед.

Свободное время.

Ранний ужин с насыщенной программой.

Проверим, насколько хорошо вы успели узнать Карелию.

Вы точно откроете для себя что-то новое и насладитесь дружеской веселой атмосферой во время игры в квиз.

Также вы узнаете все о карельских коктейлях, узнаете из чего готовят карельские согревающие напитки, и попробуете их приготовить самостоятельно.

Прогулка на катере по озеру Сандал. Остров Лычный. Деревня ЕршиПрогулка на катере по озеру Сандал. Остров Лычный. Деревня Ерши
4 день

Горный парк «Рускеала». Тохминские водопады

С Первомаем!

Ранний завтрак. Сбор вещей. Освобождение номеров.

Отправление в горный парк Рускеала.

Прибытие в парк, экскурсия.

Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.

Здесь трудами местных мастеровых были выломаны плиты для облицовки зданий и залов Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Но самым величественным и знаменитым памятником мрамору Рускеалы стал Исаакиевский собор, возведенный Огюстом Монферраном в 1818–1850гг.

Свободное время в горном парке.

На обратном пути посетим водопад Ахвенкоски на реке Тохмайоки.

Название водопада — финское слово, обозначающее «окуневый порог» или, по другой версии, «пороги водяного».

Ахвенкоски — самый большой водопад из каскада четырёх равнинных водопадов, которые все вместе называются Рускеальскими водопадами, из-за близости этого места к посёлку и горному парку «Рускеала».

Другое, менее распространённое название каскада — Тохминские водопады — происходит от наименования реки.

Здесь, на реки Тохмайоки, рядом с водопадом Ахвенкоски, в 1972 году проходили съёмки нескольких сцен легендарного советского кинофильма «А зори здесь тихие», поставленного по знаменитой повести писателя-фронтовика Бориса Васильева.

Завершение программы.

Отправление домой с ж/д вокзала г. Сортавала.

Горный парк «Рускеала». Тохминские водопадыГорный парк «Рускеала». Тохминские водопадыГорный парк «Рускеала». Тохминские водопадыГорный парк «Рускеала». Тохминские водопады

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме или домике-глэмпе.

Стоимость тура:

  • 48 700 руб. /чел. — взрослый при двухместном размещении в номере;
  • 51 500 руб. /чел. — взрослый при двухместном размещении в домике-глемпе;
  • 43 500 руб. /чел. — дети от 6 до 12 лет на основном месте при двухместном размещении в номере;
  • 38 800 руб. /чел. — дети от 6 до 12 лет на дополнительном месте;
  • 23 700 руб. /чел. — дети до 6 лет включительно без предоставления места.

При заезде взимается залог 1 500 руб., который возвращается при выезде.

Варианты проживания

Гостевой дом «Сандал»

3 ночи

Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.

В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.

Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.

Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»

Домик-глэмп «Сандал»

3 ночи

Уютные, современные домики-глэмпы с панорамным окном в пол построены в 2023 году.

Каждый домик предназначен для 1–2 гостей. Возможна установка 1 детского дополнительного места.

В каждом домике: удобства (душ, туалет), мини-кухня, двуспальная кровать, панорамное окно с видом на лес и озеро, терраса с лежаками.

Также для Вас — беседки, мангалы и все дополнительные услуги нашей базы отдыха!

Домик-глэмп «Сандал»Домик-глэмп «Сандал»Домик-глэмп «Сандал»Домик-глэмп «Сандал»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия и мастер-класс в деревне Рубчойла
  • Посещение палеовулкана Гирвас, водопада Кивач, питомника ездовых собак и оленей
  • Водная прогулка по озеру Сандал с посещением церкви на о. Лычный
  • Квиз
  • Посещение горного парка Рускеала
  • Посещение водопадов Ахвенкоски
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание на базе отдыха «Сандал» в номерах выбранной категории
  • Питание: 4 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Сопровождение гида
  • Работа инструкторов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Сортавалы
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
Н
26 июля 2023
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!
Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!Организовано всё отлично, мне в телеге решать все вопросы очень удобно. На вопросы все ответили, минимум документов, максимум информации! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Водные развлеченияМожно с детьмиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВсе туры3-дневные туры4-дневные турыКарелияНа автобусе

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