При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
7:50 Сбор группы под часами на основном здании вокзала со стороны перрона, сразу после прибытия поезда № 18.
Завтрак в кафе.
Трансфер до Хаутоваара, 125 км.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Обед в полевых условиях.
Инструктаж, экипировка.
Тренировочные занятия на воде.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Сизовский (в народе еще называют Угрюмый, 3 к.с.) – пор. Собачий (Островной, 2 к.с.), 13 км.
Название Шуя происходит от карельского «суо» – болото, так как в начале своего течения река имеет низкие берега.
Однако к этому участку берега уже возвышаются над рекой и очаровывают своим сосновым бором.
Река порожиста на всем протяжении, пороги и перекаты чередуются с плесами.
Постановка полевого лагеря.
Тренировочные катания на пороге.
Ужин и ночлег в полевых условиях
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Собачий (Островной, 2 к.с) – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 30 км.
Обнос Игнойльской ГЭС.
Обед в полевых условиях.
Прохождение или обнос, в зависимости от готовности группы, пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Дневка.
Катание на пороге, отдых, обед, рыбалка, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер – оз. Шотозеро (красивое озеро с песчаными берегами), 32 км.
Озеро проходится под мотором.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро – пор. Мостовой (1-2 к.с.) – оз. Вагатозеро – д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) – пор. Киндосовский (2 к.с.) – пор. Хабаковский (1-2 к.с.) – р. Святрека, 35 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: р. Святрека – пор. Большой Толли (3-4 к.с.), 20 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Порог Большой Толли – один из известных и самых посещаемых порогов Карелии.
На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.
Катание на пороге Большой Толли.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Свободное время.
Катание на пороге Большой Толли (п. Матросы).
Обед в полевых условиях.
За доп. плату: экскурсия на о. Кижи.(оформление до начала тура).
Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км.
Баня.
Прибытие в Петрозаводск, посещение шунгитовой комнаты (по возможности, в рамках тайминга тура).
Шунгит – уникальный минерал, месторождение которого есть только в Карелии. Изучение шунгита продолжается по настоящий момент. В музее Вам расскажут про особенности камня, угостят карельским травяным чаем и пригласят на производство изделий из шунгита. Все желающие смогут приобрести памятные сувениры.
Отправление вечерними поездами.
На протяжении всего тура ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека.
О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Дети от 5 до 7 лет (включительно) оплачивают только питание – 5 000 руб.
Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки
На наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
Маршрут заявлен в МЧС.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Устойчивый сигнал есть на протяжении всего маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
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Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.