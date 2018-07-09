1 день

Сплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. Новое

4:00 Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами – вы легко их найдете, они будут в синих футболках.

После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений – оз. Варламово (20 км). Дорога займет около получаса.

Уже на месте знакомимся ближе и распределяемся по экипажам, в зависимости от личных предпочтений и опыта. Впереди длинный день, поэтому обязательно плотно завтракаем и заправляем термоса горячим чаем с собой в дорогу.

В приготовлении пищи, установке лагеря и сборе дров для костра принимает участие вся группа.

Собираемся в путешествие: упаковываем свои вещи в гермомешки, собираем и грузим катамараны.

Переодеваемся, получаем экипировку: спасжилеты, каски и вёсла.

Прослушав всю необходимую информацию от инструкторов, спускаем катамараны на воду для тренировочного занятия – знакомимся с техникой водного туризма и техникой безопасности.

Так наш отдых пройдет спокойно и в памяти мы сохраним только приятные моменты.

Ну что, готовы?! Наше путешествие начинается прямо сейчас!

Мы отправляемся на сплав по реке Кереть, поэтому скажем пару слов про неё.

Название Кереть происходит от саамского слова «гиера», что означает «вершина горы».

Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.

Маршрут дня: оз. Варламово – пор. Белый клык – пор. Мураш – оз. Новое. В общей сложности 12 км пути.

В пути горячий обед или перекус.

Сегодня нас ждут сразу несколько драйвовых порогов.

Всё начнется с порога Белый клык (1-2 к. с.).

До первого по-настоящему сложного и интересного порога Мураш (2 к. с.) нас ждут шиверы (быстроток на мелководье с беспорядочно расположенными подводными и выступающими на поверхность камнями) и перекаты (мелководный участок реки).

Проходим порог Мураш и выходим в озеро Новое.

Немного пройдемся по озеро и остановимся на одном из его берегов.

Ставим лагерь в живописном месте и отдыхаем после насыщенного дня.

Готовим ужин, купаемся, поём песни у костра под гитару – так проходит остаток этого длинного дня.

Выспаться бы, завтра мы пройдём 28 км!