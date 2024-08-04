1 день

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь

Встреча с гидом в г. Петрозаводск.

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

В пути — загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь (п. Рабочеостровск),размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).