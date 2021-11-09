Ноябрьские праздники в Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
4.7
3 отзыва
Предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу праздничной Карелии на ноябрьских выходных.

Вас ждет насыщенная развлекательная программа и оптимальное соотношение активного отдыха и познавательных экскурсий – гибкая программа позволит Вам выбрать отдых по душе.

Возьмем частичку Карелии с собой – большое количество разнообразных сувениров, ярко характеризующих колорит карельского быта и богатств края. Стоимость тура без проживания — 13 000 руб. Стоимость тура с проживанием — от 17 800 руб.
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ноябрьские праздники в Карелии
Ближайшие даты:
2
ноя

Что вас ожидает:

В гостях у хаски
В гостях у хаски
Можем отправиться в гости к добрым пушистым друзьям
Культурное наследие
Культурное наследие
Отправимся на исследование исторических мест и культовых сооружений
Великолепная природа
Великолепная природа
Совершим погружение в природу уникальной Карелии

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск. Дом Куклы. Центр Шунгита

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска в 07:50 у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия в Дом куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке.

Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция.

Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Посещение Центра Шунгита, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень — настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Обед в кафе города.

15:00 Размещение в гостинице «Карелия Спа» 4*.

Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.

В свободное время у Вас есть возможность за доп. плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля «Карелия Спа» 4*.

Или отправиться на экскурсию «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура):

  • взрослый — 6 500 руб. /чел.;
  • ребенок от 5 до 12 лет — 5 000 руб. /чел.;
  • ребенок до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) — 2 500 руб. /чел.
Петрозаводск. Дом Куклы. Центр ШунгитаПетрозаводск. Дом Куклы. Центр ШунгитаПетрозаводск. Дом Куклы. Центр ШунгитаПетрозаводск. Дом Куклы. Центр ШунгитаПетрозаводск. Дом Куклы. Центр Шунгита
2 день

Экскурсия в Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Свободный день для отдыха.

По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсию за доп. плату.

Экскурсия в Рускеальский горный парк —«Мраморный каньон» (продолжительность — 1 час 15 минут, бронируется и оплачивается при покупке тура):

  • взрослый — 3 800 руб. /чел.;
  • школьник — 3 200 руб. /чел.

09:00 Выезд из Петрозаводска.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».

20:00 Возвращение в г. Петрозаводск.

Экскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный парк
3 день

Марциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу:

Посещение Первого российского курорта «Марциальные воды».

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея и церкви Петра и Павла — 1721 г.

Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием — это древний вулкан Гирвас.

Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище — огромный водопад, намного больше Кивача.

Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом.

Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.

Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас.

Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.

По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим — не менее 3 млрд. лет…

Посещение Водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.

Прощание с гидом.

До новых встреч!

Отъезд в Москву поезд № 017А Петрозаводск — Москва в 21:50, в Санкт-Петербург поезд № 805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.

Внимание: туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема!

Марциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад КивачМарциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад КивачМарциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад КивачМарциальные воды. Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Стоимость тура без проживания — 13 000 руб. /чел.
Детям предоставляется скидка 200 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения«Карелия Спа»«Питер Инн»
Двухместное размещение (взрослый)17 80017 800
Двухместное размещение (ребенок до 16 лет)17 60017 600
Двухместное размещение в номере Джуниор сюит19 200
Доп. место в номере Джуниор сюит (ребенок до 16 лет)17 200
Доп. место (взрослый)16 800
Доп. место (ребенок до 16 лет)16 600
Одноместное размещение18 70019 700

В гостинице «Карелия Спа» 4* нет свободных мест.

Варианты проживания

Отель «Карелия Спа» 4

2 ночи

Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.

На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.

В стоимость проживания в Отеле «Карелия&SPA» 4* входит:

  • завтрак «шведский стол» с 7:00 до 11:00;
  • сауна, бассейн с 8:00 до 11:00 (каждый последний понедельник месяца бассейн закрыт на санитарный день.);
  • тренажерный зал с 7:00 до 22:00;
  • бесплатная охраняемая автостоянка;
  • бесплатный wi-fi.
Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4

Отель «Питер Инн» 4

2 ночи

Отель расположен в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом.

В отеле — 180 комфортабельных номеров европейского уровня четырех различных категорий. Номерной фонд отеля включает 129 стандартных номеров, 23 номера улучшенной категории, 21 полулюкс, 4 люкса и 3 номера для гостей с ограниченными возможностями.

В оснащение стандартных номеров входят — удобная мебель, рабочий уголок и письменный стол, телефон, сейф, душевая кабина и фен. Во всех номерах предусмотрены телевизоры с плоским экраном, климат-контроль и беспроводной высокоскоростной доступ в интернет.

При отеле работают собственная пивоварня и кафе. Двухэтажный ресторан-пивоварня «Пауланер» предлагает насладиться живой музыкой и попробовать классические баварские блюда в сопровождении свежего пива. В кафе «Coffee shop» предлагаются различные виды кофе, а также свежевыжатые соки и оригинальные коктейли.

Для дополнительного удобства отель предлагает гостям воспользоваться собственным фитнес-центром площадью 145 кв. м. с силовыми и кардио-тренажерами, а также парковкой для автомобилей.

Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4Отель «Питер Инн» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 4
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии: обзорная по Петрозаводскув Дом Куколв Центр Шунгитана водопад Кивачв Марциальные водык вулкану Гирвас
  • Обзорная по Петрозаводску
  • В Дом Кукол
  • В Центр Шунгита
  • На водопад Кивач
  • В Марциальные воды
  • К вулкану Гирвас
  • Работа гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура):взрослый - 6 500 руб. /чел. ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
  • Взрослый - 6 500 руб. /чел
  • Ребенок от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон» (бронируется и оплачивается при покупке тура): взрослый - 3 800 руб. /чел. школьник - 3 200 руб. /чел
  • Взрослый - 3 800 руб. /чел
  • Школьник - 3 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно — свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки;
  • обувь для поездки должна быть удобной;
  • лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;

Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.

Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
9 ноя 2021
Большое спасибо! Все очень понравилось, организация тура на высшем уровне, работа менеджера вне всяких похвал
О
5 мая 2024
Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
М
30 янв 2024
Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыКарелияВыездные

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