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Авторский тур
7 дней
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
«Путешествие для любителей экстрима, рыбалки и новых интересных мест»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
«Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«Джип-тур, который станет настоящим открытием для любителей рыбалки»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера»
6 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 46 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Три озера Карелии. Зимний рыболовный тур
Начало: г. Петрозаводск
«Вы можете взять свое снаряжение для рыбалки или воспользоваться нашим»
31 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 55 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Снегоходный престиж. Путешествие по Карелии и подледная рыбалка
Начало: г. Петрозаводск
«Вас ждут незабываемые моменты снегоходного путешествия с посещением зоокомплекса "Три медведя" и подледной рыбалкой на озере Сямозеро»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 29 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ННадежда18 января 2024Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
- ТТатьяна9 января 2024Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
- ППавел3 сентября 2023Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
- ООксана15 августа 2023Все четко, информация полная и понятная.
- ООльга15 августа 2023Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Рыбалка»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Рыбалка" можно забронировать 9 авторских туров от 16 500 до 73 750. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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