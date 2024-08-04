Вы окунетесь в особую атмосферу Соловков во время экскурсии по Центральной усадьбе монастыря и прогуляетесь к Мысу лабиринтов. А еще узнаете о свойствах загадочного минерала и посетите первый в Карелии заповедник.
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь
Встреча с гидом в г. Петрозаводск.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
В пути — загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь (п. Рабочеостровск),размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Центральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтов
Ранний подъем.
Завтрак в кафе туркомплекса.
Отправление теплохода на Соловки.
Переход по Белому морю (в пути 2 часа). Прибытие на остров.
Переход к Соловецкому монастырю.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря (пешеходная, продолжительность 2,5 часа).
Экскурсия знакомит вас с историей Соловецкого монастыря.
Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, соловецкую крепость.
Обед в кафе.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Самостоятельное прибытие в порт.
19:00/20:30 Отправление на материк.
Возвращение в Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
Отправление на поезде в Москву/Санкт-Петербург/Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туркомплексе «Причал».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Туркомплекс «Причал»
|Двухместный
|21 600
|Одноместный
|23 500
|Доп. место
|21 600
Скидки:
- детям до 9 лет включительно — 2 750 руб.;
- детям до 15 лет включительно — 250 руб.
- пенсионерам женщинам старше 55 лет, пенсионерам мужчинам старше 60 лет — 250 руб.
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск, насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта.
Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются.
Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
- Входные билеты в музеи
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какое время брать билеты?
В первый день тура встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (Москва — Петрозаводск), табличка с названием тура.
Если вы приезжаете раньше — ожидание, если позже — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Рекомендуем обратно покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости — на Соловках нет касс РЖД.
Какие есть особенности тура?
На о. Соловки все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!