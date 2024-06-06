Главные экскурсионные места в Петрозаводске

Найдено 96 туров в категории «Популярные места» в Петрозаводске, цены от 8 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900 за человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 11 часов
1 отзыв
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800 за человека
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500 за человека
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
От Ладоги до Белого моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
«Сказания Севера» и Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400 за человека
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700 за человека
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
На джипах по северному Приладожью
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
На джипах по северному Приладожью
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 28 125 за человека
Тропами Паанаярви
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тропами Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
24 июля в 10:00
14 авг в 10:00
29 900 за человека
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520 за человека
Краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000 за человека
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400 за человека
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 8 дней
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
42 800 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам и Соловки, 7 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 64 200 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700 за человека
Сокровища Карельской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сокровища Карельской земли
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 27 600 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800 за человека
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200 за человека
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 79 900 за человека
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700 за человека
Рыбалка на джипах в Карелии
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500 за человека
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Сокровища Карельской земли
    Тур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. Спасибо нашим гидам Татьяне Николаевне,
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    с которой прошел весь наш тур и Марине на острове Валаам. Поразительная любовь к своему краю заряжает туристов. А в горном парке Рускеала поражает как все устроено, как преподносится туристам этот объект - выше всяких похвал. Спасибо вам огромное за тур.

    Тур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. СпасибоТур короткий, но очень насыщенный. Удалось за эти 3 дня увидеть и услышать очень много. Спасибо
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Сокровища Карельской земли
    Все понравилось!
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Весна в Карелии
    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
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    сыном. Нам очень понравилось! Все организованно, четко, вовремя, замечательные экскурсоводы (у нас были Анна и Галина). Я обратила внимание на водителей - настоящие профессионалы, по достаточно узким дорогам плавно водили. Мы жили в прекрасной гостинице "Космос" в 50 метрах от озера. Ну а самое главное - потрясающая природа Карелии и уютный Петрозаводск - красивый, ухоженный город, в котором живут приятные, вежливые, гостеприимные люди.

    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
    Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
  3. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
  4. Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
  5. Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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