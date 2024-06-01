Е Евгения На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.

И Игорь Знакомство с Карелией Все прошло прекрасно.

Т Татьяна Знакомство с Карелией Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!

Т Татьяна Железнодорожный круиз в Карелию осенью Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.

Э Эвелина Знакомство с Карелией Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.

М Майя Железнодорожный круиз в Карелию осенью Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)

Е Елена Любимые бренды Карелии С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!

Т Татьяна Железнодорожный круиз в Карелию осенью читать дальше Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо. Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.

А Анна Зимние каникулы на берегах Карельского озера Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.