Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть

Река Кереть протекает по территории Северной Карелии

5
3 отзыва
Река Кереть протекает по территории Северной Карелии, одного из самых суровых и притягательных для настоящих туристов районов.

Поморы называют эту реку «Путь к Белому морю» – она красива, широка, многоводна, ее мощь слышна издалека.

Тур по реке Кереть – это интересный сплав на катамаранах, настоящая романтика таежных стоянок и возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря.
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Ближайшие даты:
9
июл
16
июл
23
июл
30
июл
6
авг

Что вас ожидает 🤩

Спортивный сплав
Спортивный сплав
Покатаемся на катамаранах с прохождением порогов 2-3 к. с.
Отдых на Белом море
Отдых на Белом море
Покупаемся, позагораем, устроим скоростные забеги в море и устроим конкурс по строительству песочных замков
Неделя на природе
Неделя на природе
Будем жить в палатке, есть пищу с костра, собирать ягоды и наслаждаться отдыхом от шумного города

Программа тура по дням

1 день

Сплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. Новое

4:00 Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами – вы легко их найдете, они будут в синих футболках.

После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений – оз. Варламово (20 км). Дорога займет около получаса.

Уже на месте знакомимся ближе и распределяемся по экипажам, в зависимости от личных предпочтений и опыта. Впереди длинный день, поэтому обязательно плотно завтракаем и заправляем термоса горячим чаем с собой в дорогу.

В приготовлении пищи, установке лагеря и сборе дров для костра принимает участие вся группа.

Собираемся в путешествие: упаковываем свои вещи в гермомешки, собираем и грузим катамараны.

Переодеваемся, получаем экипировку: спасжилеты, каски и вёсла.

Прослушав всю необходимую информацию от инструкторов, спускаем катамараны на воду для тренировочного занятия – знакомимся с техникой водного туризма и техникой безопасности.

Так наш отдых пройдет спокойно и в памяти мы сохраним только приятные моменты.

Ну что, готовы?! Наше путешествие начинается прямо сейчас!

Мы отправляемся на сплав по реке Кереть, поэтому скажем пару слов про неё.

Название Кереть происходит от саамского слова «гиера», что означает «вершина горы».

Кереть относится к рекам горно-таежного типа, она относительно многоводна и широка. Река представляет собой цепь озер, соединенных между собой порожистыми участками.

Маршрут дня: оз. Варламово – пор. Белый клык – пор. Мураш – оз. Новое. В общей сложности 12 км пути.

В пути горячий обед или перекус.

Сегодня нас ждут сразу несколько драйвовых порогов.

Всё начнется с порога Белый клык (1-2 к. с.).

До первого по-настоящему сложного и интересного порога Мураш (2 к. с.) нас ждут шиверы (быстроток на мелководье с беспорядочно расположенными подводными и выступающими на поверхность камнями) и перекаты (мелководный участок реки).

Проходим порог Мураш и выходим в озеро Новое.

Немного пройдемся по озеро и остановимся на одном из его берегов.

Ставим лагерь в живописном месте и отдыхаем после насыщенного дня.

Готовим ужин, купаемся, поём песни у костра под гитару – так проходит остаток этого длинного дня.

Выспаться бы, завтра мы пройдём 28 км!

Сплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. НовоеСплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. НовоеСплав по реке Кереть от оз. Варламово до оз. Новое
2 день

Сплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. Варацкое

Маршрут на сегодня: оз. Новое – пор. Сухой – пор. Кривой-2 – оз. Кривое – пор. Долгий – пор. Варацкий – оз. Варацкое, 28 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Просыпаемся.

Делаем зарядку, так что привозите идеальный саундтрек!

Взбодрились? Давайте завтракать.

Время собирать лагерь и отправляться в путь.

Вспоминаем вчерашние наставления инструкторов, стараемся усовершенствовать технику гребли.

Стараемся идти слаженно по озеру Новое, проходим порог Сухой, проплываем мимо маленькой деревеньки и железнодорожного моста.

Нас ждут 5 км плёса (участок реки со спокойным течением или без него).

Проходим порог Кривой, который перетекает в озеро Кривое.

Еще два порога – Долгий и Варацкий, – и мы выходим в озеро Варацкое.

Плывем по озеру неспешно – нам надо выбрать место для стоянки.

И не абы какое!

Завтра днёвка, поэтому выбираем место укромное, тихое, спокойное и обязательно приятное глазу.

Сегодня можно не беспокоится о завтрашнем раннем подъёме, ведь у нас днёвка!

Значит, можно не отходить от костра всю ночь.

Сплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. ВарацкоеСплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. ВарацкоеСплав по реке Кереть от оз. Новое до оз. Варацкое
3 день

Дневка на оз. Варацкое

Сегодня днёвка на озере Варацкое, а это значит, что лагерь снимать не надо, спешить никуда не надо.

Отдыхаем, играем в активные игры, собираем ягоды, грибы или травы в чай, купаемся и наслаждаемся видами.

У инструкторов всегда есть в запасе идеи классного времяпрепровождения, осталось только выбрать!

А еще сегодня обязательно затопим баню.

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.

«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Дневка на оз. ВарацкоеДневка на оз. ВарацкоеДневка на оз. Варацкое
4 день

Сплав по реке Кереть: оз. Варацкое до пор. Масляный

Сегодня идём по следующему маршруту: оз. Варацкое – пор. Варацкий – пор. Карешка – пор. Краснобыстрый – пор. Масляный, 15 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Главная звезда сегодняшнего дня – однозначно порог Варацкий (3 к. с.).

Он самый сложный и мощный в этом туре, поэтому время вспомнить всё, чему вас учили.

Осматриваем порог с берега, инструкторы расскажут об особенностях прохождения порога.

Несмотря на всю серьезность препятствия, каждый экипаж проходит порог самостоятельно.

Вслед за порогом Варацкий проходим не менее захватывающие пороги – Карешка (1-2 к. с.), Краснобыстрый (3 к. с.) и Масляный (2-3 к. с.).

Проходим по озёрам, останавливаемся при хорошей погоде, чтобы искупаться.

На одном из берегов обустраиваем лагерь, готовим ужин, вспоминаем, как прошел этот день.

Те, кто участвует в подобном походе впервые теперь без особых проблем могут сказать, в чем разница между порогами и шиверами. Правда, ведь?

Уже завтра мы выйдем в Белое море!

Сплав по реке Кереть: оз. Варацкое до пор. МасляныйСплав по реке Кереть: оз. Варацкое до пор. МасляныйСплав по реке Кереть: оз. Варацкое до пор. МасляныйСплав по реке Кереть: оз. Варацкое до пор. Масляный
5 день

Выход в Белое море

Просыпаемся, разминаемся, завтракаем и снова отправляемся в путь.

Теперь наша группа состоит из нескольких опытных экипажей, ведь вчера мы прошли испытание порогом Варацкий.

Сегодняшний маршрут: пор. Павловский – пор. Колупаевский – пор. Кривой-3 – пор. Морской – о. Олений, 29 км.

Проходим пороги Павловский (2 к. с.), Колупаевский (2-3 к. с.) и Кривой (3 к. с.).

Река Кереть заканчивается порогом Морской (2 к. с.).

Перед ним установлены рыбные сети, рыбные загончики и металлические тросы поперек реки местного рыбного хозяйства, поэтому мы разгружаем катамараны, проносим их по берегу и вернёмся на воду, чтобы скатиться по порогу Морской прямо в залив Белого моря.

Вот оно, море. Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.

Если у нас есть время, то причалим на обед к берегу.

Ночевать мы будем на одном из островов Белого моря – Олений.

К нему дорога уже лежит через Белое море, поэтому собираемся после обеда, запасаемся пресной водой и утепляемся, чтобы не замерзнуть при переходе.

Здесь ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Выход в Белое мореВыход в Белое мореВыход в Белое мореВыход в Белое море
6 день

Дневка на острове в Белом море

Сегодня у нас днёвка на острове Олений в Белом море.

Что обычно делаем во время Днёвки?! Отдыхаем, конечно.

Можно отправиться изучать остров, на котором мы остановились: пешком по суше или на катамаранах по воде.

Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.

Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.

Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.

Чтобы подглядеть за жизнью под водой даже не обязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная – никто не скроется от нашего пытливого взгляда.

Обязательно купаемся, загораем, устраиваем скоростные забеги в море, строим песочные замки и делаем зачётные фото на память о нашем приключении.

Можем снова отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай, или просто полакомиться.

И снова топим баню, для которой можем предусмотрительно запастись березовыми вениками во время исследования острова.

Дневка на острове в Белом мореДневка на острове в Белом мореДневка на острове в Белом море
7 день

Завершение маршрута в пос. Нижняя Пулонга

Последнее утро нашего путешествия.

Давайте не грустить, лучше порадуемся, что с нами случилось такое приключение!

После завтрака у нас свободное время.

До обеда можно еще раз прогуляться по острову, собрать свои вещи или покупаться и позагорать, если погода позволит.

После обеда собираем всё снаряжение, грузим катамараны и отправляемся по морю до посёлка Нижняя Пулонга.

Здесь на берегу нас встречает старое поморское судно – карбас.

Разбираем катамараны, загружаемся в автобусы.

По дороге к станции Чупа сходим в баню, чтобы чистенькими отправиться домой, и в магазин, чтобы купить в дорогу перекус.

Со станции Чупа разъезжаемся по домам ночными поездами (рекомендуем поезд №15А).

Завершение маршрута в пос. Нижняя ПулонгаЗавершение маршрута в пос. Нижняя ПулонгаЗавершение маршрута в пос. Нижняя ПулонгаЗавершение маршрута в пос. Нижняя Пулонга

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в 4-хместных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека.

О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.

Если необходимо двухместное или одноместное размещение без подселения, то можно взять палатку в аренду, стоимость услуги 1 500 руб. за сплав.

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства, руб:

Сплав на 6-и местном катамаране5 участников + инструктор23 700
Сплав на 4-ех местном катамаране

3 участника + инструктор

(только для готового экипажа)

31 700

Заявки на участие в туре на 4-х местном катамаране принимаются только от готовых экипажей – 3 человека.

Готовые экипажи могут отправиться в путешествие без инструктора. Мы предлагаем сплав на 2-х, 4-х, 6-х местном катамаранах. Стоимость поездки будет 18 700 руб. /чел. Подробности можно узнать при бронировании.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей
Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • Баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно от ст. Чупа.
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 700 руб. /тур, оплачивается при бронировании тура
  • Неопреновый костюм – 3 300 руб. /тур, оплачивается при бронировании тура
  • Размещение в двухместной палатки – 1 500 руб. /тур
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
п. Лоухи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Возьмите с собой:

  • рюкзак без станка или дорожную сумку;
  • спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).

Форма одежды во время сплава:

  • на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется;
  • резиновые сапоги ЗАПРЕЩЕНЫ, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
  • в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем НЕ брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
  • рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов;
  • на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
  • на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
  • можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
  • если вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

Обувь (удобная, без каблуков):

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья – «городская».

Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальную аптечку;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).

Документы и деньги в герметичной упаковке:

  • паспорт;
  • страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
  • рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Маршрут заявлен в МЧС.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется.

Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал есть только в первые два дня тура, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута.

Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».

Просьба предупредить родных.

На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора – 150 руб.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое.

Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.

Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется.

В меню включены свежие овощи, супы.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Мотор – подвесной мотор для прохождения плесовых и озерных участков.

Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки – трехместные. Заселение по 3 человека.

Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому.

Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Можно ли взять личное снаряжение?

О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли возможность половить рыбу?

Рыбалка на реке официально запрещена.

Можно ли провести сплав в другие даты?

Да, возможно организовать турв индивидуальные сроки для малочисленных групп.

Стоимость и даты можно уточнить при бронировании.

Что такое готовый экипаж?

Готовый экипаж – это сформированная группа туристов, которая может самостоятельно управлять плав. средством.

Готовые экипажи могут отправиться в путешествие без инструктора. Мы предлагаем сплав на 2-х, 4-х, 6-х местном катамаранах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
9 июля 2018
Тур очень интересный. Особенно подойдет тем кто впервые решил познакомиться с водным видом путешествия. Нетронутая природа. Гренландские тюлени,морские звезды. Все это ждет вас во время сплава.
И
10 дек 2022
Компания Большая страна надёжный партнёр при выборе места отдыха!!!
И
21 сен 2022
Отличная забота, о клиентах

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18 янв
2 900 за 1 человека
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
17 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Восхититься мощью карельского великана, пройти по заповедному лесу и вдохновиться историей края
у места вашего проживания
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
4 500 за всё до 30 чел.
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
Путешествие по Карелии - это встреча с первозданной природой и духом свободы, царящим на севере
пл. Гагарина, 1
от 18 950 за 1 человека
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