Познавательные туры на природе в Петрозаводске

Найдено 111 туров в категории «Природа и пейзажи» в Петрозаводске, цены от 4 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
«Прогуляемся по тропинкам и зайдем в Музей природы»
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
«Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900 за человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Вас ждет не только фантастическая природа, но и знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Спокойный отдых в своем темпе, экспедиция к водопадам и добыча граната, самый большой зоопарк Карелии, а может, катание на снегоходах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 11 часов
1 отзыв
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Погуляйте у водопада, исследуйте тайные тропы и слушайте удивительные рассказы»
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
«Главная достопримечательность края тысячи озер это природа и она по-разному переливается своими гранями каждый сезон»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500 за человека
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«), дегустация воды из знаменитых природных источников»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
От Ладоги до Белого моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
«Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
«Сказания Севера» и Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Природа словно специально создала его подальше от берега»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400 за человека
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
«14:00 Посещение заповедника, осмотр водопада Кивач и музея живой природы»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
На джипах по северному Приладожью
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
На джипах по северному Приладожью
Начало: г. Петрозаводск
«Вы промчитесь по северу Карелии и увидите всю красоту этих мест: деревянные церкви, водопад «Белые мосты», горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады реки Тохмайоки»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 28 125 за человека
Популярная Карелия. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Популярная Карелия. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«15:00 Привал, пикник на природе»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 82 500 за человека
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«В этом туре Вы почувствуете тишину и благодать карельской природы, восторг от катания по бездорожью, счастье от поездки на катерах по озеру, удовольствие от еды и всего происходящего»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300 за человека
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«После окончания экскурсии — посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
«После окончания экскурсии — посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000 за человека
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 минут)»
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 64 200 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
«Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700 за человека
Сокровища Карельской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сокровища Карельской земли
Начало: Г. Петрозаводск
«Север всегда славился богатой историей, культурным наследием, северной красотой природы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 27 600 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Вас ждут город Петрозаводск, мраморный каньон «Рускеала», «северный богатырь» — водопад Кивач, «Повенецкая лестница» шлюзов Беломорско-Балтийского канал и, конечно, удивительная природа Республики Карелия»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность экскурсии: 1 час 15 мин)»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«У вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800 за человека
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200 за человека
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«Посетим дендрарий и музей карельской природы»
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«По пути мы увидим водопад Ляскеля — жемчужину природы Карелии, место, где можно ощутить силу и красоту карельской природы»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
«Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500 за человека
Джип-тур «Вся Карелия»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«15:00 Привал, пикник на природе»
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 79 900 за человека
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
«У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700 за человека
Рыбалка на джипах в Карелии
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Мы предлагаем вам окунуться в мир нетронутой природы Карелии, где кристально чистые озера и реки таят в себе огромные возможности для богатого улова»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500 за человека
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«Вы в полной мере сможете почувствовать себя частью команды Дедушки, познакомитесь с Мурманском, прогуляетесь по природному парку «Териберка» и берегу Баренцева моря, испытаете свою удачу в охоте за полярным днем»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500 за человека
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
«Посещение природного парка «Териберка» — незабываемое приключение на побережье Северного Ледовитого океана»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 37 500 за человека
Соловецкие острова из Петрозаводска
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкие острова из Петрозаводска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
28 700 за человека
Краски Севера. Выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
    Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
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    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Зимние каникулы на берегах Карельского озера
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Новогодний колорит Карелии
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Природа и пейзажи»

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