1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Выставка «Вселенная Калевала»

07:50 Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд № 12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).

08:00 Завтрак в ресторане.

09:00–10:00 Посещение выставки «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.

«Калевала» является поистине народным достоянием. Эпос оказал огромное влияние на развитие карельского и финского языков, литературы, культуры, национального самосознания двух народов.

На новой экспозиции зрителя ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут гостей за пределы привычного мира!

10:00–12:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вы увидите архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.

12:30 Обед в ресторане «Северный».

Размещение в гостинице «Северная».

Трансфер в гостиницу «Питер Инн».

14:00 Размещение в гостиницу.