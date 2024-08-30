2 день

Петрозаводск. Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"

Завтрак в поезде.

08:01 (08.06.2024) Прибытие туристического поезда №928 в Петрозаводск.

08:00 (15.06.2024) Прибытие туристического поезда №928 в Петрозаводск.

08:01 (22.06.2024, 29.06.2024) Прибытие туристического поезда №928 в Петрозаводск.

07:50 Прибытие туристического поезда №928 в Петрозаводск.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры (продолжительность около 1,5 часов).

Выезд на загородную природную экскурсию «Гора Сампо — Марциальные воды — Вулкан Гирвас — Водопад Кивач».

Первый объект для посещения — гора Сампо — «мельница».

Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Карельские скалы уникальны — они удивительно гармоничны и красивы, и именно с горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.

Далее следуем на первый российский курорт «Марциальные воды».

Нас ждет экскурсия и дегустация целебной воды из трех источников первого российского курорта.

Также увидим Церковь Апостола Петра в поселке Марциальные воды, которая является уникальным памятником эпохи Петра I, и после Кончезерского завода она занимает второе место среди сохранившихся памятников той поры. Отсчет истории этого православного храма ведется с 1721 года, а проект церкви, согласно преданию, был подготовлен самим государем.

Переезд в парк древнего вулкана Гирвас.

Вулкан Гирвас в Карелии очень древний: его возраст насчитывает около 3 миллиардов лет!

Хотя вулкан считается давно потухшим, на его поверхности до сих пор можно увидеть лавовые потоки, навсегда застывшие.

Приглашаем вас побродить по древнему вулкану, полюбоваться необычными очертаниями, обнаружить следы кратера.

Обед в кафе, в пути.

Экскурсия в заповедник «Кивач» — государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны.

Этот объект стал первым заповедником государственного масштаба в Карелии.

Главной его достопримечательностью стал красивейший водопад Кивач, давший название уникальному природному объекту.

Водопад невероятно красив и величественен.

Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Увидеть такое должен каждый (продолжительность программы около 5 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:20 Отправление туристического поезда №928 в г. Сортавалу.

Ночь в поезде.