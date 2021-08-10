Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя

Вас ждет увлекательный, полный впечатлений сплав по самой популярной карельской реке

4.7
3 отзыва
Вас ждет увлекательный, полный впечатлений сплав по самой популярной карельской реке, в котором сложность порогов нарастает постепенно, что удобно для новичков и семейного отдыха.

Динамичные порожистые участки гармонично сочетаются с красивыми озерами, а кульминацией водного похода станет катание на знаменитом пороге Большой Толли.
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Ближайшие даты:
01
июл
08
июл
15
июл
22
июл
29
июл
05
авг
12
авг
Ещё
даты

Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Начало сплава: пор. Сизовский – пор. Собачий

7:50 Сбор группы под часами на основном здании вокзала со стороны перрона, сразу после прибытия поезда № 18.

Завтрак в кафе.

Трансфер до Хаутоваара, 125 км. 

Подготовка снаряжения к выходу на реку.

Обед в полевых условиях.

Инструктаж, экипировка.

Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Сизовский (в народе еще называют Угрюмый, 3 к.с.) – пор. Собачий (Островной, 2 к.с.), 13 км.

Название Шуя происходит от карельского «суо» – болото, так как в начале своего течения река имеет низкие берега.

Однако к этому участку  берега уже возвышаются над рекой и очаровывают своим сосновым бором.

Река порожиста на всем протяжении, пороги и перекаты чередуются с плесами.

Постановка полевого лагеря.

Тренировочные катания на пороге.

Ужин и ночлег в полевых условиях

2 день
пор. Собачий – пор. Кеняйкоски – пор. Валойне – пор. Сарикоски – пор. Кумио

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Собачий (Островной, 2 к.с) – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 30 км.

Обнос Игнойльской ГЭС.

Обед в полевых условиях.

Прохождение или обнос, в зависимости от готовности группы, пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

3 день
Дневка на пороге Кумио

Завтрак.  

Дневка.

Катание на пороге, отдых, обед, рыбалка, туристская баня.

Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.

"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

4 день
пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро (красивое озеро с песчаными берегами), 32 км.

Озеро проходится под мотором.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

5 день
От озера Шотозеро до реки Святрека

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к.с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндосовский (2 к.с.) – пор. Хабаковский (1-2 к.с.) – р. Святрека, 35 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

6 день
Катание на пороге Большой Толли

Завтрак.

Сплав на рафтах по реке Шуя: р. Святрека – пор. Большой Толли (3-4 к.с.), 20 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Порог Большой Толли – один из известных и самых посещаемых порогов Карелии.

На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.

Катание на пороге Большой Толли.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

7 день
Катание на пороге Большой Толли и шунгитовая комната

Завтрак.

Свободное время.

Катание на пороге Большой Толли (п. Матросы).

Обед в полевых условиях. 

За доп. плату: экскурсия на о. Кижи.(оформление до начала тура).

Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км.

Баня.

Прибытие в Петрозаводск, посещение шунгитовой комнаты (по возможности, в рамках тайминга тура).

Шунгит – уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.

Отправление вечерними поездами.

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека. 

О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.

Дети от 5  до 7 лет (включительно) оплачивают только питание – 5 000 руб. 

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: рафтов и байдарки, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • Посещение шунгитовой комнаты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
  • Экскурсия на о. Кижи (в последний день тура, после завтрака, заказ экскурсии заранее до начала тура)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья -"городская".

7. Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Возможно ли выбрать другую дату?

При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Маршрут заявлен в МЧС.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал есть на протяжении всего маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?

На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.

Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:

Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.

  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Б
10 авг 2021
Была в туре с 30.07. по 5.08.2021 с тремя внучками 17, 10 и 7лет. Маршрут очень красивый, разнообразный, не скучный. Хорошо продуман момент встречи и отправки туристов. В конце маршрута стационарная баня, что очень здорово!!! Инструкторы Александра и Константин грамотные, внимательные, хорошо знающие и понимающие особенности маршрута, коммуникабельные, интересные. Особо отмечу их отношение к безопасности участников- оно на высоте! Спасибо Вам, ребята!!!
Д
21 июля 2021
Прекрасный тур, море эмоций и впечатлений! Организация, питания, инструкторы - всё было на высоте!
Н
30 июля 2020
Сегодня вернулись из сплава "Знакомство с Карелией". В сплаве в первый раз; сказать, что остались в восторге - ничего не сказать. Тур восхитительный!. . Очень повезло с группой: команда - просто огонь, все ребята супер; наши капитаны Михаил и Виталий - выше всяких похвал. Миша с топором смотрится также гармонично, как Паганини со скрипкой, а Виталик замечательно готовит плов)) Тур рекомендуем однозначно: места бесподобные, комаров на удивление мало, пороги несложные, но весёлые; стоянки в ягодных местах: черника, земляника, малина - всё поели. Незабываемые впечатления от походной бани! Одним словом, получили от тура гораздо больше, чем ожидали; очень не хотелось уезжать, весь вечер скучаем по лесу и посиделкам у костра…
P.S. Виталик, мы скучаем и ждём чагу и варенье из морошки!)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

🧒Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🔭Обзорные⚓️По рекам и каналамРечные прогулки🏞Карелия🏡Выездные

Похожие туры в Петрозаводске

Активный отдых в Карелии
3 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
30 июня
7 июля
4 авг
11 авг
47 900 за 1 человека
Сплав по реке Шуя
8 часов
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Karelovm
Karelovm
Нет отзывов
Сплав по реке Шуя
Этот тур позволит легко и быстро решить вопрос о проведении выходного дня на природе с семьей или друзьями
2 200 за 1 человека
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
В этом туре собраны самые живописные места и самые увлекательные развлечения Карелии! С нами вы побываете на берегах
Завтра
27 июня
29 июня
30 июня
от 8 690 за 1 человека
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и Рускеалы
27 июня
28 июня
29 июня
1 июля
14 685 за 1 человека
О чем поют вулканы Карелии?
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
10 отзывов
О чем поют вулканы Карелии?
Добро пожаловать в сказочный мир карельских лесов, горных рек и суровых скал, укрытых мягким мхом
22 000 за всё до 6 чел.
Самая веселая карельская деревня Киндасово
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Сааристо
Сааристо
Нет отзывов
Самая веселая карельская деревня Киндасово
Поездка в Деревню Киндасово, что в переводе с карельского означает «Рукавицыно», расположена в 40 км от Петрозаводска
26 июня
29 июня
3 июля
6 июля
2 900 за 1 человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 11 450 за 1 человека
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
1 июля
5 июля
8 июля
12 июля
от 20 900 за 1 человека
Карельские покатушки на снегоходах
2 часа
❄️ На снегоходах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Karelovm
Karelovm
5
1 отзыв
Карельские покатушки на снегоходах
Многие приезжают в Карелию летом, чтобы насладиться красотой северной природы. Но карельская природа красива
от 4 200 за 1 человека
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.8
9 отзывов
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Влюбиться к магическую красоту карельской природы и открыть живописные уголки в центре Петрозаводска
1 авг
2 авг
3 авг
4 авг
1 200 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
60 отзывов
Очень популярно сейчас
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
28 июня
17 июля
1 авг
2 авг
6 000 за всё до 4 чел.
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
5
9 отзывов
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
Сегодня нас ждет путешествие к вепсам. Есть в Карелии такой маленький, но очень гордый народ. Это один из самых
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
2 300 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ