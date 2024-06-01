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Авторский тур
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
«Прогуляемся по тропинкам и зайдем в Музей природы»
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
«Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Вас ждет не только фантастическая природа, но и знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня 15 часов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Спокойный отдых в своем темпе, экспедиция к водопадам и добыча граната, самый большой зоопарк Карелии, а может, катание на снегоходах»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 11 часов
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Погуляйте у водопада, исследуйте тайные тропы и слушайте удивительные рассказы»
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
«Главная достопримечательность края тысячи озер это природа и она по-разному переливается своими гранями каждый сезон»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
«), дегустация воды из знаменитых природных источников»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
«Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Природа словно специально создала его подальше от берега»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
«14:00 Посещение заповедника, осмотр водопада Кивач и музея живой природы»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На джипах по северному Приладожью
Начало: г. Петрозаводск
«Вы промчитесь по северу Карелии и увидите всю красоту этих мест: деревянные церкви, водопад «Белые мосты», горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады реки Тохмайоки»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 28 125₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Популярная Карелия. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
«15:00 Привал, пикник на природе»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 82 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
«В этом туре Вы почувствуете тишину и благодать карельской природы, восторг от катания по бездорожью, счастье от поездки на катерах по озеру, удовольствие от еды и всего происходящего»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом и уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«После окончания экскурсии — посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
«После окончания экскурсии — посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 минут)»
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 64 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
«Мы познакомимся с историей этого края и красотой северной природы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Карельской земли
Начало: Г. Петрозаводск
«Север всегда славился богатой историей, культурным наследием, северной красотой природы»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 27 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Вас ждут город Петрозаводск, мраморный каньон «Рускеала», «северный богатырь» — водопад Кивач, «Повенецкая лестница» шлюзов Беломорско-Балтийского канал и, конечно, удивительная природа Республики Карелия»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность экскурсии: 1 час 15 мин)»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«У вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«Посетим дендрарий и музей карельской природы»
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«По пути мы увидим водопад Ляскеля — жемчужину природы Карелии, место, где можно ощутить силу и красоту карельской природы»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
«Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«15:00 Привал, пикник на природе»
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Вы увидите основу музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, который входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 79 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
«У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Мы предлагаем вам окунуться в мир нетронутой природы Карелии, где кристально чистые озера и реки таят в себе огромные возможности для богатого улова»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«Вы в полной мере сможете почувствовать себя частью команды Дедушки, познакомитесь с Мурманском, прогуляетесь по природному парку «Териберка» и берегу Баренцева моря, испытаете свою удачу в охоте за полярным днем»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
«Посещение природного парка «Териберка» — незабываемое приключение на побережье Северного Ледовитого океана»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Соловецкие острова из Петрозаводска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
28 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
- ИИгорь31 мая 2024Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна31 мая 2024Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ЭЭвелина28 мая 2024Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ЕЕлена17 мая 2024С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
- ТТатьяна15 мая 2024Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Природа и пейзажи»
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