Соловки из Петрозаводска

Этот тур — отличная возможность за 2 дня познакомиться с Карелией и Соловецкими островами.

Вы окунетесь в особую атмосферу Соловков во время экскурсии по Центральной усадьбе монастыря и прогуляетесь к Мысу лабиринтов. А еще узнаете о свойствах загадочного минерала и посетите первый в Карелии заповедник.
5
3 отзыва
Соловки из Петрозаводска
Соловки из Петрозаводска
Соловки из Петрозаводска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь

Встреча с гидом в г. Петрозаводск.

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

В пути — загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь (п. Рабочеостровск),размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь
2 день

Центральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтов

Ранний подъем.

Завтрак в кафе туркомплекса.

Отправление теплохода на Соловки.

Переход по Белому морю (в пути 2 часа). Прибытие на остров.

Переход к Соловецкому монастырю.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря (пешеходная, продолжительность 2,5 часа).

Экскурсия знакомит вас с историей Соловецкого монастыря.

Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, соловецкую крепость.

Обед в кафе.

Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.

Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.

Самостоятельное прибытие в порт.

19:00/20:30 Отправление на материк.

Возвращение в Рабочеостровск.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.

Отправление на поезде в Москву/Санкт-Петербург/Петрозаводск.

Центральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтовЦентральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтовЦентральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтовЦентральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтовЦентральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтов

Проживание

Тур предусматривает проживание в туркомплексе «Причал».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Туркомплекс «Причал»
Двухместный21 600
Одноместный23 500
Доп. место21 600

Скидки:

  • детям до 9 лет включительно — 2 750 руб.;
  • детям до 15 лет включительно — 250 руб.
  • пенсионерам женщинам старше 55 лет, пенсионерам мужчинам старше 60 лет — 250 руб.

При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).

Варианты проживания

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск, насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта.

Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются.

Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка

В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах по программе
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь — кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какое время брать билеты?

В первый день тура встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (Москва — Петрозаводск), табличка с названием тура.

Если вы приезжаете раньше — ожидание, если позже — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Рекомендуем обратно покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости — на Соловках нет касс РЖД.

Какие есть особенности тура?

На о. Соловки все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Экскурсии о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
4 авг 2024
Нам очень понравилась организация тура. Все отели очень хорошие. Питание тоже. Особую благодарность хотим выразить Вере Ивановне нашему гиду. Это специалист высокой квалификации, подробно и содержательно доносила информацию. Очень чётко и конкретно. Большой Стране -большое спасибо.
А
4 авг 2024
Очень быстро реагировали на мои вопросы.
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!
А
28 июл 2024
Благодарю туристическую компанию за чудесный отдых в Карелии. Отдельная благодарность нашему гиду Вере Ивановне. Всё предусмотрела, предупредила, что где и как, даже добавить нечего.

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