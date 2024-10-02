Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
21:05 Отправление туристического поезда № 928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"
Завтрак в поезде.
07:50 Прибытие туристического поезда №928 в Петрозаводск.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры (продолжительность около 1,5 часов).
Выезд на загородную природную экскурсию «Гора Сампо — Марциальные воды — Вулкан Гирвас — Водопад Кивач».
Первый объект для посещения — гора Сампо — «мельница».
Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы, и именно с горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.
Далее следуем на первый российский курорт «Марциальные воды».
Нас ждет экскурсия и дегустация целебной воды из трех источников первого российского курорта.
Также увидим Церковь Апостола Петра в поселке Марциальные воды, которая является уникальным памятником эпохи Петра I, и после Кончезерского завода она занимает второе место среди сохранившихся памятников той поры. Отсчет истории этого православного храма ведется с 1721 года, а проект церкви, согласно преданию, был подготовлен самим государем.
Переезд в парк древнего вулкана Гирвас.
Вулкан Гирвас в Карелии очень древний: его возраст насчитывает около 3 миллиардов лет!
Хотя вулкан считается давно потухшим, на его поверхности до сих пор можно увидеть лавовые потоки, навсегда застывшие.
Приглашаем вас побродить по древнему вулкану, полюбоваться необычными очертаниями, обнаружить следы кратера.
Обед в кафе, в пути.
Экскурсия в заповедник «Кивач» — государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны.
Этот объект стал первым заповедником государственного масштаба в Карелии.
Главной его достопримечательностью стал красивейший водопад Кивач, давший название уникальному природному объекту.
Водопад невероятно красив и величественен.
Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Увидеть такое должен каждый (продолжительность программы около 5 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:20 Отправление туристического поезда №928 в г. Сортавалу.
Ночь в поезде.
Сортавала. Горный парк Рускеала. Выборг
Завтрак в поезде.
07:30 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Сортавалу, встреча с гидом на перроне.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.
Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.
Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.
Горный парк Рускеала — самая известная достопримечательность Карелии.
Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.
Экскурсия по программе «Мраморный Каньон» — вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.
14:10 Трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива — трансфер на автобусе).
14:50 Прибытие на ж/д ст. Сортавала.
15:09 Отправление туристического поезда № 928 со ст. Сортавала в г. Выборг.
17:45 Прибытие туристического поезда № 928 в г. Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).
Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу — единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале.
И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:43 Отправление туристического поезда № 928 в г. Москву.
Прибытие поезда в Москву
10:16 Прибытие туристического поезда № 928 на Ленинградский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту. Размещение происходит только в смешанные купе, нет разделения на мужские и женские.
Стоимость на 1 человека на заезд 27.09.2024:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
Двухместное купе
Одноместное размещение
|Для взрослых
|35 550
|45 250
|69 500
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|34 970
|44 670
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|28 000
|28 000
|-
Стоимость на 1 человека на заезд: 04.10.2024, 11.10.2024, 02.11.2024
Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
Двухместное купе
Одноместное размещение
|Люкс*
|Люкс одноместное размещение*
|Для взрослых
|39 300
|50 100
|76 900
|78 980
|137 385
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|38 700
|49 400
|-
|-
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|28 000
|28 000
|-
*Вагоны люкс доступны на заезды: 04.10.2024, 11.10.2024, 02.11.2024.
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе —16 300 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Горный парк Рускеала - Выборг - Москва
- Питание, указанное в программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Водная прогулка «Ладожские шхеры» - 4 000 руб. (продолжительность около 1,5-2 ч.)
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 16 300 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.