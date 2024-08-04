Соловецкие острова из Петрозаводска

Приглашаем в небольшое, но увлекательное путешествие на Соловецкие острова.

По пути из Петрозаводска вы побываете в Центре шунгита, где познакомитесь с загадочным минералом, а также посетите первый в Карелии заповедник.

А после вы оправитесь теплоходом по Белому морю на Соловки, где прогуляетесь по Центральной усадьбе монастыря и услышите загадочные и таинственные истории этих мест.
5
3 отзыва
Соловецкие острова из Петрозаводска
Соловецкие острова из Петрозаводска
Соловецкие острова из Петрозаводска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь

Встреча с гидом в г. Петрозаводск.

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

В пути — загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

Свободное время.

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь
2 день

Морской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтов

Ранний подъем.

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление теплохода на Соловки.

Переход по Белому морю (в пути 2 часа).

Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу.

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице, номера стандарт, с удобствами.

Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.

Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.

Морской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтовМорской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтовМорской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтовМорской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтовМорской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтов
3 день

Секирная гора. Ботанический сад. Возвращение в Кемь

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров к расчетному часу.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных.

Вы увидите уникальную церковь-маяк.

Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».

Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.

Обед.

Свободное время.

Отправление в 16:30, 18:30, 20:30 — заранее сообщайте, какой рейс нужен!

В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал».

Секирная гора. Ботанический сад. Возвращение в КемьСекирная гора. Ботанический сад. Возвращение в КемьСекирная гора. Ботанический сад. Возвращение в КемьСекирная гора. Ботанический сад. Возвращение в Кемь

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на туркомплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Причал + Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют
Двухместный28 700
Одноместный35 050
Доп. место25 700

Скидки:

  • детям до 9 лет включительно — 2 750 руб.;
  • детям до 12 лет включительно — 250 руб.
  • пенсионерам женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет — 250 руб.

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал»:

  • двухместный номер — 4 000 руб.;
  • одноместный номер — 3 000 руб.;
  • завтрак — 650 руб.

При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).

Варианты проживания

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск, насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта.

Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются.

Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка

В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Гостиница «Соловки отель»

1 ночь

Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.

В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.

В стоимость проживания входит завтрак. На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.

Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»

Отель «Соловецкая слобода»

1 ночь

Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.

В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.

В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга – рыбная ловля и игра в бильярд.

Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»

Отель «Приют»

1 ночь

«Приют» это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.

Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.

Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах по программе
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки и обеды
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доп. ночь в гостинице «Причал»:двухместный номер - 4 000 руб. одноместный номер - 3 000 руб. завтрак - 650 руб
  • Двухместный номер - 4 000 руб
  • Одноместный номер - 3 000 руб
  • Завтрак - 650 руб
  • Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь — кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какое время брать билеты?

В первый день тура встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18, табличка с названием тура.

Если вы приезжаете раньше — ожидание, если позже — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

В последний день тура отправление с Соловков в 16:30, 18:30, 20:30 (заранее сообщайте, какой рейс нужен), трансфер на вокзал Кеми.

В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы с Соловков — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.

Рекомендуем обратно покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости — на Соловках нет касс РЖД.

Какие есть особенности тура?

Обращаем ваше внимание на расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.

На о. Соловки все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Экскурсии о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
4 авг 2024
Нам очень понравилась организация тура. Все отели очень хорошие. Питание тоже. Особую благодарность хотим выразить Вере Ивановне нашему гиду. Это специалист высокой квалификации, подробно и содержательно доносила информацию. Очень чётко и конкретно. Большой Стране -большое спасибо.
А
4 авг 2024
Очень быстро реагировали на мои вопросы.
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!
А
28 июл 2024
Благодарю туристическую компанию за чудесный отдых в Карелии. Отдельная благодарность нашему гиду Вере Ивановне. Всё предусмотрела, предупредила, что где и как, даже добавить нечего.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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