Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Этническая деревня Рубчойла
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Завтрак в кафе города (шведский стол).
Отправление на обзорную экскурсию по г. Петрозаводску.
Во время экскурсии по городу Петрозаводск, Вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города.
Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера — любимое место отдыха и прогулок горожан и гостей города, расположена на берегу красивейшего Онежского озера. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она производит впечатление старинной улицы.
На онежской набережной находится уникальный музей под открытым небом. Удивительные скульптуры — подарки разных городов и стран — которые образуют неповторимую аллею фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные и не возможно сразу догадаться, что они изображают.
Трансфер в этническую деревню Рубчойла.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.
Экскурсия по деревне.
Мастер-класс по приготовлению национального карельского блюда «калитка» или по изготовлению оберега.
Обед «как у бабушки».
Трансфер на базу отдыха.
Размещение в гостевом доме/глэмпе.
Ужин, баня — за доп. плату.
Сафари на квадроциклах
Завтрак.
Трансфер на старт программы.
Сафари на квадроциклах.
Карелия очень богатый древней историей край. Сегодня у вас будет возможность посетить одну из старых деревень.
Деревня расположена на крошечном островке, с берегом который соединяет узкая насыпь, сделанная вручную.
Вам предстоит преодоление бездорожья, проезд по дамбе, осмотр старинных карельских домов, полуразрушенной церкви. Инструктор расскажет небольшую историю этой старинной деревни.
Перед стартом программы мы подберем экипировку и снаряжение.
Обязательно проведем инструктаж по управлению квадроциклом и технике безопасности вождения. Колонну сопровождает инструктор на отдельном квадроцикле.
Мы с вами преодолеем более 50 км карельской тайги местами с непростыми участками офф-роад, очень красивыми и живописными местами ведущими к старинной деревне. Лесная дорога к деревне петляет через множество озёр и болот.
В пути ланч-перекус.
Завершение программы. Трансфер на базу отдыха.
Баня за доп. плату.
Ужин.
Рафтинг
Завтрак.
Отправление на рафтинг.
Рафтинг в Карелии — это романтика, отличная компания и прекрасная зарядка для тела и духа!
В туре вы сможете ощутить всю силу и мощь весенних вод реки Шуя.
Сплав на рафте подарит вам массу эмоций: от адреналина до умиротворенности.
Прибытие на начало сплава — порог Юманишки.
Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Нитка маршрута: м. Юманишки — пор. Кривой — пор. Большой Толли (2-3 к. с.), 3 км. — Покатушки на пороге Большой Толли — пор. Малый Толли — пор. Сойваш — кемпинговый лагерь «Елки-Палки»* (6 км).
Обед.
Возвращение на базу отдыха. Свободное время.
Баня за доп. плату.
Ужин.
Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач. Возвращение в Петрозаводск
Завтрак.
Сбор вещей. Освобождение номеров.
Пришло время насладиться удивительной красотой карельской природы.
Трансфер из гостевого дома к древнему вулкану Гирвас.
Древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект. Представьте только, он жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на спуск воды из водохранилища и увидите потрясающее зрелище — водопад Гирвас.
Водопад Кивач — второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.
Водопад невероятно красив и величественен. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.
Возвращение на базу отдыху. Забираем вещи.
Обед.
Отправление в г. Петрозаводск.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в ресторане национальной кухни «Карельская Горница» за доп. плату.
Первый и единственный в мире ресторан традиционной карельской кухни «Карельская Горница», расположенный в самом центре города Петрозаводск, с порога затягивает Вас в мир загадочный и таинственный. Карелия — республика эксклюзивов.
До скорой встречи!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме или домике-глэмпе.
Стоимость тура:
- 52 200 руб. /чел. — взрослый при двухместном размещении в номере;
- 55 000 руб. /чел. — взрослый при двухместном размещении в домике-глемпе;
- 50 400 руб. /чел. — дети от 6 до 12 лет на основном месте при двухместном размещении в номере;
- 43 900 руб. /чел. — дети от 6 до 12 лет на дополнительном месте.
При заезде взимается залог 1 500 руб., который возвращается при выезде.
Варианты проживания
Гостевой дом «Сандал»
Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров (3 номера категории «стандарт», 3 номера категории «Расширенный»), кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха: все номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем; большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами, ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей, с балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный, имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Домик-глэмп «Сандал»
Уютные, современные домики-глэмпы с панорамным окном в пол построены в 2023 году.
Каждый домик предназначен для 1–2 гостей. Возможна установка 1 детского дополнительного места.
В каждом домике: удобства (душ, туалет), мини-кухня, двуспальная кровать, панорамное окно с видом на лес и озеро, терраса с лежаками.
Также для Вас — беседки, мангалы и все дополнительные услуги нашей базы отдыха!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия и мастер-класс в деревне Рубчойла
- Посещение палеовулкана Гирвас, водопада Кивач
- Сафари на квадроциклах
- Однодневный сплав по р. Шуя
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание на базе отдыха «Сандал» в номерах выбранной категории
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 ланч (на сафари), 2 ужина
- Сопровождение гида
- Работа инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.