Майские каникулы в Карелии

В этом туре вас ожидает приятный отдых в Карелии.

Вы съездите в горный парк Рускеала, увидите водопады Тохмайоки, посетите заповедник Кивач и попробуете целебную воду на курорте «Марциальные Воды».

А еще побываете на выставке «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
5
3 отзыва
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Выставка «Вселенная Калевала»

07:50 Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд № 12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).

08:00 Завтрак в ресторане.

09:00–10:00 Посещение выставки «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.

«Калевала» является поистине народным достоянием. Эпос оказал огромное влияние на развитие карельского и финского языков, литературы, культуры, национального самосознания двух народов.

На новой экспозиции зрителя ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут гостей за пределы привычного мира!

10:00–12:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вы увидите архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.

12:30 Обед в ресторане «Северный».

Размещение в гостинице «Северная».

Трансфер в гостиницу «Питер Инн».

14:00 Размещение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Выставка «Вселенная Калевала»Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Выставка «Вселенная Калевала»Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Выставка «Вселенная Калевала»
2 день

Горный парк «Рускеала». Гора Паасо

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (258 км.).

11:00 Посещение горы Паасо.

Ландшафтный театр «Паасо» состоит из двух составляющих:

  • Первое — историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны.
  • Второе — на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо».

По дороге остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

13:30 Обед в небольшом финском приходе.

15:30 Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

18:00 Выезд из Горного Парка.

Возвращение в Петрозаводск.

Горный парк «Рускеала». Гора ПаасоГорный парк «Рускеала». Гора ПаасоГорный парк «Рускеала». Гора ПаасоГорный парк «Рускеала». Гора Паасо
3 день

Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Заповедник Кивач. Центр шунгита

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию.

10:30–11:30 Посещение первого российского курорта Марциальные Воды.

«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.

Кстати, только здесь сохранилась церковь Апостола Петра XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

12:30 Посещение палеовулкана Гирвас.

Гирвасский разрез каньона р. Суна — это уникальный геологический объект, который находится в Кондопожском районе, в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны.

Гирвас является самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии.

13:30 Обед в кафе «Важенка».

15:00 Природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.

Осмотр дендрария карельской березы.

17:00 Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле — шунгита Зажогинского месторождения.

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Марциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Заповедник Кивач. Центр шунгитаМарциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Заповедник Кивач. Центр шунгитаМарциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Заповедник Кивач. Центр шунгитаМарциальные Воды. Палеовулкан Гирвас. Заповедник Кивач. Центр шунгита

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура с датами 28–30.04.24 на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместный стандартный номерОдноместный номерДоп. место для взрослогоДля детей в двухместном стандартном номереДля детей на доп. месте в стандартном номере
«Северная» 4*21 80026 30019 35020 20017 000
«Питер Инн» 4*21 70026 20018 40020 00016 800
«Петра» 3*20 30024 40019 40018 60017 800

Указана стоимость размещения детей на доп. месте в гостинице «Северная» — до 14 лет, в гостинце «Питер Инн» — до 12 лет; размещения детей на основном месте в 2-местном стандартном номере в гостинце «Питер Инн» — до 12 лет.

Стоимость тура с датами 09–11.05.24 на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместный стандартный номерОдноместный номерДоп. место для взрослогоДля детей до 12 лет в двухместном стандартном номереДля детей до 12 лет на доп. месте в стандартном номере
«Питер Инн» 4*24 00031 10018 40022 40016 800

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Гостиница «Питер Инн»

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»

Гостиница «Petra» 3

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3Гостиница «Petra» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (завтраки и обеды)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входная плата в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание (ужины)
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 июн 2024
Прекрасная поездка. Все понравилось!!! Экскурсовод замечательная, любящая свой родной край. Было все очень интересно. Спасибо!!!
А
15 мая 2024
Прекрасный и красивый тур. Все локации удивительной красоты, я влюбилась в Карелию!
Все обеды вкусные и сытные.
М
15 мая 2024
Здравствуйте.

Наш отпуск, отдых пока в самом разгаре. Путешествие в Петрозаводск стало началом турне.
Впечатлений «море». Нужно время, чтобы все «переварить»…
В двух словах: наши представления и ожидания от поездки в Петрозаводск полностью
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оправдались.
Даже холодная и ветреная погода добавила местного карельского колорита.
Что касается организации поездки, то замечаний у нас нет. Встреча с гидом, заселение в гостинице, питание,
Переезды на комфортабельном автобусе с приветливым водителем, состав группы… Все нас полностью устроило.
Номер в гостинице отличный. Wi-fi, холодильник, телевизор, душ… Чисто, тихо, тепло!
Спасибо за вашу заинтересованность и внимательное отношение к «клиентам»)))

Начало нашего отдыха удалось!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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