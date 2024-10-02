В Карелию осенью с посещением горы Сампо и вулкана Гирвас. Железнодорожный круиз

В Карелию осенью с посещением горы Сампо и вулкана Гирвас
Присоединяйтесь к нашему осеннему путешествию на поезде в Карелию! Вы познакомитесь с историей и архитектурой Петрозаводска, Выборга и Сортавалы, узнаете, как добывали мрамор в горном парке Рускеала, посетите места съемок советского фильма-сказки «Сампо», прогуляетесь по древнему вулкану и продегустируете целебную воду курорта «Марциальные воды».
5
3 отзыва
В Карелию осенью с посещением горы Сампо и вулкана Гирвас. Железнодорожный круиз
В Карелию осенью с посещением горы Сампо и вулкана Гирвас. Железнодорожный круиз
В Карелию осенью с посещением горы Сампо и вулкана Гирвас. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).

21:05 Отправление туристического поезда № 928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление поезда из МосквыОтправление поезда из Москвы
2 день

Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"

Завтрак в поезде.

07:50 Прибытие туристического поезда №928 в Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры (продолжительность около 1,5 часов).

Выезд на загородную природную экскурсию «Гора Сампо — Марциальные воды — Вулкан Гирвас — Водопад Кивач».

Первый объект для посещения — гора Сампо — «мельница».

Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы, и именно с горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.

Далее следуем на первый российский курорт «Марциальные воды».

Нас ждет экскурсия и дегустация целебной воды из трех источников первого российского курорта.

Также увидим Церковь Апостола Петра в поселке Марциальные воды, которая является уникальным памятником эпохи Петра I, и после Кончезерского завода она занимает второе место среди сохранившихся памятников той поры. Отсчет истории этого православного храма ведется с 1721 года, а проект церкви, согласно преданию, был подготовлен самим государем.

Переезд в парк древнего вулкана Гирвас.

Вулкан Гирвас в Карелии очень древний: его возраст насчитывает около 3 миллиардов лет!

Хотя вулкан считается давно потухшим, на его поверхности до сих пор можно увидеть лавовые потоки, навсегда застывшие.

Приглашаем вас побродить по древнему вулкану, полюбоваться необычными очертаниями, обнаружить следы кратера.

Обед в кафе, в пути.

Экскурсия в заповедник «Кивач» — государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны.

Этот объект стал первым заповедником государственного масштаба в Карелии.

Главной его достопримечательностью стал красивейший водопад Кивач, давший название уникальному природному объекту.

Водопад невероятно красив и величественен.

Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Увидеть такое должен каждый (продолжительность программы около 5 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:20 Отправление туристического поезда №928 в г. Сортавалу.

Ночь в поезде.

Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"
3 день

Сортавала. Горный парк Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Сортавалу, встреча с гидом на перроне.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.

Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.

Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.

Горный парк Рускеала — самая известная достопримечательность Карелии.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.

Экскурсия по программе «Мраморный Каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.

14:10 Трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива — трансфер на автобусе).

14:50 Прибытие на ж/д ст. Сортавала.

15:09 Отправление туристического поезда № 928 со ст. Сортавала в г. Выборг.

17:45 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.

И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:43 Отправление туристического поезда № 928 в г. Москву.

Сортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. ВыборгСортавала. Горный парк Рускеала. Выборг
4 день

Прибытие поезда в Москву

10:16 Прибытие туристического поезда № 928 на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту. Размещение происходит только в смешанные купе, нет разделения на мужские и женские.

Стоимость на 1 человека на заезд 27.09.2024:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе

Двухместное купе

Одноместное размещение

Для взрослых35 55045 25069 500
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)34 97044 670-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)28 00028 000-

Стоимость на 1 человека на заезд: 04.10.2024, 11.10.2024, 02.11.2024


Категория		Четырехместное купеДвухместное купе

Двухместное купе

Одноместное размещение

Люкс*Люкс одноместное размещение*
Для взрослых39 30050 10076 90078 980137 385
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)38 70049 400---
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)28 00028 000-

*Вагоны люкс доступны на заезды: 04.10.2024, 11.10.2024, 02.11.2024.

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе —16 300 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Горный парк Рускеала - Выборг - Москва
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Водная прогулка «Ладожские шхеры» - 4 000 руб. (продолжительность около 1,5-2 ч.)
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 16 300 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
2 окт 2024
Необыкновенный, сказочный тур.
О
2 окт 2024
Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи, все инструкции и необходимая информация поступала во время.
Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,Отличное сопровождение - от выбора тура (за 1 месяц до даты) до завершения, всегда на связи,
С
2 окт 2024
Спасибо большое за организацию тура. Все сообщения были в доступной форме, своевременно.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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