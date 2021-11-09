1 день

Петрозаводск. Дом Куклы. Центр Шунгита

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска в 07:50 у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия в Дом куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Посещение Центра Шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень — настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Обед в кафе города.

15:00 Размещение в гостинице «Карелия Спа» 4*.

Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.

В свободное время у Вас есть возможность за доп. плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля «Карелия Спа» 4*.

Или отправиться на экскурсию «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура):