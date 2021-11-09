Вас ждет насыщенная развлекательная программа и оптимальное соотношение активного отдыха и познавательных экскурсий – гибкая программа позволит Вам выбрать отдых по душе.
Возьмем частичку Карелии с собой – большое количество разнообразных сувениров, ярко характеризующих колорит карельского быта и богатств края. Стоимость тура без проживания — 13 000 руб. Стоимость тура с проживанием — от 17 800 руб.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск. Дом Куклы. Центр Шунгита
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска в 07:50 у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Экскурсия в Дом куклы.
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.
Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.
Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Посещение Центра Шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень — настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Обед в кафе города.
15:00 Размещение в гостинице «Карелия Спа» 4*.
Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.
В свободное время у Вас есть возможность за доп. плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля «Карелия Спа» 4*.
Или отправиться на экскурсию «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура):
- взрослый — 6 500 руб. /чел.;
- ребенок от 5 до 12 лет — 5 000 руб. /чел.;
- ребенок до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) — 2 500 руб. /чел.
Экскурсия в Рускеальский горный парк
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха.
По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсию за доп. плату.
Экскурсия в Рускеальский горный парк —«Мраморный каньон» (продолжительность — 1 час 15 минут, бронируется и оплачивается при покупке тура):
- взрослый — 3 800 руб. /чел.;
- школьник — 3 200 руб. /чел.
09:00 Выезд из Петрозаводска.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
20:00 Возвращение в г. Петрозаводск.
Марциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Первого российского курорта «Марциальные воды».
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Осмотр музея и церкви Петра и Павла — 1721 г.
Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием — это древний вулкан Гирвас.
Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище — огромный водопад, намного больше Кивача.
Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом.
Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.
Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас.
Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.
По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим — не менее 3 млрд. лет…
Посещение Водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.
Прощание с гидом.
До новых встреч!
Отъезд в Москву поезд № 017А Петрозаводск — Москва в 21:50, в Санкт-Петербург поезд № 805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Внимание: туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема!
Проживание
Стоимость тура без проживания — 13 000 руб. /чел.
Детям предоставляется скидка 200 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|«Карелия Спа»
|«Питер Инн»
|Двухместное размещение (взрослый)
|17 800
|17 800
|Двухместное размещение (ребенок до 16 лет)
|17 600
|17 600
|Двухместное размещение в номере Джуниор сюит
|19 200
|—
|Доп. место в номере Джуниор сюит (ребенок до 16 лет)
|17 200
|—
|Доп. место (взрослый)
|—
|16 800
|Доп. место (ребенок до 16 лет)
|—
|16 600
|Одноместное размещение
|18 700
|19 700
В гостинице «Карелия Спа» 4* нет свободных мест.
Варианты проживания
Отель «Карелия Спа» 4
Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.
На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.
В стоимость проживания в Отеле «Карелия&SPA» 4* входит:
- завтрак «шведский стол» с 7:00 до 11:00;
- сауна, бассейн с 8:00 до 11:00 (каждый последний понедельник месяца бассейн закрыт на санитарный день.);
- тренажерный зал с 7:00 до 22:00;
- бесплатная охраняемая автостоянка;
- бесплатный wi-fi.
Отель «Питер Инн» 4
Отель расположен в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом.
В отеле — 180 комфортабельных номеров европейского уровня четырех различных категорий. Номерной фонд отеля включает 129 стандартных номеров, 23 номера улучшенной категории, 21 полулюкс, 4 люкса и 3 номера для гостей с ограниченными возможностями.
В оснащение стандартных номеров входят — удобная мебель, рабочий уголок и письменный стол, телефон, сейф, душевая кабина и фен. Во всех номерах предусмотрены телевизоры с плоским экраном, климат-контроль и беспроводной высокоскоростной доступ в интернет.
При отеле работают собственная пивоварня и кафе. Двухэтажный ресторан-пивоварня «Пауланер» предлагает насладиться живой музыкой и попробовать классические баварские блюда в сопровождении свежего пива. В кафе «Coffee shop» предлагаются различные виды кофе, а также свежевыжатые соки и оригинальные коктейли.
Для дополнительного удобства отель предлагает гостям воспользоваться собственным фитнес-центром площадью 145 кв. м. с силовыми и кардио-тренажерами, а также парковкой для автомобилей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 4
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
- Экскурсии: обзорная по Петрозаводскув Дом Куколв Центр Шунгитана водопад Кивачв Марциальные водык вулкану Гирвас
- Обзорная по Петрозаводску
- В Дом Кукол
- В Центр Шунгита
- На водопад Кивач
- В Марциальные воды
- К вулкану Гирвас
- Работа гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
- Взрослый - 6 500 руб. /чел
- Ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
- Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон» (бронируется и оплачивается при покупке тура): взрослый - 3 800 руб. /чел. школьник - 3 200 руб. /чел
- Взрослый - 3 800 руб. /чел
- Школьник - 3 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно — свидетельство о рождении детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
- для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки;
- обувь для поездки должна быть удобной;
- лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.
Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.