По пути из Петрозаводска вы побываете в Центре шунгита, где познакомитесь с загадочным минералом, а также посетите первый в Карелии заповедник.
А после вы оправитесь теплоходом по Белому морю на Соловки, где прогуляетесь по Центральной усадьбе монастыря и услышите загадочные и таинственные истории этих мест.
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь
Встреча с гидом в г. Петрозаводск.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
В пути — загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Свободное время.
Морской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтов
Ранний подъем.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки.
Переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице, номера стандарт, с удобствами.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Секирная гора. Ботанический сад. Возвращение в Кемь
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных.
Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед.
Свободное время.
Отправление в 16:30, 18:30, 20:30 — заранее сообщайте, какой рейс нужен!
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и на туркомплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Причал + Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют
|Двухместный
|28 700
|Одноместный
|35 050
|Доп. место
|25 700
Скидки:
- детям до 9 лет включительно — 2 750 руб.;
- детям до 12 лет включительно — 250 руб.
- пенсионерам женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет — 250 руб.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал»:
- двухместный номер — 4 000 руб.;
- одноместный номер — 3 000 руб.;
- завтрак — 650 руб.
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск, насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта.
Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются.
Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Гостиница «Соловки отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
В стоимость проживания входит завтрак. На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Отель «Соловецкая слобода»
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.
В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга – рыбная ловля и игра в бильярд.
Отель «Приют»
«Приют» это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.
Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Питание, указанное в программе тура: завтраки и обеды
- Входные билеты в музеи
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. ночь в гостинице «Причал»:двухместный номер - 4 000 руб. одноместный номер - 3 000 руб. завтрак - 650 руб
- Двухместный номер - 4 000 руб
- Одноместный номер - 3 000 руб
- Завтрак - 650 руб
- Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какое время брать билеты?
В первый день тура встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18, табличка с названием тура.
Если вы приезжаете раньше — ожидание, если позже — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
В последний день тура отправление с Соловков в 16:30, 18:30, 20:30 (заранее сообщайте, какой рейс нужен), трансфер на вокзал Кеми.
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы с Соловков — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Рекомендуем обратно покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости — на Соловках нет касс РЖД.
Какие есть особенности тура?
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.
На о. Соловки все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!