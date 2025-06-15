Программа тура по дням
Приезд в Апатит, инструктаж и выход на маршрут
Встреча группы на вокзале г. Апатиты.
- поезд № 016А, 092А Москва;
- поезд № 016А/677Ч Санкт-Петербург.
Трансфер на мост через реку Умба вблизи оз. Умбозеро (35 км). Подготовка снаряжения к сплаву.
Инструктаж по технике безопасности, тренировочные занятия на воде.
Обед.
Сплав до пор. Падун (самый сложный порог р. Умба, 4-я категория сложности).
Умба одна из крупнейших рек Кольского полуострова, бассейн которой лежит в тектонической трещине на юге Кольского полуострова.
Исток реки Умба — юго-западная оконечность Умбозера, расположенного между хибинскими и ловозерскими тундрами.
Река течет с севера на юг и впадает в Кандалакшский залив Белого моря. Умба имеет типичный карельский профиль: чередование плесов и порожистых участков.
Характерная особенность многих порогов на Умбе — большая длина (порядка 1 км и более).
Ужин. Ночлег в полевых условиях.
Переход до порога Разбойник
Завтрак.
Прохождение пор. Падун. Сплав до Капустных озер и далее до пор. Разбойник.
Река Умба в среднем течении проходит через три Капустных озера: Верхнее, Нижнее и Среднее, а близ Нижнего Капустного озера расположен Капустный порог на этой реке.
Неужели эти названия появились в связи с тем, что по берегам озер растет капуста? Ничуть. Топонимы эти — результат искажения и переосмысления русскими саамского названия озер Копастявр (в русском переводе – озеро Черпак).
Обед в пути.
Ужин и ночлег в полевых условия.
Переход до озера Канозеро
Завтрак.
Сплав пор. Разбойник (2 к. с.) – Жемчужный плес – оз. Канозеро. Прохождение порогов Семиверстный (1 к. с.), Карежка (2 к. с.), Карельский (2 к. с.), Канозерский (2 к. с.).
Название Жемчужного плеса на реке Умба выше Канозерского порога рассказывает об основном занятии населения Кольского полуострова прошлых времен: эти места славились на всю стану своим жемчугом.
До 1934 года в этой местности существовало два карельских селения.
Географические названия сохранили память о них: в системе реки Умбы — два Карельских порога, по-видимому, около них карелы ловили рыбу.
Обед в пути.
Ужин и ночлег в полевых условиях
Петроглифы
Завтрак.
Переход через оз. Канозеро. Осмотр петроглифов на острове Еловый. Обед в пути.
Название острова Еловый, происходящее от саамского иелле, — «жилой», говорит само за себя. Издревле это место было заселено людьми, которые оставили своим потомкам послания в виде наскальных рисунков — петроглифов.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка
Завтрак. Дневка.
Отдых и свободное время. Рыбалка.
По берегам реки Умба расположены очень ценные природные объекты:
- малонарушенные старовозрастные (девственные) леса;
- гнездовья редких видов хищных птиц;
- местообитания редких видов растений.
Обед. Туристическая баня.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Переход до порога Подкривец
Завтрак.
Продолжение сплава: р. Родвиньга – оз. Пончезеро – пор. Подкривец (2 к. с.).
С Пончозера на северо-востоке видна большая покрытая лесом Зомер гора, на востоке отчетливо выделяются оригинальные контуры Виловатой горы, названной так благодаря сходству с развилом и находящейся недалеко от Вялозера.
Обед в пути.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Отъезд
Завтрак.
Сплав пор. Подкривец — дер. Умба. Поморское село Умба впервые упоминается в 1466 году.
Это старейшее славянское поселение Кольского полуострова.
Здесь сохранилось много старинных изб, большинство жителей коренные поморы. Деревня очень живописна, стоит у впадения в море реки Умбы, окружена большими «каменными лбами», отполированными ледником и морем.
Достойным завершением этого маршрута станут мощные пороги низовьев реки, называемые морскими.
Обед в пути.
Трансфер в г. Кандалакша (130 км).
Отъезд вечерними поездами:
- № 015А/119А, 091А (Москва);
- № 015А (Санкт-Петербург).
Проживание
- палатки — 3- и 4-местные фирма Tramp. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков;
- спальники — температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее;
- котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- нож;
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- крем от загара и после загара;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- средства личной гигиены (туалетная бумага, влажные салфетки и т. д.);
- индивидуальная аптечка;
- рюкзак (не станковый) или дорожную сумку;
- неопреновый комбинезон, неопреновые носки или специальную обувь для сплава (или дождевик, куртка-штаны);
- кружка, ложка, миска;
- спрей от клеща (весенние сплавы);
- документы: паспорт + ксерокопия первых страниц для возможного пограничного контроля (реки Тумча, Китенйоки, Тохмайоки), страховой медицинский полис.
Удобную походную одежду:
- брюки и легкая куртка с капюшоном (анорак);
- рубашка с длинным рукавом;
- шерстяные носки 2 пары;
- простые носки 2–3 пары;
- купальный костюм;
- футболки;
- перчатки х/б;
- головной убор с козырьком;
- теплая куртка;
- шерстяная шапочка;
- свитер;
- накидка от дождя;
- смена нижнего белья.
Обувь:
- ботинки туристические или кроссовки;
- сменная обувь.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Какое снаряжение предоставляется?
Снаряжение для сплава:
Катамаран (Raftmaster) Fox-600 — шестиместное туристское разборное судно для путешествий по рекам любой категории сложности. В этом катамаране заложен и проверен на практике компромисс большинства современных требований для походных катамаранов. Он подойдет как для туристов-водников с наивысшей степенью притязаний, так и для начинающих туристов. .
Весла, спасжилеты, спас-концы, каски, гермоупаковки — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для лагеря:
Палатки — трех- и четырехместные, фирма Tramp. На палатку выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков.
Спальники — температурный режим оптимальный для времени проведения тура. Если вы берете личный спальник, стоит предупредить фирму заранее.
Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Какое питание на маршруте?
Питание, указанное в программе.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.
В меню включены свежие овощи, супы, каши, макаронные изделия, гречка, рис, картофель, колбаса полукопченая, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, томатная паста, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Гости обычно беспокоятся об этом заранее сами.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Вы добровольно приобрели путевку и знаете, что река, лес являются местами повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. Здесь бывают дожди, сильные ветры, затяжная непогода, низкие и высокие температуры воздуха, резкая смена погоды, пожары, паводки. На человека влияет перепад температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Перед выходом на активную часть маршрута гидами-проводниками проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды гида-проводника.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасательных жилетах, при прохождении порогов — в касках. При прохождении порогов выставляется страховка с воды или с берега.
На воде сильное солнечное отражение, поэтому необходимо использовать солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывать открытые участки тела и голову.
На случай мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Какие еще есть рекомендации?
Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита, страховку от укуса клеща или соответствующие таблетки йодантипирина, а также личную аптечку. Лучше Вас никто не знает о Вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом гида-проводника, а при появлении известных Вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
Пожалуйста:
- не разводите костры в непредусмотренных для этого местах;
- при купании в водоемах не прыгайте в воду с неприспособленных для этого сооружений и не ныряйте в местах с неизвестными глубиной и состоянием дна;
- не заплывайте далеко от берега — вода в озерах Карелии холодная, что может быть опасным;
- будьте готовы к крайним переменам погоды и «нестандартным» ситуациям;
- возьмите с собой те средства защиты от насекомых (репелленты), которые подходят лично Вам;
- проявляя внимание в отношении тех, кто принимает участие в туре, мы просим не курить ни в одном из наших средств передвижения (рафт, катамаран) и транспорте, а также около костра. Возможности для курения предоставляются во время отдыха.
Карелия – это край дикой природы. Бескрайняя тайга, голубые озера и реки, величественные скалы, богатая флора и фауна. Чтобы избежать скрывающуюся в Карельской тайге опасность, просим Вас выполнять следующие правила:
Чтобы защититься от клещей:
- необходимо подготовить одежду: плотно застегнуть воротник, манжеты рукавов, заправить рубашку в брюки, штанины брюк заправить в плотные носки. Обязательно надевают головной убор (кепку, платок и пр.). Лучшая обувь для леса – сапоги;
- нельзя надевать в лес короткие брюки, шорты, тапочки, рубашку с короткими рукавами;
- одежду необходимо обработать репеллентами;
- через каждые 2 – 3 часа пребывания в лесу необходимо осматривать одежду, открытые части тела (клещи долго ищут подходящее место для укуса). Особенно тщательно осматривают голову, шею, складки одежды;
- в случае присасывания клеща, не удалять его самостоятельно, а обратиться к инструктору, сопровождающему группу на маршруте или в медицинское учреждение.
Во избежание укуса змеи:
- внимательно смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею (змея никогда не нападает первой);
- в высокой траве, по болотам, по каменным россыпям, по валежнику рекомендуется ходить в сапогах;
- не садитесь на поваленные деревья, пни и пр. предварительно не осмотрев их;
- увидев змею лучше, обойдите ее, а не пытайтесь убить или прогнать;
- в случае укуса змеи обратитесь к инструктору, сопровождающему группу на маршруте или в медицинское учреждение.
Во избежание отравления:
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды, растения и прочее;
- речную и озерную рыбу необходимо термицески обрабатывать (отваривать или жарить) не менее 30 минут;
- несмотря на чистоту Карельских водоемов, не рекомендуется пить сырую воду из рек, болот, ручьев и пр.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Нет. Страховка оплачивается отдельно — от 100 руб. /чел. /сутки.