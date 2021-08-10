Начало сплава: пор. Сизовский – пор. Собачий

7:50 Сбор группы под часами на основном здании вокзала со стороны перрона, сразу после прибытия поезда № 18.

Завтрак в кафе.

Трансфер до Хаутоваара, 125 км.

Подготовка снаряжения к выходу на реку.

Обед в полевых условиях.

Инструктаж, экипировка.

Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Сизовский (в народе еще называют Угрюмый, 3 к.с.) – пор. Собачий (Островной, 2 к.с.), 13 км.

Название Шуя происходит от карельского «суо» – болото, так как в начале своего течения река имеет низкие берега.

Однако к этому участку берега уже возвышаются над рекой и очаровывают своим сосновым бором.

Река порожиста на всем протяжении, пороги и перекаты чередуются с плесами.

Постановка полевого лагеря.

Тренировочные катания на пороге.

Ужин и ночлег в полевых условиях