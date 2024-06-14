Вы съездите в горный парк Рускеала, увидите водопады Тохмайоки, посетите заповедник Кивач и попробуете целебную воду на курорте «Марциальные Воды».
А еще побываете на выставке «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Выставка «Вселенная Калевала»
07:50 Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд № 12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).
08:00 Завтрак в ресторане.
09:00–10:00 Посещение выставки «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
«Калевала» является поистине народным достоянием. Эпос оказал огромное влияние на развитие карельского и финского языков, литературы, культуры, национального самосознания двух народов.
На новой экспозиции зрителя ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут гостей за пределы привычного мира!
10:00–12:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Вы увидите архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
12:30 Обед в ресторане «Северный».
Размещение в гостинице «Северная».
Трансфер в гостиницу «Питер Инн».
14:00 Размещение в гостиницу.
Горный парк «Рускеала». Гора Паасо
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (258 км.).
11:00 Посещение горы Паасо.
Ландшафтный театр «Паасо» состоит из двух составляющих:
- Первое — историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны.
- Второе — на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо».
По дороге остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
13:30 Обед в небольшом финском приходе.
15:30 Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
18:00 Выезд из Горного Парка.
Возвращение в Петрозаводск.
Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Заповедник Кивач. Центр шунгита
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию.
10:30–11:30 Посещение первого российского курорта Марциальные Воды.
«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.
Кстати, только здесь сохранилась церковь Апостола Петра XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
12:30 Посещение палеовулкана Гирвас.
Гирвасский разрез каньона р. Суна — это уникальный геологический объект, который находится в Кондопожском районе, в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны.
Гирвас является самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии.
13:30 Обед в кафе «Важенка».
15:00 Природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.
Осмотр дендрария карельской березы.
17:00 Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура с датами 28–30.04.24 на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместный стандартный номер
|Одноместный номер
|Доп. место для взрослого
|Для детей в двухместном стандартном номере
|Для детей на доп. месте в стандартном номере
|«Северная» 4*
|21 800
|26 300
|19 350
|20 200
|17 000
|«Питер Инн» 4*
|21 700
|26 200
|18 400
|20 000
|16 800
|«Петра» 3*
|20 300
|24 400
|19 400
|18 600
|17 800
Указана стоимость размещения детей на доп. месте в гостинице «Северная» — до 14 лет, в гостинце «Питер Инн» — до 12 лет; размещения детей на основном месте в 2-местном стандартном номере в гостинце «Питер Инн» — до 12 лет.
Стоимость тура с датами 09–11.05.24 на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместный стандартный номер
|Одноместный номер
|Доп. место для взрослого
|Для детей до 12 лет в двухместном стандартном номере
|Для детей до 12 лет на доп. месте в стандартном номере
|«Питер Инн» 4*
|24 000
|31 100
|18 400
|22 400
|16 800
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Гостиница «Питер Инн»
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
Гостиница «Petra» 3
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (завтраки и обеды)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входная плата в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
- Питание (ужины)
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все обеды вкусные и сытные.
Наш отпуск, отдых пока в самом разгаре. Путешествие в Петрозаводск стало началом турне.
Впечатлений «море». Нужно время, чтобы все «переварить»…
В двух словах: наши представления и ожидания от поездки в Петрозаводск полностью