Откройте для себя заповедник Кивач, пещеры и гроты горного парка «Рускеала» и посетите загадочный мыс лабиринтов!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, деревня Киндасово, мастер-класс
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале, табличка «Гранд-тур по Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
Завтрак включен в стоимость.
Свободный день или дополнительная экскурсия «Валаам и Рускеала»
Свободный день.
Экскурсия за доп. плату «Валаам и Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте).
Продолжительность экскурсии 18–20 часов.
~05:00 Ранний выезд, чтобы успеть всё увидеть.
«Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье вашего отеля.
Переезд в регион Северное Приладожье (250 км).
По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горном парке Рускеала — знаменитый мраморный каньон.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии — посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Трансфер в порт г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).
На Валааме полная программа (пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные):
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):
- Экскурсия на Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валааме любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в Сортавала.
~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.
Ланч-бокс и постный обед (для тех, кто едет на экскурсию) включены в стоимость.
Для тех, кто не едет на экскурсию, включен завтрак в отеле.
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Встреча с гидом на набережной г. Петрозаводска (самостоятельное прибытие к указанному времени).
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру. На острове — 4 часа).
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак включен в стоимость.
Заповедник Кивач, переезд в Кемь
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
В пути загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь.
Размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Завтрак и обед включены в стоимость.
Соловки. Центральная усадьба монастыря и мыс лабиринтов
Ранний подъем.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки.
Переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров.
Трансфер вещей в гостиницу.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед в кафе.
Размещение гостинице, номера стандарт, с удобствами.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря.
Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Завтрак и обед включены в стоимость.
Гора Секирная и Ботанический сад, отъезд
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор–место наказания заключенных.
Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед.
Свободное время.
Отправление в 16:30, 18:30, 20:30 — заранее сообщайте, какой рейс нужен.
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Трансфер на вокзал г. Кемь.
Отправление на поезде в Москву/Санкт-Петербург.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» после тура.
Завтрак и обед включен в стоимость.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель Карелия 4*(Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют (Соловки)
|Отель Фрегат 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют (Соловки)
|Отель Космос 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
+ Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют (Соловки)
|2-местный с удобствами
|60 000
|61 600
|62 700
|1-местный с удобствами
|72 700
|78 300
|83 200
|Доп. место
|—
|50 600
|50 600
Расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.
При необходимости можно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» после тура:
- 2-местный — 4 000 руб.;
- 1-местный — 3 000 руб.;
- завтрак — 650 руб.
Скидки:
- детям до 9 лет включительно — 5 400 руб.;
- детям до 12 лет включительно — 2 900 руб.;
- пенсионерам (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) — 700 руб. /чел.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная.
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» (п. Рабочеостровск, Кемь) взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Варианты проживания
Отель «Карелия»
Отель «Карелия»– это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.
Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.
На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.
В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.
Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.
Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.
Отель «Космос»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Отель «Соловецкая слобода»
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.
В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга — рыбная ловля и игра в бильярд.
Гостиница «Приют»
Гостиница «Приют» – первая частная гостиница на Соловецких островах. Она расположена в бухте «Благополучия» на Сельдяном мысу напротив монастыря.
Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
В стоимость проживания входит завтрак. На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура: день 1: завтракдень 2: завтракдень 3: завтракдень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обеддень 6: завтрак, обед
- День 1: завтрак
- День 2: завтрак
- День 3: завтрак
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак, обед
- День 6: завтрак, обед
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте):взрослый - 9 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 6 600 руб. /чел. пенсионер старше 60 лет, студент - 9 100 руб. /чел
- Взрослый - 9 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 6 600 руб. /чел
- Пенсионер старше 60 лет, студент - 9 100 руб. /чел
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел: оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
- Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. ночь в гостинице «Причал» после тура:2-местный - 4 000 руб. 1-местный - 3 000 руб. завтрак - 650 руб
- 2-местный - 4 000 руб
- 1-местный - 3 000 руб
- Завтрак - 650 руб
- Регистрационный сбор при заселении иностранных граждан в Кеми (самостоятельная оплата на месте)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь – кроссовки или кеды;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- брюки спортивные;
- легкий головной убор;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
- репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код.
Женщины — юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины — брюки (не шорты).
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории РФ действует Полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности по заселению в гостиницу?
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!
Расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» (п. Рабочеостровск, Кемь) взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам, о. Соловки — зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечет за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
Какие есть особенности тура?
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».
Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС».
Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!